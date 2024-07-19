Утренний бухгалтер № 5683. Упрощенцы с НДС 5% и 7% смогут брать к вычету НДС с авансов

Если упрощенец выберет ставку НДС 5% или 7%, надо начислять НДС с продаж, но нельзя брать его к вычету с покупок. А по авансам от покупателей надо начислять НДС, а потом брать его к вычету.
Утренний бухгалтер
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— Формы и сроки сдачи отчетности за полугодие 2024 года
Чтобы ничего не потерять и вовремя отчитаться за полугодие, собрали всю полезную информацию в одной таблице.
— Как начислять НДФЛ с материальной выгоды в 2024 году. Мини-курс
Как облагается НДФЛ полученная материальная выгода и когда она образуется, рассмотрим в сегодняшнем мини-курсе.
— Аренда: что нужно раскрыть в учетной политике
Бухгалтерские стандарты и НК в ряде случаев позволяют выбирать способы учета при аренде. Выбранные варианты нужно отразить в учетной политике. Расскажем, как сформировать бухгалтерскую и налоговую учетную политику у арендатора и арендодателя.
— Ответственность бухгалтера после увольнения
Ответственность главного бухгалтера за неправильное ведение бухгалтерского учета не оканчивается вместе с расторжением трудового договора. В зависимости от тяжести нарушений и причиненного работодателю ущерба, уволенный главбух может ответить и рублем и ограничением свободы.
— Новые налоговые базы и ставки НДФЛ с 2025 года: таблица
С 2025 года вводят новую прогрессивную шкалу НДФЛ.
🚨Как избежать конфликтов с налоговой? Научим дружить с ИФНС на новом курсе
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📢 Конференция «Клерка» по налоговой реформе-2025
Приглашаем всех 12 сентября на самое яркое бухгалтерское событие осени — V Всероссийскую конференцию «Налоговая реформа-2025»!
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Резюме
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/27878 от 28.03.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-13-05/28823 от 29.03.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/29250 от 01.04.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/30570 от 03.04.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/33819 от 11.04.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/33831 от 11.04.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/34758 от 15.04.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-08-05/34722 от 15.04.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-15-08/37041 от 19.04.2024
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