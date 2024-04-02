Утренний бухгалтер № 5609. Российский экологический оператор считает, что нужно отказаться от пластиковых бонусных карт и бумажных чеков

Экологи, Минприроды и ФНС поддерживают идею перейти на электронные чеки и не печатать бумажные.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
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Для блогеров ФАС разработала «кодекс» поведения при размещении рекламы и платной информации.
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Оплата вынужденного прогула облагается НДФЛ — почему? Рассказываем в этой новости.
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Разборы законов
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Новости
1 ⚡ Срочное разъяснение ФНС: как заполнить уведомление о переходе на УСН
2 За уклонение от исправительных работ будут чаще сажать под стражу
3 Уточнят нормы НК об НДС 0% при экспорте
4 Объявления об онлайн-продаже табака могут заблокировать без решения суда
5 ❗ Компания может попасть на штраф, если при переходе на ЕНС переплату по одному налогу ФНС зачла в счет долга по другому
6 Chanel завершает свой бизнес в России
7 ИП на УСН «доходы» не нужно заявление на зачет взносов 1%
8 Предприниматели оформили рекордное число кредитов с плавающей ставкой
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10 Центробанк снова продлил ограничения на перевод средств за рубеж
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12 Фиктивная сотрудница, ничего не делая, за год «заработала» более 500 000 рублей
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14 В судах на 60% выросло число дел о применении искусственного интеллекта
15 Клиенты Райффайзенбанка не могут отправить деньги в приложении
16 Если вы ошиблись в сумме уведомления по ЕНП, обнулять ее не надо
17 Оставленная в рабочем компьютере флешка с электронной подписью «стоила» коммерсанту 2+ млн рублей
18 Для замены лет при оплате больничных будет специальная форма бланка
19 Какие проблемы может решить управленческий баланс в финансовом анализе
20 Российский экологический оператор: нужно отказаться от пластиковых бонусных карт и бумажных чеков
21 🔥 Четыре новые онлайн-курса этой весны уже в подписке Клерк.Премиум!
22 Верховный Суд защитил недвижимость предпринимателя от притязаний церкви
23 Приложение Райффайзенбанка снова работает
24 Прокуратора может изъять акции «Макфы» в пользу государства
25 Инвесторы жалуются на «Лукойл» из-за сокрытия финансовой отчетности
26 🏃 Какие выплаты положены работнику при увольнении переводом. Эксперт: допвыплаты на уровне закона были бы странными
27 Клиенты ВТБ будут получать кешбэк в рублях
28 🔨 ИП на ПСН должен сам оказывать услуги, а не перезаказывать их у других ИП. Эксперт: достаточно спорная позиция Минфина
29 До 1 апреля надо сдать бухотчетность за 2023 год
30 Верховный суд: ВТБ будет платить НДС за лицензии Microsoft
31 Читатели «Клерка» начнут разбираться в автоматизации сквозных бизнес-процессов
32 Правительство, регионы и инвесторы готовятся к созданию круглогодичных морских курортов России
33 ⚡️ Итоги дня: дачники начали скупать рассаду, Кустурица задумался о гражданстве РФ, Москва продает помещения в исторических зданиях
34 Урежут госсубсидии экспортерам на транспорт и логистику
35 Регистрацию участников в системе ГИС Торги сделают обязательной
36 Роструд: график неполной занятости должен быть удобен работнику
37 Инвестиции в туризм превысили 800 млрд рублей
38 Бюджетные учреждения будут штрафовать за просроченные отчеты по валютным операциям
39 Роскомнадзор удалил больше 124 000 материалов
40 Силовики проводят обыск в офисе криптобиржи Beribit. Возможно из-за трагедии в Крокусе
41 Центробанк удалил 5 услуг из продуктовых линеек МФО
42 Заказы из-за границы через маркетплейсы будут облагаться пошлиной
43 👵На Авито обнаружили новый вид бизнеса — «курсы самообороны от бабулинга»
44 Wildberries временно закрывает ПВЗ в Белгородской области
45 ❗ Утвердили новые контрольные соотношения для уведомлений по ЕНП
46 Минпромторг подал в суд на ретейлера X5
47 В 2024 году ФНС разошлет уведомления на НДФЛ с процентов по вкладам за 2023 год
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49 Опасное производство без лицензии за 2 года заработало 26 млн рублей
50 Перерасчет имущественных налогов будут делать по-новому
51 Для блогеров ФАС разработала «кодекс» поведения при размещении рекламы и платной информации
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54 Верховный Суд поддержал рекомендации Роспотребнадзора обеспечивать водой и спецодеждой работающих в жару
55 Минтранс готовит эксперимент по переходу грузоперевозок на электронный документооборот на всех видах транспорта
Мероприятия
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Дата проведения: 2 апреля, вторник
Электронные транспортные накладные. Практическое руководство по внедрению
Дата проведения: 3 апреля, среда
Отвечаем на требования из ИФНС после отчетности
Дата проведения: 3 апреля, среда
Актуальная судебная практика для кадровика
Дата проведения: 4 апреля, четверг
Внедрение системы электронного документооборота: разрушаем мифы и стереотипы
Дата проведения: 4 апреля, четверг
Как налоговая контролирует доходы физлиц: какие переводы под прицелом
Дата проведения: 4 апреля, четверг
Статьи
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Законопроект уже внесен в думу.
🔒 Кадровое законодательство 2024: изменения и дополнения. Мини-курс с видео, конспектом и тестами
Обо всех изменениях кадрового законодательства, нововведениях в ТК, нюансах заполнения ЕФС-1 и новых формах налоговой отчетности рассказываем в мини-курсе.
— Можно ли удержать с сотрудников стоимость обучения
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Вакансии
Каких специалистов ищут сегодня:
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— Бухгалтер Зарплата до 150000 ₽, Москва, Полный день
— Бухгалтер Зарплата от 80000 ₽, Москва, Полный день
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
— Главный бухгалтер, налоговый консультант
Трибуна
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/17845 от 15.03.2021
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/19514 от 22.03.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/12142 от 02.03.2017
Подробнее о документе мы писали в новости 🔨 ИП на ПСН должен сам оказывать услуги, а не перезаказывать их у других ИП. Эксперт: достаточно спорная позиция Минфина
Минфин РФ: Письмо № 07-02-10/24446 от 22.03.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/25161 от 23.03.2023
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