«Утренний бухгалтер» № 5530. Изменится справка о сальдо ЕНС: сведений в ней будет больше

Назрела необходимость расширенить сведения, содержащиеся в справке о сальдо ЕНС, ее изменят.
Роструд разъяснил, что делать работодателю, если сотрудник заболел в учебном отпуске.
Мошенники придумали, как обходить двухфакторную верификацию на Госуслугах.
Ответили на 5 горячих вопросов по воинскому учету, забирайте в закладки.
Крупные компании предлагают учредить День онлайн-предпринимателя и отмечать его в первый четверг после черной пятницы.
Как ИП на УСН учитывать взносы 1% в 2023 и 2024 годах: подготовили таблицу.
Как принимать платежи в соцсетях, рассказали в обзоре.
Сотрудники против корпоративов, они не хотят тратить свое время на мероприятия, связанные с работой.
Бухгалтеры обсуждают, как закрыть год на УСН по страховым взносам. Присоединяйтесь.
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Разборы законов
— На какие расходы можно уменьшить налог УСН «Доходы»: взносы, больничные. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, на какие расходы можно уменьшить налог УСН «Доходы».
— Агентский договор: НДС у агента и принципала
Агентский договор заключают в посреднических сделках, где одна сторона выполняет для другой услугу за плату. Здесь действуют две стороны: первая — агент (посредник), который оказывает услуги заказчику, вторая — принципал, который поручает агенту выполнить какие-либо действия. Расскажем о нюансах уплаты НДС, если стороны используют разные системы налогообложения.
— Больничные ИП и самозанятых в 2024 году: успейте все оформить в 2023 году
Власти планировали в корне поменять систему оплаты больничных для ИП и распространить эту новую систему на самозанятых. Но эти планы пока не осуществились. Пока еще продолжают действовать старые правила и еще можно успеть оформить себе право на больничный на старых выгодных для ИП условиях. В этой статье рассказываем, как получить больничные в 2024 году.
— Ликбез по фиксированным взносам-2023: отвечаем на вопросы ИП
Как теперь уменьшать налог на взносы, нужны ли уведомления и заявления, что делать с зачетом, который уже сделан и уведомлениями, которые уже сданы?
— Сверка по ЕНС, досрочные уведомления по ЕНП и уплата налогов: задание от Минфина для бюджетников на декабрь
Бюджетным организациям надо срочно провести сверку расчетов по ЕНС и до конца декабря уплатить налоги, сдать уведомления по ЕНП и в ряде случаев – заявление о зачете. В декабре будет 5 уведомлений и 4 платежки.
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Предприниматели на площадках, таких как Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, и так загружены продажами, работой со складами, заказами, рекламой. Им некогда рабираться еще и в бухгалтерии.
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Новости
1 Власти Магаданской области разрешили убивать бездомных животных, которым не нашли владельцев в течение 10 дней
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6 🌓 За ночную работу положен отгул, если она еще и сверхурочная
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8 Мошенники начали воровать доступ к аккаунтам на Госуслугах
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11 🔥Пришло информационное письмо из ИФНС, как ответить. Лайфхак от «Клерка»
12 Сотрудник заболел в учебном отпуске: что делать работодателю
13 Верховный суд: банки не должны вводить заградительную комиссию, которая мешает клиентам проводить операции по счетам
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16 Депутаты хотят отменить банковские комиссии при оплате ЖКУ с января 2024 года
17 Как ИП на УСН учитывать взносы 1% в 2023 и 2024 годах
18 Военкоматы требуют от работодателей журналы по воинскому учету
19 Рынок зарегистрированной интернет-рекламы превысил 400 млрд рублей
20 Четверть самозанятых рискуют превысить лимит по годовому заработку
21 Как бухгалтеру на УСН закрыть 2023 год в части страховых взносов
22 Как заполнить уведомление по НДФЛ за декабрь 2023 года
23 Минцифры: в 2024 году на IT-разработки будут снова выдавать гранты
24 Когда при расчете больничного возможна замена лет
25 Когда сдавать сведения об обеспеченности трудовыми ресурсами по форме № 19
26 Российским банкам разрешат открывать зарубежные корсчета на постоянной основе
27 🍄 Пять уведомлений по ЕНП в декабре, график ежегодных отпусков для всех и бухгалтер годами без отпуска: что разъяснили эксперты
28 Каждый пятый сотрудник откажется от новогоднего корпоратива
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32 В реестр такси внесли 100% участников рынка
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35 За подаренную тетей квартиру надо заплатить НДФЛ и сдать 3-НДФЛ
36 Сотрудникам начнут выплачивать проценты с неначисленной задержанной зарплаты
37 Из-за ошибки «Клерка» пользователь купил наш курс за 1 рубль
🔥Как подготовиться к отчетности за 2023 год за один день и узнать обо всех грядущих изменениях?
