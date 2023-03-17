«Утренний бухгалтер». Налоговики сглаживают проблемный переход на ЕНС

После запуска системы ЕНС нашли ошибку в техническом коде, но скоро все стабилизируется, заверяет Даниил Егоров. Верите?
Компании ищут бухгалтеров с высокой квалификацией: требования к вакансии растут.
На авансовые платежи по имущественным налогам надо сдавать уведомления: подробности в письме ФНС.
Банки теряют богатых клиентов: каждый пятый миллионер вывел все деньги за границу.
Как сэкономить на покупке онлайн-кассы? Используйте один аппарат на два бизнеса. Узнайте, как это сделать правильно.
Конфискованную одежду и обувь не больше будут уничтожать: все отдадут в Минобороны и МЧС.
Новости1 ⚡ Егоров назвал две причины, которые сглаживают проблемный переход на ЕНС
2 Вычет по НДС можно будет получить по кассовому чеку без счета-фактуры
3 🔔 Персонифицированные сведения не надо сдавать за третий месяц квартала
4 ❗❗❗ У среднего дневного заработка для больничных будет максимальная величина
5 NASDAQ проведет делистинг акций «Яндекса», Qiwi, Ozon, HeadHunter
6 Торговать изделиями из серебра при УСН нельзя
7 Малый и средний бизнес больше не собирается сокращать рабочие места и объемы производства
8 Сбер увеличил количество бесплатных платежей в пакетах услуг РКО
9 Московские кафе и рестораны уже могут выстраивать летние веранды. Открыть их разрешат 1 апреля
10 Альтернативные платежные сервисы становятся популярнее
11 Выручка VK выросла на 19% за счет рекламы
12 С 1 октября ЦБ будет получать сведения обо всех участниках мошеннических переводов
13 Путин одобрил создание ТОР в Забайкальском крае
14 Суд признает брак недействительным, если в паре кто-то сменил пол
15 🔥Эксперт: налоговые проверки весь 2023 год будут проходить жестче и с участием силовиков
16 Бюджет получил от таможни на 39% меньше дохода
17 Минтруд и Генпрокуратура будут разбираться с Wildberries
18 После введения маркировки налоги от молочки выросли на треть
19 Головная организация может отправить пояснение по транспортному налогу за обособку
20 На детей-инвалидов с 18 до 23 лет тоже планируют давать дополнительные выходные дни
21 В Модульбанке появился сервис по открытию ПВЗ
22 Wildberries возвращает владельцам ПВЗ деньги и подчищает хвосты
23 Бухгалтеры пробуют переходить на новый ФСБУ «Нематериальные активы». Но много сложностей есть и по ФСБУ «Аренда», поэтому держите вебинар
24 При продаже квартиры не дороже 1 млн рублей сдавать декларацию 3-НДФЛ не надо
25 27-й Российский Интернет Форум пройдет с 24 по 26 мая
26 ⚡ Силуанов рассказал, на что пойдут сборы с бизнеса. Ставка будет 5% от сверхприбыли
27 ✅ ФНС будет сравнивать количество работников в персонифицированном отчете и РСВ
28 Юань обогнал евро на рынке сбережений
29 ⚡ Егоров: доступ к ЛК юрлиц восстановят в начале апреля. Но это не точно
30 Поставщикам упростили доступ к госзакупкам
31 Путин поддержит бизнес, который не прячет активы в офшоры
32 Wildberries отменил 10 тыс. штрафов за подмену товара для ПВЗ
33 🔁 Разница в зарплате в РСВ и персонифицированных сведениях более чем на 10% вызовет подозрения у налоговиков
34 Мантуров заявил, что цены на автомобили стабилизировались
35 Блогеров Чекалиных будут судить не только за уклонение от налогов, но и за отмывание денег
36 Прибыль Газпрома снизилась в 3,6 раза
37 ФНС: в новых регионах в 2023 году нет имущественных налогов и уведомления по ним не нужны
38 Каждый пятый миллионер вывел из РФ все деньги
39 На авансы по имущественным налогам нужны уведомления по ЕНП
40 Услуги в отелях на Мальдивах наши туристы могут оплачивать по QR-коду
41 Бухгалтеров все чаще ищут с высокой квалификацией. В вакансиях просят знание ВЭД, кадрового учета, а еще совместного учета ОСНО+УСН
42 Сервисами платформы МСП.РФ воспользовались больше 1,8 миллиона раз
43 Проверьте свои договоры, прежде чем применять ФСБУ 25/2018. Если запутались, смотрите вебинар
44 Конфискованную одежду и обувь будут отправлять в Минобороны и МЧС
45 Курортный сбор введут в Минводах
46 ⚡ ВС отказал бизнесу в льготах по налогу на кабинеты
СобытияДопрос в налоговой: уловки инспекторов и последствия
Дата проведения: 22 марта, среда
Как вести обязательный электронный документооборот при продаже маркированных товаров
Дата проведения: 22 марта, среда
Бесплатный вебинар "3 пути бухгалтера: зарабатывайте в 2-3 раза больше!"
