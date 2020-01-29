Налоговые рецепты начала 2020-го: попробуйте яблочные чипсы

Похоже, наступивший год сулит нам много открытий. На наших глазах и, похоже в наших карманах, новый премьер-министр до 15 апреля найдет деньги на выполнение поручений президента. А это ни много ни мало порядка 450 млр. руб. Серьезные проблемы может вызвать казалось бы несложная процедура смены юридического адреса компании. С 1 февраля в Платон придется платить больше. Для самозанятых придумали еще один запрет. И это только в январе.
И хотя роль первооткрывателя не всем вкусу, но придется ее примерить. Тем более, что сегодня в России отмечается День первооткрывателя. В честь такого практически всеобщего праздника мы предлагаем приготовить очень простое блюдо — яблочные чипсы.
Понадобятся яблоки и шоколад. Яблоки нарезаем на очень тонкие ломтики, с помощью картофелечистки. Противень застилаем пергаментом, сверху выкладываем яблоки. Выпекаем в открытой духовке при 60 градусах в течение 2 часов.
Мелко крошим шоколад. Посыпаем им готовые чипсы и помещаем опять в духовку при температуре 80 градусов до полного растапливания шоколада.
Достаем, даем остыть и знакомимся с открытиями, которые нам предстоят в самое ближайшее время.
Спрашивали — отвечаем...
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