Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер». Налоговики сглаживают проблемный переход на ЕНС

По мнения ведомства ситуация не критична: никого не штрафуют и долги не взыскивают.

Версия для печати

После запуска системы ЕНС нашли ошибку в техническом коде, но скоро все стабилизируется, заверяет Даниил Егоров. Верите?

Компании ищут бухгалтеров с высокой квалификацией: требования к вакансии растут.

На авансовые платежи по имущественным налогам надо сдавать уведомления: подробности в письме ФНС.

Банки теряют богатых клиентов: каждый пятый миллионер вывел все деньги за границу.

Как сэкономить на покупке онлайн-кассы? Используйте один аппарат на два бизнеса. Узнайте, как это сделать правильно.

Конфискованную одежду и обувь не больше будут уничтожать: все отдадут в Минобороны и МЧС.

Новости

1 ⚡ Егоров назвал две причины, которые сглаживают проблемный переход на ЕНС

2 Вычет по НДС можно будет получить по кассовому чеку без счета-фактуры

3 🔔 Персонифицированные сведения не надо сдавать за третий месяц квартала

4 ❗❗❗ У среднего дневного заработка для больничных будет максимальная величина

5 NASDAQ проведет делистинг акций «Яндекса», Qiwi, Ozon, HeadHunter

6 Торговать изделиями из серебра при УСН нельзя

7 Малый и средний бизнес больше не собирается сокращать рабочие места и объемы производства

8 Сбер увеличил количество бесплатных платежей в пакетах услуг РКО

9 Московские кафе и рестораны уже могут выстраивать летние веранды. Открыть их разрешат 1 апреля

10 Альтернативные платежные сервисы становятся популярнее

11 Выручка VK выросла на 19% за счет рекламы

12 С 1 октября ЦБ будет получать сведения обо всех участниках мошеннических переводов

13 Путин одобрил создание ТОР в Забайкальском крае

14 Суд признает брак недействительным, если в паре кто-то сменил пол

15 🔥Эксперт: налоговые проверки весь 2023 год будут проходить жестче и с участием силовиков

16 Бюджет получил от таможни на 39% меньше дохода

17 Минтруд и Генпрокуратура будут разбираться с Wildberries

18 После введения маркировки налоги от молочки выросли на треть

19 Головная организация может отправить пояснение по транспортному налогу за обособку

20 На детей-инвалидов с 18 до 23 лет тоже планируют давать дополнительные выходные дни

21 В Модульбанке появился сервис по открытию ПВЗ

22 Wildberries возвращает владельцам ПВЗ деньги и подчищает хвосты

23 Бухгалтеры пробуют переходить на новый ФСБУ «Нематериальные активы». Но много сложностей есть и по ФСБУ «Аренда», поэтому держите вебинар

24 При продаже квартиры не дороже 1 млн рублей сдавать декларацию 3-НДФЛ не надо

25 27-й Российский Интернет Форум пройдет с 24 по 26 мая

26 ⚡ Силуанов рассказал, на что пойдут сборы с бизнеса. Ставка будет 5% от сверхприбыли

27 ✅ ФНС будет сравнивать количество работников в персонифицированном отчете и РСВ

28 Юань обогнал евро на рынке сбережений

29 ⚡ Егоров: доступ к ЛК юрлиц восстановят в начале апреля. Но это не точно

30 Поставщикам упростили доступ к госзакупкам

31 Путин поддержит бизнес, который не прячет активы в офшоры

32 Wildberries отменил 10 тыс. штрафов за подмену товара для ПВЗ

33 🔁 Разница в зарплате в РСВ и персонифицированных сведениях более чем на 10% вызовет подозрения у налоговиков

34 Мантуров заявил, что цены на автомобили стабилизировались

35 Блогеров Чекалиных будут судить не только за уклонение от налогов, но и за отмывание денег

36 Прибыль Газпрома снизилась в 3,6 раза

37 ФНС: в новых регионах в 2023 году нет имущественных налогов и уведомления по ним не нужны

38 Каждый пятый миллионер вывел из РФ все деньги

39 На авансы по имущественным налогам нужны уведомления по ЕНП

40 Услуги в отелях на Мальдивах наши туристы могут оплачивать по QR-коду

41 Бухгалтеров все чаще ищут с высокой квалификацией. В вакансиях просят знание ВЭД, кадрового учета, а еще совместного учета ОСНО+УСН

42 Сервисами платформы МСП.РФ воспользовались больше 1,8 миллиона раз

43 Проверьте свои договоры, прежде чем применять ФСБУ 25/2018. Если запутались, смотрите вебинар

44 Конфискованную одежду и обувь будут отправлять в Минобороны и МЧС

45 Курортный сбор введут в Минводах

46 ⚡ ВС отказал бизнесу в льготах по налогу на кабинеты

События

Допрос в налоговой: уловки инспекторов и последствия

Дата проведения: 22 марта, среда

Как вести обязательный электронный документооборот при продаже маркированных товаров

Дата проведения: 22 марта, среда

Бесплатный вебинар "3 пути бухгалтера: зарабатывайте в 2-3 раза больше!"

