Утренний бухгалтер № 5609. Российский экологический оператор считает, что нужно отказаться от пластиковых бонусных карт и бумажных чеков

В РЭО создали концепцию по сокращению отходов.

Экологи, Минприроды и ФНС поддерживают идею перейти на электронные чеки и не печатать бумажные.

РАССЫЛКА Утренний бухгалтер Главное за день про то, что поможет вам в работе Отправить

Обязательную маркировку ювелирных изделий перенесут на 2025 год.

Для блогеров ФАС разработала «кодекс» поведения при размещении рекламы и платной информации.

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Оплата вынужденного прогула облагается НДФЛ — почему? Рассказываем в этой новости.

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Уточнят условия для пониженного тарифа IT-компаний, закрепят правила расчета взноса 1% ИП.

— Как легко узнать регистрационный номер страхователя в СФР по ИНН. Мини-курс

Для чего нужен регистрационный номер в СФР и как его узнать, рассказываем в сегодняшнем мини-курсе.

— Кадровое законодательство 2024: изменения и дополнения. Мини-курс с видео, конспектом и тестами

Обо всех изменениях кадрового законодательства, нововведениях в ТК, нюансах заполнения ЕФС-1 и новых формах налоговой отчетности рассказываем в мини-курсе.

Новости

1 ⚡ Срочное разъяснение ФНС: как заполнить уведомление о переходе на УСН

2 За уклонение от исправительных работ будут чаще сажать под стражу

3 Уточнят нормы НК об НДС 0% при экспорте

4 Объявления об онлайн-продаже табака могут заблокировать без решения суда

5 ❗ Компания может попасть на штраф, если при переходе на ЕНС переплату по одному налогу ФНС зачла в счет долга по другому

6 Chanel завершает свой бизнес в России

7 ИП на УСН «доходы» не нужно заявление на зачет взносов 1%

8 Предприниматели оформили рекордное число кредитов с плавающей ставкой

9 ФАС требует от Ozon объяснений по введению сбора в ПВЗ

10 Центробанк снова продлил ограничения на перевод средств за рубеж

11 😠 Если ИП на УСН «доходы» закроется в январе 2025 года, его вычет на взносы 1% просто сгорит. Бухгалтеры возмущены

12 Фиктивная сотрудница, ничего не делая, за год «заработала» более 500 000 рублей

13 Директора подразделения «Росатома» арестовали за взятку

14 В судах на 60% выросло число дел о применении искусственного интеллекта

15 Клиенты Райффайзенбанка не могут отправить деньги в приложении

16 Если вы ошиблись в сумме уведомления по ЕНП, обнулять ее не надо

17 Оставленная в рабочем компьютере флешка с электронной подписью «стоила» коммерсанту 2+ млн рублей

18 Для замены лет при оплате больничных будет специальная форма бланка

19 Какие проблемы может решить управленческий баланс в финансовом анализе

20 Российский экологический оператор: нужно отказаться от пластиковых бонусных карт и бумажных чеков

21 🔥 Четыре новые онлайн-курса этой весны уже в подписке Клерк.Премиум!

22 Верховный Суд защитил недвижимость предпринимателя от притязаний церкви

23 Приложение Райффайзенбанка снова работает

24 Прокуратора может изъять акции «Макфы» в пользу государства

25 Инвесторы жалуются на «Лукойл» из-за сокрытия финансовой отчетности

26 🏃 Какие выплаты положены работнику при увольнении переводом. Эксперт: допвыплаты на уровне закона были бы странными

27 Клиенты ВТБ будут получать кешбэк в рублях

28 🔨 ИП на ПСН должен сам оказывать услуги, а не перезаказывать их у других ИП. Эксперт: достаточно спорная позиция Минфина

29 До 1 апреля надо сдать бухотчетность за 2023 год

30 Верховный суд: ВТБ будет платить НДС за лицензии Microsoft

31 Читатели «Клерка» начнут разбираться в автоматизации сквозных бизнес-процессов

32 Правительство, регионы и инвесторы готовятся к созданию круглогодичных морских курортов России

33 ⚡️ Итоги дня: дачники начали скупать рассаду, Кустурица задумался о гражданстве РФ, Москва продает помещения в исторических зданиях

34 Урежут госсубсидии экспортерам на транспорт и логистику

35 Регистрацию участников в системе ГИС Торги сделают обязательной

36 Роструд: график неполной занятости должен быть удобен работнику

37 Инвестиции в туризм превысили 800 млрд рублей

38 Бюджетные учреждения будут штрафовать за просроченные отчеты по валютным операциям

39 Роскомнадзор удалил больше 124 000 материалов

40 Силовики проводят обыск в офисе криптобиржи Beribit. Возможно из-за трагедии в Крокусе

41 Центробанк удалил 5 услуг из продуктовых линеек МФО

42 Заказы из-за границы через маркетплейсы будут облагаться пошлиной

43 👵На Авито обнаружили новый вид бизнеса — «курсы самообороны от бабулинга»

