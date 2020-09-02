Вкалывают роботы. А людей-то куда?

Россия — это не только «страна-бензоколонка», сказал Путин в своем прошлом интервью. Читая новости прошлой недели, с ним, пожалуй, можно согласиться. Судите сами.

Правительство выделяет 12 млрд рублей небольшим IT-компаниям, которые разрабатывают искусственный интеллект. Собрания акционеров АО можно будет проводить дистанционно.

Да что собрания? Налоговые вычеты по НДФЛ будут предоставлять в автоматическом режиме! А для регистрации новорожденных родителям даже не нужно обращаться в ЗАГС лично — все сделают автоматически.

И можно было бы только радоваться такому проникновению технологий в нашу жизнь, если бы наряду с этим правительство озаботилось проблемами людей, которые остаются без работы. Сегодня только по официальным данным в стране 3,6 млн безработных. А тут еще подоспело исследование SuperJob, которое свидетельствует: 53% опрошенных россиян уверены в том, что около трети рабочего времени они занимаются бессмысленной работой.

Причем, чем ниже уровень доходов, тем больше рабочего времени тратится непродуктивно. Это явные кандидаты на замену роботами. Остается только поинтересоваться, как в анекдоте: «А с коряками-то что будем делать?»

Возможно, тех, кто оказался в числе безработных, немного мотивирует сегодняшний праздник — День свободного ветра в крыльях. Сегодня можно отпустить на свободу свои мысли и помечтать о чем-нибудь хорошем, радостном — прогулке по осеннему лесу, путешествии в дальние края, получении новой профессии, чашке вкусного кофе. Впрочем, о последнем можно не только мечтать, но и приготовить.

Нам понадобится кофе, кардамон, имбирь, молоко, сахар, сливки и тертый шоколад. Оно, может, не очень бюджетно, но в такой праздник стоит себя побаловать. Смешайте кофе с кардамоном и имбирем, добавьте воды и варите на медленном огне. Нагрейте молоко и сахар. Налейте молоко в кофе, добавьте взбитые сливки. Украсьте кофе пенкой с тертым шоколадом. Чувствуете запах? Ммммм... А свободу от грустных мыслей? То-то же, мы плохого не посоветуем.

Ну, а теперь к новостям.

Спасение утопающих

— 40% бизнесменов могут разориться из-за отсрочки по уплате налогов

— Торговые центры просят отсрочку по налогам, поскольку не могут ее получить

— Расходы на средства защиты и дезинфекцию должны быть адекватными. Иначе их не учесть в затратах по налогу на прибыль

Вокруг коронавируса

— В пандемию на треть возросло число случаев мошенничества

— Тестирование сотрудников на COVID-19 не облагается НДФЛ и взносами

— Детей пока не будут прививать от коронавирусной инфекции

— Половина опрошенных граждан против ношения масок детьми в школах

— Родительские собрания в школах переходят в онлайн-формат

Новости из ИФНС

— ФНС привела два примера заполнения 6-НДФЛ по нерезидентам

— С 1 октября зачет налогов будет производиться по-новому

— В каком случае нужно сдавать нулевую декларацию по НДПИ

— Блокировка счетов за несданный отчет больше не будет неожиданностью. Так обещает ФНС

— ФНС напомнила: ЕНВД нельзя уменьшить из-за нерабочих дней

— ФНС насчитала миллион самозанятых и 130 млрд рублей зарегистрированного дохода

Узнайте, как...

— заполнить СЗВ-ТД в «Кабинете страхователя» на сайте ПФР

Спрашивали — отвечаем...

— В каком случае при выплате паевого взноса кооператив должен платить НДС

— Что будет с компанией, которую внезапно исключили из МСП? И как туда вернуться?

— Новые формы по регистрации компании. Что изменилось?

Внимание!

