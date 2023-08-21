«Утренний бухгалтер» № 5458. При закрытии ИП можно уменьшить налог по УСН на взносы 1%

В общем случае уменьшать налог по УСН за текущий год на взносы ИП в размере 1% за этот же год – нельзя. Но если ИП закрывает бизнес, то можно.

Совместителю, уволенному с основного места по сокращению, не положено выходное пособие, сообщает Роструд.

За месяц электронную подпись через личный кабинет оформили 47 тысяч юрлиц и ИП.

Минфин: 99% нелегальных онлайн-продаж алкогольной продукции осуществляют продавцы без соответствующей лицензии. Больше половина напитков – фальсификат.

Работодатель может издатьспециальный локальный акт, который запрещает сотрудникам курить на работе.

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В банковских картах с 2025 года будут устанавливать отечественные чипы.

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