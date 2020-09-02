Вкалывают роботы. А людей-то куда?

Россия — это не только «страна-бензоколонка», сказал Путин в своем прошлом интервью. Читая новости прошлой недели, с ним, пожалуй, можно согласиться. Судите сами.
Правительство выделяет 12 млрд рублей небольшим IT-компаниям, которые разрабатывают искусственный интеллект. Собрания акционеров АО можно будет проводить дистанционно.
Да что собрания? Налоговые вычеты по НДФЛ будут предоставлять в автоматическом режиме! А для регистрации новорожденных родителям даже не нужно обращаться в ЗАГС лично — все сделают автоматически.
И можно было бы только радоваться такому проникновению технологий в нашу жизнь, если бы наряду с этим правительство озаботилось проблемами людей, которые остаются без работы. Сегодня только по официальным данным в стране 3,6 млн безработных. А тут еще подоспело исследование SuperJob, которое свидетельствует: 53% опрошенных россиян уверены в том, что около трети рабочего времени они занимаются бессмысленной работой.
Причем, чем ниже уровень доходов, тем больше рабочего времени тратится непродуктивно. Это явные кандидаты на замену роботами. Остается только поинтересоваться, как в анекдоте: «А с коряками-то что будем делать?»
Возможно, тех, кто оказался в числе безработных, немного мотивирует сегодняшний праздник — День свободного ветра в крыльях. Сегодня можно отпустить на свободу свои мысли и помечтать о чем-нибудь хорошем, радостном — прогулке по осеннему лесу, путешествии в дальние края, получении новой профессии, чашке вкусного кофе. Впрочем, о последнем можно не только мечтать, но и приготовить.
Нам понадобится кофе, кардамон, имбирь, молоко, сахар, сливки и тертый шоколад. Оно, может, не очень бюджетно, но в такой праздник стоит себя побаловать. Смешайте кофе с кардамоном и имбирем, добавьте воды и варите на медленном огне. Нагрейте молоко и сахар. Налейте молоко в кофе, добавьте взбитые сливки. Украсьте кофе пенкой с тертым шоколадом. Чувствуете запах? Ммммм... А свободу от грустных мыслей? То-то же, мы плохого не посоветуем.
Ну, а теперь к новостям.
Спасение утопающих
— 40% бизнесменов могут разориться из-за отсрочки по уплате налогов
— Торговые центры просят отсрочку по налогам, поскольку не могут ее получить
— Расходы на средства защиты и дезинфекцию должны быть адекватными. Иначе их не учесть в затратах по налогу на прибыль
Вокруг коронавируса
— В пандемию на треть возросло число случаев мошенничества
— Тестирование сотрудников на COVID-19 не облагается НДФЛ и взносами
— Детей пока не будут прививать от коронавирусной инфекции
— Половина опрошенных граждан против ношения масок детьми в школах
— Родительские собрания в школах переходят в онлайн-формат
Новости из ИФНС
— ФНС привела два примера заполнения 6-НДФЛ по нерезидентам
— С 1 октября зачет налогов будет производиться по-новому
— В каком случае нужно сдавать нулевую декларацию по НДПИ
— Блокировка счетов за несданный отчет больше не будет неожиданностью. Так обещает ФНС
— ФНС напомнила: ЕНВД нельзя уменьшить из-за нерабочих дней
— ФНС насчитала миллион самозанятых и 130 млрд рублей зарегистрированного дохода
Узнайте, как...
— заполнить СЗВ-ТД в «Кабинете страхователя» на сайте ПФР
Спрашивали — отвечаем...
— В каком случае при выплате паевого взноса кооператив должен платить НДС
— Что будет с компанией, которую внезапно исключили из МСП? И как туда вернуться?
— Новые формы по регистрации компании. Что изменилось?
Внимание!
