Легким движением руки банк превращается... превращается банк... в технологическую компанию?

В новостном потоке прошлой недели уверенную победу одержал Сбер, который уже не банк. Г-н Греф, презентуя новую компанию, отметил, что быть банком уже мало, «мы становимся помощником для людей по жизни, для решения всех насущных задач». Теперь в Сбер можно обратиться, если нужно отправить или получить посылку, выбрать фильм для просмотра, доставить еду из ресторанов или магазинов и много еще чего.

Впрочем, Сбер по-прежнему будет оказывать финансовые услуги, но уже на новом уровне. Оценить, как это будет, можно в первом «офисе нового поколения». На фоне презентации новой технологической компании акции Сбера резко упали, на компанию обрушился шквал критики. В частности, предрекают иски к Сберу из-за нового логотипа. Но неоднозначное, скажем так, отношение к трансформации финансовой организации не помешало «Сбербанку» утвердить выплату рекордных для российского рынка дивидендов.

На мой взгляд, то, что предлагает г-н Греф, это действительно очень круто и действительно из будущего. Настораживают два момента.

Во-первых, Сбер может перестать быть банком, а технологической компанией так и не стать. Банк — это, прежде всего, клиентский сервис, а с качеством этого самого сервиса у Сбера всегда были проблемы. И офисы нового поколения эту проблему вряд ли решат.

А во-вторых, чтобы внедрить в сознание сотен тысяч людей новый подход к банку, как к маркетплейсу, нужны деньги, много денег. Сбер, на минуточку, государственный банк. Будут ли у государства средства на технологические изыски в нынешнее непростое время — очень большой вопрос.

И раз уж мы сегодня говорим о банке завтрашнего дня, я хотел предложить рецепт блюда из будущего. Но быстро понял, что, пожалуй, не рискну. Вряд ли читателей моего блога сможет привлечь котлета из овощей с червями и жуками или мясо из медузы. Поэтому предлагаю приготовить таежный салат — быстро, вкусно и малокалорийно, словом, все, как мы любим. Смешиваем картофель отварной, морковь вареную, грибы маринованные, клюкву и бруснику, лук зеленый, зелень, горошек консервированный, соль. И даже украшать не нужно — приятного аппетита!

А теперь — к финансовым новостям.

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