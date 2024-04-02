Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5609. Российский экологический оператор считает, что нужно отказаться от пластиковых бонусных карт и бумажных чеков

В РЭО создали концепцию по сокращению отходов.
14 3

Экологи, Минприроды и ФНС поддерживают идею перейти на электронные чеки и не печатать бумажные.

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Обязательную маркировку ювелирных изделий перенесут на 2025 год.

Для блогеров ФАС разработала «кодекс» поведения при размещении рекламы и платной информации. 

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Оплата вынужденного прогула облагается НДФЛ — почему? Рассказываем в этой новости. 

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Разборы законов

Поправки в НК–2024: что изменится по страховым взносам

Уточнят условия для пониженного тарифа IT-компаний, закрепят правила расчета взноса 1% ИП.

Как легко узнать регистрационный номер страхователя в СФР по ИНН. Мини-курс

Для чего нужен регистрационный номер в СФР и как его узнать, рассказываем в сегодняшнем мини-курсе.

Кадровое законодательство 2024: изменения и дополнения. Мини-курс с видео, конспектом и тестами

Обо всех изменениях кадрового законодательства, нововведениях в ТК, нюансах заполнения ЕФС-1 и новых формах налоговой отчетности рассказываем в мини-курсе.

Новости

1 ⚡ Срочное разъяснение ФНС: как заполнить уведомление о переходе на УСН

2 За уклонение от исправительных работ будут чаще сажать под стражу

3 Уточнят нормы НК об НДС 0% при экспорте

4 Объявления об онлайн-продаже табака могут заблокировать без решения суда

5 ❗ Компания может попасть на штраф, если при переходе на ЕНС переплату по одному налогу ФНС зачла в счет долга по другому

6 Chanel завершает свой бизнес в России

7 ИП на УСН «доходы» не нужно заявление на зачет взносов 1%

8 Предприниматели оформили рекордное число кредитов с плавающей ставкой

9 ФАС требует от Ozon объяснений по введению сбора в ПВЗ

10 Центробанк снова продлил ограничения на перевод средств за рубеж

11 😠 Если ИП на УСН «доходы» закроется в январе 2025 года, его вычет на взносы 1% просто сгорит. Бухгалтеры возмущены

12 Фиктивная сотрудница, ничего не делая, за год «заработала» более 500 000 рублей

13 Директора подразделения «Росатома» арестовали за взятку

14 В судах на 60% выросло число дел о применении искусственного интеллекта

15 Клиенты Райффайзенбанка не могут отправить деньги в приложении

16 Если вы ошиблись в сумме уведомления по ЕНП, обнулять ее не надо

17 Оставленная в рабочем компьютере флешка с электронной подписью «стоила» коммерсанту 2+ млн рублей

18 Для замены лет при оплате больничных будет специальная форма бланка

19 Какие проблемы может решить управленческий баланс в финансовом анализе

20 Российский экологический оператор: нужно отказаться от пластиковых бонусных карт и бумажных чеков

21 🔥 Четыре новые онлайн-курса этой весны уже в подписке Клерк.Премиум!

22 Верховный Суд защитил недвижимость предпринимателя от притязаний церкви

23 Приложение Райффайзенбанка снова работает

24 Прокуратора может изъять акции «Макфы» в пользу государства

25 Инвесторы жалуются на «Лукойл» из-за сокрытия финансовой отчетности

26 🏃 Какие выплаты положены работнику при увольнении переводом. Эксперт: допвыплаты на уровне закона были бы странными

27 Клиенты ВТБ будут получать кешбэк в рублях

28 🔨 ИП на ПСН должен сам оказывать услуги, а не перезаказывать их у других ИП. Эксперт: достаточно спорная позиция Минфина

29 До 1 апреля надо сдать бухотчетность за 2023 год

30 Верховный суд: ВТБ будет платить НДС за лицензии Microsoft

31 Читатели «Клерка» начнут разбираться в автоматизации сквозных бизнес-процессов

