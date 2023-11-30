Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5530. Изменится справка о сальдо ЕНС: сведений в ней будет больше

Проект опубликован на федеральном портале.

Версия для печати

Назрела необходимость расширенить сведения, содержащиеся в справке о сальдо ЕНС, ее изменят.

Роструд разъяснил, что делать работодателю, если сотрудник заболел в учебном отпуске.

Мошенники придумали, как обходить двухфакторную верификацию на Госуслугах.

Ответили на 5 горячих вопросов по воинскому учету, забирайте в закладки.

Крупные компании предлагают учредить День онлайн-предпринимателя и отмечать его в первый четверг после черной пятницы.

Как ИП на УСН учитывать взносы 1% в 2023 и 2024 годах: подготовили таблицу.

Как принимать платежи в соцсетях, рассказали в обзоре.

Сотрудники против корпоративов, они не хотят тратить свое время на мероприятия, связанные с работой.

Бухгалтеры обсуждают, как закрыть год на УСН по страховым взносам. Присоединяйтесь.

🔥Нужна помощь в возврате долгов?

Команда опытных юристов компании АКГ «Созидание и Развитие» специализируется на защите интересов кредиторов. 

Обращаясь к нам, вы получаете высококвалифицированную поддержку и комплексное юридическое сопровождение:

  • Анализ финансового положения должника

  • Разработку стратегии по возврату долга

  • Подготовку правовой позиции и защиту интересов в суде

  • Оспаривание сделок по выводу активов должника и т.д. 

Банкротство должника может стать настоящим испытанием. Получите поддержку от экспертов и верните свои деньги. 

Получить консультацию

Реклама: ООО «Созидание и Развитие», ИНН: 7729407083, erid: LjN8K64rR

Разборы законов

На какие расходы можно уменьшить налог УСН «Доходы»: взносы, больничные. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, на какие расходы можно уменьшить налог УСН «Доходы».

Агентский договор: НДС у агента и принципала

Агентский договор заключают в посреднических сделках, где одна сторона выполняет для другой услугу за плату. Здесь действуют две стороны: первая — агент (посредник), который оказывает услуги заказчику, вторая — принципал, который поручает агенту выполнить какие-либо действия. Расскажем о нюансах уплаты НДС, если стороны используют разные системы налогообложения.

Больничные ИП и самозанятых в 2024 году: успейте все оформить в 2023 году

Власти планировали в корне поменять систему оплаты больничных для ИП и распространить эту новую систему на самозанятых. Но эти планы пока не осуществились. Пока еще продолжают действовать старые правила и еще можно успеть оформить себе право на больничный на старых выгодных для ИП условиях. В этой статье рассказываем, как получить больничные в 2024 году.

Ликбез по фиксированным взносам-2023: отвечаем на вопросы ИП

Как теперь уменьшать налог на взносы, нужны ли уведомления и заявления, что делать с зачетом, который уже сделан и уведомлениями, которые уже сданы?

Сверка по ЕНС, досрочные уведомления по ЕНП и уплата налогов: задание от Минфина для бюджетников на декабрь

Бюджетным организациям надо срочно провести сверку расчетов по ЕНС и до конца декабря уплатить налоги, сдать уведомления по ЕНП и в ряде случаев – заявление о зачете. В декабре будет 5 уведомлений и 4 платежки.

🔥 Зарабатывайте на успешном бизнесе

Предприниматели на площадках, таких как Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, и так загружены продажами, работой со складами, заказами, рекламой. Им некогда рабираться еще и в бухгалтерии.

Начинать работать с продавцами маркетплейсов на нужно уже с пониманием особенностей интернет-торговли. О них мы рассказываем в курсе Бухгалтер маркетплейса.

Эксперты-практики научат всем особенностям учета. Покажут, как отражать отдельные операции, в том числе в 1С. После курса получите официальный диплом ФИС ФРДО. 

Сейчас на курс действует скидка: 9 900 ₽ 26 000 ₽. Пользуйтесь ситуацией, занимайте нишу, пока бизнесу так остро не хватает бухгалтеров в теме!

