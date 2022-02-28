«Утренний бухгалтер». «Красный уголок бухгалтера» теперь и в Телеграме. Отключение от Swift и что теперь будет

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Перемены из-за всем известных событий подстерегают на каждом углу: еще не успели разобраться, как будут работать банки, а уже стало известно, что Россию отключают от Swift.

Еще пытаемся разобраться, что будет с Google Pay и другими аналогами. Читайте, что нам удалось выяснить.

Похоже, проблемы скоро будут и с Фейсбуком — у кого-то уже начались. Мы перестраховались (как и все кругом) и завели «Красному уголку бухгалтера» Телеграм.

Бухгалтерские проблемы никуда не уходили. Читайте, как поменяют СЗВ-ТД и СЗВ-СТАЖ.

Путин подписал закон об автоматической упрощенке. Теперь уже точно можно сказать, что она стартует с 1 июля 2022.

Новости

События

АССА ДипИФР – Диплом по международной финансовой отчётности

Дата проведения: 6 марта, воскресенье

1С:Кабинет сотрудника в нормативно-правовом регулировании кадрового электронного документооборота (КЭДО)

Дата проведения: 4 марта, пятница

Как бухгалтеру работать с управленческими отчетами?

Дата проведения: 4 марта, пятница

Некоммерческие организации: отчетность за 2021 год. Изменения в учете ОС, аренды и целевых средств по новым ФСБУ в 2022 году

Дата проведения: 4 марта, пятница

Как не довести налоговые требования до проверки?

Дата проведения: 4 марта, пятница

Вечер британских квалификаций ACCA+CIMA

Дата проведения: 3 марта, четверг

Практические рекомендации для вашего производственного предприятия по выбору системы автоматизации и внедрению

Дата проведения: 3 марта, четверг

Как бухгалтеру работать с ФСБУ 26/2020 «Капвложения»

Дата проведения: 3 марта, четверг

Продуктовый магазин в 2022: открытие, налоги, учет

Дата проведения: 3 марта, четверг

Как каждую сделку превратить в успешную: секреты практикующих юристов

Дата проведения: 3 марта, четверг

Статьи

🔒 Как должны работать и отдыхать водители

В неделю водитель должен проводить за баранкой не более 56 часов. А через каждые 4,5 часа ему положен перерыв на 45 минут.

— Цитата дня. Про валютные средства клиентов банков

По данным пресс-службы Банка России, все попавшие в санкционный список банки, ПАО ВТБ, ПАО Совкомбанк, АО Новикомбанк, ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»; банкам ПАО Промсвязьбанк, АО КБ Россия, ПАО Сбербанк, заблаговременно разработали план мер по обеспечению бесперебойного функционирования в условиях санкций.

— «Утренний бухгалтер». Банки под санкциями, но держатся. Не забудьте заплатить налог на имущество

Главное, сохраняйте ясную голову и не поддавайтесь панике.

— Как оформить доверенность

Когда и как нужно оформлять доверенность, какие реквизиты в ней указывать, стоит ли прописывать полномочия конкретно или оставить перечень открытым, можно ли выдать этот документ только на человека или на организацию тоже — все эти и многие другие вопросы в статье.

— Простая письменная форма – три слова, которые могут лишить вас жилья

Люди не устают говорить о том, насколько внимательным надо быть при продаже или покупке недвижимости. И тут сложно спорить: сделка с жильем — дело серьезное, заниматься им надо аккуратно, а еще разумнее — с помощью специалистов.

— Новшества 2022 для НДФЛ-агентов

С этого года по агентскому НДФЛ несколько значимых поправок. Так, о праве работника на тот или иной вычет работодателю будет сообщать инспекция, а не сам работник.

— Три основных вида мошенничества на сайтах частных объявлений: как от них не пострадать

Мошенничество на сайтах объявлений стало таким распространенным явлением, что многие вообще не хотят пользоваться этими сайтами. Между тем, они очень полезны для личного и семейного бюджета — можно получать доход от продажи ненужных вещей и покупать что-то б/у, когда новое состояние вещи не критично важно.

— «Ночной бухгалтер». Что заявили клиентам наши банки

Кратко про то, что делать клиентам банков, которые 24 февраля попали в санкционный список.

— Фондовый рынок пробивает дно. Что делать?

Сами знаете о чем говорят и пишут из каждого утюга. И даже если вы совсем далеки от событий, все равно вы знаете, что банки один за другим попадают под санкции, а на фондовом рынке творится какой-то хаос. Мы спросили экспертов, как на это реагировать инвесторам.

— Надо ли снимать наличные и переживать за вклады?

Мы собрали ответы на самые популярные вопросы обеспокоенных россиян в небольшой статье.

— Что такое SWIFT и что будет, если Россию от него отключат

SWIFT — сокращенно Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications. Это глобальный кооператив финансовых учреждений, базирующийся в Бельгии.

🔒 Какие сроки хранения документов в 2021-2022 году

В деятельности любой компании документы образуются ежедневно. Сколько времени нужно их хранить, указано в нашей таблице.

Блоги компаний

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/8345 от 08.02.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Люди могут бесплатно ходить по лесу, собирать то, что там растет, и продавать это без НДФЛ

Минфин РФ: Письмо № 03-04-09/6801 от 02.02.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Жена не может получить имущественный вычет, указав в форме 3-НДФЛ доходы мужа

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/1934@ от 17.02.2022

Подробнее о документе мы писали в новости В справках к 6-НДФЛ по подаркам от юрлиц действует код вычета 501

ФНС РФ: Письмо № ЕА-3-26/1421@ от 17.02.2022

Подробнее о документе мы писали в новости При отправке документов в ИФНС ограничение в 5 Мб действует только для простых писем

Обсуждаемые темы форума

— Подбор персонала

— Патент и новые сотрудники

— Экономические стратегии во время кризиса

— «Красный уголок бухгалтера» в Телеграме

— Статистика ежемесячно по забастовкам

— Может ли организация-экспедитор учесть при УСН транспортные расходы, если пользуется услугами перевозчика?

— Валютные операции

— Покупка НМА заграницей

— Фиксированные взносы у ИП на УСН

— Уменьшение ПСН и УСН на взносы

— Бух.отчетность за 2021 г. и применение ФСБУ 6/2020

— Первое трудрустройство в РФ

— Нужно ли платить совместителю больничный лист?

— Роскомнадзор объявил о замедлении трафика к Facebook. «Красный уголок бухгалтера» переезжает в Телеграм

— Авансы по транспортному налогу г.Москва

— Возврат товара, что с НДС

— Списание Гсм

— 6НДФЛ и 2НДФЛ ООО за арендадателя

— Обучающие курсы по бухгалтерскому и налоговому учету с нуля

— Как заполнить 6-НДФЛ компании получателю субсидии