Утренний бухгалтер № 5718. Реестр недобросовестных работодателей: бизнес просит не наказывать невиновных

С 1 января 2025 года Роструд начнет вести реестр работодателей, у которых выявили случаи нелегальной занятости. В него могут попасть законопослушные компании.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Власти решают, нужен ли в России глобальный минимальный налог.
Минфин: компания на УСН при расчете налога учитывает импортные таможенные платежи.
Семьям с детьми при продаже нежилых помещений не будет льготы по НДФЛ.
ФНС расширит перечень государств и территорий, не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Россией.
За невовремя сданную декларацию налоговики оштрафуют компанию и заблокируют счет.
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Минтруд и ФНС усиливают контроль за компаниями, которые привлекают самозанятых. Если выявят подмену трудовых отношений, то компании не избежать штрафов и доначислений.
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Разборы законов
— Как на УСН платить НДС в 2025 году: варианты работы. Конспект с видео и тестированием
Тема УСН и НДС в 2025 году — это американские горки. Для многих бухгалтеров и предпринимателей это новые правила, по которым они никогда не работали. В налоговой реформе есть пробелы, которые постепенно будут заполняться и ФНС, и Минфином. Можно ожидать правок в сам закон, также нам уже знакома практика, когда принятые изменения начинают действовать «задним числом».
— Куда и в какие сроки оплачивать патент для ИП. Мини-курс
От чего зависит срок действия и сумма патента, в какие сроки и куда уплачивается налог по ПСН, рассказываем в мини-курсе.
— Блокировка счетов ФНС: что изменится в 2025 году
С 5 февраля 2025 года перечень оснований для блокировки счетов сократится на одну позицию. Разберем, когда бизнесу не придется опасаться блокировки и что будет, если 05.02.2025 наступило, а счет заблокирован по уже недействующему основанию.
— Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
С нового года многие плательщики УСН станут плательщиками НДС. Что, помимо прочего, означает, что у их деловых партнеров появятся новые риски: потерять право на вычет из-за неправомерных действий (бездействия) поставщика. Рассказываем об одном из способов снизить этот риск.
— Какая форма бизнеса и система налогообложения подойдет для ПВЗ. Мини-курс
Какую систему налогообложения и организационно-правовую форму выбрать для пункта выдачи заказов, какой код ОКВЭД подойдет и какие изменения в налоговом законодательстве нужно учесть, рассказываем в мини-курсе.
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Лучшие спикеры-практики страны ответят на ваши вопросы прямо во время эфира.
Мероприятия
Налоговая амнистия при дроблении бизнеса
Дата проведения: 6 сентября, пятница
ЭТрН и ЭПЛ. Ключевое для бухгалтера при работе с автотранспортом
Дата проведения: 10 сентября, вторник
Концессионные соглашения, бухгалтерский и налоговый учет
Дата проведения: 11 сентября, среда
Налоговая реформа 2025. НДС на УСН. Налог на прибыль 25%. Новый НДФЛ.
Дата проведения: 11 сентября, среда
Полный гид по работе с маркетплейсами: от открытия магазина до финансового учета
Дата проведения: 11 сентября, среда
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/33350 от 17.05.2018
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/9257@ от 16.05.2018
Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/18344 от 20.03.2019
Арбитражный суд Северо-Западного округа: Постановление № Ф07-16272/2018 от 31.01.2019
Верховный Суд РФ: Определение № 302-ЭС21-2582 от 19.05.2021
Минфин РФ: Письмо № 07-01-10/40526 от 02.05.2024
Минфин РФ: Письмо № 28-05-06/37014 от 19.04.2024
Минфин РФ: Письмо № 02-07-08/36560 от 18.04.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/22684 от 14.03.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/10036 от 07.02.2024
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
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