Приходите на II всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка» 5 декабря в Москве. В программе эксклюзивные выступления с уникальной экспертизой от топовых спикеров, крутые презентации, ответы на вопросы из зала и чата, призы и подарки от «Клерка» и партнеров мероприятия.
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Мероприятия
Итоги‑2023. Перспективы‑2024. Практические рекомендации для кадровиков
Дата проведения: 30 ноября, четверг
Универсальные сервисы для маркировки одежды и текстиля
Дата проведения: 30 ноября, четверг
Выплаты организаций в пользу физических лиц: инструменты и практика налоговой оптимизации
Дата проведения: 30 ноября, четверг
Где взять деньги для масштабирования своего бизнеса?
Дата проведения: 1 декабря, пятница
Финмодель бизнеса на 2024 год: как составить и что учесть
Дата проведения: 4 декабря, понедельник
Кого и как налоговики будут проверять в 2024 году
Дата проведения: 4 декабря, понедельник
Секреты масштабирования бухгалтерского бизнеса и эффективной работы с отчетностью
Дата проведения: 5 декабря, вторник
Всероссийская бухгалтерская конференция: налоги, закрытие года, воинский учет, проверки
Дата проведения: 5 декабря, вторник
Всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка»
Дата проведения: 5 декабря, вторник
Онлайн‑конференция «Итоги‑2023. Перспективы‑2024. Новое в бюджетном учете»
Дата проведения: 5 декабря, вторник
Статьи
— «Утренний бухгалтер» № 5529. Принят закон против валютных нарушений: бизнес ждут новые штрафы и ужесточение контроля
Проверять по-новому будут уже с 1 января 2024 года.
— Какие формы налоговой отчетности меняются с 1 января 2024 года
Четыре формы налоговой отчетности с 2024 года нужно сдавать в обновленном варианте. Причем, три из них, отчитываясь за 2023 год.
🔒 Больничные ИП и самозанятых в 2024 году: успейте все оформить в 2023 году
Власти планировали в корне поменять систему оплаты больничных для ИП и распространить эту новую систему на самозанятых. Но эти планы пока не осуществились. Пока еще продолжают действовать старые правила и еще можно успеть оформить себе право на больничный на старых выгодных для ИП условиях. В этой статье рассказываем, как получить больничные в 2024 году.
— Какие субсидии смогут оформить начинающие предприниматели в 2024 году
В России предусмотрены государственные субсидии — безвозмездная денежная помощь субъектам малого и среднего бизнеса. Субсидии бывают федеральными и региональными. Такую финансовую поддержку может получить самозанятый, индивидуальный предприниматель, основатель ООО или фермерского хозяйства.
Число электромобилей в России растет: с января по август 2023 года россияне приобрели их в 4,4 раза больше, чем за такой же период в прошлом году. Покупают электромобили не только физические лица, но и компании, поэтому все чаще возникают вопросы, как учитывать такое транспортное средство. Разберем, как это делать.
— Как оформить внештатника-нерезидента
Бизнес может привлекать фрилансеров, находящихся не только на территории России, но и за ее пределами. Как оформить такие отношения, чтобы соблюсти все миграционные и юридические тонкости, и не попасть на огромные штрафы, рассказываем в статье.
🔒 Агентский договор: НДС у агента и принципала
Агентский договор заключают в посреднических сделках, где одна сторона выполняет для другой услугу за плату. Здесь действуют две стороны: первая — агент (посредник), который оказывает услуги заказчику, вторая — принципал, который поручает агенту выполнить какие-либо действия. Расскажем о нюансах уплаты НДС, если стороны используют разные системы налогообложения.