— Облагаться НДФЛ будут проценты по вкладам, зачисленные на счет с 2021 года

— Долги работодателей по взносам на ОПС не влияют на пенсионные права работников

— Освобождение от уплаты взносов за 2 квартал не дает права не платить дополнительные пенсионные взносы

— ФСС создал учебный шлюз, чтобы работодатели потренировались перед введением прямых выплат

— Минфин пояснил, в каком случае можно получить вычет по счету-фактуре, полученном после окончания квартала

— Продавая сшитую своими руками одежду через магазин, нельзя применять ПСН

Новости для ИП

— В 2021 году фиксированные взносы ИП повышаться не будут

— Предлагают платить пособия по безработице действующим ИП

— Разработан новый порядок электронной регистрации юрлиц и ИП

— Должен ли арбитражный управляющий, являющийся ИП, платить фиксированные взносы дважды?

— ИП внезапно узнал, что он не на УСН. Как быть?

Не может не радовать!

— На развитие внутреннего туризма дополнительно выделяют 1,2 млрд рублей

— Выделяют дополнительно 34,3 млрд руб. на выплаты детям от 3 до 7 лет

— Самозанятые смогут торговать через AliExpress

— В законе об ОПС пропишут пониженные взносы для IT-компаний

УУППССС...

— Больше половины россиян считают треть своей работы бессмысленной

— Мобильные операторы начинают отказываться от безлимитных тарифов — из-за падения выручки и роста трафика

— Для соцсетей и мессендежеров, которые не платят налоги в России, хотят снизить скорость интернета

— 150 млн данных пользователей соцсетей нашли в открытом доступе

— Удаленную работу стали предлагать чаще, но оплата там ниже на 5%

А что? А вдруг?

— Право вчерашних студентов на гарантированное первое рабочее место предлагают прописать в законе

— В России предлагают вернуть страхование от безработицы

— В ТК хотят прописать право родителей первоклассников не работать 1 сентября

— Программу туристического кешбэка могут запустить еще раз

Понемногу о разном...

— В ТК пропишут срок для взыскания с работодателей морального вреда

— С сентября еще 5 регионов ввели НПД

— Вступил в силу закон об упрощенном банкротстве граждан

— Если служба в армии не отражена на вашем пенсионном ИЛС, подайте заявление о корректировке

— Совместителя уволят в случае перевода коллеги на его должность

— Реестр малого и среднего предпринимательства будут обновлять каждый месяц

— Минтруду совместно с ПФР рекомендовали проверить правильность начисления пенсий по всей России

— Выдача молока «безвредным» работникам облагается НДФЛ и взносами

О как!

— Глава «Справедливой России» предложил ликвидировать ПФР и платить пенсии напрямую из бюджета

— Люди предлагают переложить уплату взносов с работодателей на работников

— Люди платят добровольные взносы, чтобы купить себе право на пенсию. Но ПФР не спешит отражать эти деньги на ИЛС

— Половина свежезарегистрированных безработных давным-давно не работали официально

Без комментариев

— Инфляция в сентябре в среднем составит 3,7%, считают эксперты

— Обвала рубля осенью не будет, считает эксперт. Но будут резкие колебания курсов валют

— У 42 миллионов россиян есть кредит. А у почти 13 миллионов их несколько

— В Москве вырастет минимальная зарплата

— Ежегодно ПФР штрафует 1,5 млн работодателей на 2 млрд рублей за формы СЗВ-СТАЖ и СЗВ-М

До чего дошел прогресс!

— Онлайн-голосование жильцов домов можно будет проводить на портале госуслуг

— Платежные данные россиян хотят приравнять к персональным

Не наступаем на чужие грабли

— Налог на прибыль оптимизировали через премии топ-менеджерам. Налоговая доначислила 64 млн, а суды это подтвердили

— Как снять с себя фирму, чтобы не попасть под уголовку. Недостоверность не предлагать

— Налоговики запрашивают документы, номеров которых нет в книге покупок. Что это может быть