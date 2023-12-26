«Утренний бухгалтер» № 5542. Бухгалтер будет работать 30 декабря, если кто-то увольняется

Роструд: если сотрудник увольняется 30 декабря, ему нужно выдать расчет и трудовую книжку. