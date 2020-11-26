ФНС и параллельная реальность: обзор бухгалтерских новостей

Звездой информационного пространства прошедшей недели или, как теперь модно говорить, ньюсмейкером стал глава ФНС Даниил Егоров. Во время встречи с Владимиром Путиным он рассказал много интересного о возглавляемой им службе. Нет, я все понимаю: при общении с Президентом вряд ли станешь рассказывать неприглядную «изнанку» своего учреждения. Но некоторые утверждения выглядели, словно из параллельной вселенной. Там, в этой самой вселенной, главная цель ФНС — чтобы людям было спокойно и комфортно работать. Интересно, а налоговые инспекторы на местах об этой цели знают?

Г-н Егоров также отметил, что сокращено количество налоговых проверок, опять же для спокойствия налогоплательщиков. Но, возможно, скоро проверки станут историей, поскольку уходит в прошлое привычка не платить налоги, как считает г-н Егоров. Глава ФНС также сообщил о снижении конфликтности в налоговой сфере. Будь я человеком, обязательно ущипнул бы себя, чтобы осознать, что не сплю. В моем случае пришлось стукнуть рогами о стенку.

Порадовал и пассаж об успехах цифровизации, в частности, об использовании искусственного интеллекта для направления налоговиков на проверки. На этом фоне просто досадным недосмотром со стороны отдельных налоговых инспекторов выглядит требование предоставить образцы подписей и паспорта лиц, имеющих доступ к банковскому счету организации. В общем, очень хочется в ту самую налоговую, которая находится где-то не в нашей Вселенной.

Ну, а пока мы здесь, предлагаю приготовить печенье Пифии (помните «Матрицу»?). «Нео пришел к оракулу Пифии. Добрая бабушка, которая в реальности была всего лишь компьютерной программой, но какой реальный был аромат от свежеиспеченного печенья, которыми она угощала Нео...».

Возможно, это поможет достичь параллельной вселенной. Берем 125 г муки, 125 г сахара, 125 г сливочного масла, 125 г овсяных хлопьев, 125 г мелкорубленого кокосового ореха или просто готовая кокосовая стружка, ½ ч. ложки сухих дрожжей, 1 ложка меда. Смешайте все сухие ингредиенты. Добавьте очень размягченное сливочное масло и мед. Хорошенько перемешайте. Лучше это делать руками. Сформируйте печенье и выложите на промасленный пергамент. Выпекайте при температуре 180 — 200°С 20 минут. Остудите и наслаждайтесь! Ну, как, вышли из матрицы?

А теперь экономические новости.

Спасение утопающих...

— Для внутренних рейсов через Москву оставили ставку НДС 10% до конца 2021 года

— Салоны красоты просят снизить налоги, чтобы сохранить сотрудников

— Продлят отсрочку по долгам пострадавшего малого бизнеса

— Пандемия обеляет экономику. Предприниматели хотят поддержку государства, а работники — стабильность

Вокруг коронавируса

— С января по сентябрь 2020 медикам шел двойной льготный стаж за работу с ковидными пациентами

— Меры профилактики по COVID-19 сохранятся до теплой весны

— Коронавирусные ограничения в стране могут ужесточить

— В Красноярском крае запретили проведение банкетов и корпоративов в заведениях общепита

— Как быть работнику в командировке, если у него проявились симптомы COVID-19

— Контроль за соблюдением мер против коронавируса могут ужесточить

Спрашивали — отвечаем...

— Какой датой оформлять увольнение умершего сотрудника, и кому выплатить все полагавшиеся ему деньги?

— У работника меняется наименование должности, трудовые функции те же. Нужно ли уведомлять его об этом за два месяца?

Новости из ИФНС

— ФНС внедрит технологию для автоматического получения налогового вычета при покупке квартиры

— ФНС поменяет правила работы по обособкам

— Новый налоговый режим для ритейла, предполагающий автоматическую уплату налогов без представления отчетности, может появиться в 2021 году

— ФНС планирует упростить мобильные приложения и объединить все услуги и сервисы в один

— Утверждена новая форма декларации по акцизам

— Утвержден новый формат корректировочного счета-фактуры. Но старый будет действовать еще год

Внимание!

— Вся Россия переходит на прямые выплаты пособий из ФСС

— За дополняющую СЗВ-М на забытых сотрудников оштрафуют

— Скоро для бизнеса разработают обязательные санитарные правила. Мишустин распорядился

— Подписан закон о ставке НДФЛ 15 %

— Путин подписал закон с изменениями в патентной системе налогообложения

— Принят закон с множеством поправок в НК

— Верховный суд поменял мнение: оплату за время простоя надо облагать взносами по доптарифу

— Росстат изменил правила заполнения формы 2-ТП (отходы)

— Как корректировать СЗВ-ТД: разъяснения ПФР

— Минфин разработал проект с поправками по вычетам НДФЛ, но говорит, что в вычетах ничего не поменяется

— ИП — военные пенсионеры не освобождены от фиксированных взносов. Иначе все ринутся перерегистрировать на них свой бизнес

Узнайте, как...

— перевести и заверить документы для отчетов о движении средств по иностранным счетам

УУППССС...

— ЦБ отказался от создания единой базы смартфонов и компьютеров компаний

— Движение по рекам и каналам станет платным

— Уволить за прогул можно только при одновременном соблюдении трех условий

— Цены на услуги ЖКХ в следующем году поднимутся на 4-6%

— Роспечати и Россвязи больше нет

— В регионах дорожают новостройки

— Законопроект о наказании YouTube и других иностранных платформ за цензуру российских СМИ внесли в ГД. Накажут статусом

А что? А вдруг?

— Медведев предложил ввести денежную компенсацию за ненормированный рабочий день

— Для экспортеров запустят онлайн-платформу

— Сотрудников компаний, которым запретили работать в пандемию, хотят признать безработными

Не может не радовать

— Процесс оформления детских пособий упростят. Надо будет собирать меньше справок

— IT-компании могут применять пониженные тарифы для субъектов МСП

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— Принят закон, улучшающий положение владельцев налогооблагаемого имущества.

Понемногу о разном...

— До конца 2020 года в ЕГИССО внесут сведения о попечителях, опекунах и лишении родительских прав

— Сменить страховщика по обязательному пенсионному страхованию можно до 1 декабря

— Бизнес хочет вывести незаконное предпринимательство и мелкое мошенничество из состава преступлений

— На рынке пенсионных накоплений теперь не будет посредников

— Сроки хранения аудиторских документов уточнят

— Сроки обязательной предустановки российского софта на гаджеты могут перенести на апрель

— «Налог на роскошь» придется платить всем, у кого авто стоит от 3 млн. Минфин не стал пересматривать минимальный порог

— После выхода дистанционных работников обратно в офис не надо проводить внеплановую СОУТ

— Если сотрудник-студент переведен на дистанционное обучение, ему все равно положен ученический отпуск

Без комментариев

— Госдума приняла во II чтении проект федерального бюджета на 2021-2023 годы

— Борис Титов предложил создать оперативный штаб по обязательной маркировке

— Борис Титов предложил унифицировать снижение ставок по УСН для бывших вмененщиков

О как!

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— Гражданам могут запретить доедать и допивать в ресторанах и барах по ночам после 23:00

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— Систему пенсионного страхования назвали людоедской и предложили упразднить ПФР

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До чего дошел прогресс!

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