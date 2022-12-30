«Утренний бухгалтер». Готовы новые КБК на 2023 год

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» – это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики – за авторским сарказмом нашего главреда – к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Вы этого долго ждали и наконец свершилось. Официально утвердили новые КБК на 2023 год, забирайте.

Полезные советы о том, как заполнять и вести книгу покупок в 2023 году. Сохраняйте себе, на каникулах почитаете.

Все ведь уже знают, что ВТБ купил банк «Открытие»? Команда «Открытия» теперь покинет свои должности 31 декабря.

Итоги года для «Клерка» такие: с 1 января наших подписчиков стало больше на 113 тысяч человек! Представляете?

Ловите крутейший бухгалтерский гороскоп на 2023 год: мы все узнали.

Новости

1 💰 Профессия бухгалтера меняется. А вы отстаете

2 ПФР утвердил форму СЗВ-ДСО

3 Введут формы Р18003 и Р18004 для регистрации компаний из новых регионов

4 Налоговики уже намечают, к кому нагрянуть с проверкой по ККТ, когда кончится мораторий

5 Проверок IT- компаний на соответствие условиям аккредитации пока не будет

6 ПО разработчиков, которые ушли из РФ, собираются лицензировать принудительно

7 Налоговая предлагает оценить их работу

8 Сведения о банковских счетах теперь можно получить в Личном кабинете налогоплательщика

9 Люди не будут платить НДФЛ с негосударственной пенсии, которую для них копили члены семьи

10 Айтишникам не будут ограничивать выезд за границу

11 «Тинькофф» запустил платформу городских сервисов

12 Wildberries начнет строительство логистического центра в Ростовской области

13 🚀 В новый год – с новым статусом

14 На дистанционном обучении заработали больше 1 миллиарда рублей

15 Налоговики заподозрят в нарушениях с ККТ, если по кассе проходит много возвратов

16 ⚡ С 1 января запускается Единый налоговый счет

17 💡 Повышайте свою квалификацию на курсах от любимых экспертов: курс по всем новым ФСБУ

18 Выпуск отечественных автомобилей нарастят в два раза

19 Реальная зарплата выросла на 0,4%

20 В мандаринах нашли пестициды, но есть их можно

21 ЦБ собирается выдавать небогатым льготные кредиты

22 У Microsoft Outlook появится отечественный аналог

23 Льготную ипотеку продлили на полтора года

24 Бухгалтеру и кадровику придется выйти на работу в новогодние праздники, если кто-то задумает уволиться

25 Конфисковывать имущество уехавших из России не будут

26 ❗ Уже известен КБК для перечисления налогов компаний и ИП в 2023 году

27 В инфляционную корзину включили путешествия в Крым

28 Расскажем, как сдать отчетность по новым правилам и без штрафов

29 💎 Ювелиры не хотят подавать уведомление о добровольном отказе от УСН

30 💳 Клиентом какого банка вы стали в 2022 году? Опрос

31 «Честный знак» создал бесплатное ПО для работы с маркировкой

32 Горелкин заявил, что не нужно финансировать ОС «Аврора» из бюджета

33 🚚 Утвердят формат электронного путевого листа и изменят электронные ТН

34 «АвтоВАЗ» ищет 5 тысяч сотрудников

35 Документы по охране труда можно будет оформлять электронно

36 Правительство расширило перечень видов деятельности, на которые распространяются таможенные льготы

37 Путин ратифицировал договор с Белоруссией о косвенных налогах

38 Бизнес получит доступ к данным маркировки

39 Путин принял закон об особом статусе георгиевской ленты

40 В Москве зарегистрировано почти 398 тысяч ИП

41 Мусульманам разрешили торговлю ценными бумагами

42 🎅🔔 🎄На «Клерке» регистрируются даже в новогоднюю ночь

43 Путин решил повысить таможенные пошлины

44 Маркетплейсы больше не будут продавать игрушки Хагги Вагги

45 Ввели ограничения на снятие наличных с российских карт за границей

46 Выдали первый кредит по программе «Промышленная ипотека»

47 В 2022 году «Честный знак» занесла в систему более 1,5 млрд данных о маркировке

48 ВТБ начал выдавать льготную промышленную ипотеку

49 Команда Задорнова покинет банк «Открытие» 31 декабря

50 Через новую информационную систему ФНС заключили первое соглашение

51 На строительство больниц потратят почти 39 миллиардов рублей

52 ФАС оценит повышение цен на мобильную связь

53 ❗ Официально утвердили новые КБК на 2023 год

54 Отчетность и уведомления, которые нужно сдать в январе

События

Инструкция для арендатора по ФСБУ 25/2018 простым языком

Дата проведения: 5 января, четверг

Статьи

— Чек-лист бухгалтера: что успеть в последние рабочие дни перед Новым годом

Ну какая уже нормальная работа, когда осталось три дня уходящего года, а елка не наряжена и подарки не куплены, спросите вы. Тут бы не забыть, зачем вообще на работу ходишь. Мы составили маленький список, что точно нельзя забыть перед долгой праздничной неделей.

