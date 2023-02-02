Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер». Налоговики рассказали, как получить справку о сальдо на ЕНС

Выдавать такую справку будут в течение 5 дней.

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ФНС ответила, что надо сделать для справки о сальдо на ЕНС. Если конкретнее, то заполнить заявление утвержденной формы и сдать его в налоговую, справку предоставят в течение пяти рабочих дней.

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Документы

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/850@ от 26.01.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Компенсация за задержку зарплаты через суд облагается НДФЛ

Правительство РФ: Постановление № 1751 от 03.10.2022

Минтруд РФ: Приказ № 777н от 12.12.2022

Правительство РФ: Постановление № 2171 от 30.11.2022

Минтруд РФ: Приказ № 27н от 23.01.2014

Федеральный закон № 115-ФЗ от 25.07.2002

Управление ФАС по Архангельской области: Решение № 31оз-21, 029/06/67-82/2022 от 04.02.2022

Конституционный Суд РФ: Определение № 109-О от 29.01.2019

: Федеральный закон № 400-ФЗ от 28.12.2013

Федеральный закон № 140-ФЗ от 08.06.2015

ФАС Северо-Западного округа: Постановление № А66-376/2012 от 19.09.2012

Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/103228 от 25.10.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/129738 от 29.12.2022

Подробнее о документе мы писали в новости После реорганизации дочерняя IT-компания не может применять льготу по налогу на прибыль и страховым взносам

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Источник:
«Клерк»
Рубрика:
Обзоры для бухгалтера
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