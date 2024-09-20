Утренний бухгалтер № 5728. Введут новые формы книг покупок и продаж

С 2025 года будут новые ставки НДС для упрощенцев. Это учтут в новых книгах продаж и покупок.

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Продолжительность профилактических визитов увеличена в 10 раз.

До 25 сентября надо сдать уведомление по ЕНП: в него войдет НДФЛ и страховые взносы.

Таксисты просят снизить штрафы за отсутствие новой страховки.

Минфин: факт разделения услуг в общепите на разные ООО/ИП, еще не нарушение норм НК.

8 правил роста бухгалтерской фирмы, найдете в статье от экспертов.

НДС не входит в базу для расчета налога по УСН: разбираем на примере.

В 2025 году налоговики не будут суммировать НДФЛ с зарплаты и дивидендов.

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