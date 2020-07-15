Бойтесь данайцев, дары приносящих или Почему нужно быть осторожным с обещаниями государства

Услышав о том, что государство поддержит бизнес и людей в период пандемии и кризиса, мой знакомый, старый одессит Иосиф Абрамович сказал: «Берегись тех, кто обещает что-нибудь за ничто». И вот прям как в воду смотрел.

Кредитные каникулы, которые стали одной из первых мер господдержки, грозят большими неприятности «счастливчикам», получившим отсрочку по платежам. В результате оказалось, что больше половины заемщиков не могут предоставить документы, подтверждающие падение доходов более чем на 30%, либо эти документы не соответствуют требованиям.

Со стороны государства звучало много обещаний. Но реальность оказывается не столь радужной. Так, таможенные проверки, которые должны были возобновить 1 января, начнутся уже с 1 августа.Возобновляются и налоговые проверки, с которыми тоже обещали не спешить. Очевидно, для нашего спокойствия они будут проводиться в масках и перчатках. А Минфин против отсрочек по налогам для владельцев коммерческой недвижимости. Словом, как говорят в Одессе, не делай мне беременную голову.

И, если сегодня мы «топим за Одессу», то и рецепт тамошний — яичница с помидорами и луком «Шакшука». Для приготовления нужны помидоры, лук, оливковое масло, перец острый стручковый, соль, зелень кинзы, чеснок, болгарский перец, томатная паста, яйца, черный перец молотый. В сковороду с толстым дном выливаем масло, и пять минут поджариваем лук, нарезанный кубиками. Как только лук немного потемнеет, добавляем томатную пасту и чеснок, который перед этим порезали на тонкие длинные пластинки. Еще немного все это обжариваем — минуту-другую, и добавляем помидоры и перец, тоже в виде кубиков. Все это великолепие жарим еще пять минут, постоянно помешивая. Потом делаем лопаткой несколько ямок и осторожно выливаем в каждую из них по яйцу, стараясь не повредить желток. Накрываем крышкой и доводим яйца до нужной нам кондиции. Готовую шакшуку посыпаем мелко нарезанной кинзой. Это не яичница, а «солнце, упавшее на цветущий луг», как говорят в Одессе.

Ну, а теперь финансовые новости.

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Спасение утопающих...

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— За просрочку оплаты по госконтрактам с малым и средним бизнесом будут штрафовать

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— ФНС объяснила, как отчитываться по страховым взносам пострадавшему бизнесу

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Спрашивали — отвечаем...

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— Иностранная фирма оказывает услуги российской компании: кто платит НДС?

— Какой дополнительный отпуск нельзя заменить компенсацией

— У ликвидируемой компании задолженность по дивидендам, и нет денег. Закроют ли компанию?

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Внимание!

— Ликвидировать организацию можно будет только после полного расчета с работниками

— Срок уплаты НДФЛ за 2019 год истекает 15 июля

— Пенсионному фонду изменили правила взыскания штрафов

— Если покупка не используется для облагаемых операций, принять по ней НДС к вычету нельзя

— Роструд объяснил, что надо делать работодателю-ИП при смене фамилии

— Могут ввести новую методику определения размера минимальной пенсии. Поменяют формулу ПМП

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Не может не радовать!

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— Посылки от российского бизнеса за рубеж висят на таможне. Их десятки тысяч

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— Аграриям дадут отсрочку платежей по льготным кредитам

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— Налог на профессиональный доход можно применять при продаже урожая со своего участка

— Заявление на замену лет при расчете больничных можно написать один раз на весь год

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— Сенаторы решили объявить войну серым зарплатам

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