Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5485. 50 признаков афериста: с 1 октября банки будут передавать в ЦБ данные о мошенниках

Центробанк начнет выявлять платежи телефонных мошенников, о которых будут докладывать банки.

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Банки будут передавать регулятору данные о подозрительных транзакциях по 50 признакам. Ранее ЦБ получал только сведения о конечном получателе похищенных средств.

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Маркировка 2023: изменения, новые категории, кто должен подключиться к системе уже сейчас

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Воинский учет: новые требования и изменения, ответственность и новые штрафы для организаций

Дата проведения: 27 сентября, среда

Как работать с ИП, ГПХ и СМЗ: основные риски

Дата проведения: 27 сентября, среда

III Всероссийский форум по сбору и анализу данных в маркетинге Marketing Data Analytics 2023

Дата проведения: 28 сентября, четверг

Электронный путевой лист. Как водителям пройти медицинский осмотр

Дата проведения: 28 сентября, четверг

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Документы

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Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/43297 от 12.05.2023

ФНС РФ: Письмо № СД-19-3/235 от 02.08.2023

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/7399@ от 09.06.2023

ФНС РФ: Письмо № ЗГ-3-20/7628@ от 08.06.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/67381 от 19.07.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-07-13/1/66035 от 14.07.2023

Минюст России: Приказ № 253 от 12.09.2023

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