«Утренний бухгалтер». «Красный уголок бухгалтера» теперь и в Телеграме. Отключение от Swift и что теперь будет

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Перемены из-за всем известных событий подстерегают на каждом углу: еще не успели разобраться, как будут работать банки, а уже стало известно, что Россию отключают от Swift.
Еще пытаемся разобраться, что будет с Google Pay и другими аналогами. Читайте, что нам удалось выяснить.
Похоже, проблемы скоро будут и с Фейсбуком — у кого-то уже начались. Мы перестраховались (как и все кругом) и завели «Красному уголку бухгалтера» Телеграм.
Бухгалтерские проблемы никуда не уходили. Читайте, как поменяют СЗВ-ТД и СЗВ-СТАЖ.
Путин подписал закон об автоматической упрощенке. Теперь уже точно можно сказать, что она стартует с 1 июля 2022.
Новости
- Обращение Совкомбанка к клиентам: обмен валют не доступен, карты работают только по России, вклады и кредитование штатно
- Альфа-банк и Московский кредитный банк под санкциями США
- При отправке документов в ИФНС ограничение в 5 Мб действует только для простых писем
- Глава «Сбера» призвал сотрудников банка сосредоточиться на работе
- Налоговики признались, что из-за сбоя принимали декларации с задержкой
- Рубль укрепился после поддержки финрынка Центробанком
- Если Россию отключат от SWIFT, пострадают все стороны, считают эксперты
- Личные медицинские книжки работников станут электронными
- Все операции доступны, в том числе и в валюте. Сбер обратился к клиентам на фоне санкций
- Цены на технику в сети DNS увеличились до 30%
- ВТБ: Visa и Mastercard за границей не работают, переводы за рубеж закрыты, по России ограничений нет
- iHerb не будет принимать и доставлять заказы в Россию, Украину, Беларусь и Молдавию
- Индекс Мосбиржи растет
- В справках к 6-НДФЛ по подаркам от юрлиц действует код вычета 501
- Все новости про санкции и ответ банков в одном треде
- Доллар ниже 84 рублей, евро — ниже 94 рублей на бирже. По акциям резкий рост
- На ММВБ ввели специальный режим торгов. Торги на СПБ бирже начнутся в 17:00
- Российские банки под санкциями, биткоин вырос на 10%. Инвестдайджест
- Жена не может получить имущественный вычет, указав в форме 3-НДФЛ доходы мужа
- В ТПП предлагают отменить НДС с авансов, поступивших от покупателей
- Все операции без ограничений, банк готов к любым ситуациям. Тинькофф-банк успокоил клиентов
- Из-за санкций бухгалтерам приходится срочно менять банки для ВЭД
- Клиенты Сбера могут пользоваться картами за рубежом
- Совкомбанк приостановил выдачу ипотеки
- Повысить ценность бухгалтера поможет управленческий учет: с 1 марта стартует курс
- В Сбере, ВТБ, Райффайзенбанке произошел сбой
- МКБ: карты работают по России и за рубежом, сервисы доступны, ограничений по наличке и валюте нет
- Воинский учет в 2022 году надо вести по-новому
- ПСБ: мобильные приложения перестанут работать, наличка без ограничений
- Как банковские карты будут работать за границей и как снимать наличку
- За день россияне сняли со счетов 111 миллиардов рублей
- Центробанк может снова повысить ключевую ставку
- Китай временно прекратил закупать российскую нефть
- ФНС будет массово аннулировать декларации, которые сдавали через ЭЦП центров, лишенных аккредитации?
