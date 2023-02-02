«Утренний бухгалтер». Налоговики рассказали, как получить справку о сальдо на ЕНС

ФНС ответила, что надо сделать для справки о сальдо на ЕНС. Если конкретнее, то заполнить заявление утвержденной формы и сдать его в налоговую, справку предоставят в течение пяти рабочих дней.

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С проверками приходят к тем, кто работает с внештатниками

Налоговики все чаще доначисляют НДФЛ, взносы и все прочее тем, кто неправильно оформляет договоры, не ведет отчетность или упускает другие важные детали в работе с ИП и самозанятыми. Будьте аккуратны: прийти могут и к вам.

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Новости

1 ⚡⚡⚡ Утвердили статусы 01 и 02 для платежных поручений на ЕНС

2 Поменяют форму СЗИ-ИЛС, в которой отражаются ваши пенсионные баллы

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6 Образовательные НКО в 2023 году платят взносы по тарифу 7,6%

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8 📝 Пособия подрядчикам: не путайте самозанятых с работающими по договорам ГПХ

9 Wildberries сообщил, что не берет деньги за возврат бракованных товаров

10 Под санкции попали уже 10 тысяч компаний

11 Расходы крупного и среднего бизнеса выросли на 12%

12 Сданное уведомление по ЕНП помешает использовать платежки с КБК фиксированных взносов

13 Предприниматели попросили не повышать верхнюю планку квоты на трудоустройство инвалидов

14 📌 Новость дня: Если ИП уже уплатил фиксированные взносы на ЕНП, нужно заявление о зачете

15 Купить приложения в RuStore можно с помощью Сбер ID и SberPay

16 📑 Проверьте, зафиксировали ли эти льготы в своей учетной политике

17 Каждый второй мужчина готов взять декретный отпуск

18 Матвиенко предложила наложить мораторий на 44-ФЗ о госзакупках

19 📋 Показываем, как бухгалтеру качественно написать «О себе» в резюме или презентации

20 Хакеры атаковали кассы Атол

21 Для уменьшения налога по УСН надо платить фиксированные взносы на КБК взносов: образец платежки

22 Предприниматели стали чаще подключать сервисы рассрочек и POS-кредитования

23 Мошенники от имени Росфинмониторинга предлагают разблокировать счета

24 МТС запустил МТС Pay и стикер для бесконтактной оплаты

25 Рестораны будут работать с маркировкой через мобильное приложение

26 Яндекс создает собственную нейросеть

27 Налоговый мониторинг вписывают в АИС «Налог-3»

28 Выбирайте в 🎁 курс повышения квалификации с официальным удостоверением

29 Казахстан ликвидирует торговое представительство в РФ

30 Роспотребнадзор сообщил, что маркетплейсы не должны брать деньги за возврат товара

31 Как получить справку о сальдо на ЕНС

32 Если директор хамит, матерится и выгоняет вас с работы – это незаконно

33 Платежный сервис Совкомбанка взломали

34 Вводить штрафы с 1 марта по закону о маркировке интернет-рекламы не планируют. Будет позже

35 ❗ Работодатели будут по-новому считать средний заработок уволенных сотрудников для справки в ЦЗН

36 Компенсация за задержку зарплаты через суд облагается НДФЛ

37 ✳ Молодежь на Крайнем Севере будет получать максимальную надбавку к зарплате

События

Годовой отчет за 2022 год – бухгалтерская и налоговая отчетность

Дата проведения: 9 февраля, четверг

Как отвечать на требования ИФНС о представлении документов

Дата проведения: 8 февраля, среда

ЕНП и ЕНС 2023: что с уведомлениями и платежками?

