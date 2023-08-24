«Утренний бухгалтер» № 5461. Отбирать чиновников на службу будет искусственный интеллект

Минцифры собирается начать эксперимент по использованию искусственного интеллекта (ИИ) для найма сотрудников на государственную службу.
Ввели новые коды для декларации по НДС: налоговая служба выпустила письмо.
Если ИП не платил фиксированные взносы за 2023 год, авансы по УСН можно пересчитать.
Как упростить и ускорить обмен кадровыми документами с помощью 1С, узнаете здесь.
Бюджетники будут составлять бухотчетность по новым правилам: проект поправок опубликован на федеральном портале.
ФНС агитирует переходить на уведомления по ЕНП, потому что в платежках-02 слишком много ошибок.
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Разборы законов
— Банкротство физлиц: мифы и реальность
Собрали основные заблуждения по банкротству физических лиц. Изучайте судебную практику и не совершайте подобных ошибок.
— Когда с дохода при продаже имущества не надо платить НДФЛ. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, при каких условиях недвижимость не облагается НДФЛ.
— Как изменился порядок списания денег с ЕНС
Теперь НДФЛ в приоритете. Причем не только при списании денег в бюджет, но и при резервировании, для которого даже не нужно заявление. Кроме НДФЛ автоматический зачет будет по взносам и имущественным налогам физлиц.
Топ-эксперты помогут разобраться в последних изменениях и самых сложных темах, обязательно ответят на вопросы участников. А еще вы почувствуете уникальную атмосферу комьюнити «Клерка» и получите полезные материалы. Что обсудим: ✔️ Как работать с ЕНС с учетом изменений в НК. ✔️ Как вести учет по всем семи новым ФСБУ. ✔️ Как сдавать отчетность без штрафов в 2023-2024 г. ✔️ Как отвечать на требования ФНС. ✔️ Как защититься от штрафов, уголовки и субсидарки при налоговых проверках. 💥 Мы собрали для вас лучших спикеров-практиков с огромным опытом работы. В конференции примут участие: ▹доцент, к.э.н, главный бухгалтер с 15-летним стажем; ▹аттестованный аудитор; ▹аудитор и сертифицированный специалист 1С. ▹эксперт по налогам, управляющий партнер юридической компании. 🚀 Мероприятие пройдет 12 сентября с 9.00 до 19.00 в Краснодаре, отель Marriott. Не можете присутствовать лично — присоединяйтесь к нам онлайн.
Собираем бухгалтеров на первую масштабную Клерк.Конференцию!
Топ-эксперты помогут разобраться в последних изменениях и самых сложных темах, обязательно ответят на вопросы участников. А еще вы почувствуете уникальную атмосферу комьюнити «Клерка» и получите полезные материалы.
Что обсудим:
✔️ Как работать с ЕНС с учетом изменений в НК.
✔️ Как вести учет по всем семи новым ФСБУ.
✔️ Как сдавать отчетность без штрафов в 2023-2024 г.
✔️ Как отвечать на требования ФНС.
✔️ Как защититься от штрафов, уголовки и субсидарки при налоговых проверках.
💥 Мы собрали для вас лучших спикеров-практиков с огромным опытом работы. В конференции примут участие:
▹доцент, к.э.н, главный бухгалтер с 15-летним стажем;
▹аттестованный аудитор;
▹аудитор и сертифицированный специалист 1С.
▹эксперт по налогам, управляющий партнер юридической компании.
🚀 Мероприятие пройдет 12 сентября с 9.00 до 19.00 в Краснодаре, отель Marriott. Не можете присутствовать лично — присоединяйтесь к нам онлайн.
Новости
2 Налоговики не собираются оповещать компании об изменении кадастровой стоимости для налога на имущество
3 Натуральный доход для НДФЛ считается полученным от источника в РФ
4 ИП из новых регионов пытаются выяснить, что им делать с переплаченными фиксированными взносами
5 🎓 Вебинар: Машиночитаемая доверенность и электронные подписи 2023-2024. Горячие вопросы и ответы экспертов. Уже сегодня в 11:00 мск!
6 Нанимать сотрудников в правительство будет искусственный интеллект
7 Власти обвинили спекулянтов в обвале рубля
8 «Яндекс Маркет» начал продавать мебель под своим брендом
9 Ломбарды просят ЦБ отменить для них ограничения по полной стоимости кредитов
10 🔥 Масштабная бухгалтерская «Клерк.Конференция» уже 12 сентября!
