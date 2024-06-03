Утренний бухгалтер № 5648. Лимит для упрощенцев увеличат, но заставят платить НДС: грядут поправки в НК

Сейчас бизнес на УСН не является плательщиком НДС. Но с 2025 года ситуация изменится.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
С 2025 года будет новая шкала для ставок НДФЛ – от 13 до 22%. Сколько НДФЛ удержат с вашей зарплаты в 2025 году: смотрите в таблице.
Как обжаловать решение ИФНС по результатам налоговой проверки, узнаете из обзора.
Минтранс объявил, что электронный посадочный талон можно использовать в качестве первички, но Минфин не в курсе.
Как проводить аудит складского учета в заведениях общественного питания, подробный мануал.
Госдума приняла закон о продлении до 2030 года программы помощи многодетным семьям в погашении ипотеки.
Как внедрить 1С в компанию и какую выбрать, узнаете здесь.
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Разборы законов
— Сверхурочные в 2024 году: как оплачивать по новым правилам
Порядок оплаты сверхурочных работ закреплен в обновленной ст. 152 ТК во исполнение поручения, которое дал законодателям КС в постановлении от 27.06.2023 № 35-П. Теперь при оплате сверхурочной работы необходим принимать во внимание все компенсационные и стимулирующие выплаты.
— Как на ЕНС начисляют налоги по первичным и уточненным декларациям: таблица
Налог к уменьшению по первичной декларации на ЕНС отразится сразу, по уточненной — только через 3 месяца.
— Какие отчеты может сдавать ИП через свой личный кабинет на сайте ФНС. Мини-курс
Какие формы отчетности может сдать ИП через свой личный кабинет на сайте ФНС и как это сделать, рассказываем в сегодняшнем мини-курсе.
— Ответственность бухгалтера после увольнения
Ответственность главного бухгалтера за неправильное ведение бухгалтерского учета не оканчивается вместе с расторжением трудового договора. В зависимости от тяжести нарушений и причиненного работодателю ущерба, уволенный главбух может ответить и рублем и ограничением свободы.
— Когда облагаются НДС бесплатные обеды для работников
Если предоставление бесплатного питания предусмотрено ТК или иными законами, содержащими нормы трудового права, то однозначно нет, не облагается. Иное дело, если это мотивирующее условие содержат лишь локальные акты, трудовой или коллективный договор — тут единого мнения нет и у судов.
Новости
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5 ⚡️⚡️⚡️ Минфин внес в правительство пакет поправок по налогам. С доходов свыше 2,4 млн в год НДФЛ будет 15%
6 Сбер начал обменивать валюту Таиланда
7 Минфин отказался отменять НДС на российский драгметалл
8 Когда реорганизация не помешает IT-компании применять налоговые льготы
9 ФНС рассчитала взносы ИП 1% за 2023 год по УСН-декларации, но пока не отразила их в предстоящих платежах
10 Какой режим налогообложения выбрать фрилансеру: советы от ФНС
11 Минфин: НДПИ повысят, но рентабельность добывающих предприятий останется высокой
12 Налог на прибыль организаций может вырасти до 25%
13 Как теперь будут облагаться налогом вклады и дивиденды
14 Минфин разберется со схемами по неуплате акцизов
15 Меняют правила оплаты больничных мобилизованным сотрудникам
16 Власти сохранят налоговые льготы при продаже имущества
17 Семьям с детьми частично вернут уплаченный НДФЛ. Минфин хочет ввести «налоговый кешбэк»
18 Упрощенцы будут платить НДС
19 Электронные авиабилеты можно принять в расходы. А как доказать сам факт перелета?
20 30 мая состоится заседание правительства по изменению налоговой системы
21 Мы продлили доступ к онлайн-курсам в два раза!
22 🎰 Для игорного бизнеса налог на прибыль хотят сделать 50%
23 Как в декларации по налогу на прибыль за полугодие отразить ежемесячные авансы
24 С какими проблемами столкнутся НКО при составлении бухотчетности по новому ФСБУ
25 ❗ Минфин дал разъяснения про НДФЛ 15% с дивидендов
26 СДЭК частично восстановил работу
28 Названы условия получения новых субсидий работодателями
29 Выдавать информацию о бухотчетах из ГИР БФО будут по новому регламенту
30 📈 Сколько НДФЛ удержат с вашей зарплаты в 2025 году: таблица
31 Принят закон о 450 000 рублей на погашение ипотеки
32 📩 Новая прогрессивная шкала НДФЛ не допустит перетока кадров в другие страны. Но есть риск увеличения неофициальных выплат, считает эксперт
33 Райффайзенбанк прекратит открывать новые накопительные счета
34 👔 Порог для применения УСН поднимут до 450 млн рублей. Малому бизнесу готовится к увеличению затрат на администрирование налога, предупреждает эксперт
35 Суды будут по-новому рассматривать дела о клевете
36 Продавцов пива и медовухи предложили внести в единый реестр
37 Малый бизнес получил почти 82 млрд рублей под «зонтичные» поручительства
38 Путин принял закон о создании реестра должников по алиментам
39 Какие инструменты нужны бухгалтеру для перехода в аналитику 1С
40 Если сотрудник не явился на медосмотр, его надо отстранить от работы
41 Центробанк создал Службу финансового мониторинга и валютного контроля
42 Бухгалтеров и предпринимателей хотят отправлять в тюрьму за занижение зарплат
43 Можно будет официально инвестировать в космическую отрасль
44 При переходе с одной вредной работы на другую не надо заново проходить медосмотр
45 Сотрудники СДЭК начали выдавать посылки
46 Система маркировки стала источником информации для проведения проверок
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Комитет Госдумы по бюджету и налогам утвердил рекомендации по итогам парламентских слушаний, посвященных совершенствованию налогового законодательства РФ.
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— Как работать, отдыхать и платить зарплату в июне 2024 года + производственные календари
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— Цитата дня. Про повышение налогов
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🔒 Сверхурочные в 2024 году: как оплачивать по новым правилам
Порядок оплаты сверхурочных работ закреплен в обновленной ст. 152 ТК во исполнение поручения, которое дал законодателям КС в постановлении от 27.06.2023 № 35-П. Теперь при оплате сверхурочной работы необходим принимать во внимание все компенсационные и стимулирующие выплаты.
— Как заполнять новые реестры для экспортного НДС 0%
При реализации товаров на экспорт применяется ставка НДС 0 %. Для подтверждения права применения данной ставки необходимо использовать реестры. Ранее экспортеры представляли подтверждающие экспорт документы, как на бумаге, так и в виде реестров сведений в электронном виде.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-07/47084 от 22.05.2024
Подробнее о документе мы писали в новости ❗ Минфин дал разъяснения про НДФЛ 15% с дивидендов
Роструд: Письмо № ПГ/08357-6-1 от 08.05.2024
Подробнее о документе мы писали в новости При переходе с одной вредной работы на другую не надо заново проходить медосмотр
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/12533 от 27.02.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/19635 от 16.03.2020
ФНС РФ: Письмо № от 26.04.2024
Правительство РФ: Постановление № 638 от 23.05.2024
Минфин РФ: Письмо № от 29.01.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/29780 от 02.04.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/30266 от 03.04.2024
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Утренний бухгалтер
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