«Утренний бухгалтер». 17 апреля. АУСН будут применять по всей России

Антон Силуанов заявил, что эксперимент по АУСН показал хорошие результаты: режим внедрят по всей стране.

Для малого бизнеса введут промежуточную категорию МСП+: малыши смогут дольше пользоваться льготами.

А еще планируют увеличить лимит по УСН с 200 до 400 миллионов: законопроект внесен в Госдуму.

Как лучше проводить удержание за отпуск, взятый авансом? Бухгалтеры разбирают ситуацию.

10 простых советов о том, как работать с самозанятыми, найдете здесь.

Как уволиться из фирмы, которой фактически уже нет? Ответ дал Роструд.

Риски владельцев бизнеса Когда компания хочет выплатить деньги владельцу, она ищет выгодные способы. Но есть риски, особенно, если выплаты идут в пользу бенефициаров, которые владеют бизнесом не прямо. Если хотите узнать о рисках выплат бенефициарам и способах их минимизации – посетите встречу с экспертом 19 апреля. Москвичи – этот бизнес-завтрак для вас! Записаться бесплатно

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Дата проведения: 20 апреля, четверг

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Дата проведения: 20 апреля, четверг

Контрольные точки учетной политики на 2023 год

Дата проведения: 20 апреля, четверг

Новый ежемесячный отчет: Персонифицированные сведения о физлицах

Дата проведения: 19 апреля, среда

Как бухгалтеру начать работать на себя и выйти на 100 000 руб. за пару месяцев

Дата проведения: 19 апреля, среда

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Дата проведения: 19 апреля, среда

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Документы

Минтруд РФ: Приказ № 39н от 01.08.2012

ФСС РФ: Постановление № 13 от 26.05.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/3/19495 от 09.03.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Для ставки налога на прибыль 0% у медклиники должно быть 90% профильных доходов

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/21052 от 14.03.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Для расчета налога на прибыль по обособке учитывают стоимость основных средств

Федеральный закон № 517-ФЗ от 19.12.2022

ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-8/1135@ от 30.11.2022

ФАС РФ: Приказ № 339 от 25.05.2012

Верховный Суд РФ: Определение № 306-ЭС22-4660 от 21.07.2022

Минтруд РФ: Приказ № 767н от 29.10.2021

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