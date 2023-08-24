«Утренний бухгалтер» № 5461. Отбирать чиновников на службу будет искусственный интеллект

Минцифры собирается начать эксперимент по использованию искусственного интеллекта (ИИ) для найма сотрудников на государственную службу.

Ввели новые коды для декларации по НДС: налоговая служба выпустила письмо.

Если ИП не платил фиксированные взносы за 2023 год, авансы по УСН можно пересчитать.

Как упростить и ускорить обмен кадровыми документами с помощью 1С, узнаете здесь.

Бюджетники будут составлять бухотчетность по новым правилам: проект поправок опубликован на федеральном портале.

ФНС агитирует переходить на уведомления по ЕНП, потому что в платежках-02 слишком много ошибок.

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