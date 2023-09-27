«Утренний бухгалтер» № 5485. 50 признаков афериста: с 1 октября банки будут передавать в ЦБ данные о мошенниках

Банки будут передавать регулятору данные о подозрительных транзакциях по 50 признакам. Ранее ЦБ получал только сведения о конечном получателе похищенных средств.

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В России резко увеличилось число уголовных дел по «экономическим» преступлениям.

ИП-военные пенсионеры могут не платить фиксированные пенсионные взносы с 24 июня 2023 года.

Как подключить облачную кассу и в чем ее преимущества, узнаете здесь.

Путевка в санаторий для работника раз в год не облагается НДФЛ. Но облагается взносами.

Бухгалтерам, которые сдали уведомление по ЕНП в сентябре только со страховыми взносами, звонят из налоговой инспекции и спрашивают: «Где НДФЛ?»

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