«Утренний бухгалтер». Платите налоги раньше 28 числа, если используете платежки

Да, срок уплаты налогов теперь единый – 28 число, но если вы используете уведомления, то платить надо раньше. Об этом напоминают налоговики.

Кстати, о том, когда и что платить, мы сделали небольшой важный пост с датами. Сохраните себе.

А в отдельной сводной таблице – ставки по НДФЛ на этот год, если вы в них запутались.

За утечки данных будет уголовная ответственность. Правительство одобрило проект закона.

Занимаетесь трансграничными перевозками? Почитайте полезную статью о международной транспортной накладной.

Налоговики все чаще трясут компании по самозанятым: проверок больше, начисляют НДФЛ и взносы Причина — неправильно составленные договоры, отсутствие актов… Или расписание прописано в договоре: в офисе с девяти до шести. Всё потому, что не все бухгалтеры и кадровики знают, как настроить документооборот с самозанятыми. Или верят в почти мифические варианты работы с самозанятыми. На самом деле, работать с самозанятыми можно удобно, легко и безопасно, но документы надо оформлять правильно, вести учет по закону. Как именно, расскажет понятный и удобный чек-лист от Наймикс. Скачать бесплатно

Техника в бизнесе: как правильно работать с ККТ в 2023 году?

Проблемы и неточности с чеками, кассами, ОФД грозят серьезными штрафами для бизнеса и головной болью для бухгалтерии. Как этого избежать?

Расскажем, что нужно знать предпринимателю про онлайн-кассы и ОФД, на что обратить внимание в 2023 году.

Бесплатный вебинар 15 февраля, запишитесь сейчас.

Новости

1 Поставщики из-за рубежа часто платят криптовалютой. А вам?

2 Вводить штрафы по закону о маркировке интернет-рекламы к весне не планируют

3 ❗ Работодатели будут по-новому считать средний заработок уволенных сотрудников для справки в ЦЗН

4 Компенсация за задержку зарплаты через суд облагается НДФЛ

5 📋 Показываем, как бухгалтеру качественно написать «О себе» в резюме или презентации

6 ✳ Молодежь на Крайнем Севере будет получать максимальную надбавку к зарплате

7 VK запустила модуль для онлайн-приема сотрудников на работу

8 😷 Если сотрудник заподозрил у себя признаки онкологии или ЗППП, он не обязан докладывать об этом работодателю

9 В 2023 году бухгалтеры по-прежнему должны отдельно считать НДФЛ по зарплате и дивидендам

10 🔥 Рост в два раза: новая позиция «Клерка» в рейтинге онлайн-образования

11 Страховые взносы в уведомлении по ЕНП не надо делить по видам страхования

12 У 60% нет опыта долгосрочного инвестирования

13 ⚡ Завтра пройдет мастер-класс по заполнению новой отчетности – ЕФС-1

14 Каждый второй соискатель ищет работу с ДМС

15 ВкусВилл увеличил выручку почти до 205 млрд рублей

16 Евро стоит больше 77 рублей. Впервые с конца 2022 года

17 Ноутбук Apple MacBook для бухгалтера: коллеги делятся, как он им в работе

18 Искусственный интеллект определил, где выгодно покупать жилье за маткапитал

19 Предприниматели хотят упростить трудоустройство мигрантов

20 🙆 Пошли проблемы из-за несовпадения РСВ и 6-НДФЛ по новым правилам ЕНП

21 Банкам с базовой лицензией разрешили открывать корсчета за границей

22 Временно остановили прием заявок на выдачу 10-летних загранпаспортов

23 В даркнете продают почти 9 млн телефонных номеров клиентов Здравсити

24 Минцифры поможет Почте России расследовать утечку информации

25 Альфа-банк стал оператором по выпуску цифровых финансовых активов

26 Платить налоги платежками-уведомлениями надо до 25 числа, а не до 28-го

27 ФАС поддержала идею запретить торговым сетям штрафовать поставщиков за срыв заказов

28 Бюджетные организации включают НДФЛ в уведомление по ЕНП одной строкой

29 В поездах без вагонов-ресторанов пассажирам будут предлагать питание

30 Больше 80% предпринимателей справились с перебоями в поставках товаров и материалов