— «Утренний бухгалтер». Бухгалтеры хотят успеть выплатить зарплаты перед Новым годом из-за ЕНП

Потому что с 1 января страшный-ужасный ЕНП поменяет все правила по НДФЛ.

— Зачем давать ребенку карманные деньги, даже если он все потратит на сладости

Есть самые разные непримиримые споры: например, класть или нет яблочко в оливье, окрошка – она на квасе или на кефире? Ребенка должно воспитывать общество или родители? И в эту же компанию вошло «противостояние» – давать ребенку карманные деньги или нет.

— Трансгендер Николай: Я не зациклен на этой теме и просто исправил то, что вызывало мое беспокойство (18+)

Вам уже есть 18+? Если нет, этот текст не для вас. Два года назад краснодарец Николай, которому сейчас 21 год, начал трансгендерный переход, чтобы из женщины стать мужчиной. Николай рассказал, какие прошел этапы при смене пола, есть ли у него сейчас сложности с окружением и как он смотрит в будущее.

— ВТБ купил «Открытие» и банки объединятся. Что поменяется для людей, а что нет

Я уже как-то писала про то, что меняется и не меняется для клиентов-физлиц при смене владельца банка. Давайте разберемся на конкретном примере, тем более обе организации довольно крупные.

— Главные банкротные дела банков-2022: какие выводы сделали суды

В обзоре рассмотрены ключевые разрешенные Верховным Судом в 2022 году дела по оспариванию сделок, обоснованности предъявляемых к должнику требований, порядку очередности их погашения.

— Бухгалтер в роли… портного: как прошивать документы

Ответьте «навскидку»: на сколько отверстий должен прошиваться документ? И какое расстояние должно быть между ними?

— Что будет с кредитами в 2023 году и как изменятся требования к заемщикам

С 1 января 2023 года ЦБ ограничит выдачу высокорискованных кредитов. Из-за этого потребительские займы станут дороже, а требования к заемщикам — жестче. Что еще произойдет с рынком кредитов в следующем году? И стоит ли брать деньги в долг?

— Гололед: как получить компенсацию

За тротуар, дорогу, лестничную площадку отвечает конкретное юридическое лицо. Это может быть местная администрация, жилищно-коммунальная, дорожная служба или частная компания, которые по закону обязаны содержать объекты в надлежащем состоянии.

— Кто сменит профессию, кого повысят, кому дадут премию: астрологический прогноз для бухгалтеров на 2023 год

Рассказываем, что ждет каждый знак Зодиака в грядущем году.

— Цифра дня. На сколько клерков стало больше за год

Мы посчитали: больше, чем на сто тысяч!

— «Ночной бухгалтер». Топ хороших новостей последних дней 2022

Самый счастливый «Ночной бухгалтер» в этом году!

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Документы

МВД России: Письмо № 3/227724922047 от 03.10.2022

Правительство РФ: Постановление № 1267 от 14.07.2022

Правительство РФ: Распоряжение № 1465-р от 06.06.2022

ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-21/646@ от 09.07.2021

Судебный департамент при Верховном суде РФ: Приказ № 399 от 28.12.2015

Пленум ВАС РФ: Постановление № 100 от 25.12.2013

Верховный Суд РФ: Определение № 308-ЭС18-3917/3,4/ от 27.01.2022

ЦБ РФ: Письмо № 29-1-1-ОЭ/10561 от 09.07.2020

Верховный Суд РФ: Определение № 305-ЭС22-2095 от 30.05.2022

Верховный Суд РФ: Определение № 305-ЭС21-29550 от 07.06.2022

Обсуждаемые темы форума

— Увольнение директора единственного учредителя

— Основные средства и отражение в балансе

— Отражение депозита в 1С

— Ндфл за декабрь 2022

— Минусовой НДФЛ .Сколько к выплате ?Расчет алиментов

— Переход на единый налоговый счет

— Передача на Утилизацию товара с истекшим сроком годности

— УСНО доходы минус расходы . выплатить компенсацию сотруднику за использование телефона, ноутбука. включить в затраты. какие нужны документы?

— Социальные услуги, ККТ

— Здравствуйте, подскажите квалифицированного бухгалтера для ведения отчетности по НДПИ на торф

— Увольнение .Отпуск без содержания .Вычеты?

— НДФЛ с продажи гаражного бокса

— Добровольное медицинское страхование

— Признание расходов при дарении

— Гарантийный ремонт оборудования

— УПД, Счет-фактура

— Чеки при безналичном расчете

— Справка 2-НДФЛ

— Нужен ли расчетный счет адвокату частной практики

— Выплата дивидендов