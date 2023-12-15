Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5541. Когда ваша декларация попадет в «чистилище», почему к вам не придет выездная проверка, как выиграть дело о дроблении

Сегодня на Бухгалтерской Клерк.Конференции эксперты делились познаниями и опытом и отвечали на вопросы бизнеса.

С 1 октября ввели норму про контрольные соотношения по декларациям для ЕНС. Декларация с несоответствиями КС зависает и начисление налога не происходит.

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Налоговики в договорах займа особое внимание уделяют срокам, возврату денег и взаимозависимости кредитора и должника. Разбирали, как исключить эти риски.

Спикер Конференции перечислила рабочие аргументы, которые компании могут успешно использовать в делах о дроблении.

Нюансы ФСБУ: в налоговом и бухгалтерском учете могут быть разные лимиты стоимости ОС.

Физические лица попадают на пени и штрафы из-за досрочного списания с ЕНС имущественных налогов.

99% компаний не столкнутся с выездными налоговыми проверками. Налоговики применяют бизнес-подход и отказываются от малоэффективных проверок, где небольшие суммы нарушений.

Эксперт рассказала о новом порядке заполнения электронных трудовых книжек.

Инвентаризация 2023: применять ли новый ФСБУ 28/2023, узнаете из обзора.

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Новогодние расходы организации: отражение в учете, налогообложение

Перед новым годом компании часто дарят подарки сотрудникам и их детям, а также украшают помещения. Разберем бухгалтерский и налоговый учет расходов на создание новогодней атмосферы.

Штраф за несдачу декларации: можно ли переложить его на представителя по доверенности

Вы выдали доверенность на представление отчетности, а доверенное лицо допустило просрочку – и теперь налоговая хочет вас оштрафовать. Можно ли переложить этот штраф на виновного представителя?

Когда не нужно платить НДФЛ с продажи квартиры, полученной по наследству. Мини-курс

За пару минут в коротком видео разберем, как можно сэкономить на налогах при продаже квартиры, полученной по наследству.

Книга учета доходов и расходов по УСН в 2024 году: что изменилось

С 2024 года заполнять книгу учета доходов и расходов по УСН надо будет по новой форме.

Новости

1 Разделение отпуска на части отражается в графике отпусков

2 Долги клиентов налоговики учли для лимита по УСН, потому что это доход, которого не было, но он мог бы быть

3 НКО не амортизирует основные средства в налоговом учете, если они куплены на целевые средства

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5 Отчеты о движении средств по своим зарубежным счетам надо заполнять по-новому

6 🧨 Мы начинаем «Бухгалтерскую Клерк.Конференцию»! Вас ждут признанные эксперты и самые горячие темы

7 Банки отменяют комиссию за переводы клиентов самим себе

8 🎓Вебинар. ЕНП и ЕНС: закрытие года. Инструкции от аудитора. 15 декабря в 15:00 мск!

9 Когда ваша декларация попадет в «чистилище», а не на ЕНС

10 Рецептурные лекарства будут отпускать по биометрии

11 ФНС будет передавать в СК данные о налоговых преступлениях до проверки

12 Что такое МЧД и где ее можно использовать

13 Бизнес пожаловался в Минфин на рост пеней из-за ключевой ставки

14 Какие налоговые риски есть при заключении договора займа

15 Путин: рост экономики по итогам года ожидается в 3,5%

16 ЦБ выявил на 47% больше финансовых пирамид, чем в 2022 году

17 Инвесторы просят у Минфина налоговый вычет при дроблении акций

18 В налоговом и бухгалтерском учете могут быть разные лимиты стоимости ОС

19 Бюджет собрал почти 116 млрд рублей от налога «на выход» из РФ

20 Люди попадают на пени и штрафы из-за досрочного списания с ЕНС имущественных налогов

21 💥Встречайте обновленный Клерк.Премиум: закрытые практикумы, воркшопы, конспекты для бухгалтеров + эксклюзивный курс в подарок

22 Перед сдачей уточненки надо пополнить ЕНС

23 😎 Бухгалтерская конференция — возможность завести полезные знакомства и приобрести уверенность

24 Штрафы за нелегальные перевозки пассажиров вырастут до 300 тысяч рублей

25 🥚Путин извинился за рост цен на яйца

26 Счета и депозиты средних предприятий начнут страховать

27 99% компаний не столкнутся с выездными налоговыми проверками

28 Какие аргументы позволяют бизнесу выиграть дело о дроблении

29 В 2024 году бизнес будет считать земельный налог без учета льготной нормы этого года

30 Путин: в новые регионы ежегодно будет поступать свыше триллиона рублей

31 🔥 Тренды налогового контроля на 2024 год

32 Президент просит продвигать локальные бренды

33 Самозанятый может аннулировать чек, который он выдал заказчику

34 💰 Как бухгалтер может увеличить свой доход — рабочие советы от эксперта «Бухгалтерской Клерк.Конференции»

35 Будет новый порядок заполнения электронных трудовых книжек

36 Совет директоров TCS Group уменьшился до двух человек

37 🔥 Налоговые риски, самозанятые, МЧД и штрафы: самые горячие темы с «Бухгалтерской Клерк.Конференции»!