31 Правительство одобрило введение уголовной ответственности за утечку данных

32 Если квартиру купили за маткапитал, у детей срок владения для НДФЛ идет с даты регистрации

33 Центробанк получил на 18% больше жалоб от клиентов банков

34 Какие выплаты уволенным пенсионерам не облагаются НДФЛ

35 Мобильная связь может подорожать до 10%

События

Годовой отчет за 2022 год – бухгалтерская и налоговая отчетность

Дата проведения: 9 февраля, четверг

Бесплатно подберем высококвалифицированных финансистов и руководителей, подтвердивших свою квалификацию. CPA, СAP, ДипИФР (АССА), ICFE, SAP/ERP

Дата проведения: 9 февраля, четверг

Приглашаем на бесплатный вебинар: Изменения в миграционном законе 2023 - 2024 года

Дата проведения: 8 февраля, среда

Как отвечать на требования ИФНС о представлении документов

Дата проведения: 8 февраля, среда

ЕНП и ЕНС 2023: что с уведомлениями и платежками?

Дата проведения: 8 февраля, среда

Основы валютного контроля простым языком: инструкция от экспертов ВЭД

Дата проведения: 8 февраля, среда

Как составить учётную политику на 2023 год

Дата проведения: 8 февраля, среда

Онлайн-кассы (ККТ) и оперативный контроль в 2023 г. Новый порядок ведения кассовых операций

Дата проведения: 8 февраля, среда

Практика применения ФСБУ 6, 25, 26, отчетность без ошибок

Дата проведения: 8 февраля, среда

Все про трудовое законодательство и кадровый учет на территории Донецкой, Луганской НР, Запорожской и Херсонской областей

Дата проведения: 7 февраля, вторник

Статьи

— Утверждены новые коды доходов и вычетов по НДФЛ в 2023 году

Работодателям и остальным налоговым агентам необходимо знать, что в связи с изменениями в законодательстве в 2022 году ФНС пришлось дополнить состав кодов доходов и вычетов по НДФЛ. Их таблицы с новыми кодами и изменениями с 5 февраля 2023 года приводим в этом материале.

— Как погашать несколько кредитов одновременно и не остаться без денег

Бывает, что один заем становится серьезной нагрузкой для личного или семейного бюджета, а несколько – тем более. Не все заемщики знают, как гасить кредит правильно, и часто берут новый, не расплатившись со старыми долгами.

— «Утренний бухгалтер». Налоговики рассказали, как получить справку о сальдо на ЕНС

Выдавать такую справку будут в течение 5 дней.

— Мобилизация: нужно ли в 2023 году подать, обновить или подтвердить данные для отсрочки

В общем и целом власти еще в 2022 году объявили: мобилизация закончена. Но какое-то тревожное чувство у населения все-таки осталось. Иначе как объяснить появляющиеся в сети вопросы: а действует ли отсрочка от мобилизации в 2023 году?

— Какие проводки будут при возврате излишне перечисленных денежных средств

Проводки в случае возврата излишне перечисленных денег будут иметь свою особую корреспонденцию. О том, как правильно учесть такие средства у их плательщика и у получателя, читайте далее.

— Госзакупки: как ГИС ЕИС работает с ГИС МТ «Честный ЗНАК»

В 2023 году заработала единая информационная система в сфере закупок. О том, какие задачи проект решает и как взаимодействие организовано, читайте в статье.

🔒 Если у самозанятого переплата на ЕНС, как ее можно вернуть

Никто не запрещает перейти на ЕНС самозанятому. И при желании он может вернуть на свой счет переплату по ЕНС. Разберем, что надо делать в такой ситуации.

— «Клерк» на грани фола: какие обложки к статьям пугают, провоцируют или вызывают понимающую ухмылку. Оцените и решите – перегибаем или нет

Наши коллажи легко узнать – лаконичный стиль, однотонный фон и яркая деталь по центру (бывают и исключения, как в обложке к этому обзору). Тайный смысл или, напротив, неприкрытая ирония – это фишки нашего бильд-редактора. Посмотрите только на эти креативы!

