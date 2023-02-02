«Утренний бухгалтер». Налоговики рассказали, как получить справку о сальдо на ЕНС

ФНС ответила, что надо сделать для справки о сальдо на ЕНС. Если конкретнее, то заполнить заявление утвержденной формы и сдать его в налоговую, справку предоставят в течение пяти рабочих дней.
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Новости
1 ⚡⚡⚡ Утвердили статусы 01 и 02 для платежных поручений на ЕНС
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12 Сданное уведомление по ЕНП помешает использовать платежки с КБК фиксированных взносов
13 Предприниматели попросили не повышать верхнюю планку квоты на трудоустройство инвалидов
14 📌 Новость дня: Если ИП уже уплатил фиксированные взносы на ЕНП, нужно заявление о зачете
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16 📑 Проверьте, зафиксировали ли эти льготы в своей учетной политике
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События
Годовой отчет за 2022 год – бухгалтерская и налоговая отчетность
Дата проведения: 9 февраля, четверг
Как отвечать на требования ИФНС о представлении документов
Дата проведения: 8 февраля, среда
ЕНП и ЕНС 2023: что с уведомлениями и платежками?
Дата проведения: 8 февраля, среда
Основы валютного контроля простым языком: инструкция от экспертов ВЭД
Дата проведения: 8 февраля, среда
Онлайн-кассы (ККТ) и оперативный контроль в 2023 г. Новый порядок ведения кассовых операций
Дата проведения: 8 февраля, среда
Практика применения ФСБУ 6, 25, 26, отчетность без ошибок
Дата проведения: 8 февраля, среда
Все про трудовое законодательство и кадровый учет на территории Донецкой, Луганской НР, Запорожской и Херсонской областей
Дата проведения: 7 февраля, вторник
Главные новости 2023 года: ЕНП, ЕНС, СФР и другие важные изменения
Дата проведения: 7 февраля, вторник
Малый бизнес и системы налогообложения
Дата проведения: 7 февраля, вторник
Как бухгалтеру работать с внештатниками: самозанятые, ИП, физлица
Дата проведения: 7 февраля, вторник
Статьи
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— Как в 1С отражать начисление и уплату налогов в 2023 году
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🔒 Как отправить несколько налогов одной платежкой на ЕНС + образец такой платежки
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Документы
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/850@ от 26.01.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Компенсация за задержку зарплаты через суд облагается НДФЛ
Правительство РФ: Постановление № 1751 от 03.10.2022
Минтруд РФ: Приказ № 777н от 12.12.2022
Правительство РФ: Постановление № 2171 от 30.11.2022
Минтруд РФ: Приказ № 27н от 23.01.2014
Федеральный закон № 115-ФЗ от 25.07.2002
Управление ФАС по Архангельской области: Решение № 31оз-21, 029/06/67-82/2022 от 04.02.2022
Конституционный Суд РФ: Определение № 109-О от 29.01.2019
: Федеральный закон № 400-ФЗ от 28.12.2013
Федеральный закон № 140-ФЗ от 08.06.2015
ФАС Северо-Западного округа: Постановление № А66-376/2012 от 19.09.2012
Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/103228 от 25.10.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/129738 от 29.12.2022
Подробнее о документе мы писали в новости После реорганизации дочерняя IT-компания не может применять льготу по налогу на прибыль и страховым взносам
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