Дата проведения: 22 марта, среда
Инструкция к действию: как отчитаться по контролируемым сделкам в 2023 году
Дата проведения: 22 марта, среда
Сотрудники, которые релоцировались: выплаты, кадровый учет, прием и увольнение
Дата проведения: 21 марта, вторник
Дата проведения: 21 марта, вторник
Проверяем декларацию по налогу на прибыль за 2022 год
Дата проведения: 20 марта, понедельник
Актуальные изменения в трудовом законодательстве в 2023.
Дата проведения: 20 марта, понедельник
IT компании. Новые возможности для ИТ компаний. Налоговые льготы.
Дата проведения: 20 марта, понедельник
КИК: особенности расчета налога с доходов и отчетность
Дата проведения: 20 марта, понедельник
Статьи— «Утренний бухгалтер». Новый разовый налог: кого освободят
Малый и средний бизнес может спать спокойно.
— Кадры 2023. Обзор компаний, которые помогают бизнесу работать с персоналом: поиск, подбор, адаптация, миграционный учет, охрана труда, расчеты
Сердце любой компании – это люди, которые в ней работают. Чтобы бизнес шел успешно, нужны отличные кадры, а еще с ними нужно правильно взаимодействовать, соблюдать законодательство и при этом максимум автоматизировать все эти процессы. «Клерк» выбрал 11 классных компаний, сравнил основные показатели: специфику, цены, отзывы и составил актуальный рейтинг.
— Какую доплату к пенсии дает «нерабочий» стаж в 2023 году
Пенсионное законодательство позволяет зачесть в стаж не только т. н. «рабочие периоды», когда человек был официально трудоустроен и за него отчислялись страховые взносы, но и т. н. «нестраховые периоды», когда человек не работал по ряду уважительных причин.
— Каковы риски у тех, кто часто сдает уточненки
Количество уточненок НК не ограничивает. Но, любые изменения данных, указанных в первичной налоговой декларации, ИФНС перепроверит.
— Образец платежки при УСН «доходы минус расходы» в 2023 году
Платежка УСН «доходы минус расходы» в 2023 – образец ее приведен в статье – заполняется с особенностями, присущими данному спецрежиму. Рассмотрим, каковы актуальные правила уплаты УСН-налога, рассчитываемого от результата сравнения доходов и расходов.
— Полиграф – великий и ужасный: стоит ли бояться, как пройти и можно ли отказаться
Некоторые работодатели, проведя соискателя по всем кругам собеседований и тестовых, всё равно не готовы принять человека, пока не удостоверятся в его честности. Особенно если должность предполагает большую ответственность, доступ к данным или деньгам. Поэтому они и проверяют кандидатов на полиграфе. Но для тех, кто ищет работу, такой подход не всегда понятен и даже пугающ.
— Льготы и пособия для самозанятых: что положено и как получить
С 2019 года в России действует специальный налоговый режим. Самозанятые граждане могут платить налог на профессиональный доход по льготной ставке – 4 или 6%. Это позволяет легально вести бизнес без больших отчислений и сложной бухгалтерии.
— Можно ли отправить приказ об увольнении по почте
Если расторжение трудового договора происходит без присутствия увольняемого, процедура имеет свои нюансы. Почтовая пересылка документов допускается, но проблема не в том, можно ли отправить приказ об увольнении по почте, а в том, что получить с бывшего работника отметку об ознакомлении это не поможет.
— Обновили бланки обоснований для госучреждений
21 февраля Минфин подготовил законопроект, согласно которому из перечня форм обоснований по составлению сметы бюджета для казенных учреждений удалили три бланка. При этом в список добавили семь других формуляров, разработанных с учетом введения единого тарифа на взносы.
— Дебетовая и кредитная карта: в чем разница и что выгоднее
Рассказываем о различиях кредитных и дебетовых карт, какие задачи они решают и подскажем, какая выгоднее.
— Какие главные тенденции в развитии экосистемы 1С
Несмотря на то, что экономическая ситуация в России ухудшилась и у бизнеса мало ресурсов на развитие и автоматизацию, большой импульс на рост получили производства: у них растет потребность в импортозамещении софта для управления, обучения и не только.
