«Утренний бухгалтер» № 5485. 50 признаков афериста: с 1 октября банки будут передавать в ЦБ данные о мошенниках

Банки будут передавать регулятору данные о подозрительных транзакциях по 50 признакам. Ранее ЦБ получал только сведения о конечном получателе похищенных средств.
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Путевка в санаторий для работника раз в год не облагается НДФЛ. Но облагается взносами.
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Разборы законов
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КБК в уведомлении должен соответствовать коду периода, минус в сумме не должен превышать прежние уведомления с плюсом.
— Что такое облачная онлайн-касса и как ее подключить. Мини-курс
Из мини-курса вы узнаете, что такое облачная онлайн-касса, как ее подключить и как она работает.
— Патентная система налогообложения для ИП в 2023 году: условия, льготы, калькулятор для расчета, образцы
Рассказываем, при каких условиях предприниматели могут работать на ПСН в 2023 году, кто вправе воспользоваться налоговыми каникулами и как уменьшить платеж на вычет. Сможете рассчитать стоимость патента в онлайн-калькуляторе и взять нужные образцы.
— Как кадровику перейти на новую схему работы с МЧД. Мини-курс
Разбираемся, как кадровику перейти на новую схему работы с МЧД в 2023 году.
— Не дробление, а структурирование! Как убедить налоговиков: аргументы и судебная практика
Приведем аргументы, которые могут помочь в споре с налоговой инспекцией и судебную практику за 2023 год.
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37 Правительство направит 27 млрд рублей, чтобы обеспечить безопасность на производстве
38 Центробанк продлил ограничения на переводы нерезидентов из недружественных стран
🔥Внимание! Изменения по маркировке товаров
Какие новые группы товаров попадают под маркировку? Что изменилось в правилах? Кого это коснется и как подготовиться?
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Эксперт методолог разъяснит, кого касаются новые правила и какие действия предпринять, чтобы избежать штрафов.
Мероприятия
Маркировка 2023: изменения, новые категории, кто должен подключиться к системе уже сейчас
Дата проведения: 27 сентября, среда
Воинский учет: новые требования и изменения, ответственность и новые штрафы для организаций
Дата проведения: 27 сентября, среда
Как работать с ИП, ГПХ и СМЗ: основные риски
Дата проведения: 27 сентября, среда
III Всероссийский форум по сбору и анализу данных в маркетинге Marketing Data Analytics 2023
Дата проведения: 28 сентября, четверг
Электронный путевой лист. Как водителям пройти медицинский осмотр
Дата проведения: 28 сентября, четверг
Дробление бизнеса: актуальные проблемы и современные решения
Дата проведения: 28 сентября, четверг
Три кита успешного старта и роста бухгалтерана маркетплейсах
Дата проведения: 28 сентября, четверг
Как зарабатывать на бухаутсорсе от 300 000 в месяц: где найти клиентов и как их не потерять
Дата проведения: 29 сентября, пятница
Отчетность компаний и ИП за 9 месяцев: на что обратить внимание. Разбор от Надежды Камышевой
Дата проведения: 2 октября, понедельник
Статьи
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Егоров отчитался о работе ЕНС. На портале налоговой заработала жалобная книга. ЦБ будет выявлять телефонных мошенников по 50 признакам. Налоговики потеряли НДФЛ в сентябрьском уведомлении и названивают бухгалтерам. И другие новости дня.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/2/43329 от 12.05.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/43297 от 12.05.2023
ФНС РФ: Письмо № СД-19-3/235 от 02.08.2023
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/7399@ от 09.06.2023
ФНС РФ: Письмо № ЗГ-3-20/7628@ от 08.06.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/67381 от 19.07.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-07-13/1/66035 от 14.07.2023
Минюст России: Приказ № 253 от 12.09.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Новые правила оплаты нотариальных услуг: кто с 1 октября может не платить нотариусам
Минфин РФ: Письмо № 07-01-09/21979 от 15.03.2023
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