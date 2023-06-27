«Утренний бухгалтер» № 5419. Власти хотят отменить мораторий на проверки общепита

По мнению депутатов, мораторий на проверку бизнеса мешает контролировать точки общественного питания, а в результате страдают люди.
ФССП прекратит производство и снимет арест со счетов и имущества должников за три дня: внесены поправки в закон «Об исполнительном производстве».
На ЕНС лежит 1,5 трлн рублей переплат от налогоплательщиков. В бюджет они попадут еще не скоро.
СФР готовит для работодателей новую форму заявления на возмещение пособия: проект опубликован на федеральном портале.
ФНС пояснила, как отменить неверный зачет по налогам.
Несдача 3-НДФЛ не спасает от доначислений: если физлицо продало имущество и отчиталось в ФНС, камеральную проверку проведут без декларации.
🔥Оценивайте, да неоценимы будете
Каждая компания и ИП должны проводить СОУТ, если работают с сотрудниками по ТК. Как правильно проводить специальную оценку труда, чтобы не было штрафов?
Написали для вас понятную статью — узнаете что это, когда и как проводить. Когда прочитаете, вопросов про СОУТ больше не будет.
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Обзор изменений законодательства в 2023 году. Перспективы
Дата проведения: 27 июня, вторник
Дробление бизнеса: от блогеров до холдингов. Первые итоги 2023 года
Дата проведения: 27 июня, вторник
Новый ФСБУ! Важные изменения из-за ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»
Дата проведения: 27 июня, вторник
СPA: Важные изменения в налоговом законодательстве 2023г. Очное, дистанционное, в записи. Удостоверение вносится в Федеральный реестр.
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Документы
Минстрой России: Письмо № 9506-АЧ/04 от 01.04.2016
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Правительство РФ: Постановление № 491 от 13.08.2006
Подробнее о документе мы писали в новости Потекла крыша или прорвало трубу: какой ремонт управляющая компания должна выполнить за свой счет
Конституционный Суд РФ: Постановление № 52-П от 02.12.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Как сэкономить на платежах за пустующую квартиру
: Федеральный закон № 191-ФЗ от 31.12.2002
Подробнее о документе мы писали в новости Приобретение товаров для перепродажи у иностранного поставщика в валюте при УСН в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0
Федеральный закон № 196-ФЗ от 29.05.2023
Минэкономразвития России (МЭР): Письмо № 26614-КМ/Д01и от 19.07.2022
Минцифры: Приказ № 85 от 03.02.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Как отозвать заявление об увольнении
Московский городской суд: Определение № 4г/7-2982/14 от 17.04.2014
Подробнее о документе мы писали в новости Как отозвать заявление об увольнении
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/7941@ от 22.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости 📌 Как заполнить уведомление по ЕНП на налог по УСН: рекомендации ФНС
Верховный Суд РФ: Определение № 5-КГ13-43 от 31.05.2013
Подробнее о документе мы писали в новости Как отозвать заявление об увольнении
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