🔒 Как СФР будет регистрировать юрлиц и ИП с 21 марта 2023 года
По новым правилам для регистрации ИП-работодателя в СФР не нужны никакие заявления. Все будет идти автоматически по данным ЕФС-1 о приеме первого работника или увольнении последнего.
— Три способа уплатить взносы, ЛК восстановят в апреле, штрафов за уведомления не будет. Топ новостей про ЕНП за неделю
Собрали для вас самые важные новости и факты, мимо которых точно не стоит проходить.
— Цитата дня. Про деньги во благо
На съезде РСПП Антон Силуанов призвал бизнес не жалеть денег на разовый сбор в бюджет.
— «Ночной бухгалтер». Больничные отмерят и отрежут
В Госдуме рассматривают законопроект, по которому будет ограничен размер средневного заработка для расчета «обычных» больничных.
— Новый список ошибок бухгалтеров / БухСтрим
Сегодня в выпуске – учтите ошибки при заполнении уведомлений, ФНС их собрала для вас, продолжаются «разборки» по страховым взносам у ИП, директора без зарплаты не нужно включать в отчет, ФНС будет раздавать бесплатное ПО для ЭЦП.
Блоги компанийКак мы снизили субсидиарку в 80 раз (88)
Какую поддержку получит малый и средний бизнес в 2023 году (754869)
Все о пониженных тарифах в страховых взносах в 2023 году (1)
Как построить систему управления качеством на предприятии (188)
Контролируемые сделки: правила выявления в 2023 году (767463)
Как правильно заполнить бухгалтерский баланс за 2022 год (137)
Документооборот в 1С (195)
Новая форма трудовой книжки с 2023 года: порядок заполнения (251)
Совместительство и совмещение: отличия, оформление, оплата (282)
Расторжение лицензионного договора (5)
Можно ли одну кассу использовать на два бизнеса (744765)
Топ ошибок в уведомлениях по ЕНП, проблемы с зачетом взносов, персотчет за директора / БухСтрим (1)
ТрибунаПрименение ювелирами налога на самозанятых (72)
Свежие облигации: Интерлизинг на размещении (734622)
Топ-10 разъяснений Минфина по УСН за 2022 (72)
Семь главных проблем бизнеса на маркетплейсах. И как всё исправить (776084)
Минтруд предлагает внести в ТК определяющие признаки трудовых отношений для борьбы с теневой занятостью (8)
КЭДО в 2023 году. Обязательно ли его использовать? (731893)
Включить и обеспечить передачу информации как о плательщике, так и о получателе денег в составе расчетных документов хотят обязать банки (8)
Фактический срок служебной командировки: Кабмин уточнил правила документального подтверждения (760599)
За что налоговая оштрафовала предпринимателя на 18 млн руб. и как он отбил половину (102)
Замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова поделилась с «Ведомостями» о влиянии санкций и мобилизации на бизнес (8)
Точка безубыточности. Как и зачем рассчитывать (749764)
Как наговорить себе на отказы в налоговых вычетах (277)
ДокументыПленум Верховного Суда РФ: Постановление № 29 от 27.12.2002
ФНС РФ: Письмо № Д-5-20/5@ от 18.01.2023
Правительство РФ: Постановление № 1036 от 11.07.2020
Правительство РФ: Постановление № 1860 от 18.11.2020
Правительство РФ: Постановление № 1853 от 18.11.2020
Правительство РФ: Постановление № 749 от 13.10.2008
Роспотребнадзор: Приказ № 402 от 20.05.2005
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/2873@ от 14.03.2023
Подробнее о документе мы писали в новости ФНС: в новых регионах в 2023 году нет имущественных налогов и уведомления по ним не нужны
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/2773@ от 10.03.2023
Подробнее о документе мы писали в новости ✅ ФНС будет сравнивать количество работников в персонифицированном отчете и РСВ
Минфин РФ: Письмо № 03-01-18/57222 от 12.11.2014
Обсуждаемые темы форума— Учёт неотделимых улучшений в арендованное имущество с 2022
— Учет нма
— Программное обеспечение проводки
— НДС с аванса при зачете требований
— Проезд сотрудника (командировка)
— Новый список ошибок бухгалтеров / БухСтрим
— «Клерк.Разборы». Заказать статью
— Курсовые разницы по договорам с белорусами
— ЕНС в 1С
— СЗВ-М за апрель22 не был принят и не принят повторно 22.02.2023