«Утренний бухгалтер» № 5472. Саратовских налоговиков привлекут к уголовке за взятки

Бывших сотрудников управления ФНС обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК за получение взятки в особо крупном размере с использованием служебного положения.
В Госдуме подготовили законопроект, по которому начнут штрафовать за рекламу в почтовых ящиках жилых домов.
ФНС обновила «Реестр субсидиарных ответчиков» и сервис по проверке арбитражного управляющего.
Мошенники под прикрытием Госуслуг передают вирусы пользователям Telegram.
У физлиц на Госуслугах массово отображаются налоговые долги.
Глава Минцифры настаивает на том, чтобы маркетплейсы платили 0,5% от квартального оборота в пользу «Почты России».
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Разборы законов
— Предпроверочный анализ: кому бояться выездных проверок, как выбирают кандидатов на ВНП
Предпроверочный анализ — это предварительное, негласное исследование информации о налогоплательщике. По его итогам назначается выездная налоговая проверка, которая просто так давно уже не проводится. Если налоговики выходят на ВНП, значит имеют веские основания для начислений.
— С 1 октября используем и заполняем новую форму счета-фактуры. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как использовать и заполнять счета-фактуры по новым правилам.
— Аванс новому работнику: когда платить
Устроился человек на работу 5 числа, 10 уже зарплата. Понятно, платить ему еще не за что, а следующая выплата только 25. Как быть в такой ситуации?
— Отчет 6-НДФЛ и его нестандартные ситуации: пособия, ГПХ, подарки. Мини-курс
6-НДФЛ обновили с 2023 года, как и сам принцип удержания налога. Поэтому в мини-курсе разберем, как заполнить отчет в различных нестандартных ситуациях.
— За что ФНС привлекает бухгалтеров к субсидиарке
Субсидиарка — это не только про директоров и собственников. ФНС может привлечь к субсидиарной ответственности и главбуха. Разберем, на каких основаниях привлекают бухгалтеров и каким рекомендациям следовать, чтобы этого не произошло.
🔥 Зарабатывайте на ведении клиентов, которые торгуют на маркетплейсах
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Новости
1 👉 Минфин высказал мнение про вычет НДС при переходе с УСН «доходы» на ОСНО
2 По старым радиоэлектронным ОС с этого года можно ускорить амортизацию
3 😨 У физлиц на Госуслугах массово отображаются налоговые долги
4 Прогноз аналитиков Центробанка: ключевая ставка по итогам 2023 года будет 9,3%
5 Банки просят отложить переход на отечественный софт. Для них еще не написали нужных программ
6 🎓Вебинар: Воинский учет: какие требования к работодателям ужесточили. Уже сегодня в 12:00 мск
7 Мошенники под прикрытием Госуслуг передают вирусы пользователям Telegram
8 VK адаптирует RuStore под ОС «Аврора» до конца 2023 года
9 Глава Минцифры настаивает на том, чтобы маркетплейсы платили 0,5% от квартального оборота в пользу «Почты России»
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11 ФНС обновила «Реестр субсидиарных ответчиков» и сервис по проверке арбитражного управляющего
12 Госдума хочет продлить выплаты пособия по уходу за ребенком
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14 Налоговиков из Саратова привлекут к уголовной ответственности за взятки
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18 Что изменится в уведомлениях по ЕНП с 1 октября: три поправки
19 👨🏫 Мастер-класс от топ-лектора Эльвиры Митюковой: Подготовка к отчетности за 9 месяцев. Все изменения в учете и налогах 2023-2024. 14 сентября в 11:00 мск
20 Бизнес-омбудсмен: в лимиты по УСН сейчас может уложиться только микробизнес
21 Самые высокооплачиваемые вакансии в сентябре. Кому, за что и сколько
22 🍁12 сентября «клерки» со всей страны встречаются на конференции. Главные темы: ЕНС и ЕНП, поправки в НК, ФСБУ, налоговая оптимизация, отчетность за 9 месяцев, проверки
23 ФСБ заплатила 153 млн рублей за китайские планшеты, которые продавались под видом российских
24 За распространение рекламы через почтовые ящики будут штрафовать
25 ЦБ выпустил новую золотую монету «Георгий Победоносец»
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27 Правительство: впервые с января федеральный бюджет исполнен с профицитом
28 Клиенты «Открытие Инвестиций» в январе 2024 года будут обслуживаться брокером ВТБ
29 Wildberries заплатит 13,6 млн рублей селлерам, чьи товары затопило на складе
12 сентября состоится «Клерк.Конференция» по главным темам 2023–2024 года: ЕНП и новые поправки в Налоговом кодексе, отчетность, работа по новым ФСБУ, налоговая оптимизация и защита от проверок. Топовые спикеры, общение с экспертами по бухучету и налогообложению, кофе-брейки, общения и знакомства. Краснодар, отель Marriott и онлайн, 9:00–19:00. Держим цены на раннее бронирование до 7 сентября 1000 руб.
