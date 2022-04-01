Поправки в НК по налогу на прибыль, обнуление НДС для турбизнеса и налога на прибыль для IT, уменьшение пени и отмена штрафов

А завтра — 1 апреля и есть вероятность, что найдутся «шутники», которые попробуют покопаться в ваших компьютерах или запустить какой-нить злобный вирусняк. Видимо, поэтому пользователи сайта социальных новостей Реддит придумали Международный день бэкапа (резервного копирования), который отмечают в преддверии дня розыгрышей.
Резервные копии помогают не только в бизнесе.
Думаю, у каждого есть резервный рецепт блюда, которое выручает в форс-мажорных ситуациях. Будем рады, если поделитесь своими в комментариях. А мы сегодня предлагаем завтрак для всей семьи — омлет с курицей и овощами: быстро, вкусно и достаточно диетично.
Нам понадобится по 150 гр. замороженной смеси и куриного филе, 5 яиц, 150 мл. молока, одна луковица, немного сливочного масла. В сковороде разогрейте сливочное масло, добавьте нарезанную небольшую луковицу, обжарьте лук до золотистости. Добавьте в сковороду замороженную овощную смесь, обжаривайте ещё 3-4 минуты. Куриное филе нарежьте, добавьте к овощам, посолите, готовьте на небольшом огне минут 10. Взбейте яйца с молоком, посолите, влейте массу в сковороду. Готовьте под крышкой ещё 5-7 минут.
А теперь к новостям недели.
Важно!
- В разделе 3 РСВ будут новые коды: ОСТ, ВЖОС и ВПОС
- Свежие поправки в НК по налогу на прибыль: прощенный заем, ежемесячные авансы, ставка 0%
- Регионы начали переносить сроки уплаты налога по УСН
- По налогу на УСН для IT-компаний новых льгот нет
- С 1 сентября компании будут обязаны выплачивать зарплату не ниже минимальной отраслевой
- Срок оплаты аванса по налогу на прибыль сдвинули на месяц
- Список регионов, где отменили масочный режим
Лайфхаки — берем на вооружение
- Если ИП сменил паспорт, сообщать в налоговую не нужно. А вот в банк нужно обязательно
- Налоговики шлют требования по сертификатам качества. Ответить можно отпиской, на налоги это не повлияет
- Прошлогоднюю покупку с корпоративной карты можно учесть через авансовый отчет, рассказали бухгалтеры
- Если долг ликвидированной фирмы перевесили на физлиц по субсидиарке, списать его нельзя
- Если налоговики по встречке требуют документы, а у вас их нет — отписывайтесь, или запрашивайте у контрагента
- Ненужную компанию лучше ликвидировать, не надо дожидаться налоговиков
- Заём от учредителя можно оформить как финансовую помощь. Если у него доля выше 50%, налога не будет
Обращаем внимание
- Штрафы для бизнеса снизили. За первое нарушение всегда предупреждение
- Клиника может применять налог на прибыль 0 %, если привлекает стороннюю фирму
- До 3 марта 2025 года в IT-компаниях не будет выездных налоговых проверок
- Налоговики на местах не смогут без разрешения ФНС штрафовать за новые валютные нарушения
- Нельзя просто взять и уволить за прогул. Нужно заранее подготовить бумаги, которые его докажут
- Для компаний введут новый штраф из-за профсоюзов
- Сдать отчет иностранных фирм налоговикам можно по скану доверенности
- Ввели 0 % НДС для турбизнеса, 0 % налог на прибыль для айтишников, уменьшили пени и отменили штрафы
- В личных кабинетах на сайте ФНС будет по-другому отображаться адрес
Расскажем, как...
УПС...
- Банки установят разные курсы валют для импортеров и остальных компаний
- Безлимитных тарифов на связь больше не будет?
- Профсоюзы предлагают на одну ставку принимать несколько работников и каждому платить полный оклад
- С лета 2022 могут начаться проблемы со связью, говорят операторы. Минцифры так не считает
- Банки блокируют карты за покупки впрок
- Проценты по вкладам в валюте можно снять только в рублях
Для информации
- IT-компании на три года освободили от выездных налоговых проверок
- При оплате через операциониста в пользу ИП или компании, те должны выдать чек
- НДС будут возмещать до окончания камералки. При идеальных условиях
- Порог для контроля банковских операций поднимут с 600 тысяч до 1 млн рублей
- Если объект держится на земле только за счет своей тяжести, он не будет недвижимостью, облагаемой налогом
- Налоговики начинают рассылку уведомлений по вычетам
- Вычет по НДС за 8 дней дадут не всем. Только тем, кто не работал с плохими контрагентами
- Утвердили КБК для налога по АУСН
- Из-за отмены НДФЛ с матвыгоды компании будут обнулять проценты по займам работникам
- Перенос срока уплата авансов по налогу на прибыль: как это работает на практике
О как!
- Налоговики признались в сбое при приеме деклараций и обещали не штрафовать
- Пользоваться Facebook и Instagram можно, только без экстремистских постов. Так решил суд
- За использование VPN сажать не будут
- Иностранное ПО для критической инфраструктуры запрещают
- Налоговики пообещали оставлять ИП-должникам деньги на жизнь. Но дальше обещаний дело не идет
- Агрегаторов такси обяжут передавать данные в ФСБ
- ЦБ возьмется за банки с высокими комиссиями за переводы физлицам
И о хорошем
- МВД не будет проводить плановые проверки бизнеса
- Молодым предпринимателям дадут миллион на развитие бизнеса. Точнее, обещают
- Ситуацию с бумагой обещают стабилизировать к апрелю. Бизнес говорит, что старых цен все равно не будет
- Можно будет устроиться на новую работу, не увольняясь со старой
- Вас оповестят о размере ваших пенсионных накоплений
Квартирный вопрос
- Сколько стоит составить 3-НДФЛ при продаже квартиры? Бухгалтеры сошлись на тысяче рублей
- Льготную ипотеку начнут давать под 10%
- Льготную ипотеку дадут айтишникам от 22 лет. Для этого надо получать зарплату от 150 тысяч рублей
- Валютную ипотеку будут переводить в рубли по курсу на 18 февраля
Делимся опытом
- Новую уголовку для бухгалтеров принимать не будут. Но только пока
- Налоговики требуют декларацию по НДС за год, когда у компании была УСН. Советы бухгалтеров, как это доказать
- Офисная бумага — теперь предмет роскоши, пишут бухгалтеры. И готовы печатать на неотбеленной
- Если в регионе есть обязанность сдавать сведения в ЦЗН, то лучше от них не бегать. Будут искать и оштрафуют
- Как объяснить директору необходимость аудита? Бухгалтеры советуют рассказать ему о штрафах
- Опоздали сдать декларацию хотя бы на один день? Будет штраф
- Компании экономят бумагу и печатают накладные на листах А5. Когда дойдут до А7?
- Иногда оригиналы документов проще забрать самим, чем ждать их от контрагентов. Особенно, если грозит выездная
- Налоговики хотят знать, почему зарплаты ниже средних? Скажите им правду