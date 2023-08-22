«Утренний бухгалтер» № 5459. Какие налоги включать в уведомление по ЕНП в августе

Какие налоги и взносы войдут в уведомление по ЕНП смотрите здесь. Все нюансы по заполнению уведомления разобрали здесь.

Россияне стали переходить из малого и среднего предпринимательства в самозанятые.

ФНС обновила сервис расчета фиксированных взносов: теперь он считает взносы для ИП из новых регионов и военных пенсионеров.

Как защитить руководителя от претензий в 2023 году, узнаете здесь.

Ответственность за правильность определения налогового статуса физлиц – получателей доходов лежит налоговом агенте, напоминает Минфин.

В Госдуме хотят ввести федеральный стандарт шаурмы, чтобы побороть «эпидемию отравлений».

Изменили порядок автоматического назначения пенсии: опубликован приказ СФР.

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