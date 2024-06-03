Утренний бухгалтер № 5648. Лимит для упрощенцев увеличат, но заставят платить НДС: грядут поправки в НК

Сейчас бизнес на УСН не является плательщиком НДС. Но с 2025 года ситуация изменится.

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С 2025 года будет новая шкала для ставок НДФЛ – от 13 до 22%. Сколько НДФЛ удержат с вашей зарплаты в 2025 году: смотрите в таблице.

Как обжаловать решение ИФНС по результатам налоговой проверки, узнаете из обзора.

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