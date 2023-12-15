«Утренний бухгалтер» № 5541. Когда ваша декларация попадет в «чистилище», почему к вам не придет выездная проверка, как выиграть дело о дроблении

С 1 октября ввели норму про контрольные соотношения по декларациям для ЕНС. Декларация с несоответствиями КС зависает и начисление налога не происходит.

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