Дата проведения: 22 марта, среда

Инструкция к действию: как отчитаться по контролируемым сделкам в 2023 году

Дата проведения: 22 марта, среда

Сотрудники, которые релоцировались: выплаты, кадровый учет, прием и увольнение

Дата проведения: 21 марта, вторник

Самое важное про новые ФСБУ

Дата проведения: 21 марта, вторник

Проверяем декларацию по налогу на прибыль за 2022 год

Дата проведения: 20 марта, понедельник

Актуальные изменения в трудовом законодательстве в 2023.

Дата проведения: 20 марта, понедельник

IT компании. Новые возможности для ИТ компаний. Налоговые льготы.

Дата проведения: 20 марта, понедельник

КИК: особенности расчета налога с доходов и отчетность

Дата проведения: 20 марта, понедельник

Статьи

«Утренний бухгалтер». Новый разовый налог: кого освободят

Малый и средний бизнес может спать спокойно.

Кадры 2023. Обзор компаний, которые помогают бизнесу работать с персоналом: поиск, подбор, адаптация, миграционный учет, охрана труда, расчеты

Сердце любой компании – это люди, которые в ней работают. Чтобы бизнес шел успешно, нужны отличные кадры, а еще с ними нужно правильно взаимодействовать, соблюдать законодательство и при этом максимум автоматизировать все эти процессы. «Клерк» выбрал 11 классных компаний, сравнил основные показатели: специфику, цены, отзывы и составил актуальный рейтинг.

Какую доплату к пенсии дает «нерабочий» стаж в 2023 году

Пенсионное законодательство позволяет зачесть в стаж не только т. н. «рабочие периоды», когда человек был официально трудоустроен и за него отчислялись страховые взносы, но и т. н. «нестраховые периоды», когда человек не работал по ряду уважительных причин.

Каковы риски у тех, кто часто сдает уточненки

Количество уточненок НК не ограничивает. Но, любые изменения данных, указанных в первичной налоговой декларации, ИФНС перепроверит.

Образец платежки при УСН «доходы минус расходы» в 2023 году

Платежка УСН «доходы минус расходы» в 2023 – образец ее приведен в статье – заполняется с особенностями, присущими данному спецрежиму. Рассмотрим, каковы актуальные правила уплаты УСН-налога, рассчитываемого от результата сравнения доходов и расходов.

Полиграф – великий и ужасный: стоит ли бояться, как пройти и можно ли отказаться

Некоторые работодатели, проведя соискателя по всем кругам собеседований и тестовых, всё равно не готовы принять человека, пока не удостоверятся в его честности. Особенно если должность предполагает большую ответственность, доступ к данным или деньгам. Поэтому они и проверяют кандидатов на полиграфе. Но для тех, кто ищет работу, такой подход не всегда понятен и даже пугающ.

Льготы и пособия для самозанятых: что положено и как получить

С 2019 года в России действует специальный налоговый режим. Самозанятые граждане могут платить налог на профессиональный доход по льготной ставке – 4 или 6%. Это позволяет легально вести бизнес без больших отчислений и сложной бухгалтерии.

Можно ли отправить приказ об увольнении по почте

Если расторжение трудового договора происходит без присутствия увольняемого, процедура имеет свои нюансы. Почтовая пересылка документов допускается, но проблема не в том, можно ли отправить приказ об увольнении по почте, а в том, что получить с бывшего работника отметку об ознакомлении это не поможет.

Обновили бланки обоснований для госучреждений

21 февраля Минфин подготовил законопроект, согласно которому из перечня форм обоснований по составлению сметы бюджета для казенных учреждений удалили три бланка. При этом в список добавили семь других формуляров, разработанных с учетом введения единого тарифа на взносы.

Дебетовая и кредитная карта: в чем разница и что выгоднее

Рассказываем о различиях кредитных и дебетовых карт, какие задачи они решают и подскажем, какая выгоднее.

Какие главные тенденции в развитии экосистемы 1С

Несмотря на то, что экономическая ситуация в России ухудшилась и у бизнеса мало ресурсов на развитие и автоматизацию, большой импульс на рост получили производства: у них растет потребность в импортозамещении софта для управления, обучения и не только.

🔒 Как СФР будет регистрировать юрлиц и ИП с 21 марта 2023 года

По новым правилам для регистрации ИП-работодателя в СФР не нужны никакие заявления. Все будет идти автоматически по данным ЕФС-1 о приеме первого работника или увольнении последнего.

Три способа уплатить взносы, ЛК восстановят в апреле, штрафов за уведомления не будет. Топ новостей про ЕНП за неделю

Собрали для вас самые важные новости и факты, мимо которых точно не стоит проходить.

Цитата дня. Про деньги во благо

На съезде РСПП Антон Силуанов призвал бизнес не жалеть денег на разовый сбор в бюджет.

