«Утренний бухгалтер» № 5541. Когда ваша декларация попадет в «чистилище», почему к вам не придет выездная проверка, как выиграть дело о дроблении

С 1 октября ввели норму про контрольные соотношения по декларациям для ЕНС. Декларация с несоответствиями КС зависает и начисление налога не происходит.
Утренний бухгалтер
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 07-01-09/28046 от 04.04.2022
Верховный Суд РФ: Определение № 304-КГ17-15988 от 08.11.2017
Верховный Суд РФ: Определение № 307-КГ17-14035 от 10.10.2017
Верховный Суд РФ: Определение № 305-ЭС17-10777 от 05.09.2017
Верховный Суд РФ: Определение № 307-КГ16-19377 от 19.01.2017
Верховный Суд РФ: Определение № 305-КГ16-12926 от 09.01.2017
Верховный Суд РФ: Определение № 305-ЭС16-12109 от 03.10.2016
Верховный Суд РФ: Определение № 309-КГ17-21 от 01.03.2017
Верховный Суд РФ: № 305-ЭС16-5200 от 17.05.2016
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