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Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5649. Когда РСВ не пройдет проверку: ФНС ввела новые контрольные соотношения

Налоговики уточнили два контрольных соотношения для РСВ и ввели пять новых.

СНИЛС и ФИО сотрудников из раздела 3 РСВ будут сверять с данными ФНС по учету налогоплательщиков, и еще проверят ряд параметров.

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Вам письмо: ФНС запустила автоматическую рассылку с информацией о возможных рисках нарушения порядка применения ККТ.

Минфин: лимит на возмещение НДС в заявительном порядке действует на каждый квартал, а не год.

Налоговики пояснили, как предпринимателям на УСН учитывать комиссию маркетплейсов из дохода за проданный товар.

Работаете с самозанятыми? Смотрите обзор сервисов по работе с самозанятыми, физлицами и ИП 2024. Поиск исполнителей, документы, проверки, расчеты. А также получите бесплатно полезную инструкцию, чтобы избежать штрафов при работе с самозанятыми.

Эксперт: о сотрудниках без военного билета надо сообщить в военкомат.

Минфин: если ИП приобретает 100% в уставном капитале организации, он не утрачивает право на УСН.

🚩Налоговые риски при работе с дебиторской и кредиторской задолженностью: как исключить?

Бесплатный вебинар для бухгалтеров 6 июня в 11:00.

Бизнес развивается, в основном, за счет внешних источников, формируя активные связи с контрагентами. Обратная сторона этой выгоды – риски, зависящие от финансового положения третьих лиц. Чем больше задолженностей, тем больше проблем. Расскажем об их минимизации, предложив определенные инструменты.

На вебинаре разберем:

  • Бухгалтерский учет задолженности: отпереоценки, списания и восстановления до отражения в отчетности.

  • Налоговый учет задолженности: от порядка списания по срокам давности и типичных ошибок до создания резерва по сомнительным долгам.

Спикеры: Людмила Архипкина, ведущий методолог, член IFA,  Светлана Беляева, руководитель УЦ «Разобраться в налогах», налоговый консультант, аккредитованный преподаватель ИПБР.

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Разборы законов

Какие доходы нужны IT-компании для права на налоговые льготы + таблицы с перечнем и разъяснениями

В НК РФ есть закрытый перечень доходов IT-компаний, которые учитывают для права на налоговые льготы. В этом материале – таблица с перечнем и разъяснения Минфина по этой теме.

Уничтожение бухгалтерских документов в 2024 году: когда, в каком порядке, штрафы

Если пришла пора избавиться от документов, — бумажных или электронных, — то следует соблюсти особую процедуру, чтобы избежать нарушений и штрафов. Разбираем, как действовать.

ВЭД: особенности учета и налогообложения в 2024 году. Мини-курс с видео, конспектом и тестами

Разберем все последние изменения в ВЭД по учету и налогообложению импорта в 2024 году, знание которых позволит компаниям работать без таможенных штрафов и валютных рисков.

Можно ли удержать при увольнении выплаченную заранее зарплату. Мини-курс

Разбираемся в мини-курсе, как удержать из зарплаты неотработанный, но выданный ранее аванс по зарплате и не допустить нарушений.

Сверхурочные в 2024 году: как оплачивать по новым правилам

Порядок оплаты сверхурочных работ закреплен в обновленной ст. 152 ТК во исполнение поручения, которое дал законодателям КС в постановлении от 27.06.2023 № 35-П. Теперь при оплате сверхурочной работы необходим принимать во внимание все компенсационные и стимулирующие выплаты.

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Новости

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10 Если автомобиль недолго был на учете, за него не надо платить транспортный налог

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18 Тинькофф ввел механизм возврата ошибочных переводов

19 💌 Ждите письмо из ФНС о нарушениях по ККТ

20 Компания на УСН уменьшает налог на взносы по мере их уплаты

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27 Лимит на возмещение НДС в заявительном порядке действует на каждый квартал, а не год

28 В ФНС рассказали, как учитывать вознаграждение маркетплейсов при исчислении налога по УСН

29 Минфин закроет две схемы неуплаты акцизов

30 Даже покупка ИП 100% в уставном капитале ООО не лишает права на УСН

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35 Для фиксированных взносов ИП-военных пенсионеров важна дата 24.06.2023

Мероприятия

Промокод на 2000 руб. на ВСЕ курсы для бухгалтеров

Дата проведения: 1 июня, суббота

Дробление бизнеса: признаки, последствия, тенденции проверок ФНС

Дата проведения: 3 июня, понедельник

Бухгалтерия маркетплейса: особенности договоров и документооборота Озона и Яндекс.Еды

Дата проведения: 4 июня, вторник

Концессионные соглашения, бухгалтерский и налоговый учет

Дата проведения: 5 июня, среда

Дистанционное подписание отчетности: без доверенности, удобно и бесплатно

Дата проведения: 5 июня, среда

Электронный документооборот в учрежденияхв 2024 году

Дата проведения: 5 июня, среда

Статьи

Утренний бухгалтер № 5648. Лимит для упрощенцев увеличат, но заставят платить НДС: грядут поправки в НК

Минфин внес в Правительство пакет законопроектов, в который входят поправки в Закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

🔒 Какие доходы нужны IT-компании для права на налоговые льготы + таблицы с перечнем и разъяснениями

В НК РФ есть закрытый перечень доходов IT-компаний, которые учитывают для права на налоговые льготы. В этом материале – таблица с перечнем и разъяснения Минфина по этой теме.