Купить курс

Новости

1 Власти Магаданской области разрешили убивать бездомных животных, которым не нашли владельцев в течение 10 дней

2 🚀 Не пропустите! Подписка на «Клерк.Разборы» за 199 рублей

3 С 2024 года все переходят на уведомления и в них не должно быть ошибок

4 Объявлен шорт-лист премии WEALTH Navigator Awards 2023

5 Организация, созданная в 2019 году, не избежит налога на сверхприбыль

6 🌓 За ночную работу положен отгул, если она еще и сверхурочная

7 Изменят порядок ведения кассовых операций бизнеса

8 Мошенники начали воровать доступ к аккаунтам на Госуслугах

9 🎓Вебинар: Как бухгалтеру на аутсорсе увеличить свой доход в 2024 году. 13 декабря в 15:00 мск!

10 Покупатели не оплачивают 70% корзин в интернет-магазинах

11 🔥Пришло информационное письмо из ИФНС, как ответить. Лайфхак от «Клерка»

12 Сотрудник заболел в учебном отпуске: что делать работодателю

13 Верховный суд: банки не должны вводить заградительную комиссию, которая мешает клиентам проводить операции по счетам

14 Путин подписал новые правила по НДФЛ: платить надо два раза в месяц!

15 🔥Топ-5 горячих вопросов по воинскому учету

16 Депутаты хотят отменить банковские комиссии при оплате ЖКУ с января 2024 года

17 Как ИП на УСН учитывать взносы 1% в 2023 и 2024 годах

18 Военкоматы требуют от работодателей журналы по воинскому учету

19 Рынок зарегистрированной интернет-рекламы превысил 400 млрд рублей

20 Четверть самозанятых рискуют превысить лимит по годовому заработку

21 Как бухгалтеру на УСН закрыть 2023 год в части страховых взносов

22 Как заполнить уведомление по НДФЛ за декабрь 2023 года

23 Минцифры: в 2024 году на IT-разработки будут снова выдавать гранты

24 Когда при расчете больничного возможна замена лет

25 Когда сдавать сведения об обеспеченности трудовыми ресурсами по форме № 19

26 Российским банкам разрешат открывать зарубежные корсчета на постоянной основе

27 🍄 Пять уведомлений по ЕНП в декабре, график ежегодных отпусков для всех и бухгалтер годами без отпуска: что разъяснили эксперты

28 Каждый пятый сотрудник откажется от новогоднего корпоратива

29 💥 Изменится форма справки о сальдо ЕНС

30 Можно ли выдать зарплату из кассы наличными

31 Wildberries будет скрывать негативные отзывы, которые не относятся к качеству товаров

32 В реестр такси внесли 100% участников рынка

33 Крупные компании сферы e-commerce предлагают учредить День онлайн-предпринимателя

34 Госдума ратифицировала соглашение об избежании двойного налогообложения с Оманом

35 За подаренную тетей квартиру надо заплатить НДФЛ и сдать 3-НДФЛ

36 Сотрудникам начнут выплачивать проценты с неначисленной задержанной зарплаты

37 Из-за ошибки «Клерка» пользователь купил наш курс за 1 рубль

🔥Как подготовиться к отчетности за 2023 год за один день и узнать обо всех грядущих изменениях?

Приходите на II всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка» 5 декабря в Москве. В программе эксклюзивные выступления с уникальной экспертизой от топовых спикеров, крутые презентации, ответы на вопросы из зала и чата, призы и подарки от «Клерка» и партнеров мероприятия. 

Приходите на мероприятие вдвоем с коллегой! Мы сделали специальный тариф, куда добавили второй билет за полцены.

Купить два билета

Мероприятия

Итоги‑2023. Перспективы‑2024. Практические рекомендации для кадровиков

Дата проведения: 30 ноября, четверг

Универсальные сервисы для маркировки одежды и текстиля

Дата проведения: 30 ноября, четверг

Выплаты организаций в пользу физических лиц: инструменты и практика налоговой оптимизации

Дата проведения: 30 ноября, четверг

Где взять деньги для масштабирования своего бизнеса?