32 Правительство, регионы и инвесторы готовятся к созданию круглогодичных морских курортов России

33 ⚡️ Итоги дня: дачники начали скупать рассаду, Кустурица задумался о гражданстве РФ, Москва продает помещения в исторических зданиях

34 Урежут госсубсидии экспортерам на транспорт и логистику

35 Регистрацию участников в системе ГИС Торги сделают обязательной

36 Роструд: график неполной занятости должен быть удобен работнику

37 Инвестиции в туризм превысили 800 млрд рублей

38 Бюджетные учреждения будут штрафовать за просроченные отчеты по валютным операциям

39 Роскомнадзор удалил больше 124 000 материалов

40 Силовики проводят обыск в офисе криптобиржи Beribit. Возможно из-за трагедии в Крокусе

41 Центробанк удалил 5 услуг из продуктовых линеек МФО

42 Заказы из-за границы через маркетплейсы будут облагаться пошлиной

43 👵На Авито обнаружили новый вид бизнеса — «курсы самообороны от бабулинга»

44 Wildberries временно закрывает ПВЗ в Белгородской области

45 ❗ Утвердили новые контрольные соотношения для уведомлений по ЕНП

46 Минпромторг подал в суд на ретейлера X5

47 В 2024 году ФНС разошлет уведомления на НДФЛ с процентов по вкладам за 2023 год

48 Оплата вынужденного прогула облагается НДФЛ

49 Опасное производство без лицензии за 2 года заработало 26 млн рублей

50 Перерасчет имущественных налогов будут делать по-новому

51 Для блогеров ФАС разработала «кодекс» поведения при размещении рекламы и платной информации

52 Впервые за 6 лет Центробанк получил прибыль: за счет чего

53 💌 Меняют бухотчетность, формы для оплаты больничных и правила уплаты НДФЛ за иностранцев. Топ новостей за неделю

54 Верховный Суд поддержал рекомендации Роспотребнадзора обеспечивать водой и спецодеждой работающих в жару

55 Минтранс готовит эксперимент по переходу грузоперевозок на электронный документооборот на всех видах транспорта

Мероприятия

Новый горизонт карьеры: от бухгалтера к финансовому аналитику

Дата проведения: 2 апреля, вторник

Электронные транспортные накладные. Практическое руководство по внедрению

Дата проведения: 3 апреля, среда

Отвечаем на требования из ИФНС после отчетности

Дата проведения: 3 апреля, среда

Актуальная судебная практика для кадровика

Дата проведения: 4 апреля, четверг

Внедрение системы электронного документооборота: разрушаем мифы и стереотипы

Дата проведения: 4 апреля, четверг

Как налоговая контролирует доходы физлиц: какие переводы под прицелом

Дата проведения: 4 апреля, четверг

Статьи

«Утренний бухгалтер» № 5608. Будут изменения по имущественным налогам

Законопроект уже внесен в думу.

🔒 Кадровое законодательство 2024: изменения и дополнения. Мини-курс с видео, конспектом и тестами

Обо всех изменениях кадрового законодательства, нововведениях в ТК, нюансах заполнения ЕФС-1 и новых формах налоговой отчетности рассказываем в мини-курсе.

Можно ли удержать с сотрудников стоимость обучения

Работодатели готовы оплачивать учебу, но встает вопрос и о защите средств. Часто — если сотрудник увольняется преждевременно, с него пытаются возместить стоимость. Законно ли это?

🔒 Как легко узнать регистрационный номер страхователя в СФР по ИНН. Мини-курс

Для чего нужен регистрационный номер в СФР и как его узнать, рассказываем в сегодняшнем мини-курсе.