НДФЛ в 2024 году: самые важные письма ФНС и Минфина. Обзор для бухгалтера

Подготовили для вас большой обзор разъяснений Минфина и ФНС по НДФЛ. Все кратко, четко, по делу. Забирайте в закладки.

Цифра дня. Про повышение зарплаты

Большинство компаний малого и среднего бизнеса с начала 2024 года увеличило расходы на оплату труда сотрудников.

Внедрение МСФО 17 в страховые компании: что нужно знать бухгалтеру и руководителю. Интервью с BRG

Кому и когда необходимо применять МСФО 17, в чем его отличие от предыдущего стандарта, какие трудности возникают при его внедрении и как с ним работать в 1С, рассказывает Маковеев Денис Юрьевич, директор компании «BUSINESS RELATIONSHIP GROUP -- CONSULTING».

НДС при онлайн-продажах товаров из ЕАЭС: правила меняются

С 1 июля 2024 года налогоплательщикам из стран Евразийского экономического союза (EAЭС) придется уплачивать НДС, при продаже товаров гражданам через электронные торговые площадки.

Как отвечать на требования налоговой по зарплате в 2024 году: образец пояснений для ФНС

Налоговая проверяет расчеты по страховым взносам и форму 6-НДФЛ не только на предмет правильного расчета взносов и налога, но и на предмет реальности размера заработной платы работников. При появлении подозрений в занижении налогооблагаемой базы инспекторы потребуют объяснение.

Использование служебного автомобиля в личных целях

Сотрудники могут использовать служебные автомобили в личных целях с разрешения работодателя. Какие документы в этом случае нужно оформить и какие налоги придется заплатить, изложено в статье.

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Сотрудничество с самозанятыми: все за и против

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Чек-лист для бухгалтерской компании: как устанавливать цены на услуги, чтобы не прогореть

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Резюме

Трибуна

Критерии однодневок № 15. Высокий уровень риска

Критерии однодневок № 16. Высокий уровень риска

Как настроить рекламу в Яндекс.Директ: ключевые правила

Дивиденды июня. Ну вот, опять богатеть

💥Обзор новостей: диабет II типа излечим, мужчины против сокращения рабочей пятницы для женщин, в Роснано опасаются банкротства

🔥 Итоги дня: главные тезисы предстоящей налоговой реформы. Горшочек не вари!

Наш кейс: апелляция встала на нашу сторону в споре по субсидиарке

Как понять, все ли у тебя хорошо в бухгалтерии?

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АСУЗ — это инструмент ТОПов для кибернетического управления онтогенезом организации. Часть 1

Карина Хапиште – новый CEO «Клерка»

Налоговая реформа 2024 год. Краткий комментарий

Документы

Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-3001 от 16.05.2024

Подробнее о документе мы писали в новости Как оформить заявление на отпуск вне графика

Роструд: Письмо № ПГ/8960-6-1 от 07.10.2013

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/37237 от 22.04.2024

Суд по интеллектуальным правам: Решение № от 12.07.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Бренду быть?

Суд по интеллектуальным правам: Решение № СИП-1233/2023 от 19.03.2024

Подробнее о документе мы писали в новости Бренду быть?

Суд по интеллектуальным правам: Решение № СИП-1290/2023 от 13.03.2024

Подробнее о документе мы писали в новости Бренду быть?

Президиум Суда по интеллектуальным правам: Постановлени № С01-633/2023 от 22.05.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Бренду быть?

Суд по интеллектуальным правам: Решение № СИП-559/2023 от 26.10.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Бренду быть?

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда РФ: Кассационное определение № 18-КАД22-33-К4 от 31.08.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/29859 от 02.04.2024

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РАССЫЛКА446 739 читателей

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

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n.egorev
Льготы для МСП

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Налоговая миграция — новое явление в российском бизнесе. Регионы конкурируют за налогоплательщиков, снижая ставку налога для ИП на УСН. Это вызвало не только рост числа индивидуальных предпринимателей, но и желание уже существующих предприятий перерегистрироваться в другом регионе. Как получают льготу и стоит ли овчинка выделки? Разберемся.

УСН 1% в регионах: налоговая льгота вызвала налоговую миграцию. Как c выгодой воспользоваться ситуацией?

Курсы повышения
квалификации

22 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Отпуска

Как оформить заявление на отпуск вне графика

Сотрудники должны ходить в отпуск по графику. Но работодатель может разрешить и отпуск вне графика. Минтруду задали вопрос, как в этом случае составить заявление.