Дата проведения: 1 декабря, пятница

Финмодель бизнеса на 2024 год: как составить и что учесть

Дата проведения: 4 декабря, понедельник

Кого и как налоговики будут проверять в 2024 году

Дата проведения: 4 декабря, понедельник

Секреты масштабирования бухгалтерского бизнеса и эффективной работы с отчетностью

Дата проведения: 5 декабря, вторник

Всероссийская бухгалтерская конференция: налоги, закрытие года, воинский учет, проверки

Дата проведения: 5 декабря, вторник

Всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка»

Дата проведения: 5 декабря, вторник

Онлайн‑конференция «Итоги‑2023. Перспективы‑2024. Новое в бюджетном учете»

Дата проведения: 5 декабря, вторник

Статьи

«Утренний бухгалтер» № 5529. Принят закон против валютных нарушений: бизнес ждут новые штрафы и ужесточение контроля

Проверять по-новому будут уже с 1 января 2024 года.

Какие формы налоговой отчетности меняются с 1 января 2024 года

Четыре формы налоговой отчетности с 2024 года нужно сдавать в обновленном варианте. Причем, три из них, отчитываясь за 2023 год.

🔒 Больничные ИП и самозанятых в 2024 году: успейте все оформить в 2023 году

Власти планировали в корне поменять систему оплаты больничных для ИП и распространить эту новую систему на самозанятых. Но эти планы пока не осуществились. Пока еще продолжают действовать старые правила и еще можно успеть оформить себе право на больничный на старых выгодных для ИП условиях. В этой статье рассказываем, как получить больничные в 2024 году.

Какие субсидии смогут оформить начинающие предприниматели в 2024 году

В России предусмотрены государственные субсидии — безвозмездная денежная помощь субъектам малого и среднего бизнеса. Субсидии бывают федеральными и региональными. Такую финансовую поддержку может получить самозанятый, индивидуальный предприниматель, основатель ООО или фермерского хозяйства.

Учет электромобиля в ООО

Число электромобилей в России растет: с января по август 2023 года россияне приобрели их в 4,4 раза больше, чем за такой же период в прошлом году. Покупают электромобили не только физические лица, но и компании, поэтому все чаще возникают вопросы, как учитывать такое транспортное средство. Разберем, как это делать.

Как оформить внештатника-нерезидента

Бизнес может привлекать фрилансеров, находящихся не только на территории России, но и за ее пределами. Как оформить такие отношения, чтобы соблюсти все миграционные и юридические тонкости, и не попасть на огромные штрафы, рассказываем в статье.

🔒 Агентский договор: НДС у агента и принципала

Агентский договор заключают в посреднических сделках, где одна сторона выполняет для другой услугу за плату. Здесь действуют две стороны: первая — агент (посредник), который оказывает услуги заказчику, вторая — принципал, который поручает агенту выполнить какие-либо действия. Расскажем о нюансах уплаты НДС, если стороны используют разные системы налогообложения.

Страховые организации в России должны будут соответствовать стандарту МСФО 17 и предоставлять соответствующую отчетность уже с начала января 2025 года. Пора переходить и внедрять

Если у вас страховая компания, важно помнить, что вступление в силу закона о МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования» ожидается в 2025 году.

Кто выйдет на пенсию в 2024 году

Сейчас еще идет переходный период повышения пенсионного возраста. Скоро на пенсию можно будет выйти только в 60 лет женщинам и 65 лет мужчинам. А пока – можно и пораньше. Имеются в виду обычные россияне, которые работают на обычной работе без вредности и т. д.

Акция в магазине: правила проведения и сопутствующие риски

В данной подборке материалов рассказано, какие требования законодательства акция должна соблюдать и на примерах из практики показано, в чем состоят распространенные нарушения и какова ответственность за них.

🔒 На какие расходы можно уменьшить налог УСН «Доходы»: взносы, больничные. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, на какие расходы можно уменьшить налог УСН «Доходы».