🔒 Какие налоги не платятся через ЕНС и почему

Не все налоговые платежи можно платить в составе единого платежного документа на ЕНС. Рассказываем, какие.

— Безопасные налоговые схемы в 2023 году

Сразу скажем, что безопасных налоговых схем не бывает. Если налоговики проигрывают, значит, или они «нашли» схему там, где ее нет, или не добыли доказательства, или эти доказательства не нравятся суду. Но в 2022 году компаниям удавалось отбиться в довольно непростых случаях. Этот опыт можно применить и сейчас.

— Как зарегистрировать ИП в 2023 году: инструкция

Рассказываем, как все сделать быстро и не потратить вагон времени на мытарства с бумажками.

— ЕНП доводит предпринимателей до ручки. Бизнес пишет Минфину письма и просит отменить ЕНП лично Силуанова

Неизвестные долги по налогам, хаос в личных кабинетах на сайте ФНС, путаница с платежками и уведомлениями вдохновляют только на одно: желание послать все к черту и заплатить налоги тогда, когда все устаканится. Но не все еще опустили руки: основательница «Делаем бизнес вместе» Наталья Горячая с предпринимателями-единомышленниками составила письмо для министра финансов Антона Силуанова. Просит разобраться в проблемах, а до этого времени приостановить работу ЕНП.

— Вебинары, семинары и конференции для бухгалтера и кадровика в феврале 2023 года

Собрали для вас подборку оффлайн и онлайн-мероприятий, на которые стоит попасть в феврале 2023 года.

— Слухи о рецессии мировой экономики оказались преувеличены. Что происходит на самом деле

Январь принес долгожданные позитивные вести о состоянии глобальной экономики. В Европейском союзе композитный индекс PMI вышел в зону благоприятного делового климата. В Японии индикатор PMI тоже перешел на «территорию роста». В Соединенных Штатах композитный индекс приподнялся, но не дотянул до границы положительной конъюнктуры.

— «Ночной бухгалтер». Бизнес требует от Силуанова отменить ЕНП. По справкам безработных для центра занятости грядут перемены

Бухгалтеры с предпринимателями чувствуют себя как пряничные человечки с самого начала года: кажется, ЕНП их скоро съест и крошки не оставит. Но кроме очередного «не сходится» из-за ЕНП, есть и кадровые перемены для работодателей.

— Какие ставки НДФЛ действуют в 2023 году

В 2023 году применяются ставки НДФЛ 9%, 13%, 15%, 30%, 35%. В каком случае какая ставка?

— Что бухгалтеру сдавать в феврале 2023 года

Собрали в удобный пост все самые важные даты: сохраняйте себе.

— Цитата дня. Про палатки

Глава Минпромторга Денис Мантуров рекомендовал главам регионов организовать работу по открытию павильонов, киосков и палаток для товаров российских производителей у входов в торговые центры и магазины. Эксперты отнеслись со скептицизмом к новой идее.

— ФСБУ 6/2020: что вы могли забыть при переходе. Проверьте себя перед сдачей отчетности

С 2022 года по этому стандарту должны работать все, кто готовит бухотчетность и у кого есть ОС. Но есть нюансы, а еще наш курс повышения квалификации, который поможет в них разобраться.

Блоги компаний

Трибуна

Документы

Верховный Суд РФ: Постановление № 55-АД21-3-К8 от 14.01.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/128345 от 27.12.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Какие выплаты уволенным пенсионерам не облагаются НДФЛ

Верховный Суд РФ: Постановление № 53-АД22-2-К8 от 08.04.2022

Верховный Суд РФ: Постановление № 65-АД22-1-К9 от 05.05.2022

Верховный Суд РФ: Постановление № 9-АД22-30-К1 от 15.07.2022

Верховный Суд РФ: Постановление № 21-АД22-2-К5 от 22.08.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/128452 от 28.12.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Если квартиру купили за маткапитал, у детей срок владения для НДФЛ идет с даты регистрации

Верховный Суд РФ: Постановление № 53-АД22-3-К8 от 13.05.2022

Пленум Верховного Суда РФ: Постановление № 1 от 10.02.2009

Пленум Верховного Суда РФ: Постановление № 21 от 18.10.2012