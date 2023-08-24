Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5461. Отбирать чиновников на службу будет искусственный интеллект

Эксперимент запустят 1 сентября 2023 года.

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Минцифры собирается начать эксперимент по использованию искусственного интеллекта (ИИ) для найма сотрудников на государственную службу.

Ввели новые коды для декларации по НДС: налоговая служба выпустила письмо.

Если ИП не платил фиксированные взносы за 2023 год, авансы по УСН можно пересчитать.

Как упростить и ускорить обмен кадровыми документами с помощью 1С, узнаете здесь.

Бюджетники будут составлять бухотчетность по новым правилам: проект поправок опубликован на федеральном портале.

ФНС агитирует переходить на уведомления по ЕНП, потому что в платежках-02 слишком много ошибок.

💥Совет от редакции «Клерка»: не пропустите бесплатный вебинар «Как провести обучение для сотрудников своими силами». Уже сегодня 24 августа в 10:00 мск. Узнаете, как дать сотрудникам знания, умения и навыки, необходимые для эффективного выполнения рабочих задач. Посетить вебинар.

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Разборы законов

Банкротство физлиц: мифы и реальность

Собрали основные заблуждения по банкротству физических лиц. Изучайте судебную практику и не совершайте подобных ошибок.

Когда с дохода при продаже имущества не надо платить НДФЛ. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, при каких условиях недвижимость не облагается НДФЛ.

Как изменился порядок списания денег с ЕНС

Теперь НДФЛ в приоритете. Причем не только при списании денег в бюджет, но и при резервировании, для которого даже не нужно заявление. Кроме НДФЛ автоматический зачет будет по взносам и имущественным налогам физлиц.

Собираем бухгалтеров на первую масштабную Клерк.Конференцию! 

Топ-эксперты помогут разобраться в последних изменениях и самых сложных темах, обязательно ответят на вопросы участников. А еще вы почувствуете уникальную атмосферу комьюнити «Клерка» и получите полезные материалы.

Что обсудим:

✔️ Как работать с ЕНС с учетом изменений в НК.

✔️ Как вести учет по всем семи новым ФСБУ.

✔️ Как сдавать отчетность без штрафов в 2023-2024 г. 

✔️ Как отвечать на требования ФНС.

✔️ Как защититься от штрафов, уголовки и субсидарки при налоговых проверках.

💥 Мы собрали для вас лучших спикеров-практиков с огромным опытом работы. В конференции примут участие:

▹доцент, к.э.н, главный бухгалтер с 15-летним стажем;

▹аттестованный аудитор;

▹аудитор и сертифицированный специалист 1С.

▹эксперт по налогам, управляющий партнер юридической компании.

🚀 Мероприятие пройдет 12 сентября с 9.00 до 19.00 в Краснодаре, отель Marriott. Не можете присутствовать лично — присоединяйтесь к нам онлайн.

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Новости

2 Налоговики не собираются оповещать компании об изменении кадастровой стоимости для налога на имущество

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9 Ломбарды просят ЦБ отменить для них ограничения по полной стоимости кредитов

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11 Суммы процентов по выданным займам включаются во внереализационные доходы

12 Образовательные услуги по охране труда не облагаются НДС, если у компании есть лицензия

13 🎓 Вебинар: Какие схемы по НДС найдут налоговики по итогам вашей отчетности. Уже сегодня в 15:00 мск!

14 ❗ Будет новый формат счета-фактуры и УПД

15 Международный бизнес «Яндекса» может работать под новым брендом в 2024 году

16 Когда с дохода от продажи имущества не надо платить НДФЛ

17 Фастфуд за полгода привлек рекордные 45% посетителей

18 Для налога на прибыль бесплатное имущественное право оценивают по рыночной стоимости

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22 🎓 Вебинар: Все важные изменения в работе с ЕНС. Топ-лектор Надежда Самкова. 24 августа в 11:00 мск

23 Репер Тимати хочет выкупить российскую сеть пиццерий Domino`s

24 Бюджетники будут составлять бухотчетность по новым правилам

25 Андрей Пучков ушел из банка ВТБ

26 👨🏫 Вебинар: Электронные путевые листы и ЭПД: возможности, правила оформления, как работать с ГИС ЭПД без ошибок. 5 сентября в 11:00 мск

27 🔥 Встреча «клерков» назначена на 12 сентября! Ждем вас на первой Клерк.Конференции

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29 Ввели новые коды для декларации по НДС

30 Уровень безработицы снизился в 71 регионе

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33 🔥Ищете крутую работу? А она уже у нас! Смотрите вакансии на «Клерке»

34 Имущество во временном простое тоже надо амортизировать

35 Посольство РФ заплатило €20 тыс. налогов на недвижимость в Финляндии

36 Цены на детское питание Nestle вырастут на 9%

37 Центробанк начнет размораживать активы розничных инвесторов

38 Ozon во втором квартале получил убыток в размере 13,1 млрд рублей

39 Маск обвинил Facebook* в манипулировании общественным мнением по всему миру

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Дата проведения: 24 августа, четверг

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Дата проведения: 24 августа, четверг

Главный закон года: все изменения в сфере налогообложения, введенные Федеральным законом

Дата проведения: 24 августа, четверг

Блокировка счета по 115-ФЗ: как ИП и компаниям не попасть в черный список банков

Дата проведения: 25 августа, пятница

Экстренный вебинар. Масштабные поправки в НК РФ: полный обзор

Дата проведения: 28 августа, понедельник

Как бухгалтеру эффективно планировать свои задачи

Дата проведения: 29 августа, вторник

ФНС по-новому взыскивает налоговые долги: как защититься бухгалтеру

Дата проведения: 29 августа, вторник

Единый налоговый счет: что мы имеем на сегодняшний день?