— Страховые организации в России должны будут соответствовать стандарту МСФО 17 и предоставлять соответствующую отчетность уже с начала января 2025 года. Пора переходить и внедрять
Если у вас страховая компания, важно помнить, что вступление в силу закона о МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования» ожидается в 2025 году.
— Кто выйдет на пенсию в 2024 году
Сейчас еще идет переходный период повышения пенсионного возраста. Скоро на пенсию можно будет выйти только в 60 лет женщинам и 65 лет мужчинам. А пока – можно и пораньше. Имеются в виду обычные россияне, которые работают на обычной работе без вредности и т. д.
— Акция в магазине: правила проведения и сопутствующие риски
В данной подборке материалов рассказано, какие требования законодательства акция должна соблюдать и на примерах из практики показано, в чем состоят распространенные нарушения и какова ответственность за них.
🔒 На какие расходы можно уменьшить налог УСН «Доходы»: взносы, больничные. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, на какие расходы можно уменьшить налог УСН «Доходы».
— Мошенники добрались до Госуслуг, военкоматы хотят видеть журналы учета, новый документ по кассовым операциям рассердил бухгалтеров. 🤬«Ночной бухгалтер» № 1574
Пользователи Госуслуг столкнулись с попытками (иногда удачными) взлома аккаунтов. Правда, двухфакторную защиту обходят не особо хитромудрым способом - просто обманывают владельцев аккаунтов. Военкоматы при проверках просят предоставить журналы учета, например, по повесткам. Изменят порядок ведения кассовых операций — появится еще один документ по их учету.
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Как составить график отпусков на 2024 год
Первичные документы в бухгалтерском учете: шпаргалка для новичка
Как лизингодателю отражать в бухгалтерском и налоговом учете операции по договору лизинга основных средств
Вакансии
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Трибуна
Вопрос о внесении наличных от продажи авто физлицу на расчетный счет юрлица
Какую уточненку подавать, что в ней указывать?
Подскажите на УСН можно ли принимать услугу Страхование груза к НУ?
При смене резидентства пересчитываете НДФЛ или так и оставляете по 13%?
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Как поделить свой кредит с другими наследниками. История из практики
Работает ли кто-нибудь в 1C УНФ?
Налог на сверхприбыль выгодно заплатить до конца ноября
Нужно ли делать чеки коррекции, какие?
Кому нужен аутсорсинг? Почему компании пользуются услугами сторонних исполнителей
Приняли закон про два ЕНП-уведомления по НДФЛ. Что еще важно учесть бухгалтерам? Клерк.Премиум № 44/2023
Возврат денежных средств в письме указывать с НДС или без?
Как и скидку дать, и себя в убыток не загнать?
Подотчетное лицо не имеет право передавать деньги другому подотчетному лицу?
Можно ли выписать одну общую счет-фактуру на аванс?
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Сможем ли мы растаможить товар без транспортной накладной?
Можно ли затраты продолжать отражать на 08 счете?
Самозанятых все больше. Девять миллионов человек стали самозанятыми
Есть ли закон о сроке отправки УПД через ЭДО после реализации?
Документы
ФНС РФ: Письмо № ПА-19-11/354@ от 21.11.2023
Подробнее о документе мы писали в новости За подаренную тетей квартиру надо заплатить НДФЛ и сдать 3-НДФЛ
Минфин РФ: Письмо № 03-03-01-04/2/2 от 11.01.2005
Подробнее о документе мы писали в новости Как лизингодателю отражать в бухгалтерском и налоговом учете операции по договору лизинга основных средств
ФНС РФ: Приказ № ЕА-7-11/696@ от 29.09.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Какие формы налоговой отчетности меняются с 1 января 2024 года
Минфин РФ: Письмо № 03-06-05-01/89037 от 29.12.2017
Минфин России, ФАС России: Письмо № 24-04-06/12728 от 28.02.2018
Минфин РФ: Письмо № 24-06-01/41554 от 18.06.2018
Минфин РФ: Информационное письмо № 24-06-08/60176 от 23.08.2018
Минфин РФ: Информационное письмо № 24-05-08/69766 от 28.09.2018
Минфин России и Казначейство России: № 09-02-07/72487 от 09.10.2018
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