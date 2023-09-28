«Утренний бухгалтер» № 5486. Прошел слух об отмене заявления о зачете взносов – но это не правда

Правила уменьшения налогов на фиксированные взносы поменялись, стала распространяться информация, что заявление о зачете для взносов отменили. Но его не отменяли.

Власти хотят увеличить число плательщиков налога на сверхприбыль.

ФНС разработала новые виды справок по ЕНС. Но их пока никто не видел.

Электронные сервисы Роструда сэкономили работодателям больше 23 млрд рублей на штрафах.

За прием на работу инвалидов бизнесу компенсируют часть их зарплаты.

Правительство снова запретит вывозить из страны лом драгметаллов.

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Налог на прибыль и НДС: актуальные вопросы и изменения.

Новые правила заполнения деклараций.

Обзоры судебной практики.

Проекты снижения налоговой нагрузки.

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