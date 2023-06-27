«Утренний бухгалтер» № 5419. Власти хотят отменить мораторий на проверки общепита

Статьи

— «Утренний бухгалтер» № 5418. Минфин опять переобулся: на руководителей НКО не нужно сдавать ПСФЛ

Новый вывод ведомства противоречит предыдущему разъяснению.

— Как снизить риски инвестиций в проект

Больше половины инвесторов принимают решение лишь на основании презентации бизнеса, рассказа предпринимателя о себе и своих компетенциях, его экспертности и убедительности в целом. Но, чтобы защитить себя от рисков, важно проанализировать компанию и ее владельца по совокупности аспектов. Какую бы сумму вы ни инвестировали — 300 тыс. или 10 млн рублей.

— Какой стаж требуется для выхода на пенсию в 2023 году и что делать, если его не хватает

Размер будущей пенсии и срок выхода на нее волнует очень многих людей, поскольку не все до конца понимают нынешние «правила игры».

— Чек-лист: что делать, когда коллега уходит в отпуск. Четкий порядок действий

Сезон отпусков в разгаре. Если вы еще не подменяете кого-то из коллег-отпускников, то, скорее всего, скоро будете подменять. Предстоит жонглировать не только собственными задачами, но и чужими; больше переписки по почте и в мессенджерах; больше встреч и созвонов; больше вопросов, возникающих в связи с малознакомыми задачами; выше риск нарушить дедлайны… Мы верим, что уход коллеги в отпуск не повод убиваться на работе за двоих. Рассказываем по порядку, как подготовиться к классическому летнему испытанию на прочность.

— Рынок автокредитов в I квартале 2023 года: что изменилось по сравнению с 2022 и 2021 годами

Аналитический центр Банки.ру изучил, как изменилась ситуация на рынке автокредитования в I квартале 2023 года по сравнению с I кварталом 2022 и 2021 годов.

— Как отозвать заявление об увольнении

По общему правилу сотрудник должен подать заявление об увольнении по собственному желанию не менее чем за две недели до расторжения трудового договора. Когда работник может отозвать такое заявление и в каком порядке, расскажем далее в нашей статье.

— ФНС составляет реестр, работающих на УСН без уведомлений

Если компания фактически работает на УСН, сдает отчетность и платит авансы, налоговая теряет право запретить ей применение этого спецрежима на основании того, что в ФНС не подано уведомление о применении упрощенной системы налогообложения. Чтобы оперативно выявлять тех, кто не подал уведомление, ФНС начинает вести специальный реестр. Теперь сослаться на забывчивость или плохую работу почты будет сложнее.

🔒 Порядок выплаты командировочных и отчетность по ним. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как выплачивать командировочные и отражать их в бухгалтерском учете.

— Подраздел 1.3 формы ЕФС-1: как заполнить

Подраздел 1.3 формы ЕФС-1 оформляют не все работодатели. Для чего он предназначен, какие сведения содержит, для кого является обязательным? Ответим в статье на эти вопросы и покажем образец с подсказками.

🔒 Порядок приема на работу: пошаговая инструкция + образцы

Разберемся, как правильно оформить нового сотрудника на работу

— Что нужно знать о ведении бухгалтерии в ОАЭ перед открытием компании в Дубае

Для российского предпринимателя запустить с нуля или перевезти свой бизнес в Дубай не так уж и сложно. Труднее дается перенастройка отношения к бухгалтерскому учету и документообороту. В ОАЭ недостаток внимания и компетенций в этих вопросах может обернуться тем, что столь характерные для Эмиратов приятные экономические эффекты окажутся полностью нивелированы штрафами.

— Важные мероприятия для бухгалтера, директора и финансиста с 27 по 30 июня. Не пропустите!

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