Неопределенность в экономике переживается легче под курицу с грибами и винным соусом

В информационном шуме прошлой недели на фоне робких заявлений о постепенном выходе из режима самоизоляции оптимисты разглядели зародыши выхода экономики из коматозного состояния. Но радость была недолгой.

Контрольный выстрел: Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе в общепите. Каждому клиенту по кабинету. Новые рекомендации для парикмахеров от Роспотребнадзора. После публикации этих документов стало очевидно, что в ближайшее время мы продолжим жить в режиме неопределенности. С одной стороны, ФНС разработала сервис для быстрого подтверждения льготных кредитов бизнесу. С другой стороны, Треть предпринимателей не смогли получить кредиты по нулевой ставке. Одной рукой предоставляем Отсрочку по уплате взносов всем малым и средним предприятиям из пострадавших отраслей, другой – отказываем Самозанятым в пособии по безработице.

В противовес неопределенности в экономике мы предлагаем очень конкретный рецепт жареной курицы с грибами и винным соусом. Нам понадобится: курица, 2 ч. л. сливочного масла, 1 стакан белого вина, 150 мл куриного бульона, 1 столовая ложка растительного масла, лук, чеснок, ? чайной ложки базилика, 200 г нарезанных грибов, соль и перец, 1 ст. л. томатного пюре, 3 ст. л. лимонного сока, 2 ст. л. трав, 1 ст. л. сметаны.

Положите курицу на противень. Смажьте маслом. Залейте вином и куриным бульоном. Запекайте при температуре 220 градусов в течение часа. Остудите курицу. Потушите в оливковом масле лук, чеснок и базилик в течение 1 минуты. Добавьте грибы, вино, приправьте и добавьте томатное пюре. Дождитесь, пока вино выпарится. Остудите. Добавьте лимонный сок, травы и сметану. Разделайте курочку и полейте ее приготовленной заправкой.

Не бойтесь захмелеть! Ведь большая часть алкоголя выпарится из вина во время готовки. А вот аромат останется. И с этим ароматом будет легче воспринимать финансовые новости.

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