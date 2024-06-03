Утренний бухгалтер № 5649. Когда РСВ не пройдет проверку: ФНС ввела новые контрольные соотношения

СНИЛС и ФИО сотрудников из раздела 3 РСВ будут сверять с данными ФНС по учету налогоплательщиков, и еще проверят ряд параметров.

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Вам письмо: ФНС запустила автоматическую рассылку с информацией о возможных рисках нарушения порядка применения ККТ.

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Эксперт: о сотрудниках без военного билета надо сообщить в военкомат.

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