Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5718. Реестр недобросовестных работодателей: бизнес просит не наказывать невиновных

В реестр Роструда с недобросовестными работодателями могут включить компании, нарушения которых не связаны с нелегальным наймом сотрудников.

С 1 января 2025 года Роструд начнет вести реестр работодателей, у которых выявили случаи нелегальной занятости. В него могут попасть законопослушные компании.

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Власти решают, нужен ли в России глобальный минимальный налог.

Минфин: компания на УСН при расчете налога учитывает импортные таможенные платежи.

Семьям с детьми при продаже нежилых помещений не будет льготы по НДФЛ.

ФНС расширит перечень государств и территорий, не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Россией.

За невовремя сданную декларацию налоговики оштрафуют компанию и заблокируют счет.

💥Совет от редакции: об основах учета на маркетплейсах, грядущих изменениях и проверках ФНС, узнаете на вебинаре 18 сентября в 11:00 мск. Записаться.

🚩Как работать с самозанятыми без рисков?

Минтруд и ФНС усиливают контроль за компаниями, которые привлекают самозанятых. Если выявят подмену трудовых отношений, то компании не избежать штрафов и доначислений.

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Разборы законов

Как на УСН платить НДС в 2025 году: варианты работы. Конспект с видео и тестированием

Тема УСН и НДС в 2025 году — это американские горки. Для многих бухгалтеров и предпринимателей это новые правила, по которым они никогда не работали. В налоговой реформе есть пробелы, которые постепенно будут заполняться и ФНС, и Минфином. Можно ожидать правок в сам закон, также нам уже знакома практика, когда принятые изменения начинают действовать «задним числом».

Куда и в какие сроки оплачивать патент для ИП. Мини-курс

От чего зависит срок действия и сумма патента, в какие сроки и куда уплачивается налог по ПСН, рассказываем в мини-курсе.

Блокировка счетов ФНС: что изменится в 2025 году

С 5 февраля 2025 года перечень оснований для блокировки счетов сократится на одну позицию. Разберем, когда бизнесу не придется опасаться блокировки и что будет, если 05.02.2025 наступило, а счет заблокирован по уже недействующему основанию.

Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок

С нового года многие плательщики УСН станут плательщиками НДС. Что, помимо прочего, означает, что у их деловых партнеров появятся новые риски: потерять право на вычет из-за неправомерных действий (бездействия) поставщика. Рассказываем об одном из способов снизить этот риск.

Какая форма бизнеса и система налогообложения подойдет для ПВЗ. Мини-курс

Какую систему налогообложения и организационно-правовую форму выбрать для пункта выдачи заказов, какой код ОКВЭД подойдет и какие изменения в налоговом законодательстве нужно учесть, рассказываем в мини-курсе.

Новости

1 Минфин спросили про порядок формирования платы за жилье

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10 За невовремя сданную декларацию оштрафуют и заблокируют счет

11 Бизнес просит доработать реестр для борьбы с нелегальным наймом

12 Сотруднику-нерезиденту не положен стандартный вычет по НДФЛ

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21 Калькулятор для расчета НДС на ОСНО и УСН в 2025 году

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23 🔁 Стало больше стран, которые не обмениваются налоговой информацией с РФ. Что это значит, объясняет эксперт

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28 Адвокаты платят НДФЛ – сами или через бюро

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30 Горячий выпуск Бухтуба: какие изменения принесет налоговая реформа-2025

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37 Фиксированные взносы за 2023 год не уменьшают налог по ПСН за 2024 год

38 Путин: майнинг — это хорошо, а РФ стала одним из лидеров по добыче криптовалют

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Мероприятия

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Дата проведения: 6 сентября, пятница

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Дата проведения: 10 сентября, вторник

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Дата проведения: 11 сентября, среда

Налоговая реформа 2025. НДС на УСН. Налог на прибыль 25%. Новый НДФЛ.

Дата проведения: 11 сентября, среда

Полный гид по работе с маркетплейсами: от открытия магазина до финансового учета

Дата проведения: 11 сентября, среда

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Кому и когда необходимо применять МСФО 17, в чем его отличие от предыдущего стандарта, какие трудности возникают при его внедрении и как с ним работать в 1С, рассказывает Маковеев Денис Юрьевич, директор компании «BUSINESS RELATIONSHIP GROUP -- CONSULTING».

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Вакансии

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Резюме

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/33350 от 17.05.2018

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/9257@ от 16.05.2018

Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/18344 от 20.03.2019

Арбитражный суд Северо-Западного округа: Постановление № Ф07-16272/2018 от 31.01.2019

Верховный Суд РФ: Определение № 302-ЭС21-2582 от 19.05.2021

Минфин РФ: Письмо № 07-01-10/40526 от 02.05.2024

Минфин РФ: Письмо № 28-05-06/37014 от 19.04.2024

Минфин РФ: Письмо № 02-07-08/36560 от 18.04.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/22684 от 14.03.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/10036 от 07.02.2024

РАССЫЛКА489 787 читателей

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

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