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Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5683. Упрощенцы с НДС 5% и 7% смогут брать к вычету НДС с авансов

В нормы НК, регулирующие вычет по НДС с авансов, никаких поправок власти не вносили.

Если упрощенец выберет ставку НДС 5% или 7%, надо начислять НДС с продаж, но нельзя брать его к вычету с покупок. А по авансам от покупателей надо начислять НДС, а потом брать его к вычету.

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Утренний бухгалтер

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