Армрестлинг бизнеса и государства: возможен ли победитель? Запасаемся чипсами из гречки

Короновирус. Кризис. Самоизоляция. Именно этими словами определяется сегодня наша жизнь. Не нужно быть экспертом, чтобы понять, что ситуация не изменится еще достаточно долго. Ну, разве что могут изменить правила самоизоляции. Прошедшая неделя в плане каких-то прорывных решений не принесла ничего интересного. Стороны – государство и бизнес – продолжили «соревнования по армрестлингу». Государство дрогнуло под напором предпринимателей и пообещало распространить меры господдержки на самозанятых и оказать помощь 500 тыс компаний. Но не осталось в долгу и техничным приемом начало штрафовать магазины за несоблюдение карантинных мер посетителями, а также запретило маленькие бары в жилых домах.

Похоже, наблюдать этот поединок нам придется долго. И поскольку оказать влияние на его исход мы не можем, предлагаю запастись чипсами из гречки.

Для приготовления чипсов нужна разваренная гречка — лучше добавить в два раза больше воды, чем обычно. После ее нужно как следует измельчить в блендере, а некоторые еще и протирают через ситечко, чтобы получилось однородное пюре. Его нужно тонким слоем намазать на специальный силиконовый коврик или бумагу для запекания, а затем отправить на три часа в дегидратор или духовку при температуре 60–80 градусов. А еще их кидают в кипящее масло, но из-за обилия жира такие чипсы полезными не назовешь.

А теперь – финансовые новости!

Короновирус: вокруг и около

- Упростили беспошлинный ввоз лекарств, средств и оборудования для борьбы с коронавирусом

- Из-за коронавируса в кассовые чеки добавили новый код товара

- Мигрантов предложили уравнять в правах с гражданами для получения пособий. Бюджеты не треснут?

- Торговлю автомобилями, обувью и одеждой включили в перечень пострадавших отраслей

- 14 банков будут выдавать кредиты для пострадавшего бизнеса под 0%

- Режим повышенной готовности автоматически может быть приравнен к форс-мажору

- Депутаты разрешили учитывать в расходах по прибыли средства дезинфекции и защитную одежду. И все из-за коронавируса

- Меры социальной поддержки в Москве в связи с распространением коронавируса

Новости из ИФНС

- ФНС разрешила отправлять заявление на закрытие ИП без электронной подписи. Но придется сделать селфи

- ФНС объяснила, как заполнять РСВ при новых пониженных ставках. Но все равно ничего непонятно

- ФНС разъяснила порядок проведения камеральных налоговых проверок в нерабочие дни

Спасение утопающих…

- Через налоговиков начали собирать деньги в помощь медикам. А как же помощь бизнесу?

- Московским торговым и бизнес-центрам дадут гранты. Но только тем, кто снизит арендную плату

- В Москве разрешили вернуться к работе нотариусам. Собянин выпустил указ

- Утвержден перечень системообразующих организаций в сфере связи. Туда вошли «Яндекс», «Мэйл.ру», 1С

- СМИ предложили включить в список пострадавших отраслей

- 500 тысяч компаний получат помощь от государства, платить начнут с 18 мая. Заседание Правительства в тезисах

- Минкомсвязь подготовила пакет мер для поддержки IT-отрасли. Среди них право снижать зарплату

Очевидное – невероятное

- Суббота и воскресенье – это выходные. Но в апреле нет выходных. Так сказал Роструд

- Кредитные каникулы вроде есть… а вроде их нет

Спрашивали – отвечаем…

- Стоит ли менять коды ОКВЭД ради господдержки

- Как считать время бухгалтера на удаленке? И нужно ли его считать?

- Какую программу выбрать для удаленного доступа? Желательно, бесплатную

- Для кого сроки уплаты налогов перенесут автоматически, а кому придется подавать заявления

Узнайте, как…

- проверить, привязана ли «Тройка» или номер авто к пропуску для Москвы

- поменять коды по ОКВЭД в ЕГРЮЛ

- получить пропуск на передвижение по Московской области

- привязать цифровой пропуск в Москве к карте «Тройка» или «Стрелка»

- московским самозанятым получить цифровой пропуск

Внимание!

