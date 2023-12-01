«Утренний бухгалтер» № 5531. Первый пошел: Роскомнадзор выписал штраф на 300 тысяч за отсутствие маркировки в рекламе

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Разборы законов
— Кому нужно предоставить отпуск по желанию: составляем график отпусков на 2024 год. Мини-курс
Рассказываем, кому в 2024 году нужно предоставить отпуск по желанию.
— Декларация при закрытии ИП на УСН: когда подать, как заполнить
После ликвидации ИП физлицо продолжает отвечать по долгам бизнеса, в том числе перед налоговой службой. Рассказываем, в какие сроки сдать и как заполнить ликвидационную декларацию ИП на УСН, чтобы уменьшить налог и избежать штрафов.
— Как подать заявление на патент для ИП в 2024 году
Работа с применением патентной системы налогообложения снижает налоговую нагрузку и освобождает предпринимателей от ряда обязанностей. Рассказываем, как перейти на ПСН в 2024 году.
— Агентский договор: НДС у агента и принципала
Агентский договор заключают в посреднических сделках, где одна сторона выполняет для другой услугу за плату. Здесь действуют две стороны: первая — агент (посредник), который оказывает услуги заказчику, вторая — принципал, который поручает агенту выполнить какие-либо действия. Расскажем о нюансах уплаты НДС, если стороны используют разные системы налогообложения.
— На какие расходы можно уменьшить налог УСН «Доходы»: взносы, больничные. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, на какие расходы можно уменьшить налог УСН «Доходы».
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Мероприятия
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Дата проведения: 1 декабря, пятница
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Секреты масштабирования бухгалтерского бизнеса и эффективной работы с отчетностью
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Всероссийская бухгалтерская конференция: налоги, закрытие года, воинский учет, проверки
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Онлайн‑конференция «Итоги‑2023. Перспективы‑2024. Новое в бюджетном учете»
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Бухгалтерская отчетность за 2023 год. ФСБУ. Учетная политика 2024
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Налоговые проверки в 2024 году. Оптимизация, дробление, схемы
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Резюме
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 30-01-15/100598 от 23.10.2023
Подробнее о документе мы писали в новости ИП на НПД не обязан применять онлайн-кассу
Минприроды: Приказ № 1028 от 08.12.2020
Правительство РФ: Распоряжение № 3721-р от 31.12.2020
Правительство РФ: Постановление № 2046 от 14.11.2022
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/14769@ от 24.11.2023
ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-19/402@ от 21.06.2023
Минфин РФ: Письмо № 24-07-09/108447 от 14.11.2023
Правительство РФ: Постановление № 708 от 06.05.2023
Росстандарт: Приказ № 691-ст от 21.08.2023
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