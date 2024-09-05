Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5717. Неверный КБК не пройдет: бухгалтерам упростят заполнение декларации по налогу на прибыль

Проект с новой формой декларации опубликован на федеральном портале.

В декларации по налогу на прибыль надо будет указывать только те КБК, которые указаны в порядке ее заполнения. Перечень КБК (их 22 штуки) сделали, чтобы бухгалтеры не путались.

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Утренний бухгалтер

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Документы

Арбитражный суд Поволжского округа: Постановление № Ф06-4024/2023 от 08.06.2023

: Федеральный закон № 107-ФЗ от 29.05.2024

Верховный Суд РФ: Определение № 309-ЭС22-4534 от 21.04.2022

Арбитражный суд Удмуртской Республики: Решение № А71-15473/2020 от 05.07.2021

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области: Решение № А56-109653/2019 от 27.01.2020

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд: Постановление № 13АП-4500/2021 от 29.03.2021

Конституционный Суд РФ: Определение № 508-О от 04.12.2003

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ: Определение № 307-ЭС16-8923 от 18.11.2016

Минфин РФ: Письмо № 03-04-09/75701 от 13.08.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/76034 от 14.08.2024

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