«Утренний бухгалтер» № 5486. Прошел слух об отмене заявления о зачете взносов – но это не правда

Правила уменьшения налогов на фиксированные взносы поменялись, стала распространяться информация, что заявление о зачете для взносов отменили. Но его не отменяли.
Власти хотят увеличить число плательщиков налога на сверхприбыль.
ФНС разработала новые виды справок по ЕНС. Но их пока никто не видел.
Электронные сервисы Роструда сэкономили работодателям больше 23 млрд рублей на штрафах.
За прием на работу инвалидов бизнесу компенсируют часть их зарплаты.
Правительство снова запретит вывозить из страны лом драгметаллов.
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Разборы законов
— Как продлить срок полномочий директора
Единственный учредитель вправе оформить продление полномочий гендиректора своим решением. Об этом решении уведомлять ИФНС не надо: сведения, указанные в ЕГРЮЛ, не изменяются, а вот контрагентов и банки уведомлять надо. Как составляется решение учредителя о продлении полномочий директора?
— Что такое чек коррекции и как его оформить. Мини-курс
Рассказываем, в каких случаях используют чек коррекции и как его оформить.
— Как ИП принять на работу сотрудника: пошаговая инструкция
ИП – это не всегда деятельность одного предпринимателя. Часто за ним стоит целая команда. Рассказываем пошагово, как соблюсти процедуру и оформить правильно все этапы трудоустройства.
— На какие ошибки налоговики проверят уведомления по ЕНП: обзор контрольных соотношений
КБК в уведомлении должен соответствовать коду периода, минус в сумме не должен превышать прежние уведомления с плюсом.
— Что такое облачная онлайн-касса и как ее подключить. Мини-курс
Из мини-курса вы узнаете, что такое облачная онлайн-касса, как ее подключить и как она работает.
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Новости
1 Хотят увеличить число плательщиков налога на сверхприбыль
2 У ИП в резерве на ЕНС завис декабрьский НДФЛ
3 Минфин: при переходе с ПСН на ОСНО нельзя взять на вычет НДС на остатки товара
4 Как на УСН учитывать взносы за сентябрь, уплаченные в сентябре: опрос для бухгалтеров
5 Из-за дефицита кадров механизм трудовой миграции могут упростить
6 🎓 Вебинар. Изменения по электронным подписям и МЧД: что нужно сделать уже сегодня. 18 октября в 11:00 мск!
7 Wildberries начал продавать электроинструменты под собственной торговой маркой RAZZ
8 Криптобиржа Binance полностью уходит из России
9 ❗️ФНС разработала новые виды справок по ЕНС. Но их пока никто не видел
10 За границей можно оплачивать покупки по QR-коду через СБП
11 🔥Стала известна безопасная доля вычета НДС по регионам на 3 квартал 2023 года
12 Можно ли удерживать алименты у самозанятого?
13 Электронные сервисы Роструда сэкономили работодателям больше 23 млрд рублей на штрафах
14 За прием на работу инвалидов бизнесу компенсируют часть их зарплаты
15 При переезде в новый регион компания на УСН пересчитывает налог по новой ставке
16 Торговые сети не поддержали легализацию онлайн-продаж алкоголя
17 За вклад в развитие искусственного интеллекта можно получить премию
18 🎁 «Клерк» подарит iPhone 15 и множество других ценных призов! Скорее участвуйте в розыгрыше
19 Мишустин хочет поощрить торговые сети, которые не повышают цены на значимые товары
20 👈 👉 ФНС поменяла мнение. При продаже лимонада в чеке надо указывать код подакцизного товара
21 Рецептурные препараты предложили продавать через автоматы
22 На волонтеров не надо сдавать персонифицированные сведения
23 Получать статус безработного придется по новым правилам
24 Заявление о зачете фиксированных взносов никто не отменял. Но оно добровольное
25 В 2022 году ФАС пресекла работу 305 картелей
26 Заявление на увольнение можно направить письмом или телеграммой
27 🎓 Вебинар: Какие договоры с самозанятыми бухгалтеру нужно взять на особый контроль. 5 октября в 11:00 мск!
28 Проводите массовые выплаты самозанятым и внештатникам? Компания «One2work» расскажет, как автоматизировать этот процесс
29 Оснастку для станка можно провести как отдельный объект или как модернизацию ОС
30 Исследование: по итогам года прибыль банков превысит 3 трлн рублей и станет рекордной
31 «РЖД» принимает заявки от малого бизнеса на участие в программе «выращивания» поставщиков
32 🔥Не ищите работу! Мы уже это сделали за вас: осталось только выбрать лучшее предложение из вакансий дня от «Клерка»
33 Беспошлинный ввоз товаров в ЕАЭС продлили до 1 апреля 2024 года
34 28 компаний уже продвигают свои курсы и вебинары на «Клерке»
35 Правительство снова запретит вывозить из страны лом драгметаллов
36 Госдума рассмотрит законопроект о противодействии финансовым пирамидам
37 Семьи военных могут освободить от налога при продаже жилья
38 В странах ЕАЭС будут действовать единые правила маркировки лекарств, безалкогольных напитков и электроники
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Мероприятия
III Всероссийский форум по сбору и анализу данных в маркетинге Marketing Data Analytics 2023
Дата проведения: 28 сентября, четверг
Электронный путевой лист. Как водителям пройти медицинский осмотр
Дата проведения: 28 сентября, четверг
Дробление бизнеса: актуальные проблемы и современные решения
Дата проведения: 28 сентября, четверг
Три кита успешного старта и роста бухгалтерана маркетплейсах
Дата проведения: 28 сентября, четверг
Как зарабатывать на бухаутсорсе от 300 000 в месяц: где найти клиентов и как их не потерять
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Переключаться не нужно: работа с клиентами в единой учетной записи бухгалтера
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Как организовать информационную безопасность в компании
Дата проведения: 3 октября, вторник
Дата проведения: 3 октября, вторник
Воинский учет в организации + образцы документов для работодателей
Дата проведения: 3 октября, вторник
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🔒 Что такое чек коррекции и как его оформить. Мини-курс
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/122601 от 14.12.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/59301 от 26.06.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/63905 от 10.07.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/63573 от 07.07.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/63568 от 07.07.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/2/63495 от 07.07.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-04/63332 от 07.07.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-08-05/64517 от 11.07.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/51089 от 02.06.2023
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