Везде обман: флэшка в компьютере, жадный работник банка или подставная работа могут выйти боком. 🙄«Ночной бухгалтер» № 1653

Насыпалось сегодня новостей об обмане и мошенниках. Например, флэшка с электронной подписью чуть не стала причиной потери 2 млн рублей, а работник банка спустил миллионы старушки на отдых за границей. Но сегодня пятница, а значит вас ждут и хорошие новости.

План счетов бухгалтерского учета на 2024 год

Все российские организации обязаны использовать План счетов бухгалтерского учета. Нормативные документы и таблицу с планом счетов найдёте внутри.

🔒 Поправки в НК–2024: что изменится по страховым взносам

Уточнят условия для пониженного тарифа IT-компаний, закрепят правила расчета взноса 1% ИП.

Блоги компаний

Как обезопасить массовые выплаты внештатникам

Тонкое искусство управления дедлайнами

Как бизнесу снизить налоговую нагрузку: 5 законных способов

Как сделать возврат или зачет суммы излишне уплаченного налога в 2024: новая форма заявления

4 признака, которые говорят, что пора автоматизировать бизнес

Обновления Telega.in, и как они вам помогут сделать рекламу еще эффективнее

Кассовая дисциплина 2024: основные нарушения, последствия и риск–ориентированный подход ФНС

ФРМР: обязательная регистрация (до 01.04.2024) медицинских и фармацевтических работников

с 1 апреля 2024 года меняются правила работы с госзакупками: все переходят на цифровой контракт. Кто и в какой форме должен его составлять

Как нанять толкового бухгалтера в компанию: рекомендации экспертов

Электронный документооборот в сфере строительства: зачем он нужен современному предприятию

ТОП-15 курсов по 1С:Документоборот (делопроизводство) в 2024 году

Кадровый аутсорсинг: в чем выгода

По какой ставке ЦБ надо рассчитывать неустойку за несданный вовремя строительный объект

Пять вещей, которые бухгалтер должен знать о профессии аналитика 1С

Как выстроить эффективную систему кадрового документооборота в компании: обзор решений КЭДО

Изменения в сфере охраны труда в 2024 году

Вакансии

Каких специалистов ищут сегодня:

Ведущий бухгалтер Зарплата от 110000 до 120000 ₽, Москва, Полный день

Бухгалтер Зарплата до 150000 ₽, Москва, Полный день

Бухгалтер Зарплата от 80000 ₽, Москва, Полный день

Резюме

Какие специалисты ищут работу сегодня:

Главный бухгалтер, налоговый консультант

Главный бухгалтер

Бухгалтер

Главный бухгалтер

Бухгалтер

Трибуна

Какие реквизиты указывать за 2023 год при смене адреса?

Дивиденды апреля. Ну вот, опять богатеть

Как ввести остатки материалов при переходе с УСН на ОСНО?

Как сверить начисления и платежи через личный кабинет ФСС?

Как определить период задолженности по НДС до 2024 года?

Почему не существует шутки, которая нравится всем? Проведем эксперимент

Сколько длится дело по субсидиарке? Что приводит к затягиванию суда

В чем причина отсутствия адреса в 1С?

Коротко, для чего нужен финансовый план? Как его создать

На какие моменты обратить внимание при подачи уведомления?

Как снизить неустойки и штрафы за нарушение договора. Как доказать несоразмерность неустойки и необоснованную выгоду кредитора

🧠Пятничный мозгонапрягатель. Снова в школу

Статья 187 — укус гадюки. Опасно, может быть смертельно

О том, как налоговая со своим уставом в чужой монастырь залезла. Судебная практика

С какими страхами сталкиваются предприниматели. Чего боятся успешные люди

Нужно ли оплатить страховые взносы сверх 300 тысяч?

Управление персоналом. Принципы управления человеческим ресурсом

Как взыскать налоги с самозанятого, не выдавшего чек?