«Ночной бухгалтер». Больничные отмерят и отрежут

В Госдуме рассматривают законопроект, по которому будет ограничен размер средневного заработка для расчета «обычных» больничных.

Новый список ошибок бухгалтеров / БухСтрим

Сегодня в выпуске – учтите ошибки при заполнении уведомлений, ФНС их собрала для вас, продолжаются «разборки» по страховым взносам у ИП, директора без зарплаты не нужно включать в отчет, ФНС будет раздавать бесплатное ПО для ЭЦП.

Блоги компаний

Как мы снизили субсидиарку в 80 раз (88)

Какую поддержку получит малый и средний бизнес в 2023 году (754869)

Все о пониженных тарифах в страховых взносах в 2023 году (1)

Как построить систему управления качеством на предприятии (188)

Контролируемые сделки: правила выявления в 2023 году (767463)

Как правильно заполнить бухгалтерский баланс за 2022 год (137)

Документооборот в 1С (195)

Новая форма трудовой книжки с 2023 года: порядок заполнения (251)

Совместительство и совмещение: отличия, оформление, оплата (282)

Расторжение лицензионного договора (5)

Можно ли одну кассу использовать на два бизнеса (744765)

Топ ошибок в уведомлениях по ЕНП, проблемы с зачетом взносов, персотчет за директора / БухСтрим (1)

Трибуна

Применение ювелирами налога на самозанятых (72)

Свежие облигации: Интерлизинг на размещении (734622)

Топ-10 разъяснений Минфина по УСН за 2022 (72)

Семь главных проблем бизнеса на маркетплейсах. И как всё исправить (776084)

Минтруд предлагает внести в ТК определяющие признаки трудовых отношений для борьбы с теневой занятостью (8)

КЭДО в 2023 году. Обязательно ли его использовать? (731893)

Включить и обеспечить передачу информации как о плательщике, так и о получателе денег в составе расчетных документов хотят обязать банки (8)

Фактический срок служебной командировки: Кабмин уточнил правила документального подтверждения (760599)

За что налоговая оштрафовала предпринимателя на 18 млн руб. и как он отбил половину (102)

Замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова поделилась с «Ведомостями» о влиянии санкций и мобилизации на бизнес (8)

Точка безубыточности. Как и зачем рассчитывать (749764)

Как наговорить себе на отказы в налоговых вычетах (277)

Документы

Пленум Верховного Суда РФ: Постановление № 29 от 27.12.2002

ФНС РФ: Письмо № Д-5-20/5@ от 18.01.2023

Правительство РФ: Постановление № 1036 от 11.07.2020

Правительство РФ: Постановление № 1860 от 18.11.2020

Правительство РФ: Постановление № 1853 от 18.11.2020

Правительство РФ: Постановление № 749 от 13.10.2008

Роспотребнадзор: Приказ № 402 от 20.05.2005

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/2873@ от 14.03.2023

Подробнее о документе мы писали в новости ФНС: в новых регионах в 2023 году нет имущественных налогов и уведомления по ним не нужны

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/2773@ от 10.03.2023

Подробнее о документе мы писали в новости ✅ ФНС будет сравнивать количество работников в персонифицированном отчете и РСВ

Минфин РФ: Письмо № 03-01-18/57222 от 12.11.2014

Обсуждаемые темы форума

Учёт неотделимых улучшений в арендованное имущество с 2022

Учет нма

Учет лизингового имущества

Обеспечительный платеж

Удаленка за пределами РФ

Программное обеспечение проводки

НДС с авансов

Оплата ЕНП со статусом 02

НДС с аванса при зачете требований

Уменьшение налогов

Проезд сотрудника (командировка)

Новый список ошибок бухгалтеров / БухСтрим

Расчетный счет для ОП

«Клерк.Разборы». Заказать статью

Курсовые разницы по договорам с белорусами

Товарные накладные

ЕНС в 1С

СЗВ-М за апрель22 не был принят и не принят повторно 22.02.2023

В 1с перекинуть переплату

Зачет взносов ,оплаченных за работников в счет усн

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Управленческий учет

Как построить систему управления качеством на предприятии

Производственники больше заинтересованы в правильной организации управления качеством, нежели те, кто оказывают услуги. Однако, всех волнует вопрос как выбрать оптимальный и несложный метод, какие данные использовать, чтобы качество производимой продукции на российском рынке отвечало всем требованиям. 

Как построить систему управления качеством на предприятии

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

⚡ ВС отказал бизнесу в льготах по налогу на кабинеты

Даже если офисное помещение используется в личных целях компании и не сдается в аренду, с него надо платить налог на имущество без льгот. Ведь компания использует его в коммерческих целях, которые приносят прибыль.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Обзоры для бухгалтера

Новый список ошибок бухгалтеров / БухСтрим

Сегодня в выпуске – учтите ошибки при заполнении уведомлений, ФНС их собрала для вас, продолжаются «разборки» по страховым взносам у ИП, директора без зарплаты не нужно включать в отчет, ФНС будет раздавать бесплатное ПО для ЭЦП.

Читать еще