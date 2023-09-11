«Утренний бухгалтер» № 5472. Саратовских налоговиков привлекут к уголовке за взятки

Бывших сотрудников управления ФНС обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК за получение взятки в особо крупном размере с использованием служебного положения.

В Госдуме подготовили законопроект, по которому начнут штрафовать за рекламу в почтовых ящиках жилых домов.

ФНС обновила «Реестр субсидиарных ответчиков» и сервис по проверке арбитражного управляющего.

Мошенники под прикрытием Госуслуг передают вирусы пользователям Telegram.

У физлиц на Госуслугах массово отображаются налоговые долги.

Глава Минцифры настаивает на том, чтобы маркетплейсы платили 0,5% от квартального оборота в пользу «Почты России».

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