Мошенники добрались до Госуслуг, военкоматы хотят видеть журналы учета, новый документ по кассовым операциям рассердил бухгалтеров. 🤬«Ночной бухгалтер» № 1574

Пользователи Госуслуг столкнулись с попытками (иногда удачными) взлома аккаунтов. Правда, двухфакторную защиту обходят не особо хитромудрым способом - просто обманывают владельцев аккаунтов. Военкоматы при проверках просят предоставить журналы учета, например, по повесткам. Изменят порядок ведения кассовых операций — появится еще один документ по их учету.

Блоги компаний

ЕНП и уведомление об исчисленных налогах: что изменилось с октября 2023

Какие согласия на обработку персональных данных вам действительно нужны. Практическое руководство

МРОТ вырастет на 18,5%: что нужно сделать до 1 января 2024 года

Все, что вам обязательно нужно знать об онлайн-кассах, чеках и исправлении ошибок в них. Обзор лучших инструкций на «Клерке»

Бухгалтерская отчетность за 2023 год

Медиация при взыскании дебиторской задолженности

Пьянству на работе — бой?

Как узнать сальдо ЕНС. Что делать, если есть разногласия

💥 Горячая новость: 1 декабря старт обучения! Записывайтесь, пока действуют скидки на курсы с ФИС ФРДО

Пользователи Мегамаркета теперь могут находить одежду, обувь и аксессуары с помощью поиска по фото

«1С:Комплексная автоматизация» для нужд производства

Кейс ООО «АНГИЛ-ТРАНС»: Грузоперевозки с Астрал.ЭДО

Какой договор заключить с иностранным гражданином: трудовой или ГПХ

Какие ФСБУ будут действовать в 2024 году

Как составить график отпусков на 2024 год

Первичные документы в бухгалтерском учете: шпаргалка для новичка

Как лизингодателю отражать в бухгалтерском и налоговом учете операции по договору лизинга основных средств

Как построить карьеру бухгалтера

Вакансии

Каких специалистов ищут сегодня:

Бухгалтер на первичную документацию Зарплата от 30000 ₽, Удаленно, Полный день

Бухгалтер тмц Зарплата от 100000 ₽, Москва, Полный день

Бухгалтер Зарплата не указана, Удаленно, Полный день

Бухгалтер по учету материалов Зарплата не указана, Москва, Полный день

Бухгалтер Зарплата от 40000 ₽, Удаленно, Полный день

Старший бухгалтер Зарплата не указана, Москва, Полный день

Резюме

Какие специалисты ищут работу сегодня:

Главный бухгалтер

Бухгалтер

Финансист, Главный бухгалтер (удаленная работа)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, бухгалтер

Бухгалтер

Главный бухгалтер

Бухгалтер

главный бухгалтер ДО

Помощник бухгалтера/оператор ввода данных

Трибуна

Вопрос о внесении наличных от продажи авто физлицу на расчетный счет юрлица

Какую уточненку подавать, что в ней указывать?

Подскажите на УСН можно ли принимать услугу Страхование груза к НУ?

При смене резидентства пересчитываете НДФЛ или так и оставляете по 13%?

5 лучших дивидендных акций от аналитиков БКС

Как поделить свой кредит с другими наследниками. История из практики

Работает ли кто-нибудь в 1C УНФ?

Налог на сверхприбыль выгодно заплатить до конца ноября

Нужно ли делать чеки коррекции, какие?

Кому нужен аутсорсинг? Почему компании пользуются услугами сторонних исполнителей

Приняли закон про два ЕНП-уведомления по НДФЛ. Что еще важно учесть бухгалтерам? Клерк.Премиум № 44/2023

Возврат денежных средств в письме указывать с НДС или без?

Как и скидку дать, и себя в убыток не загнать?

Подотчетное лицо не имеет право передавать деньги другому подотчетному лицу?

Можно ли выписать одну общую счет-фактуру на аванс?

Как перевести землю в одну организацию?

Сможем ли мы растаможить товар без транспортной накладной?

Можно ли затраты продолжать отражать на 08 счете?

Самозанятых все больше. Девять миллионов человек стали самозанятыми

Есть ли закон о сроке отправки УПД через ЭДО после реализации?

