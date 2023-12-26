Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5542. Бухгалтер будет работать 30 декабря, если кто-то увольняется

Ситуацию разобрал Роструд.

Роструд: если сотрудник увольняется 30 декабря, ему нужно выдать расчет и трудовую книжку. Кадровика и бухгалтера надо привлечь к работе в выходной день.

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

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Как бухгалтеру отражать отгрузки юридическим лицам через Ozon, консультирует эксперт.

С 1 января 2024 годаначнет действовать новый порядок заполнения книг учета доходов и расходов по ЕСХН, УСН и ПСН.

В 2023 году в открытый доступ попали данные почти 400 российских организаций: утечки персональных данных происходят чаще, чем раз в сутки.

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Правительство продлило мораторий на плановые проверки бизнеса до конца 2024 года.

ФНС перечислила, какие ошибки бухгалтеры допускают в платежках-02.

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Как оформить годовую премию, чтобы включить ее в расходы

В декабре компании нередко выплачивают премии «к празднику». А бухгалтер задается вопросом: как оформить годовую премию так, чтобы учесть ее в расходах и тем самым снизить налогооблагаемую базу для налога на прибыль?

Поменялась форма декларации по УСН: применять надо будет с отчетности за 2023 год

За 2023 год декларацию по УСН надо будет сдавать по новой форме. Там много изменений, в том числе и из-за ЕНП.

Как распределять взносы при совмещении УСН и ПСН

ИП на ПСН имеют возможность уменьшить сумму патента на страховые взносы за себя и персонал. Упрощенка с объектом «Доходы» тоже позволяет уменьшить налог на сумму взносов. Нередко ИП совмещают два этих режима налогообложения — в этом случае взносы между ними нужно правильно распределить.

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РАССЫЛКА422 471 читатель

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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