Что ест бухгалтер. Давно не ели десертов

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/17845 от 15.03.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/19514 от 22.03.2019

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/12142 от 02.03.2017

Подробнее о документе мы писали в новости 🔨 ИП на ПСН должен сам оказывать услуги, а не перезаказывать их у других ИП. Эксперт: достаточно спорная позиция Минфина

Минфин РФ: Письмо № 07-02-10/24446 от 22.03.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/25161 от 23.03.2023

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Как оъяснить директору большой ндс?

Льгота по налогу на прибыль

Убыток и ОНА

Регламентированная операция по Единому налоговому счету

Декларация по налогу на прибыль

Декларация по усн, уменьшение усн

Отчет по прослеживаемости ИП на ОСНО при покупке монитора для собственных нужд

Бух отчетность полная

Аренда ИП иностранец

Пересдача земельного участка в субаренду

Благотворительность на СВО

Обязательные ЛНА в организации

Бухгалтерская отчетность за 2023 г. у предприятия из новых регионов (ДНР)

Прибыль КИК Казахстан- НДФЛ

Пбу 18

Интернет на год

Платеж за услуги в Казахстан

Подтверждение ОКВЭД

Ликвидационная стоимость

Депозиты в банке

Начать дискуссию

Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5609. Российский экологический оператор считает, что нужно отказаться от пластиковых бонусных карт и бумажных чеков

В РЭО создали концепцию по сокращению отходов.

14

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Обзор судебной практики

Оправдали полицейского, которого обвиняли в незаконном вмешательстве в деятельность бизнеса

Верховный Суд РФ опубликовал свое определение как суда кассационной инстанции от 05.03.2024 по делу № 18-УД23-45-К4 о незаконном вмешательстве полицейского в деятельность хозяйственного общества.

176

С 1 апреля юрлица и ИП смогут платить через СБП

С завтрашнего дня в России начнётся массовая раскатка B2B-переводов через СБП между юрлицами и ИП.

393

Календарь вебинаров

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Лучшие спикеры, новый каждый день
Наталия Лукина
Обучение для бухгалтеров

❓Что выбрать: переподготовку, повышение квалификации или онлайн-курсы? Разберемся, что подойдет именно вам

Мы сделали разбор по нашим основным обучающим продуктам. Объясним, чем курсы повышения квалификации или переподготовки отличаются от онлайн-курсов. Из поста вы поймете, какое обучение подходит именно вам. Забирайте в закладки, чтобы не потерять.

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Ольга Ульянова
Ведение бизнеса

Какие ошибки можно допустить при выводе имущества из ООО. Самые распространенные ошибки

Приветствую вас дорогие читатели, с вами вновь Ольга Ульянова аудитор. Сегодня решила обсудить с вами одну из моих излюбленных тем, связанную с выводом имущества из ООО.

Какие ошибки можно допустить при выводе имущества из ООО. Самые распространенные ошибки
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ЭДО

Минтранс готовит эксперимент по переходу грузоперевозок на электронный документооборот на всех видах транспорта

Проведение эксперимента по переходу на электронный документооборот затронет грузоперевозки автомобильным, морским, речным, железнодорожным и воздушным видами транспорта.

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Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Охрана труда

Верховный Суд поддержал рекомендации Роспотребнадзора обеспечивать водой и спецодеждой работающих в жару

ВС РФ признал законными Рекомендации по работе в условиях сильной жары и повышенных температур, изданные Роспотребнадзором.

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Lexintel
Охрана труда

Изменения в сфере охраны труда в 2024 году

В 2024 году вступают в силу важные изменения, которые касаются охраны труда. Некоторые из них уже начали действовать, другие — вступят в силу в течение года. Нововведения затрагивают порядок проведения проверок, методику СОУТ, введение новых ГОСТов и пр.

Изменения в сфере охраны труда в 2024 году
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LANIT Document Management
ЭДО в кадровом учете

Как выстроить эффективную систему кадрового документооборота в компании: обзор решений КЭДО 

Даже небольшие фирмы все чаще выбирают автоматизированные системы, чтобы передать им рутинные задачи по работе с документами. А с тех пор как закон 77-ФЗ законодательно закрепил возможность перевода кадровых процессов и документов в цифровой формат, системы КЭДО начали развиваться еще активнее. Разберем, в чем преимущества КЭДО и какие решения есть на рынке.

