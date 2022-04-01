Поправки в НК по налогу на прибыль, обнуление НДС для турбизнеса и налога на прибыль для IT, уменьшение пени и отмена штрафов

А завтра — 1 апреля и есть вероятность, что найдутся «шутники», которые попробуют покопаться в ваших компьютерах или запустить какой-нить злобный вирусняк. Видимо, поэтому пользователи сайта социальных новостей Реддит придумали Международный день бэкапа (резервного копирования), который отмечают в преддверии дня розыгрышей.

Резервные копии помогают не только в бизнесе.

Думаю, у каждого есть резервный рецепт блюда, которое выручает в форс-мажорных ситуациях. Будем рады, если поделитесь своими в комментариях. А мы сегодня предлагаем завтрак для всей семьи — омлет с курицей и овощами: быстро, вкусно и достаточно диетично.

Нам понадобится по 150 гр. замороженной смеси и куриного филе, 5 яиц, 150 мл. молока, одна луковица, немного сливочного масла. В сковороде разогрейте сливочное масло, добавьте нарезанную небольшую луковицу, обжарьте лук до золотистости. Добавьте в сковороду замороженную овощную смесь, обжаривайте ещё 3-4 минуты. Куриное филе нарежьте, добавьте к овощам, посолите, готовьте на небольшом огне минут 10. Взбейте яйца с молоком, посолите, влейте массу в сковороду. Готовьте под крышкой ещё 5-7 минут.