— Облагаться НДФЛ будут проценты по вкладам, зачисленные на счет с 2021 года
— Долги работодателей по взносам на ОПС не влияют на пенсионные права работников
— Освобождение от уплаты взносов за 2 квартал не дает права не платить дополнительные пенсионные взносы
— ФСС создал учебный шлюз, чтобы работодатели потренировались перед введением прямых выплат
— Минфин пояснил, в каком случае можно получить вычет по счету-фактуре, полученном после окончания квартала
— Продавая сшитую своими руками одежду через магазин, нельзя применять ПСН
Новости для ИП
— В 2021 году фиксированные взносы ИП повышаться не будут
— Предлагают платить пособия по безработице действующим ИП
— Разработан новый порядок электронной регистрации юрлиц и ИП
— Должен ли арбитражный управляющий, являющийся ИП, платить фиксированные взносы дважды?
— ИП внезапно узнал, что он не на УСН. Как быть?
Не может не радовать!
— На развитие внутреннего туризма дополнительно выделяют 1,2 млрд рублей
— Выделяют дополнительно 34,3 млрд руб. на выплаты детям от 3 до 7 лет
— Самозанятые смогут торговать через AliExpress
— В законе об ОПС пропишут пониженные взносы для IT-компаний
УУППССС...
— Больше половины россиян считают треть своей работы бессмысленной
— Мобильные операторы начинают отказываться от безлимитных тарифов — из-за падения выручки и роста трафика
— Для соцсетей и мессендежеров, которые не платят налоги в России, хотят снизить скорость интернета
— 150 млн данных пользователей соцсетей нашли в открытом доступе
— Удаленную работу стали предлагать чаще, но оплата там ниже на 5%
А что? А вдруг?
— Право вчерашних студентов на гарантированное первое рабочее место предлагают прописать в законе
— В России предлагают вернуть страхование от безработицы
— В ТК хотят прописать право родителей первоклассников не работать 1 сентября
— Программу туристического кешбэка могут запустить еще раз
Понемногу о разном...
— В ТК пропишут срок для взыскания с работодателей морального вреда
— С сентября еще 5 регионов ввели НПД
— Вступил в силу закон об упрощенном банкротстве граждан
— Если служба в армии не отражена на вашем пенсионном ИЛС, подайте заявление о корректировке
— Совместителя уволят в случае перевода коллеги на его должность
— Реестр малого и среднего предпринимательства будут обновлять каждый месяц
— Минтруду совместно с ПФР рекомендовали проверить правильность начисления пенсий по всей России
— Выдача молока «безвредным» работникам облагается НДФЛ и взносами
О как!
— Глава «Справедливой России» предложил ликвидировать ПФР и платить пенсии напрямую из бюджета
— Люди предлагают переложить уплату взносов с работодателей на работников
— Люди платят добровольные взносы, чтобы купить себе право на пенсию. Но ПФР не спешит отражать эти деньги на ИЛС
— Половина свежезарегистрированных безработных давным-давно не работали официально
Без комментариев
— Инфляция в сентябре в среднем составит 3,7%, считают эксперты
— Обвала рубля осенью не будет, считает эксперт. Но будут резкие колебания курсов валют
— У 42 миллионов россиян есть кредит. А у почти 13 миллионов их несколько
— В Москве вырастет минимальная зарплата
— Ежегодно ПФР штрафует 1,5 млн работодателей на 2 млрд рублей за формы СЗВ-СТАЖ и СЗВ-М
До чего дошел прогресс!
— Онлайн-голосование жильцов домов можно будет проводить на портале госуслуг
— Платежные данные россиян хотят приравнять к персональным
Не наступаем на чужие грабли
— Налог на прибыль оптимизировали через премии топ-менеджерам. Налоговая доначислила 64 млн, а суды это подтвердили
— Как снять с себя фирму, чтобы не попасть под уголовку. Недостоверность не предлагать
— Налоговики запрашивают документы, номеров которых нет в книге покупок. Что это может быть