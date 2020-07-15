Бойтесь данайцев, дары приносящих или Почему нужно быть осторожным с обещаниями государства

Услышав о том, что государство поддержит бизнес и людей в период пандемии и кризиса, мой знакомый, старый одессит Иосиф Абрамович сказал: «Берегись тех, кто обещает что-нибудь за ничто». И вот прям как в воду смотрел.
Кредитные каникулы, которые стали одной из первых мер господдержки, грозят большими неприятности «счастливчикам», получившим отсрочку по платежам. В результате оказалось, что больше половины заемщиков не могут предоставить документы, подтверждающие падение доходов более чем на 30%, либо эти документы не соответствуют требованиям.
Со стороны государства звучало много обещаний. Но реальность оказывается не столь радужной. Так, таможенные проверки, которые должны были возобновить 1 января, начнутся уже с 1 августа.Возобновляются и налоговые проверки, с которыми тоже обещали не спешить. Очевидно, для нашего спокойствия они будут проводиться в масках и перчатках. А Минфин против отсрочек по налогам для владельцев коммерческой недвижимости. Словом, как говорят в Одессе, не делай мне беременную голову.
И, если сегодня мы «топим за Одессу», то и рецепт тамошний — яичница с помидорами и луком «Шакшука». Для приготовления нужны помидоры, лук, оливковое масло, перец острый стручковый, соль, зелень кинзы, чеснок, болгарский перец, томатная паста, яйца, черный перец молотый. В сковороду с толстым дном выливаем масло, и пять минут поджариваем лук, нарезанный кубиками. Как только лук немного потемнеет, добавляем томатную пасту и чеснок, который перед этим порезали на тонкие длинные пластинки.
Еще немного все это обжариваем — минуту-другую, и добавляем помидоры и перец, тоже в виде кубиков. Все это великолепие жарим еще пять минут, постоянно помешивая. Потом делаем лопаткой несколько ямок и осторожно выливаем в каждую из них по яйцу, стараясь не повредить желток.
Накрываем крышкой и доводим яйца до нужной нам кондиции. Готовую шакшуку посыпаем мелко нарезанной кинзой. Это не яичница, а «солнце, упавшее на цветущий луг», как говорят в Одессе.
Ну, а теперь финансовые новости.
Коронавирус: вокруг и около
— Борьбе с бедностью помешала пандемия. Так считает глава правительства
— При контакте с больным Covid карантинный больничный выдается на 14 дней. И ни дня больше
Спасение утопающих...
— Гражданам реструктуризировали кредиты на сумму 625 млрд руб. И на 2,3 млн для крупного бизнеса
— Тестирование сотрудников на COVID уменьшает базу по налогу на прибыль и не образует НДФЛ
— Бизнес просит продлить мораторий на проверки
— Только 2,5 тысячи крупных компаний получили отсрочки по налогам
— Численность работников для определения права на субсидию отслеживается только по форме СЗВ-М
— За просрочку оплаты по госконтрактам с малым и средним бизнесом будут штрафовать
Новости из ИФНС
— ФНС пояснила порядок регистрации филиалов иностранных организаций
— Надо ли удерживать НДФЛ из зарплаты за счет субсидии? Ответ ФНС
— ФНС объяснила, как отчитываться по страховым взносам пострадавшему бизнесу
— ФНС утвердила новую форму для постановки на учет физлиц
— ФНС напоминает о сроках представления налоговой отчетности
— ФНС сама зачтет переплату по взносам, появившуюся из-за обнуления тарифов для пострадавших отраслей
— ФНС дает кэшбэк за проверку кассовых чеков в своем приложении
Спрашивали — отвечаем...
— Требуют путевой лист у директора, хотя автомобиль личный. Это законно?
— Иностранная фирма оказывает услуги российской компании: кто платит НДС?
— Какой дополнительный отпуск нельзя заменить компенсацией
— У ликвидируемой компании задолженность по дивидендам, и нет денег. Закроют ли компанию?
— Сменили адрес и ИФНС. А как ускорить передачу контейнера?
Внимание!
— Ликвидировать организацию можно будет только после полного расчета с работниками
— Срок уплаты НДФЛ за 2019 год истекает 15 июля
— Пенсионному фонду изменили правила взыскания штрафов
— Если покупка не используется для облагаемых операций, принять по ней НДС к вычету нельзя
— Роструд объяснил, что надо делать работодателю-ИП при смене фамилии
— Могут ввести новую методику определения размера минимальной пенсии. Поменяют формулу ПМП
— Пополнился список необлагаемых НДС операций. Туда внесли социальные услуги
— Опубликованы списки работодателей для плановых трудовых проверок в 2021 году: перечень по всем регионам
Не может не радовать!
— Банки обяжут объяснять причины блокировки счетов
— Работники на удаленке смогут вернуть траты на электричество. Если договорятся с работодателем
— Усилили гарантии по выплате выходного пособия уволенным по ликвидации
— Люди не будут терять деньги на пенсионном счете, если их накопления незаконно перевели в НПФ. Примут закон
УУППССС...
— Посылки от российского бизнеса за рубеж висят на таможне. Их десятки тысяч
— PayPal прекращает переводы внутри России с 31 июля
— Перечень ОКВЭД для отсрочки по уплате НДС расширять не будут. Это губительно для бюджета
— Больничный по уходу за ребенком во время отпуска не оплатят. И отпуск не продлят
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А что? А вдруг?
— Банкам запретят навязывать дополнительные услуги заёмщикам
— Субсидию в размере МРОТ хотели бы получить все ИП независимо от ОКВЭД
— Аграриям дадут отсрочку платежей по льготным кредитам
— Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос
— Аптекам и продавцам обуви хотят вернуть право на ЕНВД и ПСН
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Понемногу о разном...
— На работе по совместительству неоплачиваемый отпуск по уходу за ребенком маркируется в табеле как «ОЖ»
— Налог на профессиональный доход можно применять при продаже урожая со своего участка
— Заявление на замену лет при расчете больничных можно написать один раз на весь год
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— В ЦРПТ пояснили, должна ли быть промаркирована обувь, покупаемая в зарубежных интернет-магазинах
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О как!
— Банки будут сообщать о подозрительном поведении клиента. Готовятся поправки в 115-ФЗ
— Сенаторы решили объявить войну серым зарплатам
— Банки просят увеличить субсидии на льготную ипотеку
Без комментариев
— Из-за обновленной Конституции внесут изменения в сто законов
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До чего дошел прогресс!
— Увеличение электронных услуг и поддержка цифрового бизнеса. Это часть плана по восстановлению экономики
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— В России рост киберпреступности составил почти 92%. По сравнению с прошлым годом
— Геолокацию хотят применять для отслеживания всех, кто контактировал с COVID-19. Большой брат все ближе?
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Не наступаем на чужие грабли
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