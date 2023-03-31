«Утренний бухгалтер». Система «Знай своего клиента» эволюционировала и научилась с лету вычислять технички

Умная ЗСК «покрасит» компанию в красный цвет, если обнаружит признаки однодневки или технички, но реальный бизнес тоже попадает под раздачу. Например, если компания только открылась или у нее молодой директор.

Авансовые платежи по УСН за 1 квартал 2023 можно уменьшить и на фиксированные взносы, и на взносы в размере 1%, если они были внесены до окончания квартала. Алгоритм зачета здесь.

НДФЛ могут поднять до 18%, но это не точно. Не пугайтесь, речь о доходах свыше 50 млн рублей в год.

Заявление о подтверждении основного вида деятельности сдаем на новом бланке: опубликован приказ Минтруда.

Налоговики снова требуют пояснения и документы, если зарплаты на предприятии ниже среднеотраслевых: бухгалтеры возмущены.

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Единый онлайн семинар 1С

Дата проведения: 5 апреля, среда

Мастер-класс по ЕФС-1. Типичные ошибки, разбор всех ситуаций + практикум в 1С

Дата проведения: 4 апреля, вторник

Как защититься от обвинения в налоговых схемах. Советы адвоката

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Учет и налогообложение на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/36926 от 28.07.2014

Минфин РФ: Письмо № 24-06-06/22838 от 17.03.2023

ФНС РФ: Приказ № ВД-7-24/982@ от 30.12.2020

Минфин РФ: Письмо № 3-03-06/1/102108 от 26.12.2019

ФНС РФ: Письмо № КВ-3-14/4142@ от 24.03.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Налоговики не расскажут вам, кто учредил СНТ и кто в нем состоит. У них нет этих данных

Минфин РФ: Письмо № 03-07-14/17079 от 01.03.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Лимит для освобождения от НДС по статье 145 НК РФ повышать не собираются

Пленум ВАС РФ; Пленум Верховного Суда РФ: Постановление № 6 от 01.07.1996

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/3361@ от 22.03.2023

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/3699@ от 28.03.2023

Подробнее о документе мы писали в новости 💣 На руководителей НКО без зарплаты надо сдавать персонифицированные сведения

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