Мероприятия

Обзор SberCRM для сферы услуг

Дата проведения: 15 декабря, пятница

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7 модных налоговых схем: когда они безопасны

Дата проведения: 18 декабря, понедельник

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Дата проведения: 19 декабря, вторник

Как бухгалтеру защитить свои права от налоговой, директора, уголовной и субсидиарной ответственности

Дата проведения: 20 декабря, среда

Новые правила составления графика отпусков

Дата проведения: 20 декабря, среда

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Как покупать на маркетплейсах выгодно

Каждый год объем рынка интернет-торговли в России растет, а количество заказов увеличивается. Все больше людей доверяют магазинам в интернете, а продавцы все больше совершенствуют мастерство маркетинга. Мы выясняли, как покупать действительно нужные вещи, а не то, что приготовили маркетологи.

Как учитывать курсовые разницы, если договор расторгнут

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Главные изменения 2023 года: что нужно учесть для подготовки годовой отчетности

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Деловая виза для иностранца в РФ

Открываете свой бизнес? Что нужно знать про основные требования 54-ФЗ

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Мы изменили Клерк.Премиум: закрытые практикумы, воркшопы и конспекты для бухгалтеров и эксклюзивный курс в подарок. Только в декабре по старой цене

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Как на практике реализовать порядок ведения СКОНТ (справочника контролей)?

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Отчетность ИП по итогам 2023 года: что, когда и куда сдавать

Вакансии

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Резюме

Трибуна

Важные новшества для бухгалтера, которые заработают с 1 января 2024 года

Раньше было лучше. Дивный бухгалтерский мир

В чем разница между площадью объекта и площадью торгового зала?

Что делать, если налоговый орган не принял уведомление?

Какие формы должны быть после монтажа материалов по ос15?

Останутся ли динозавры на 1С семерке в новом году?

Свежие облигации: ЛК Эволюция на размещении

Должен ли продавец на маркетплейсе уплачивать торговый сбор?

🎄Что в 2024 году ждет бухгалтеров? Вы узнаете уже сегодня на «Бухгалтерской Клерк.Конференции»

Достаточно ли заявления для перехода на ЕСХН ИП в 2024 году?

Как на ЕНС учитывается налог на прибыль?

Сколько времени нужно, чтобы создать презентабельный юридический сайт?

Цветочные новости за деабрь. Отчет от флориста

Операционные доходы: как их рассчитать и увеличить?

Как банки оценивают финансовое положение компании и принимают решение о выдаче кредита?

Налоговая выгода. Обзор судебной практики применения законодательства

Как мы можем оставить лес себе для производственных нужд?

Вышел новый Обзор по необоснованной налоговой выгоде, утвержденный Президиумом ВС РФ 13 декабря 2023 года

Можно ли учесть страховые ИП в УСН без фактической уплаты?

Сохраняется ли требование при нулевом сальдо и оплаченных налогах?

Документы

Минфин РФ: Письмо № 07-01-09/28046 от 04.04.2022

Верховный Суд РФ: Определение № 304-КГ17-15988 от 08.11.2017

Верховный Суд РФ: Определение № 307-КГ17-14035 от 10.10.2017

Верховный Суд РФ: Определение № 305-ЭС17-10777 от 05.09.2017

Верховный Суд РФ: Определение № 307-КГ16-19377 от 19.01.2017

Верховный Суд РФ: Определение № 305-КГ16-12926 от 09.01.2017

Верховный Суд РФ: Определение № 305-ЭС16-12109 от 03.10.2016

Верховный Суд РФ: Определение № 309-КГ17-21 от 01.03.2017

Верховный Суд РФ: № 305-ЭС16-5200 от 17.05.2016

Верховный Суд РФ: № 305-ЭС16-5200 от 17.05.2016

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Установка двери и водонагревателя в счет арендной платы

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Как изменить адрес покупателя в УПД за прошлый период?

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

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