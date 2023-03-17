«Утренний бухгалтер». Налоговики сглаживают проблемный переход на ЕНС

После запуска системы ЕНС нашли ошибку в техническом коде, но скоро все стабилизируется, заверяет Даниил Егоров. Верите?

Компании ищут бухгалтеров с высокой квалификацией: требования к вакансии растут.

На авансовые платежи по имущественным налогам надо сдавать уведомления: подробности в письме ФНС.

Банки теряют богатых клиентов: каждый пятый миллионер вывел все деньги за границу.

Как сэкономить на покупке онлайн-кассы? Используйте один аппарат на два бизнеса. Узнайте, как это сделать правильно.

Конфискованную одежду и обувь не больше будут уничтожать: все отдадут в Минобороны и МЧС.

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2 Вычет по НДС можно будет получить по кассовому чеку без счета-фактуры

3 🔔 Персонифицированные сведения не надо сдавать за третий месяц квартала

4 ❗❗❗ У среднего дневного заработка для больничных будет максимальная величина

5 NASDAQ проведет делистинг акций «Яндекса», Qiwi, Ozon, HeadHunter

6 Торговать изделиями из серебра при УСН нельзя

7 Малый и средний бизнес больше не собирается сокращать рабочие места и объемы производства

8 Сбер увеличил количество бесплатных платежей в пакетах услуг РКО

9 Московские кафе и рестораны уже могут выстраивать летние веранды. Открыть их разрешат 1 апреля

10 Альтернативные платежные сервисы становятся популярнее

11 Выручка VK выросла на 19% за счет рекламы

12 С 1 октября ЦБ будет получать сведения обо всех участниках мошеннических переводов

13 Путин одобрил создание ТОР в Забайкальском крае

14 Суд признает брак недействительным, если в паре кто-то сменил пол

15 🔥Эксперт: налоговые проверки весь 2023 год будут проходить жестче и с участием силовиков

16 Бюджет получил от таможни на 39% меньше дохода

17 Минтруд и Генпрокуратура будут разбираться с Wildberries

18 После введения маркировки налоги от молочки выросли на треть

19 Головная организация может отправить пояснение по транспортному налогу за обособку

20 На детей-инвалидов с 18 до 23 лет тоже планируют давать дополнительные выходные дни

21 В Модульбанке появился сервис по открытию ПВЗ

22 Wildberries возвращает владельцам ПВЗ деньги и подчищает хвосты

23 Бухгалтеры пробуют переходить на новый ФСБУ «Нематериальные активы». Но много сложностей есть и по ФСБУ «Аренда», поэтому держите вебинар

24 При продаже квартиры не дороже 1 млн рублей сдавать декларацию 3-НДФЛ не надо

25 27-й Российский Интернет Форум пройдет с 24 по 26 мая

26 ⚡ Силуанов рассказал, на что пойдут сборы с бизнеса. Ставка будет 5% от сверхприбыли

27 ✅ ФНС будет сравнивать количество работников в персонифицированном отчете и РСВ

28 Юань обогнал евро на рынке сбережений

29 ⚡ Егоров: доступ к ЛК юрлиц восстановят в начале апреля. Но это не точно

30 Поставщикам упростили доступ к госзакупкам

31 Путин поддержит бизнес, который не прячет активы в офшоры

32 Wildberries отменил 10 тыс. штрафов за подмену товара для ПВЗ

33 🔁 Разница в зарплате в РСВ и персонифицированных сведениях более чем на 10% вызовет подозрения у налоговиков

34 Мантуров заявил, что цены на автомобили стабилизировались

35 Блогеров Чекалиных будут судить не только за уклонение от налогов, но и за отмывание денег

36 Прибыль Газпрома снизилась в 3,6 раза

37 ФНС: в новых регионах в 2023 году нет имущественных налогов и уведомления по ним не нужны

38 Каждый пятый миллионер вывел из РФ все деньги

39 На авансы по имущественным налогам нужны уведомления по ЕНП

40 Услуги в отелях на Мальдивах наши туристы могут оплачивать по QR-коду

41 Бухгалтеров все чаще ищут с высокой квалификацией. В вакансиях просят знание ВЭД, кадрового учета, а еще совместного учета ОСНО+УСН

42 Сервисами платформы МСП.РФ воспользовались больше 1,8 миллиона раз

43 Проверьте свои договоры, прежде чем применять ФСБУ 25/2018. Если запутались, смотрите вебинар

44 Конфискованную одежду и обувь будут отправлять в Минобороны и МЧС

45 Курортный сбор введут в Минводах

46 ⚡ ВС отказал бизнесу в льготах по налогу на кабинеты

События

Дата проведения: 22 марта, среда

Как вести обязательный электронный документооборот при продаже маркированных товаров

Дата проведения: 22 марта, среда

Бесплатный вебинар "3 пути бухгалтера: зарабатывайте в 2-3 раза больше!"

Дата проведения: 22 марта, среда

Инструкция к действию: как отчитаться по контролируемым сделкам в 2023 году

Дата проведения: 22 марта, среда

Сотрудники, которые релоцировались: выплаты, кадровый учет, прием и увольнение

Дата проведения: 21 марта, вторник

Самое важное про новые ФСБУ

Дата проведения: 21 марта, вторник

Проверяем декларацию по налогу на прибыль за 2022 год

Дата проведения: 20 марта, понедельник

Актуальные изменения в трудовом законодательстве в 2023.