- Карты ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, «Открытия» не будут работать с ApplePay и GooglePay
- Глава ВТБ пообещал сделать все, чтобы минимизировать последствия санкций для клиентов банка
- Экономика переориентируется на страны Азии
- Российские программы для ЭВМ можно будет амортизировать с коэффициентом 3
- В Москве отменили ковидные ограничения
- Доллар минус 3,4 рубля, евро минус 4,2 рубля. ЦБ опубликовал официальные курсы валют на выходные
- Сбер, ВТБ, Альфа-Банк, «Открытие» и другие российские банки выступили с совместным заявлением
- Если меняли устав компании через ЭЦП, придется заказывать копию на бумаге
- Налоговики могут прислать требование по сделке из любой инспекции, не только из вашей
- Вредные способы по сохранению упрощенки
- Отчетность в ПФР можно будет отправлять с электронной доверенностью
- ЦБ рекомендует банкам повременить с выплатой дивидендов и бонусов руководителям
- Предложили создать платежную систему в рамках стран БРИКС
- Отключения от SWIFT не будет
- Для продовольственных товаров хотят ввести торговые надбавки не более 10%
- Приняли закон об автоматизированной упрощенке
- Сейчас не нужно спешить с покупкой жилья, советует эксперт
- Минфин: с картами и снятием налички проблем внутри страны нет
- Вынужденный возврат авиабилетов: информация по разным авиакомпаниям
- Борис Джонсон призвал отключить Россию от SWIFT
- Роскомнадзор объявил о замедлении трафика к Facebook. «Красный уголок бухгалтера» переезжает в Телеграм
- Ещё ряд санкций от Евросоюза: Альфа-банк, «Открытие», банк «Россия» и Промсвязьбанк, Путин и Мишустин
- «1С» продала издательство игр 1C Entertainment китайской компании
- Меняют формы СЗВ-ТД и СЗВ-СТАЖ
- Самозанятые жалуются, что им не платят компенсацию отпуска
- «Красный уголок бухгалтера» в Телеграме. Как правильно пользоваться и задавать вопросы
- Люди могут бесплатно ходить по лесу, собирать то, что там растет, и продавать это без НДФЛ
- Сбер разослал своим клиентам разъяснения о работе банка под санкциями. Успокаивает
- Лимит расчета наличными повысят со 100 до 300 тысяч. Но это не тот лимит, о котором вы подумали
- Иностранцы будут вставать на миграционный учет через Госуслуги
- Россию отключают от Swift. Но только несколько банков
- До места работы надо добираться самостоятельно
- Как будут работать Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay в России
- Курсы обмена евро в банках. Купить можно за 110-146 рублей
- ВТБ поднимает ставки по ипотеке и останавливает прием заявок на рефинансирование
- Евросоюз запретит все транзакции с Банком России
- Российские биржи завтра: СПБ остановит торги, МВБ торгует с 17:30
События
АССА ДипИФР – Диплом по международной финансовой отчётности
Дата проведения: 6 марта, воскресенье
1С:Кабинет сотрудника в нормативно-правовом регулировании кадрового электронного документооборота (КЭДО)
Дата проведения: 4 марта, пятница
Как бухгалтеру работать с управленческими отчетами?
Дата проведения: 4 марта, пятница
Некоммерческие организации: отчетность за 2021 год. Изменения в учете ОС, аренды и целевых средств по новым ФСБУ в 2022 году
Дата проведения: 4 марта, пятница
Как не довести налоговые требования до проверки?
Дата проведения: 4 марта, пятница
Вечер британских квалификаций ACCA+CIMA
Дата проведения: 3 марта, четверг
Практические рекомендации для вашего производственного предприятия по выбору системы автоматизации и внедрению
Дата проведения: 3 марта, четверг
Как бухгалтеру работать с ФСБУ 26/2020 «Капвложения»
Дата проведения: 3 марта, четверг
Продуктовый магазин в 2022: открытие, налоги, учет
Дата проведения: 3 марта, четверг
Как каждую сделку превратить в успешную: секреты практикующих юристов
Дата проведения: 3 марта, четверг
Статьи
🔒 Как должны работать и отдыхать водители
В неделю водитель должен проводить за баранкой не более 56 часов. А через каждые 4,5 часа ему положен перерыв на 45 минут.
— Цитата дня. Про валютные средства клиентов банков
По данным пресс-службы Банка России, все попавшие в санкционный список банки, ПАО ВТБ, ПАО Совкомбанк, АО Новикомбанк, ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»; банкам ПАО Промсвязьбанк, АО КБ Россия, ПАО Сбербанк, заблаговременно разработали план мер по обеспечению бесперебойного функционирования в условиях санкций.
