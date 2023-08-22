«Утренний бухгалтер» № 5459. Какие налоги включать в уведомление по ЕНП в августе

Какие налоги и взносы войдут в уведомление по ЕНП смотрите здесь. Все нюансы по заполнению уведомления разобрали здесь.
Россияне стали переходить из малого и среднего предпринимательства в самозанятые.
ФНС обновила сервис расчета фиксированных взносов: теперь он считает взносы для ИП из новых регионов и военных пенсионеров.
Как защитить руководителя от претензий в 2023 году, узнаете здесь.
Ответственность за правильность определения налогового статуса физлиц – получателей доходов лежит налоговом агенте, напоминает Минфин.
В Госдуме хотят ввести федеральный стандарт шаурмы, чтобы побороть «эпидемию отравлений».
Изменили порядок автоматического назначения пенсии: опубликован приказ СФР.
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8 С 21 августа пункты выдачи Ozon будут работать по единому графику
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10 Россияне начали активно переходить из МСП в самозанятые
11 Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в августе
12 НКО не учитывает для налога на прибыль целевые доходы и расходы
13 При выплате дохода физлицам компания должна правильно определить их налоговый статус – резидент/нерезидент
14 Domino's Pizza инициировала банкротство своего бизнеса в России
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17 Власти не поддержали идею запретительных пошлин для импортных БАДов
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20 Об экспорте прослеживаемых товаров надо будет сообщать заранее
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22 Ситибанк приостанавливает продажу наличных долларов и евро через кассы
23 ФНС обновила сервис расчета фиксированных взносов
24 Чистая прибыль «Мегафона» за полгода выросла почти до 27 млрд рублей
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27 Бывшего банкира Андрея Мельниченко обвиняют во взяточничестве
28 🔥 Масштабная бухгалтерская «Клерк.Конференция» уже 12 сентября!
29 Инвесторам советуют следить за российскими акциями и курсом валют
🔥 Первая масштабная Клерк.Конференция!
Почувствуйте уникальную атмосферу комьюнити «Клерка» и получите ответы на все самые популярные бухгалтерские вопросы: ЕНС, ФСБУ, налоговые проверки и сдача отчетности 2023-2024 г.
Мероприятие пройдет 12 сентября в Краснодаре, отель Marriott. Можно участвовать онлайн.
Познакомьтесь с нами ближе и станьте частью «Клерк.Конференции»!
Мероприятия
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Дата проведения: 22 августа, вторник
ИТС: лайфхаки для бухгалтеров по экономии на ПО
Дата проведения: 22 августа, вторник
Машиночитаемая доверенность (МЧД) — готовимся к применению
Дата проведения: 22 августа, вторник
ЛЕГАЛЬНО ОПТИМИЗИРОВАТЬ НАЛОГИ и не попасть под контроль ИФНС?
Дата проведения: 22 августа, вторник
Как начать торговлю пивом: работа с ЕГАИС
Дата проведения: 22 августа, вторник
Налоговое планирование в условиях кризиса – полный курс изменений 2023-2024 гг. Защита бизнеса до, во время и после налоговой проверки
Дата проведения: 23 августа, среда
Дата проведения: 23 августа, среда
Как бухгалтерам зарабатывать больше с Авито и Контур.Экстерном
Дата проведения: 23 августа, среда
Машиночитаемая доверенность и электронные подписи 2023-2024. Горячие вопросы и ответы экспертов
Дата проведения: 23 августа, среда
Какие схемы по НДС найдут налоговики по итогам вашей отчетности
Дата проведения: 23 августа, среда
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Документы
Федеральный закон № 259-ФЗ от 13.06.2023
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Центральный банк РФ: Положение № 820-П от 03.08.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Цифровой рубль: что это такое, для чего нужен и когда заработает
Федеральный закон № 340-ФЗ от 24.07.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Цифровой рубль: что это такое, для чего нужен и когда заработает
Президиум Верховного Суда Российской Федерации: Обзор судебной практики № 1 от 16.02.2017
Подробнее о документе мы писали в новости Важность валютной оговорки в договоре: что нужно знать
Президиум ВАС РФ: Информационное письмо № 70 от 04.11.2002
Подробнее о документе мы писали в новости Важность валютной оговорки в договоре: что нужно знать
Пленум Верховного Суда РФ: Постановление № 54 от 22.11.2016
Подробнее о документе мы писали в новости Важность валютной оговорки в договоре: что нужно знать
ФНС РФ: Письмо № СД-4-11/10435@ от 14.08.2023
Подробнее о документе мы писали в новости При получении медали «За отвагу» не придется платить НДФЛ
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/57598 от 21.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости При выплате дохода физлицам компания должна правильно определить их налоговый статус – резидент/нерезидент
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/43725 от 15.05.2023
Подробнее о документе мы писали в новости НКО не учитывает для налога на прибыль целевые доходы и расходы
Минфин РФ: Письмо № 03-07-13/1/54099 от 21.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Когда электронные услуги компании из Казахстана не облагаются НДС в РФ
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