Дата проведения: 20 марта, понедельник

IT компании. Новые возможности для ИТ компаний. Налоговые льготы.

Дата проведения: 20 марта, понедельник

КИК: особенности расчета налога с доходов и отчетность

Дата проведения: 20 марта, понедельник

Статьи

Малый и средний бизнес может спать спокойно.

— Кадры 2023. Обзор компаний, которые помогают бизнесу работать с персоналом: поиск, подбор, адаптация, миграционный учет, охрана труда, расчеты

Сердце любой компании – это люди, которые в ней работают. Чтобы бизнес шел успешно, нужны отличные кадры, а еще с ними нужно правильно взаимодействовать, соблюдать законодательство и при этом максимум автоматизировать все эти процессы. «Клерк» выбрал 11 классных компаний, сравнил основные показатели: специфику, цены, отзывы и составил актуальный рейтинг.

— Какую доплату к пенсии дает «нерабочий» стаж в 2023 году

Пенсионное законодательство позволяет зачесть в стаж не только т. н. «рабочие периоды», когда человек был официально трудоустроен и за него отчислялись страховые взносы, но и т. н. «нестраховые периоды», когда человек не работал по ряду уважительных причин.

— Каковы риски у тех, кто часто сдает уточненки

Количество уточненок НК не ограничивает. Но, любые изменения данных, указанных в первичной налоговой декларации, ИФНС перепроверит.

— Образец платежки при УСН «доходы минус расходы» в 2023 году

Платежка УСН «доходы минус расходы» в 2023 – образец ее приведен в статье – заполняется с особенностями, присущими данному спецрежиму. Рассмотрим, каковы актуальные правила уплаты УСН-налога, рассчитываемого от результата сравнения доходов и расходов.

— Полиграф – великий и ужасный: стоит ли бояться, как пройти и можно ли отказаться

Некоторые работодатели, проведя соискателя по всем кругам собеседований и тестовых, всё равно не готовы принять человека, пока не удостоверятся в его честности. Особенно если должность предполагает большую ответственность, доступ к данным или деньгам. Поэтому они и проверяют кандидатов на полиграфе. Но для тех, кто ищет работу, такой подход не всегда понятен и даже пугающ.

— Льготы и пособия для самозанятых: что положено и как получить

С 2019 года в России действует специальный налоговый режим. Самозанятые граждане могут платить налог на профессиональный доход по льготной ставке – 4 или 6%. Это позволяет легально вести бизнес без больших отчислений и сложной бухгалтерии.

— Можно ли отправить приказ об увольнении по почте

Если расторжение трудового договора происходит без присутствия увольняемого, процедура имеет свои нюансы. Почтовая пересылка документов допускается, но проблема не в том, можно ли отправить приказ об увольнении по почте, а в том, что получить с бывшего работника отметку об ознакомлении это не поможет.

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21 февраля Минфин подготовил законопроект, согласно которому из перечня форм обоснований по составлению сметы бюджета для казенных учреждений удалили три бланка. При этом в список добавили семь других формуляров, разработанных с учетом введения единого тарифа на взносы.

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Рассказываем о различиях кредитных и дебетовых карт, какие задачи они решают и подскажем, какая выгоднее.

— Какие главные тенденции в развитии экосистемы 1С

Несмотря на то, что экономическая ситуация в России ухудшилась и у бизнеса мало ресурсов на развитие и автоматизацию, большой импульс на рост получили производства: у них растет потребность в импортозамещении софта для управления, обучения и не только.

🔒 Как СФР будет регистрировать юрлиц и ИП с 21 марта 2023 года

По новым правилам для регистрации ИП-работодателя в СФР не нужны никакие заявления. Все будет идти автоматически по данным ЕФС-1 о приеме первого работника или увольнении последнего.

— Три способа уплатить взносы, ЛК восстановят в апреле, штрафов за уведомления не будет. Топ новостей про ЕНП за неделю

Собрали для вас самые важные новости и факты, мимо которых точно не стоит проходить.

— Цитата дня. Про деньги во благо

На съезде РСПП Антон Силуанов призвал бизнес не жалеть денег на разовый сбор в бюджет.

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— Новый список ошибок бухгалтеров / БухСтрим

Сегодня в выпуске – учтите ошибки при заполнении уведомлений, ФНС их собрала для вас, продолжаются «разборки» по страховым взносам у ИП, директора без зарплаты не нужно включать в отчет, ФНС будет раздавать бесплатное ПО для ЭЦП.

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Документы

ФНС РФ: Письмо № Д-5-20/5@ от 18.01.2023

Правительство РФ: Постановление № 1036 от 11.07.2020

Правительство РФ: Постановление № 1860 от 18.11.2020

Правительство РФ: Постановление № 1853 от 18.11.2020

Правительство РФ: Постановление № 749 от 13.10.2008

Роспотребнадзор: Приказ № 402 от 20.05.2005

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/2873@ от 14.03.2023

Подробнее о документе мы писали в новости ФНС: в новых регионах в 2023 году нет имущественных налогов и уведомления по ним не нужны

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/2773@ от 10.03.2023

Подробнее о документе мы писали в новости ✅ ФНС будет сравнивать количество работников в персонифицированном отчете и РСВ

Минфин РФ: Письмо № 03-01-18/57222 от 12.11.2014

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