Дата проведения: 8 февраля, среда

Основы валютного контроля простым языком: инструкция от экспертов ВЭД

Дата проведения: 8 февраля, среда

Онлайн-кассы (ККТ) и оперативный контроль в 2023 г. Новый порядок ведения кассовых операций

Дата проведения: 8 февраля, среда

Практика применения ФСБУ 6, 25, 26, отчетность без ошибок

Дата проведения: 8 февраля, среда

Все про трудовое законодательство и кадровый учет на территории Донецкой, Луганской НР, Запорожской и Херсонской областей

Дата проведения: 7 февраля, вторник

Главные новости 2023 года: ЕНП, ЕНС, СФР и другие важные изменения

Дата проведения: 7 февраля, вторник

Малый бизнес и системы налогообложения

Дата проведения: 7 февраля, вторник

Как бухгалтеру работать с внештатниками: самозанятые, ИП, физлица

Дата проведения: 7 февраля, вторник

Статьи

— «Утренний бухгалтер». Если придет письмо о сверке якобы из ИФНС, будьте осторожны

В таких письмах может быть вирус.

— Почему налоговики придут к вам из-за дивидендов: что нельзя делать в 2023 году

Практически любые выплаты, с которых не нужно начислять страховые взносы, компании пытаются использовать в налоговом планировании. Например, дивиденды. Однако налоговикам сильно помогают допросы обычных ваших сотрудников.

— Перечень пособий, выплачиваемых из СФР в 2023 году

Несмотря на то что Фонд социального страхования с нового, 2023 года объединился с Пенсионным фондом в единый Соцфонд, функционал ни того, ни другого никуда не делся. Пока идёт неизбежный период адаптации, многие так и продолжат искать прежние пособия и выплаты в ФСС – так проще, привычнее и понятнее.

— Как в 1С отражать начисление и уплату налогов в 2023 году

Начиная с 2023 года, в силу вступили сразу несколько очень важных изменений законодательства. ЕНС, ЕНП, уведомления – именно эти слова чаще всего встречаются в бухгалтерских чатах сейчас. Читайте статью о том, что изменилось в порядке начисления и уплаты налогов в 1С:Бухгалтерии.

— Какие делают проводки по больничному листу

Проводки по больничному листу зависят от многих факторов, например, от того, из какого источника начисляется пособие, какой вид деятельности ведет предприятие, в каком регионе находится и т. д. В статье рассмотрены возможные варианты отражения начисления, оплаты и возмещения больничного в бухгалтерском учете.

— Как работает для ИП новый способ уменьшения налога по УСН на фиксированные взносы? Образец платежки

ИП должен уплатить фиксированные взносы платежкой со статусом 02 и прочими реквизитами и следить, чтобы до конца года на его ЕНС всегда было сальдо в сумме уплаченных взносов.

— Иностранные работники в 2023 году: какие квоты

Рассказываем, что такое квота на работу иностранных граждан на 2023 год и на кого она распространяется.

— Как заполнить 3-НДФЛ в 2023 году

В связи с изменениями в налоговом законодательстве и введением единого налогового счета (ЕНС) важно знать, что для налогоплательщиков-физических лиц ФНС утвердила с 2023 года новую форму декларации 3-НДФЛ.

🔒 Как отправить несколько налогов одной платежкой на ЕНС + образец такой платежки

Когда появился ЕНС, изменилась сама система уплаты налогов. Теперь платежки не связаны с непосредственной уплатой налога или взноса. В принципе, одной платежкой компания может вообще заплатить все свои налоги.

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Документы

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/850@ от 26.01.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Компенсация за задержку зарплаты через суд облагается НДФЛ

Правительство РФ: Постановление № 1751 от 03.10.2022

Минтруд РФ: Приказ № 777н от 12.12.2022

Правительство РФ: Постановление № 2171 от 30.11.2022

Минтруд РФ: Приказ № 27н от 23.01.2014

Федеральный закон № 115-ФЗ от 25.07.2002

Управление ФАС по Архангельской области: Решение № 31оз-21, 029/06/67-82/2022 от 04.02.2022

Конституционный Суд РФ: Определение № 109-О от 29.01.2019

: Федеральный закон № 400-ФЗ от 28.12.2013

Федеральный закон № 140-ФЗ от 08.06.2015

ФАС Северо-Западного округа: Постановление № А66-376/2012 от 19.09.2012

Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/103228 от 25.10.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/129738 от 29.12.2022

Подробнее о документе мы писали в новости После реорганизации дочерняя IT-компания не может применять льготу по налогу на прибыль и страховым взносам

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