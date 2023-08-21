«Утренний бухгалтер» № 5458. При закрытии ИП можно уменьшить налог по УСН на взносы 1%

В общем случае уменьшать налог по УСН за текущий год на взносы ИП в размере 1% за этот же год – нельзя. Но если ИП закрывает бизнес, то можно.
Совместителю, уволенному с основного места по сокращению, не положено выходное пособие, сообщает Роструд.
За месяц электронную подпись через личный кабинет оформили 47 тысяч юрлиц и ИП.
Минфин: 99% нелегальных онлайн-продаж алкогольной продукции осуществляют продавцы без соответствующей лицензии. Больше половина напитков – фальсификат.
Работодатель может издатьспециальный локальный акт, который запрещает сотрудникам курить на работе.
Подробный гайд о том, как новому бизнесу выбрать кассу, найдете здесь.
В банковских картах с 2025 года будут устанавливать отечественные чипы.
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Разборы законов
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— Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в августе
В уведомлении за август будут взносы за июль и НДФЛ с 23 июля по 22 августа.
— Воинский учет: что сдавать, штрафы и новые правила с 5 августа и 1 октября 2023 года + формы
Разбираем азы воинского учета — какую отчетность и в какие сроки сдавать (с учетом свежих изменений 2023 года), какие штрафы грозят за нарушения, что с повестками призывникам.
Новости
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10 Роспотребнадзор предложил блокировать деньги бизнеса, который незаконно выводит их из РФ
11 Гипермаркеты OBI начнут работать под брендом Domus
12 Алкогольный концерн Pernod Ricard закроет представительства в РФ
13 Если выкупить все комнаты в коммуналке, срок владения для НДФЛ обнуляется
14 Зарплата, начисленная при жизни, облагается взносами, а после смерти – уже не облагается
15 🔥 «Клерк» зовет на масштабную бухгалтерскую конференцию 12 сентября
16 Уплата налога на КБК УСН без уведомлений
17 К 1 сентября средний чек на канцтовары может вырасти на 12%
18 Как при банкротстве оформить платежку на налоговые платежи
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27 Утвердили выходные на 2024 год
28 🎓 Вебинар: Самые частые ошибки в декларациях по НДС и налогу на прибыль. 19 сентября в 15:00 мск
29 Выручка по ПСН не облагается НДС, но в разделе 7 декларации по НДС ее отражать не надо
30 Минфин: 99% алкоголя продается онлайн без лицензий
31 ВТБ начал выдавать ипотеку с 18 лет
32 🔥Кого сегодня ищут на «Клерке»: вакансии дня
33 Может ли работодатель запретить сотрудникам курить?
34 В банковских картах с 2025 года будут устанавливать отечественные чипы
35 Стоимость биткоина упала до минимума за два месяца
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Мероприятия
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Дата проведения: 21 августа, понедельник
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Дата проведения: 22 августа, вторник
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Дата проведения: 22 августа, вторник
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Дата проведения: 22 августа, вторник
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ФНС расширила список услуг, которые налогоплательщикам могут оказать в МФЦ.
— Новые правила земельного налога с 2024 года
Президент В. Путин в рамках основных направлений налоговой политики России на 2023—2024 годы в середине лета 2023 года подписал объемный закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ с многочисленными дополнениями и изменениями в НК. В том числе по налогу за землю. Новое по земельному налогу с 2024 года приводим в этом обзоре.
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Документы
Правительство РФ: Постановление № 1314 от 10.08.2023
Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-4614 от 11.07.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Запись о старой работе по совместительству может внести новый работодатель
ФНС РФ: Письмо № СД-4-2/8096@ от 26.06.2023
Роструд: Письмо № ПГ/15192-6-1 от 21.07.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Совместителю, уволенному с основного места по сокращению, не положено выходное пособие
ФНС РФ: Письмо № КЧ-4-18/9909@ от 02.08.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Как при банкротстве оформить платежку на налоговые платежи
Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/62648 от 05.07.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Зарплата, начисленная при жизни, облагается взносами, а после смерти – уже не облагается
: Федеральный закон № 348-ФЗ от 24.07.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Как оформить кредитные каникулы
Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-4923 от 24.07.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Дистанционщика нельзя принудительно заставить работать в офисе
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