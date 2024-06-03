Утренний бухгалтер № 5649. Когда РСВ не пройдет проверку: ФНС ввела новые контрольные соотношения

СНИЛС и ФИО сотрудников из раздела 3 РСВ будут сверять с данными ФНС по учету налогоплательщиков, и еще проверят ряд параметров.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Вам письмо: ФНС запустила автоматическую рассылку с информацией о возможных рисках нарушения порядка применения ККТ.
Минфин: лимит на возмещение НДС в заявительном порядке действует на каждый квартал, а не год.
Налоговики пояснили, как предпринимателям на УСН учитывать комиссию маркетплейсов из дохода за проданный товар.
Работаете с самозанятыми? Смотрите обзор сервисов по работе с самозанятыми, физлицами и ИП 2024. Поиск исполнителей, документы, проверки, расчеты. А также получите бесплатно полезную инструкцию, чтобы избежать штрафов при работе с самозанятыми.
Эксперт: о сотрудниках без военного билета надо сообщить в военкомат.
Минфин: если ИП приобретает 100% в уставном капитале организации, он не утрачивает право на УСН.
🚩Налоговые риски при работе с дебиторской и кредиторской задолженностью: как исключить?
Бесплатный вебинар для бухгалтеров 6 июня в 11:00.
Бизнес развивается, в основном, за счет внешних источников, формируя активные связи с контрагентами. Обратная сторона этой выгоды – риски, зависящие от финансового положения третьих лиц. Чем больше задолженностей, тем больше проблем. Расскажем об их минимизации, предложив определенные инструменты.
На вебинаре разберем:
Бухгалтерский учет задолженности: отпереоценки, списания и восстановления до отражения в отчетности.
Налоговый учет задолженности: от порядка списания по срокам давности и типичных ошибок до создания резерва по сомнительным долгам.
Спикеры: Людмила Архипкина, ведущий методолог, член IFA, Светлана Беляева, руководитель УЦ «Разобраться в налогах», налоговый консультант, аккредитованный преподаватель ИПБР.
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Разборы законов
— Какие доходы нужны IT-компании для права на налоговые льготы + таблицы с перечнем и разъяснениями
В НК РФ есть закрытый перечень доходов IT-компаний, которые учитывают для права на налоговые льготы. В этом материале – таблица с перечнем и разъяснения Минфина по этой теме.
— Уничтожение бухгалтерских документов в 2024 году: когда, в каком порядке, штрафы
Если пришла пора избавиться от документов, — бумажных или электронных, — то следует соблюсти особую процедуру, чтобы избежать нарушений и штрафов. Разбираем, как действовать.
— ВЭД: особенности учета и налогообложения в 2024 году. Мини-курс с видео, конспектом и тестами
Разберем все последние изменения в ВЭД по учету и налогообложению импорта в 2024 году, знание которых позволит компаниям работать без таможенных штрафов и валютных рисков.
— Можно ли удержать при увольнении выплаченную заранее зарплату. Мини-курс
Разбираемся в мини-курсе, как удержать из зарплаты неотработанный, но выданный ранее аванс по зарплате и не допустить нарушений.
— Сверхурочные в 2024 году: как оплачивать по новым правилам
Порядок оплаты сверхурочных работ закреплен в обновленной ст. 152 ТК во исполнение поручения, которое дал законодателям КС в постановлении от 27.06.2023 № 35-П. Теперь при оплате сверхурочной работы необходим принимать во внимание все компенсационные и стимулирующие выплаты.
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19 💌 Ждите письмо из ФНС о нарушениях по ККТ
20 Компания на УСН уменьшает налог на взносы по мере их уплаты
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25 ФАС выявила сговор продавцов наушников на маркетплейсах
26 📌 РСВ с неправильным ИНН и ОГРНИП на титульном листе не пройдет проверку
27 Лимит на возмещение НДС в заявительном порядке действует на каждый квартал, а не год
28 В ФНС рассказали, как учитывать вознаграждение маркетплейсов при исчислении налога по УСН
29 Минфин закроет две схемы неуплаты акцизов
30 Даже покупка ИП 100% в уставном капитале ООО не лишает права на УСН
31 О сотрудниках без военного билета надо сообщить в военкомат
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Мероприятия
Промокод на 2000 руб. на ВСЕ курсы для бухгалтеров
Дата проведения: 1 июня, суббота
Дробление бизнеса: признаки, последствия, тенденции проверок ФНС
Дата проведения: 3 июня, понедельник
Бухгалтерия маркетплейса: особенности договоров и документооборота Озона и Яндекс.Еды
Дата проведения: 4 июня, вторник
Концессионные соглашения, бухгалтерский и налоговый учет
Дата проведения: 5 июня, среда
Дистанционное подписание отчетности: без доверенности, удобно и бесплатно
Дата проведения: 5 июня, среда
Электронный документооборот в учрежденияхв 2024 году
Дата проведения: 5 июня, среда
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5648. Лимит для упрощенцев увеличат, но заставят платить НДС: грядут поправки в НК
Минфин внес в Правительство пакет законопроектов, в который входят поправки в Закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.
🔒 Какие доходы нужны IT-компании для права на налоговые льготы + таблицы с перечнем и разъяснениями
В НК РФ есть закрытый перечень доходов IT-компаний, которые учитывают для права на налоговые льготы. В этом материале – таблица с перечнем и разъяснения Минфина по этой теме.
— НДФЛ в 2024 году: самые важные письма ФНС и Минфина. Обзор для бухгалтера
Подготовили для вас большой обзор разъяснений Минфина и ФНС по НДФЛ. Все кратко, четко, по делу. Забирайте в закладки.
— Цифра дня. Про повышение зарплаты
Большинство компаний малого и среднего бизнеса с начала 2024 года увеличило расходы на оплату труда сотрудников.
— Внедрение МСФО 17 в страховые компании: что нужно знать бухгалтеру и руководителю. Интервью с BRG
Кому и когда необходимо применять МСФО 17, в чем его отличие от предыдущего стандарта, какие трудности возникают при его внедрении и как с ним работать в 1С, рассказывает Маковеев Денис Юрьевич, директор компании «BUSINESS RELATIONSHIP GROUP -- CONSULTING».
— НДС при онлайн-продажах товаров из ЕАЭС: правила меняются
С 1 июля 2024 года налогоплательщикам из стран Евразийского экономического союза (EAЭС) придется уплачивать НДС, при продаже товаров гражданам через электронные торговые площадки.
— Как отвечать на требования налоговой по зарплате в 2024 году: образец пояснений для ФНС
Налоговая проверяет расчеты по страховым взносам и форму 6-НДФЛ не только на предмет правильного расчета взносов и налога, но и на предмет реальности размера заработной платы работников. При появлении подозрений в занижении налогооблагаемой базы инспекторы потребуют объяснение.
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Сотрудники могут использовать служебные автомобили в личных целях с разрешения работодателя. Какие документы в этом случае нужно оформить и какие налоги придется заплатить, изложено в статье.
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Документы
Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-3001 от 16.05.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Как оформить заявление на отпуск вне графика
Роструд: Письмо № ПГ/8960-6-1 от 07.10.2013
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/37237 от 22.04.2024
Суд по интеллектуальным правам: Решение № от 12.07.2023
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Утренний бухгалтер
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