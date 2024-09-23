Утренний бухгалтер № 5729. Книга покупок при УСН с НДС 5%: какие записи в ней будут

При НДС 5% в книге покупок надо будет показывать вычеты: смотрите список.

РАССЫЛКА Утренний бухгалтер Главное за день про то, что поможет вам в работе Отправить

С 1 ноября 2024 года банки не смогут брать комиссию с переводов по СБП за детские сады, секции и кружки, налоги и штрафы.

Суд отменил увольнение сотрудника, который прогулял работу из-за похода в военкомат.

Минтруд хочет, чтобы документооборот работодателей по охране труда стал электронным.

Все нюансы о страховых взносах и НДФЛ с отпускных в 2024 году, узнаете здесь.

Минфин: при продаже квартир и машино-мест надо вести раздельный учет по НДС.

Предприниматели из общепита боятся внеплановых проверок. Чтобы быть во всеоружии, нужно знать все: от предмета до полномочий службы. Подробную памятку по проверкам найдете здесь.

Поправки в закон: таксисты не смогут поднимать цену в плохую погоду.

Федеральный инвествычет: на какие ОС можно его получить, смотрите перечень.

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