- Госпомощь бизнесу по 12 130 на сотрудника – это не дополнительная зарплата

- Матери-одиночке положен двойной вычет по НДФЛ

- Данные для расчета НДПИ и НДД за март 2020 года

- Ежедневную сдачу СЗВ-ТД узаконили

- Некоммерческим организациям перенесли срок сдачи отчета в Минюст

- Организациям временно изменили правила расчета авансов по прибыли

- Работодателей обязали регистрироваться в базе Роструда и сдавать туда сведения об увольнениях

Не может не радовать!

- Пенсионный фонд не будет штрафовать за опоздание с СЗВ-М за март

- ЦБ разрешает открывать счета юрлицам без присутствия. Но только на неотложные нужды

- Принимать людей на работу в нерабочие дни не запрещено

- Начался прием заявок на ипотеку под 6,5 %

- Мораторий на вклады россиян в банках вводить не будут

- Доплаты врачам освободили от НДФЛ, а субсидии малому бизнесу — от налога на прибыль

- Сбербанк временно сделал бесплатным онлайн-сервис по возмещению из бюджета НДС и акцизов

УУППССС…

- Парацетамол, димедрол и ибупрофен могут перестать производить

- Бензин оптом продают в убыток. Но на заправках цена та же

- Скидки на продукты в магазинах предложено отменить

- Люди стали более активно избавляться от статуса ИП

- Банки саботируют предоставление кредитных каникул гражданам

- Потребительские кредиты выдают все меньше

- Работодатели стали требовать от сотрудников справки об отрицательном тесте на COVID-19

А что? А вдруг?

- Предложили временно вернуть прежний пенсионный возраст

- Хотите получить отсрочку по уплате налогов, но вы не субъекты МСП? Проверьте, нет ли вас в списке заинтересованных лиц

- Мишустину предложили поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

- Для московского малого бизнеса ставка по старым кредитам снизится до 6 % годовых

- Зарплату до 2 МРОТ предлагают освободить от НДФЛ. Проект уже в Думе

Понемногу о разном…

- Верховный суд выпустил первый в истории обзор, связанный с коронавирусом

- Минфин объяснил, почему фиксированные взносы ИП каждый год растут

- Водительские права с истекшим с 1 февраля до 15 июля сроком действия продлят

- Просроченные паспорта действуют до 15 июля. Путин подписал указ

- Утвержден временный порядок установления степени утраты трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве

- Штат УК, руководящей медклиникой, не учитывается для целей нулевой ставки налога на прибыль

- Если ИП решил подарить свою нежилую недвижимость физлицу, придется заплатить НДС

- В Реестр МСП внесены сведения о социальных предприятиях

- Доходы от деятельности самозанятых не отражаются в 3-НДФЛ

О как!

- Пока в стране бушует эпидемия, «Жилищник» напоминает об оплате

- Если ты пешком по Москве, захвати с собой паспорт, договор аренды и, до кучи еще, расписку от владельца квартиры

- Власти будут отслеживать семейные доходы через новый регистр

- Абы кому налоговики не будут давать разъяснений о применении норм НК

- 9 миллионов на билборды о бизнесе. Бюджеты не треснут

Без комментариев

- Топ-8 отмывочных рисков в условиях пандемии

- Сколько бизнес платит банкам за обслуживание. Интересный рейтинг

Налоговики выпустили обзор практики по спорам в регистрации фирм и предпринимателей

До чего дошел прогресс!

- Отправить 3-НДФЛ теперь можно через мобильное приложение

- Подать заявление на госпомощь в размере МРОТ на каждого сотрудника бизнес сможет через «Личный кабинет» на сайте ФНС

- Оформлять маткапитал на детей, родившихся после 15 апреля, будут автоматически