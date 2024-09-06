Утренний бухгалтер № 5718. Реестр недобросовестных работодателей: бизнес просит не наказывать невиновных

— Как на УСН платить НДС в 2025 году: варианты работы. Конспект с видео и тестированием

Тема УСН и НДС в 2025 году — это американские горки. Для многих бухгалтеров и предпринимателей это новые правила, по которым они никогда не работали. В налоговой реформе есть пробелы, которые постепенно будут заполняться и ФНС, и Минфином. Можно ожидать правок в сам закон, также нам уже знакома практика, когда принятые изменения начинают действовать «задним числом».

— Куда и в какие сроки оплачивать патент для ИП. Мини-курс

От чего зависит срок действия и сумма патента, в какие сроки и куда уплачивается налог по ПСН, рассказываем в мини-курсе.

— Блокировка счетов ФНС: что изменится в 2025 году

С 5 февраля 2025 года перечень оснований для блокировки счетов сократится на одну позицию. Разберем, когда бизнесу не придется опасаться блокировки и что будет, если 05.02.2025 наступило, а счет заблокирован по уже недействующему основанию.

— Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок

С нового года многие плательщики УСН станут плательщиками НДС. Что, помимо прочего, означает, что у их деловых партнеров появятся новые риски: потерять право на вычет из-за неправомерных действий (бездействия) поставщика. Рассказываем об одном из способов снизить этот риск.

— Какая форма бизнеса и система налогообложения подойдет для ПВЗ. Мини-курс

Какую систему налогообложения и организационно-правовую форму выбрать для пункта выдачи заказов, какой код ОКВЭД подойдет и какие изменения в налоговом законодательстве нужно учесть, рассказываем в мини-курсе.