Документы

ФНС РФ: Письмо № ПА-19-11/354@ от 21.11.2023

Подробнее о документе мы писали в новости За подаренную тетей квартиру надо заплатить НДФЛ и сдать 3-НДФЛ

Минфин РФ: Письмо № 03-03-01-04/2/2 от 11.01.2005

Подробнее о документе мы писали в новости Как лизингодателю отражать в бухгалтерском и налоговом учете операции по договору лизинга основных средств

ФНС РФ: Приказ № ЕА-7-11/696@ от 29.09.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Какие формы налоговой отчетности меняются с 1 января 2024 года

Минфин РФ: Письмо № 03-06-05-01/89037 от 29.12.2017

Минфин России, ФАС России: Письмо № 24-04-06/12728 от 28.02.2018

Минфин РФ: Письмо № 24-06-01/41554 от 18.06.2018

Минфин РФ: Информационное письмо № 24-06-08/60176 от 23.08.2018

Минфин РФ: Информационное письмо № 24-05-08/69766 от 28.09.2018

Минфин России и Казначейство России: № 09-02-07/72487 от 09.10.2018

Минфин РФ: Письмо № 09-02-07/84638 от 19.11.2018

Последние темы форума

Личные налоги

Изменение состава учредителей в ООО

1% с дохода при УСН

Судебная практика

ФСБУ 25/2018 и договор 2016 год арендатор

Отзыв о курсе "Финансовый анализ и финансовое моделирование для бухгалтеров"

Запрос от микрофинансовой компании документов

Кадры, прием иностранца

Услуги ИП в области спорта, ККМ

Формулировка в Решении ФНС для ИП

ФСБУ 25/2018 и договор аренды 2016 года

Принудительная ликвидация

Онлайн касса ИП

Регистрация товарного знака

Сроки выполнения работ/услуг

ИП такси открывает дополнительно магазин

Банк-посредник банка-корреспондента- как верно выставить счет?

Электрик в штате на швейном производстве

Удержание алиментов с материальной помощи

ИП (УСН - доходы) - обязательна ли ЭЦП (КЭП) для сдачи налоговой декларации за 2023 г.?

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

НДС

Агентский договор: НДС у агента и принципала

Агентский договор заключают в посреднических сделках, где одна сторона выполняет для другой услугу за плату. Здесь действуют две стороны: первая — агент (посредник), который оказывает услуги заказчику, вторая — принципал, который поручает агенту выполнить какие-либо действия. Расскажем о нюансах уплаты НДС, если стороны используют разные системы налогообложения.

Агентский договор: НДС у агента и принципала

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Ведение бизнеса

Акция в магазине: правила проведения и сопутствующие риски

В данной подборке материалов рассказано, какие требования законодательства акция должна соблюдать и на примерах из практики показано, в чем состоят распространенные нарушения и какова ответственность за них.

Акция в магазине: правила проведения и сопутствующие риски

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Выход на пенсию

Кто выйдет на пенсию в 2024 году

Сейчас еще идет переходный период повышения пенсионного возраста. Скоро на пенсию можно будет выйти только в 60 лет женщинам и 65 лет мужчинам. А пока – можно и пораньше. Имеются в виду обычные россияне, которые работают на обычной работе без вредности и т. д.

Кто выйдет на пенсию в 2024 году
Аренда

Про квартиры Караулова и налоги продолжение. Обзор рисков. Полезные советы

На связи Ольга Ульянова аудитор и налоговый консультант. Статья про квартиры 65 летнего журналиста Андрея Караулова, который признан Минюстом РФ иностранным агентом, вызвала приличный интерес у читателей, поэтому я решила выпустить продолжение, ответить на некоторые комментарии и развеять мифы.

Про квартиры Караулова и налоги продолжение. Обзор рисков. Полезные советы

Работодатель уменьшает НДФЛ за иностранных работников на сумму патента и таким образом выдает им зарплату вместе с НДФЛ?

Добр вечер. Подскажите, кто работает с иностранными работниками, которые работают по патенту. Работодатель уменьшает НДФЛ за них на сумму патента и таким образом выдает им зарплату вместе с НДФЛ? Я правильно поняла или чего попутала? А в отчетности уменьшает НДФЛ работников после получения уведомления от налоговой?

Читать еще