«Утренний бухгалтер». Новые правила платежек на налоги для ИП 

ИП в платежках на налоги теперь не надо указывать свой адрес. Такое правило заработает с 11 февраля по новому приказу Минфина.

Поправки в закон об аудиторской деятельности: теперь в законе будет прописано, что аудиторы обязаны быть независимыми от организаций, которые проверяют.

ВЦИОМ собрал занимательную статистику, где выяснил, что 55% россиян доверяют телевидению. А вы?

Наша редакция собрала мнения лучших экспертов по налогам о новой системе с ЕНП и ЕНС. Читайте, что получилось.

И еще вам к утреннему кофе. Большое и классное интервью с главредом Клерка Еленой Балаклицкой, где она рассказала о плюсах удаленки и о лучших местах Карелии, где она живет. Берите на заметку :)

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Новости

1 Географию АУСН могут расширить

2 Из-за отмены справки 182н работодатели будут получать данные о зарплате из СФР. Но только на «тайных» сотрудников

3 Скоро интенсив для предпринимателей «Стратегия со Стратегом»

4 💡 Следите, чтобы налоговики не взыскали долги и не оштрафовали за неуплату налогов. Сейчас им нельзя

5 Сообщать об имуществе, на которое налоговики не начислили налог, надо будет по новой форме

6 Бизнесу на АУСН надо проверять за банком расчет доходов и расходов. Могут быть ошибки

7 Криптовалютная биржа Binance приостановила операции с долларом

8 Доллар и евро побили рекорды апреля 2022 года

9 Лучше не запрашивать информацию о долгах по налогам у ФНС в публичных чатах. Информацию могут использовать мошенники

10 Банки предлагают бизнесменам работать с эскроу-счетами

11 📺 Люди доверяют телевидению и не доверяют мессенджерам

12 Хотят ввести дополнительный соцвычет по НДФЛ на обучение до 200 тыс. рублей

13 У предпринимателей есть два способа уменьшить налог по УСН на взносы

14 Жители многоквартирных домов смогут выбрать провайдера

15 В Москве начнут выдавать кредиты под залог интеллектуальной собственности

16 💻 Ваш помощник перехода на ЕНС в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

17 Из ежемесячного персонифицированного отчета СФР будет брать данные для начисления больничных

18 Сбербанк начал сокращать количество отделений клиентского обслуживания

19 Социальный контракт помогает открыть свое дело

20 ❗ Теперь в платежках на налоги ИП не должен указывать свой адрес

21 Аудиторы обязаны быть независимыми от организаций, которые проверяют. Приняли новый закон

22 В среднем мошенникам переводят по 50-100 тысяч рублей

23 ФНС напомнила правила уплаты имущественных налогов за 2022 год

24 Малый и средний бизнес начнут лучше информировать о программах господдержки

25 🪧 Все для бухгалтера есть на одном сайте

26 Чистая прибыль Сбербанка выросла на 9,8%

27 Перевозчикам промышленной продукции увеличили размер компенсации

28 В Белоруссии появился третий логистический центр Wildberries

29 Музыкантам хотят дать налоговые льготы, как у айтишников

30 Экспортеры доплатят 250 млрд рублей за понижение налоговой базы

31 Прокуратура наказала организацию за лишние налоги

32 С 1 сентября перевозчики будут бронировать время пересечения границы

33 В App Store появилось фейковое приложение ВТБ

34 Регионы получат около 14 млрд рублей на развитие туризма

События

Как защитить себя в 2023 году при налоговых проверках. Советы адвоката

Дата проведения: 16 февраля, четверг

Как повысить эффективность хлебобулочного производства

Дата проведения: 16 февраля, четверг

Тенденции, прогнозы и стратегии развития бизнеса в 2023 году

Дата проведения: 15 февраля, среда

Топ вопросов по бухгалтерской отчетности с учетом новых ФСБУ

Дата проведения: 15 февраля, среда

Какие нарушения чаще всего ищет ГИТ и как уйти от рисков с помощью КЭДО

Дата проведения: 15 февраля, среда

Как работать с онлайн-кассами и ОФД в 2023 году. Ошибки в чеках, выгрузка и сверка данных, маркировка, полезные сервисы, законопроекты

Дата проведения: 15 февраля, среда

Каждый бухгалтер желает знать

Дата проведения: 15 февраля, среда

Валютное регулирование внешнеторговых сделок в Российской Федерации в условиях санкций в 2023 г.

Дата проведения: 15 февраля, среда

Валютное регулирование внешнеторговых сделок в Российской Федерации в условиях санкций в 2023 г.

Дата проведения: 15 февраля, среда

Изменения в трудовом законодательстве: Самое актуальное для кадровиков в 2023 г» Андреева Валентина Ивановна

Дата проведения: 15 февраля, среда

Статьи

— Незавершенное производство в бухгалтерском учете: что надо знать в 2023 году

Незавершенное производство в бухгалтерском учете – это материальные ценности предприятия, которыми не были пройдены все стадии технологического процесса. Их учет предполагает оценку с использованием нескольких методов, основанных на экономической сущности таких ценностей.

— «Утренний бухгалтер». Налоги в 2023 году поднимать не будут

Такое обещание дали в Минфине.

— Что выбрать: ООО или ИП в 2023 году?

Если вы решили заняться бизнесом, то можете зарегистрироваться или в качестве ИП, или открыть ООО как его единственный учредитель. Объясняем, когда лучше первый, а когда второй вариант.

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Руководители недавно зарегистрированных организаций с небольшим стартовым капиталом часто задаются вопросом: «Какую минимальную зарплату можно платить работникам, пока большая часть средств компании вкладывается в развитие бизнеса?» Так же может сложиться ситуации уменьшения оборотов компании, что ведет к сокращению штата сотрудников.

— Реквизиты для оплаты единого налогового платежа в 2023 году

В 2023 году все расчеты с бюджетом осуществляются через единый налоговый счет.

— Изменения в российском законодательстве за январь 2023 года

Минздрав продолжает корректировать списки вакцин от коронавируса, ФНС ослабляет требования по уплате взносов для юрлиц-должников, а Министерство образования предлагает дополнительную помощь студентам из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области. Также в январе власти сделали акцент на цифровизации разрешительно-лицензионной деятельности.

🔒 Минфин выпустил приказ 107н. Что он меняет в заполнении платежек

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Уставшие от неразберихи с ЕНП бухгалтеры и предприниматели выясняют, что на самом деле происходит с их сальдо, весьма нестандартным способом. Заходят в чат в Телеграме на 3,5 тысячи человек и там запрашивают информацию...по ИНН.

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Мы сходили к настоящим гуру в налоговой системе, чтобы узнать, как они оценивают новую систему уплаты налогов. И вот что они нам рассказали.

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Документы

Минфин РФ: Приказ № 107н от 12.11.2013

Минфин РФ: Приказ № 199н от 30.12.2022

МВД России: Приказ № 856 от 10.12.2020

МВД России: Приказ № 867 от 16.11.2022

Верховный Суд РФ: Определение № 305-ЭС22-16309 от 22.09.2022

ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-8/1131@ от 30.11.2022

ФНС РФ: Письмо № ПГ/20884-6-1 от 14.05.2020

ФНС РФ: Письмо № ПГ/23357-6-1 от 01.04.2015

Федеральный закон № 149-ФЗ от 27.07.2006

ФНС РФ: Письмо № 1619-6 от 08.07.2007

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