Ипотека

ВТБ выдал первую ипотеку в Крыму

Оформить документы на получение ипотеки можно дистанционно из любого региона РФ.

Календарь вебинаров

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Лучшие спикеры, новый каждый день
Обзоры для бухгалтера

Как проверить работу бухгалтера? «Ночной бухгалтер» № 1693

Возможно на волне довольно громких дел о хищениях, совершенных бухгалтерами руководители призадумались — как проверить бухгалтера и удостовериться, что все хорошо? Эту тему сегодня обсуждали «клерки».

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
Ольга Ульянова
Ведение бизнеса

Как снизить чистые активы ООО

Дорогие читатели, приветствую вас! С вами на связи Ольга Ульянова аудитор. Сегодня я поделюсь с вами интересным случаем из практики, который будет полезен как собственникам компаний, так и бухгалтерам, столкнувшимся с неординарной задачей — снижением стоимости чистых активов юридического лица.

Как снизить чистые активы ООО
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Социальный вычет

Социальный вычет будут выдавать без справок

Чтобы родители больше времени проводили с детьми, а не собирали справки о расходах для получения налоговых вычетов, депутаты хотят предоставлять льготы в упрощенном режиме.

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Налог на прибыль

«Магнит» поддержал повышение налога на прибыль до 25%

Компания ожидает, что увеличенные ставки налога на прибыль приведут к росту потребительского спроса.

1
Законопроекты

Кабмин принял законопроект Минфина с изменениями в налоговую систему

Правительство принимает введение пятиступенчатой шкалы НДФЛ и другие предложения Минфина по совершенствованию налоговой системы.

Интернет и IT

У Сбера появилась бесплатная нейросеть для создания коротких видео

Нейросеть Kandinsky Video доступна всем пользователям без ограничений. Она может генерировать видео до 6 секунд по текстовому описанию и по картинке.

Бесплатно с Трудовые отношения

Вызов дистанционщика в офис в 2024 году: когда возможен

По общему правилу, работника, который постоянно трудится дистанционно, нельзя вызывать в офис. Но в отдельных случаях работодатель вправе вызвать дистанционного работника, а он — обязан приехать. Разбираем, когда такая ситуация возможна.

Вызов дистанционщика в офис в 2024 году: когда возможен
Клерк
Премии

Что нужно знать о премиях бухгалтерам по зарплате в 2024 году

Кто устанавливает порядок начисления премии, можно ли заменить премией индексацию, вправе ли работодатель уменьшать премии и другие важные вопросы для бухгалтера по зарплате, читайте в обзоре.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Василий

Ещё раз: как продвигать свои посты на «Клерке»

Если вы видите это сообщение, значит продвижение работает.

Ещё раз: как продвигать свои посты на «Клерке»
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Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Зарплата

В России 77% компаний МСП стали больше платить сотрудникам

В основном бизнес повысил оклады линейным специалистам и руководителям отделов. Доходы выросли, в том числе и у бухгалтеров.

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Отпускные

Как оформить перенос отпуска работника в 2024 году

График отпусков составляется на год вперед, и сотрудники должны уходить на отдых в согласованное время. Однако есть ряд оснований, когда перенос отпуска происходит по инициативе работника или работодателя. Бухгалтер в таком случае должен подготовить приказ и по всем правилам отправить сотрудника в отпуск.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
Валюта

Из-за начала сезона отпусков россияне начали активно скупать доллары

Интерес к валюте вырос в преддверии сезона отпусков, на спрос также повлияло укрепление рубля.

2
Сергей Верещагин
Бухгалтерский учет

Было ваше, стало — наше. Возвратные отходы при проведении работ

Автор сих строк входит в состав экспертов, оказывающих консультации на «Клерке». И вот за последние полгода (плюс-минус) было где-то пять-шесть (или даже больше) примерно одинаковых вопросов. Разберем их в статье.

Иллюстрация: vecstock/freepik
3
Клерк
Обучение для бухгалтеров

💥 Бодрящие скидки на курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Старт обучения уже 1 июня!

Набираем первый летний поток-2024 на курсы повышения квалификации и переподготовки с максимальными скидками, чтобы вы не ограничивали траты на отпуск и получили полезные знания. Начало обучения 1 июня, торопитесь!

💥 Бодрящие скидки на курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Старт обучения уже 1 июня!
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Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: ВС подчеркнул равенство обоих родителей, штрафных баллов для водителей не будет, сегодня День окрошки

Подготовили обзор главных событий дня — 30 мая 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

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Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Бесплатно с 6-НДФЛ

Как сдать корректировки по 6-НДФЛ. Мини-курс

В мини-курсе рассказываем, когда сдача корректировки 6-НДФЛ обязательна, как оформить исправленный расчет и сдать.

Как сдать корректировки по 6-НДФЛ. Мини-курс

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Фиксированные взносы ИП

Для фиксированных взносов ИП-военных пенсионеров важна дата 24.06.2023

В 2023 году был принят закон, который исключает ИП-военных пенсионеров из числа страхователей и застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию. Причиной стало решение Конституционного суда от 2022 года.