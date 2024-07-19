Утренний бухгалтер № 5683. Упрощенцы с НДС 5% и 7% смогут брать к вычету НДС с авансов

Если упрощенец выберет ставку НДС 5% или 7%, надо начислять НДС с продаж, но нельзя брать его к вычету с покупок. А по авансам от покупателей надо начислять НДС, а потом брать его к вычету.

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