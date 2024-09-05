Утренний бухгалтер № 5717. Неверный КБК не пройдет: бухгалтерам упростят заполнение декларации по налогу на прибыль

В декларации по налогу на прибыль надо будет указывать только те КБК, которые указаны в порядке ее заполнения. Перечень КБК (их 22 штуки) сделали, чтобы бухгалтеры не путались.

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