Как выстроить эффективную систему кадрового документооборота в компании: обзор решений КЭДО 
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Обзоры для бухгалтера

💌 Меняют бухотчетность, формы для оплаты больничных и правила уплаты НДФЛ за иностранцев. Топ новостей за неделю

Мы собрали для вас самые важные бухгалтерские новости прошлой недели, которые вы могли пропустить.

443
Ярослав Сафронов
Судебная практика по налоговым спорам

Когда арбитражный суд откажет управляющему в признании сделки недействительной

Рассказываю, как ошибся финансовый управляющий при оспаривании сделки должника, а я смог сохранить деньги доверителя.

Когда арбитражный суд откажет управляющему в признании сделки недействительной
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Государственные ведомства

Впервые за 6 лет Центробанк получил прибыль: за счет чего

Банк России в 2023 году заработал 104,4 млрд рублей. Это лучший результат за последние 6 лет. В прошлые годы ЦБ отражал в отчетности убытки.

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Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Реклама

Для блогеров ФАС разработала «кодекс» поведения при размещении рекламы и платной информации

Члены Экспертного совета ФАС по вопросам законодательства о рекламе обсудили разработанный ведомством проект Добросовестных практик поведения блогеров (инфлюенсеров) при размещении рекламы и платной информации.

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Налог на имущество физических лиц

Перерасчет имущественных налогов будут делать по-новому

Физлица будут направлять в ИФНС заявления на перерасчет налога на имущество, земельного и транспортного, к которому можно приложить документы, а можно и не прикладывать. Налоговики будут рассматривать это заявление 30 дней.

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УК РФ

Опасное производство без лицензии за 2 года заработало 26 млн рублей

В Ставропольском крае перед судом предстанет обвиняемый в незаконном предпринимательстве с извлечением дохода на сумму более 26 млн рублей.

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БИЗНЕС_БРОКЕР•Даниил Кондратьев
Ведение бизнеса

Как сэкономить деньги при покупке готового бизнеса. 5 советов

Покупка готового бизнеса может быть выгодным инвестиционным решением, но также требует осторожности и финансовой грамотности. Вот несколько полезных советов о том, как сократить расходы при приобретении готового бизнеса:

28
igotosochi
Инвестиции

Снова рост биткоина и индекса. Новые дивиденды, размещения облигаций, IPO и другие новости. Воскресный инвестдайджест

Биткоин и индекс Мосбиржи снова растут после коррекции, рубль стабилен, московская недвижимость вторую неделю подряд не растёт, начинается дивидендный сезон. Прошло IPO Европлана, разместилось много новых выпусков облигаций, а я пополнил портфель новыми активами и рассказал о самом интересном, что произошло за неделю.

Снова рост биткоина и индекса. Новые дивиденды, размещения облигаций, IPO и другие новости. Воскресный инвестдайджест
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БИЗНЕС_БРОКЕР•Даниил Кондратьев

Ключ к успешной сделке: Зачем важно тщательно прорабатывать договоры купли-продажи бизнеса

Один из ключевых моментов при продаже бизнеса - составление правильных и юридически обоснованных договоров купли-продажи и передаточных актов.

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Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
НДФЛ

Оплата вынужденного прогула облагается НДФЛ

Если увольнение сотрудника было признано незаконным и через суд он добился восстановления и оплаты вынужденного прогула, то такая оплата – это облагаемый НДФЛ доход.

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Интересные материалы

НДФЛ

В 2024 году ФНС разошлет уведомления на НДФЛ с процентов по вкладам за 2023 год

В 2024 году вкладчикам впервые необходимо будет уплатить НДФЛ с процентов от банковских вкладов за 2023 год.

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