12 сентября состоится «Клерк.Конференция» по главным темам 2023–2024 года: ЕНП и новые поправки в Налоговом кодексе, отчетность, работа по новым ФСБУ, налоговая оптимизация и защита от проверок.
Топовые спикеры, общение с экспертами по бухучету и налогообложению, кофе-брейки, общения и знакомства. Краснодар, отель Marriott и онлайн, 9:00–19:00.
Держим цены на раннее бронирование до 7 сентября 1000 руб.
Мероприятия
Работа бухгалтера на маркетплейсах: от регистрации, маркировки и учета до работы в ЛК и 1С
Дата проведения: 11 сентября, понедельник
Дата проведения: 12 сентября, вторник
НДС. Морские перевозки, хранение, перевалка, обработка грузов.Исполнителям и заказчикам
Дата проведения: 12 сентября, вторник
Исчисление и уплата страховых взносов. Вебинар от топ-лектора из Минфина про РСВ за 9 месяцев
Дата проведения: 12 сентября, вторник
Практические рекомендации по применению электронных первичных документов Приказа № 61н по учету НФА
Дата проведения: 12 сентября, вторник
ЕНП и изменения в законодательстве
Дата проведения: 12 сентября, вторник
Круглый стол «Алгоритм перехода на ЕТН: новый подход обеспечения работников СИЗ»
Дата проведения: 12 сентября, вторник
ТОП вредных советов от налогового эксперта
Дата проведения: 12 сентября, вторник
Новые ФСБУ и изменения в отчетности
Дата проведения: 12 сентября, вторник
Дата проведения: 12 сентября, вторник
Статьи
— «Утренний бухгалтер» № 5472. Не тяните с платежами: резерв с ЕНС снимают 28-го рано утром
Зарезервировали суммы на ЕНС? Платите налоги не позднее 27 числа, иначе вас ждет сюрприз.
— Мимикрия в бизнесе. Контрагент будет сотрудничать или только притворяется?
Фауна российского бизнеса полна удивительных существ. Среди них дрейфующие «брошенки», делящиеся почкованием «однодневки», ООО в коконе реорганизации, наполовину поглощенные крупным бизнесом стартапы и слегка погрызенные налоговой ИП.
— Как фирме спастись от штрафов ФАС за рост цен
По закону бизнес не может злоупотреблять доминирующим положением. В том числе, компании не должны завышать цены на товары и услуги. Если нарушать это требование, бизнесу грозят очень большие штрафы.
— Какие платить налоги при покупке здания под снос
В налоговой базе по налогу на прибыль не учитываются расходы по достройке, дооборудованию, реконструкции, модернизации ОС, за исключением расходов, указанных в пункте 9 статьи 258 НК.
— Как мотивировать лучшего сотрудника, если его нельзя повысить
Отсутствие роста — одна из основных причин смены места работы. Что же делать, если нельзя сотрудника повысить? Особенно, если это сотрудник, показывающий высокие результаты, и совсем не хочется его терять. Есть несколько инструментов, которые позволят повысить мотивацию сотрудника и без повышения.
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— Должностная инструкция специалиста по охране труда — 2023
Должностная инструкция специалиста по охране труда 2023 года должна быть составлена с учетом ключевых требований, утвержденных приказом «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей, раздел «Квалификационные характеристики специалистов в области охраны труда» (далее ЕКС) Минздравсоцразвития от 17.05.2012 № 559н.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/42417 от 01.06.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Предпроверочный анализ: кому бояться выездных проверок, как выбирают кандидатов на ВНП
ФНС РФ: Письмо № ЕД-4-15/9933@ от 03.06.2016
Подробнее о документе мы писали в новости Предпроверочный анализ: кому бояться выездных проверок, как выбирают кандидатов на ВНП
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/64410 от 11.07.2023
Подробнее о документе мы писали в новости По старым радиоэлектронным ОС с этого года можно ускорить амортизацию
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/54482 от 14.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости 👉 Минфин высказал мнение про вычет НДС при переходе с УСН «доходы» на ОСНО
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