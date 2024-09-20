Утренний бухгалтер № 5728. Введут новые формы книг покупок и продаж

С 2025 года будут новые ставки НДС для упрощенцев. Это учтут в новых книгах продаж и покупок.
Утренний бухгалтер
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Таксисты просят снизить штрафы за отсутствие новой страховки.
Минфин: факт разделения услуг в общепите на разные ООО/ИП, еще не нарушение норм НК.
8 правил роста бухгалтерской фирмы, найдете в статье от экспертов.
НДС не входит в базу для расчета налога по УСН: разбираем на примере.
В 2025 году налоговики не будут суммировать НДФЛ с зарплаты и дивидендов.
💥Совет от редакции: разберитесь, кому ждать проверку в 2025 году и какие тенденции наблюдаются по проверкам на вебинаре 2 октября в 11:00 мск. Записаться.
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Разборы законов
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С сентября 2022 года маркетплейс Wildberries ввел невозвращаемый «гарантийный взнос» для новых продавцов, который должен исключить вероятность мошеннических регистраций на площадке.
— Что такое дисквалификация должностного лица
Дисквалификация — это запрет занимать определенную должность лицу, совершившему правонарушение, на срок, который указан в судебном акте. Разберем, в чем суть этого наказания и каковы последствия.
— Как отражать в бухгалтерском учете полученный предмет аренды (ППА)
Порядок отражения в бухучете полученного предмета аренды зависит от того, может ли арендатор применить упрощенный порядок учета договоров аренды. Разберем, как вести учет в упрощенном и неупрощенном порядке.
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Рассказываем о ключевых моментах, о которых надо знать, чтобы не попасть на штрафы (и самим не встать в очередь на проверку).
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С 1 ноября 2024 года в России заработает Единый электронный реестр воинского учета, а компании будут подавать сведения электронно.
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32 💉 Сотрудникам-донорам хотят дать право на отгулы при смене работы
33 ФНС будет передавать комиссиям по борьбе с нелегальной занятостью налоговую тайну
34 В «Газпромбанк Инвестиции» снова можно выводить юани с брокерского счета
35 Налоговый расчет по выплатам иностранным компаниям надо будет заполнять по новым правилам
36 Средний заработок блогеров сократился в два раза
37 При продаже в розницу маркируемых товаров больше не будут заранее уведомлять о проверке
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Мероприятия
Презентация курса "Финансовый директор". Финансовый анализ и диагностика бизнеса.
Дата проведения: 23 сентября, понедельник
Регистрация: Международные квалификационные экзамены CPА (Сертифицированный Публичный Бухгалтер)
Дата проведения: 23 сентября, понедельник
Льготы для IT-компаний и маркетплейсы: что было, что есть, чего ждать
Дата проведения: 23 сентября, понедельник
Продажа недвижимости физлицом: отчетность и топ ошибок
Дата проведения: 23 сентября, понедельник
Финансовая модель бизнеса: инструкция по разработке
Дата проведения: 24 сентября, вторник
Вебинар "Автоматизируем работу с перевозочными документами и предрейсовые медосмотры"
Дата проведения: 24 сентября, вторник
Как соответствовать закону о защите персональных данных 152-ФЗ
Дата проведения: 25 сентября, среда
КЭДО для компаний со множеством юрлиц: от стресса к порядку
Дата проведения: 25 сентября, среда
Уходим в бухгалтерский аутсорс: план, бюджет, клиенты
Дата проведения: 25 сентября, среда
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 27-03-15/56681 от 19.06.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/57581 от 21.06.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/58463 от 24.06.2024
Центральный банк РФ: Письмо № 010-31/8085 от 05.09.2024
ФНС РФ: Письмо № БС-5-21/1542@ от 09.09.2024
Центральный банк РФ: Письмо № 59-7-1/42354 от 09.09.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/68598 от 23.07.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/16804 от 27.02.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/69945 от 26.07.2024
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