11 Суммы процентов по выданным займам включаются во внереализационные доходы
12 Образовательные услуги по охране труда не облагаются НДС, если у компании есть лицензия
13 🎓 Вебинар: Какие схемы по НДС найдут налоговики по итогам вашей отчетности. Уже сегодня в 15:00 мск!
14 ❗ Будет новый формат счета-фактуры и УПД
15 Международный бизнес «Яндекса» может работать под новым брендом в 2024 году
16 Когда с дохода от продажи имущества не надо платить НДФЛ
17 Фастфуд за полгода привлек рекордные 45% посетителей
18 Для налога на прибыль бесплатное имущественное право оценивают по рыночной стоимости
19 О легком несчастном случае на производстве надо сообщать в СФР на специальном бланке
20 Население хочет получать пенсию в размере 69 тысяч рублей
21 🚨 ФНС агитирует переходить на уведомления по ЕНП, потому что в платежках-02 слишком много ошибок
22 🎓 Вебинар: Все важные изменения в работе с ЕНС. Топ-лектор Надежда Самкова. 24 августа в 11:00 мск
23 Репер Тимати хочет выкупить российскую сеть пиццерий Domino`s
24 Бюджетники будут составлять бухотчетность по новым правилам
25 Андрей Пучков ушел из банка ВТБ
26 👨🏫 Вебинар: Электронные путевые листы и ЭПД: возможности, правила оформления, как работать с ГИС ЭПД без ошибок. 5 сентября в 11:00 мск
27 🔥 Встреча «клерков» назначена на 12 сентября! Ждем вас на первой Клерк.Конференции
28 👌 Если ИП не платил фиксированные взносы за 2023 год, авансы по УСН можно пересчитать
29 Ввели новые коды для декларации по НДС
30 Уровень безработицы снизился в 71 регионе
31 «Норникель» хочет сохранить прямые выплаты по еврооблигациям и проводит опрос держателей ценных бумаг
32 Искусственный интеллект будет отбирать чиновников на службу
33 🔥Ищете крутую работу? А она уже у нас! Смотрите вакансии на «Клерке»
34 Имущество во временном простое тоже надо амортизировать
35 Посольство РФ заплатило €20 тыс. налогов на недвижимость в Финляндии
36 Цены на детское питание Nestle вырастут на 9%
37 Центробанк начнет размораживать активы розничных инвесторов
38 Ozon во втором квартале получил убыток в размере 13,1 млрд рублей
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Мероприятия
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Дата проведения: 24 августа, четверг
Все важные изменения в работе с ЕНС
Дата проведения: 24 августа, четверг
Главный закон года: все изменения в сфере налогообложения, введенные Федеральным законом
Дата проведения: 24 августа, четверг
Блокировка счета по 115-ФЗ: как ИП и компаниям не попасть в черный список банков
Дата проведения: 25 августа, пятница
Экстренный вебинар. Масштабные поправки в НК РФ: полный обзор
Дата проведения: 28 августа, понедельник
Как бухгалтеру эффективно планировать свои задачи
Дата проведения: 29 августа, вторник
ФНС по-новому взыскивает налоговые долги: как защититься бухгалтеру
Дата проведения: 29 августа, вторник
Единый налоговый счет: что мы имеем на сегодняшний день?
Дата проведения: 29 августа, вторник
Как автоматизировать бизнес-процессы в бухгалтерской компании
Дата проведения: 29 августа, вторник
Как бухгалтеру в 2023 зарабатывать от 50.000₽ из дома даже без увольнения из найма
Дата проведения: 29 августа, вторник
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За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, при каких условиях недвижимость не облагается НДФЛ.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-01-10/41099 от 12.07.2016
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/2476 от 26.02.2021
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/3/34068 от 27.04.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/3/46936 от 23.05.2023
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Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/38785 от 13.05.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/5515 от 30.01.2019
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/10621@ от 18.08.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Ввели новые коды для декларации по НДС
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/10444 от 14.08.2023
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Минфин: Письмо № 03-03-06/1/43503 от 25.06.2018
Подробнее о документе мы писали в новости Как продавцу и покупателю отражать операции по аккредитивам в бухгалтерском и налоговом учете
УФНС: Письмо № 16-15/107278 от 13.10.2009
Подробнее о документе мы писали в новости Как продавцу и покупателю отражать операции по аккредитивам в бухгалтерском и налоговом учете
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