Дата проведения: 29 августа, вторник

Как автоматизировать бизнес-процессы в бухгалтерской компании

Дата проведения: 29 августа, вторник

Как бухгалтеру в 2023 зарабатывать от 50.000₽ из дома даже без увольнения из найма

Дата проведения: 29 августа, вторник

Статьи

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ФНС отправила инициаторов в Минфин.

Снятие с воинского учета по возрасту: как не пропустить сроки и оформить все правильно

Снятие с воинского учета по возрасту и состоянию здоровья — самые распространенные причины, по которым военнообязанные граждане могут быть исключены из рядов запаса. При этом важно учитывать, что для ряда воинских званий с 2024 года сроки пребывания в запасе продлены. На что необходимо обратить внимание организациям при отражении данных изменений в рамках воинского учета, а также каков порядок документооборота, расскажем в нашей статье.

Новые правила: как определить доход дистанционных работников в 2024 году

С 2024 года все доходы, выплаченные российской компанией релокантам, будут считаться доходом, который облагается НДФЛ в России вне зависимости от сохранения или потери работником налогового резидентства РФ.

Первичные документы: что относится, формы, реквизиты

Что относится к первичным документам бухгалтерского учета? Существует ли реестр первичных бухгалтерских документов? Какие формы документов считают первичными? Что такое регистр бухгалтерских документов? Отвечаем на вопросы и раскрываем тему про «первичку» в бухучете.

Апостиль: что это такое и зачем нужен

В материале рассмотрим, что такое апостиль, зачем он нужен, кто его проставляет и на каких документах он может потребоваться.

Практикум для бухгалтера: последние изменения в законодательстве 2023 и как применять их в работе. ЕНС, воинский учет, поправки в НК, проверки, замена справке 182н, дивиденды

Подборки по самым важным последним изменениям. Каждый день «Клерк» выпускает особый контент — разборы. Это видео (мини-курсы) и текстовые материалы, в которых разбираем последние изменения, практические вопросы учета, объясняем понятным языком, как применять в работе самые сложные ФЗ и положения НК. Помогаем бухгалтерам стать профессиональнее и не тратить время на копание в нормативке.

🔒 Когда с дохода при продаже имущества не надо платить НДФЛ. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, при каких условиях недвижимость не облагается НДФЛ.

🔒 Банкротство физлиц: мифы и реальность

Собрали основные заблуждения по банкротству физических лиц. Изучайте судебную практику и не совершайте подобных ошибок.

Управление рисками в ОТ и ПБ: как минимизировать риски и обезопасить свой бизнес

Существует много формальных определений этого понятия, но, если обратиться к сути, можно сказать, что риск — это мера измерения опасности, линейка, которой измеряется ее величина. Мера, дающая представление о том, насколько источник опасности опасен для человека.

Как уволиться без потерь: что и когда должны выплатить работнику при увольнении

Расставаясь с работодателем, не забудьте получить положенные вам по закону выплаты. Рассказываем, на что вы имеете право рассчитывать.

СБИС ответил на претензии пользователей на «Клерке». Больше всего вопросов к интерфейсу онлайн-версии, отчетам, отражению корректировок

«Клерки» могут напрямую обратиться к компаниям, которые предоставляют сервисы для бухгалтеров: операторам ЭДО и ОФД, банкам, платформам по работе с самозанятыми, да и ко многим другим. Чем активнее компания в отзывах, тем выше ее рейтинг. Сегодня мы собрали ответы компании СБИС — рекомендуем обязательно прочитать их пользователям сервиса.

Новый формат счета-фактуры, даешь пенсию 69 тысяч, рубль упал — виноваты спекулянты, отбирать работников на госслужбу будет ИИ. 🤖«Ночной бухгалтер» № 1505

Утвердят новый формат электронного счета-фактуры, народ хочет пенсию 69 тысяч рублей, эксперты говорят — придется копить самим, ЦБ думает, как наказывать нарушителей-спекулянтов на финансовом рынке. На фоне всего этого особенно феерично выглядит новость о том, что при найме госслужащих будут использовать искусственный интеллект.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-01-10/41099 от 12.07.2016

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/2476 от 26.02.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/3/34068 от 27.04.2020

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/3/46936 от 23.05.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Имущество во временном простое тоже надо амортизировать

Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/38785 от 13.05.2020

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/5515 от 30.01.2019

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/10621@ от 18.08.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Ввели новые коды для декларации по НДС

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/10444 от 14.08.2023

Подробнее о документе мы писали в новости 🚨 ФНС агитирует переходить на уведомления по ЕНП, потому что в платежках-02 слишком много ошибок

Минфин: Письмо № 03-03-06/1/43503 от 25.06.2018

Подробнее о документе мы писали в новости Как продавцу и покупателю отражать операции по аккредитивам в бухгалтерском и налоговом учете

УФНС: Письмо № 16-15/107278 от 13.10.2009

Подробнее о документе мы писали в новости Как продавцу и покупателю отражать операции по аккредитивам в бухгалтерском и налоговом учете

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Подборки по самым важным последним изменениям. Каждый день «Клерк» выпускает особый контент — разборы. Это видео (мини-курсы) и текстовые материалы, в которых разбираем последние изменения, практические вопросы учета, объясняем понятным языком, как применять в работе самые сложные ФЗ и положения НК. Помогаем бухгалтерам стать профессиональнее и не тратить время на копание в нормативке.

Практикум для бухгалтера: последние изменения в законодательстве 2023 и как применять их в работе. ЕНС, воинский учет, поправки в НК, проверки, замена справке 182н, дивиденды

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