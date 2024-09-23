Утренний бухгалтер № 5729. Книга покупок при УСН с НДС 5%: какие записи в ней будут

При НДС 5% в книге покупок надо будет показывать вычеты: смотрите список.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
С 1 ноября 2024 года банки не смогут брать комиссию с переводов по СБП за детские сады, секции и кружки, налоги и штрафы.
Суд отменил увольнение сотрудника, который прогулял работу из-за похода в военкомат.
Минтруд хочет, чтобы документооборот работодателей по охране труда стал электронным.
Все нюансы о страховых взносах и НДФЛ с отпускных в 2024 году, узнаете здесь.
Минфин: при продаже квартир и машино-мест надо вести раздельный учет по НДС.
Предприниматели из общепита боятся внеплановых проверок. Чтобы быть во всеоружии, нужно знать все: от предмета до полномочий службы. Подробную памятку по проверкам найдете здесь.
Поправки в закон: таксисты не смогут поднимать цену в плохую погоду.
Федеральный инвествычет: на какие ОС можно его получить, смотрите перечень.
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Разборы законов
— Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в сентябре 2024 года
Одно уведомление в сентябре бухгалтеры уже сдали по сроку 03.09.2024. Не позднее 25 сентября нужно сдать еще одно.
— Гарантийный взнос Wildberries: как отразить в налоговом и бухгалтерском учете на УСН
С сентября 2022 года маркетплейс Wildberries ввел невозвращаемый «гарантийный взнос» для новых продавцов, который должен исключить вероятность мошеннических регистраций на площадке.
— Что такое дисквалификация должностного лица
Дисквалификация — это запрет занимать определенную должность лицу, совершившему правонарушение, на срок, который указан в судебном акте. Разберем, в чем суть этого наказания и каковы последствия.
— Как отражать в бухгалтерском учете полученный предмет аренды (ППА)
Порядок отражения в бухучете полученного предмета аренды зависит от того, может ли арендатор применить упрощенный порядок учета договоров аренды. Разберем, как вести учет в упрощенном и неупрощенном порядке.
— Особенности проведения встречной налоговой проверки
Рассказываем о ключевых моментах, о которых надо знать, чтобы не попасть на штрафы (и самим не встать в очередь на проверку).
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Новости
1 В Сбере почти весь процесс розничного взыскания задолженности идет с применением искусственного интеллекта
2 В России появится тайна соинвестирования
3 С иностранными банками разрешат расплачиваться криптовалютой
4 Минфин: при торговле в розлив питьевой водой и напитками ККТ не нужна
5 100-процентная «дочка» администрации города может применять УСН
6 Таксисты не смогут поднимать цену в плохую погоду
7 На какие ОС можно получить федеральный инвествычет: перечень и исключения
8 ☀️ Встречайте выгодную осень на «Клерке»! До 20 сентября успейте купить онлайн-курсы для подготовки к налоговой реформе от 3 690 рублей
9 С умершего сотрудника не надо удерживать НДФЛ
10 Уровень безработицы в ЦФО упал до минимума — 1,8%
11 Какие ошибки могут допустить физлица при продаже недвижимости
12 💡 Минфин может ввести новый акциз — на электричество для майнинга. Эксперт: он может стать бременем для майнеров, но есть и плюсы
13 При продаже квартир и машино-мест надо вести раздельный учет по НДС
14 Что делать бухгалтерам в 2025 году: переходить на ОСНО или оставаться на упрощенке. Смотрите видео!
15 Инвестиции перетекают с фондового рынка на банковские вклады
16 👷 Минтруд рассматривает перевод в электронку оформления инструктажей и других документов по охране труда. Мнение эксперта по ОТ
17 Провайдеры жалуются на дискриминацию из-за замедления YouTube
18 «Клерк» бесплатно сделает крутое резюме для бухгалтера
19 ВТБ повысил первоначальный взнос по семейной ипотеке до 50,1%
20 Какие записи в книге покупок будут при УСН с НДС 5%
21 Предприниматели заключили договоры с госкомпаниями на 3,4 млрд рублей
22 Инвесторы просят решить проблему с налогами при сделках IPO
23 Суд отменил увольнение работника, который не вышел на работу, потому что ходил в военкомат по повестке
24 Скоро будет три категории микрофинансовых организаций
25 За выход с российского рынка иностранным компаниям придется заплатить до 40% стоимости активов
26 Центробанк запретил брать комиссию за оплату налогов и детских кружков
27 При покупке недостроенной квартиры срок владения для НДФЛ идет от даты полного расчета
28 Верховный суд: к единственному жилью относятся и нежилые помещения на земле банкрота
29 Центробанк: случаев мошенничества с ОСАГО стало меньше
30 Освобождение от НДС по статье 149 НК для упрощенцев тоже работает
31 Роспотребнадзор начнет проводить внеплановые проверки
32 💳 Visa вдруг подала заявки на регистрацию товарных знаков в РФ: вернется ли платежная система. Мнение представителя финтех-компании
Мероприятия
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Регистрация: Международные квалификационные экзамены CPА (Сертифицированный Публичный Бухгалтер)
Дата проведения: 23 сентября, понедельник
Льготы для IT-компаний и маркетплейсы: что было, что есть, чего ждать
Дата проведения: 23 сентября, понедельник
Продажа недвижимости физлицом: отчетность и топ ошибок
Дата проведения: 23 сентября, понедельник
Финансовая модель бизнеса: инструкция по разработке
Дата проведения: 24 сентября, вторник
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Как соответствовать закону о защите персональных данных 152-ФЗ
Дата проведения: 25 сентября, среда
КЭДО для компаний со множеством юрлиц: от стресса к порядку
Дата проведения: 25 сентября, среда
Уходим в бухгалтерский аутсорс: план, бюджет, клиенты
Дата проведения: 25 сентября, среда
ВЭД: таможенное регулирование и логистика в условиях санкций
Дата проведения: 26 сентября, четверг
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Разбираемся, при каких условиях возможен отзыв сотрудника из отпуска.
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Если организация сменила форму собственности, то сотрудников необходимо перевести в организацию-правопреемника. Рассказываем, как правильно отразить такой перевод в 1С: ЗУП.
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— Что будет, если организация не встанет на воинский учет
Многие организации знают об обязанности отчета в военкомат. Однако не все понимают, какие бывают санкции за непредоставление сведений. Разбираемся: какие есть штрафы для организации в области воинского учета.
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Применять ККТ разрешено только после того, как произойдет ее регистрация в налоговой. В дальнейшем может потребоваться перерегистрировать онлайн-кассу. В нашем материале разберем случаи, когда должна проводиться эта процедура. Поговорим о том, как заполнить соответствующее заявление и какой код причины в нем указать.
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Резюме
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/66543 от 17.07.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-02-08/63196 от 05.07.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Положительное сальдо ЕНС физлиц заранее зачитывают в счет имущественных налогов
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/7890 от 08.02.2019
Первый кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-16622/2024 от 24.06.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Суд отменил увольнение работника, который не вышел на работу, потому что ходил в военкомат по повестке
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/62886 от 03.07.2024
Подробнее о документе мы писали в новости При покупке недостроенной квартиры срок владения для НДФЛ идет от даты полного расчета
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/66105 от 16.07.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/66295 от 16.07.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/66906 от 17.07.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-05-05-01/67527 от 18.07.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-02/68377 от 22.07.2024
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
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