44 Wildberries временно закрывает ПВЗ в Белгородской области

45 ❗ Утвердили новые контрольные соотношения для уведомлений по ЕНП

46 Минпромторг подал в суд на ретейлера X5

47 В 2024 году ФНС разошлет уведомления на НДФЛ с процентов по вкладам за 2023 год

48 Оплата вынужденного прогула облагается НДФЛ

49 Опасное производство без лицензии за 2 года заработало 26 млн рублей

50 Перерасчет имущественных налогов будут делать по-новому

51 Для блогеров ФАС разработала «кодекс» поведения при размещении рекламы и платной информации

52 Впервые за 6 лет Центробанк получил прибыль: за счет чего

53 💌 Меняют бухотчетность, формы для оплаты больничных и правила уплаты НДФЛ за иностранцев. Топ новостей за неделю

54 Верховный Суд поддержал рекомендации Роспотребнадзора обеспечивать водой и спецодеждой работающих в жару

55 Минтранс готовит эксперимент по переходу грузоперевозок на электронный документооборот на всех видах транспорта

Мероприятия

Новый горизонт карьеры: от бухгалтера к финансовому аналитику

Дата проведения: 2 апреля, вторник

Электронные транспортные накладные. Практическое руководство по внедрению

Дата проведения: 3 апреля, среда

Отвечаем на требования из ИФНС после отчетности

Дата проведения: 3 апреля, среда

Актуальная судебная практика для кадровика

Дата проведения: 4 апреля, четверг

Внедрение системы электронного документооборота: разрушаем мифы и стереотипы

Дата проведения: 4 апреля, четверг

Как налоговая контролирует доходы физлиц: какие переводы под прицелом

Дата проведения: 4 апреля, четверг

Статьи

— «Утренний бухгалтер» № 5608. Будут изменения по имущественным налогам

Законопроект уже внесен в думу.

🔒 Кадровое законодательство 2024: изменения и дополнения. Мини-курс с видео, конспектом и тестами

Обо всех изменениях кадрового законодательства, нововведениях в ТК, нюансах заполнения ЕФС-1 и новых формах налоговой отчетности рассказываем в мини-курсе.

— Можно ли удержать с сотрудников стоимость обучения

Работодатели готовы оплачивать учебу, но встает вопрос и о защите средств. Часто — если сотрудник увольняется преждевременно, с него пытаются возместить стоимость. Законно ли это?

🔒 Как легко узнать регистрационный номер страхователя в СФР по ИНН. Мини-курс

Для чего нужен регистрационный номер в СФР и как его узнать, рассказываем в сегодняшнем мини-курсе.

— Везде обман: флэшка в компьютере, жадный работник банка или подставная работа могут выйти боком. 🙄«Ночной бухгалтер» № 1653

Насыпалось сегодня новостей об обмане и мошенниках. Например, флэшка с электронной подписью чуть не стала причиной потери 2 млн рублей, а работник банка спустил миллионы старушки на отдых за границей. Но сегодня пятница, а значит вас ждут и хорошие новости.

— План счетов бухгалтерского учета на 2024 год

Все российские организации обязаны использовать План счетов бухгалтерского учета. Нормативные документы и таблицу с планом счетов найдёте внутри.

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Вакансии

Каких специалистов ищут сегодня:

— Ведущий бухгалтер Зарплата от 110000 до 120000 ₽, Москва, Полный день

— Бухгалтер Зарплата до 150000 ₽, Москва, Полный день

— Бухгалтер Зарплата от 80000 ₽, Москва, Полный день

Резюме

Какие специалисты ищут работу сегодня:

— Главный бухгалтер, налоговый консультант

— Главный бухгалтер

— Бухгалтер

— Главный бухгалтер

— Бухгалтер

Трибуна

Какие реквизиты указывать за 2023 год при смене адреса?

Дивиденды апреля. Ну вот, опять богатеть

Как ввести остатки материалов при переходе с УСН на ОСНО?

Как сверить начисления и платежи через личный кабинет ФСС?

Как определить период задолженности по НДС до 2024 года?

Почему не существует шутки, которая нравится всем? Проведем эксперимент

Сколько длится дело по субсидиарке? Что приводит к затягиванию суда

В чем причина отсутствия адреса в 1С?

Коротко, для чего нужен финансовый план? Как его создать

На какие моменты обратить внимание при подачи уведомления?

Как снизить неустойки и штрафы за нарушение договора. Как доказать несоразмерность неустойки и необоснованную выгоду кредитора

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Как взыскать налоги с самозанятого, не выдавшего чек?

Что ест бухгалтер. Давно не ели десертов

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/17845 от 15.03.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/19514 от 22.03.2019

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/12142 от 02.03.2017

Подробнее о документе мы писали в новости 🔨 ИП на ПСН должен сам оказывать услуги, а не перезаказывать их у других ИП. Эксперт: достаточно спорная позиция Минфина

Минфин РФ: Письмо № 07-02-10/24446 от 22.03.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/25161 от 23.03.2023

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