— «Утренний бухгалтер». Банки под санкциями, но держатся. Не забудьте заплатить налог на имущество
Главное, сохраняйте ясную голову и не поддавайтесь панике.
Когда и как нужно оформлять доверенность, какие реквизиты в ней указывать, стоит ли прописывать полномочия конкретно или оставить перечень открытым, можно ли выдать этот документ только на человека или на организацию тоже — все эти и многие другие вопросы в статье.
— Простая письменная форма – три слова, которые могут лишить вас жилья
Люди не устают говорить о том, насколько внимательным надо быть при продаже или покупке недвижимости. И тут сложно спорить: сделка с жильем — дело серьезное, заниматься им надо аккуратно, а еще разумнее — с помощью специалистов.
— Новшества 2022 для НДФЛ-агентов
С этого года по агентскому НДФЛ несколько значимых поправок. Так, о праве работника на тот или иной вычет работодателю будет сообщать инспекция, а не сам работник.
— Три основных вида мошенничества на сайтах частных объявлений: как от них не пострадать
Мошенничество на сайтах объявлений стало таким распространенным явлением, что многие вообще не хотят пользоваться этими сайтами. Между тем, они очень полезны для личного и семейного бюджета — можно получать доход от продажи ненужных вещей и покупать что-то б/у, когда новое состояние вещи не критично важно.
— «Ночной бухгалтер». Что заявили клиентам наши банки
Кратко про то, что делать клиентам банков, которые 24 февраля попали в санкционный список.
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Сами знаете о чем говорят и пишут из каждого утюга. И даже если вы совсем далеки от событий, все равно вы знаете, что банки один за другим попадают под санкции, а на фондовом рынке творится какой-то хаос. Мы спросили экспертов, как на это реагировать инвесторам.
— Надо ли снимать наличные и переживать за вклады?
Мы собрали ответы на самые популярные вопросы обеспокоенных россиян в небольшой статье.
— Что такое SWIFT и что будет, если Россию от него отключат
SWIFT — сокращенно Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications. Это глобальный кооператив финансовых учреждений, базирующийся в Бельгии.
🔒 Какие сроки хранения документов в 2021-2022 году
В деятельности любой компании документы образуются ежедневно. Сколько времени нужно их хранить, указано в нашей таблице.
Блоги компаний
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- Как не попасть на мошенников при получении банковских гарантий (Ак Барс Банк)
- Какие документы, кроме чека, нужны при расчетах с самозанятыми (Самозанятые.рф)
- Чего не надо делать для сохранения упрощенки. Обзор способов, которые довели до суда (Блог «Клерка»)
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- Путин поговорил с бизнесом о санкциях (MSFO.ru)
- В ЦБ рассказали, какая помощь будет оказана банкам, попавшим под санкции (MSFO.ru)
- Отмена ликвидации юридического лица (RosCo)
- Документы для регистрации НКО (RosCo)
- Товары из Донецка и Луганска приравнены к российским для целей госзакупок (Константин Чупырь)
- Срочно! Фейсбук ограничат через несколько часов. Куда переходят бухгалтеры. Где теперь будет «Красный уголок бухгалтера» (Блог «Клерка»)
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- По каким признакам ФНС поймет, что сделка фиктивна (НАСБ)
Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/8345 от 08.02.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Люди могут бесплатно ходить по лесу, собирать то, что там растет, и продавать это без НДФЛ
Минфин РФ: Письмо № 03-04-09/6801 от 02.02.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Жена не может получить имущественный вычет, указав в форме 3-НДФЛ доходы мужа
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/1934@ от 17.02.2022
Подробнее о документе мы писали в новости В справках к 6-НДФЛ по подаркам от юрлиц действует код вычета 501
ФНС РФ: Письмо № ЕА-3-26/1421@ от 17.02.2022
Подробнее о документе мы писали в новости При отправке документов в ИФНС ограничение в 5 Мб действует только для простых писем
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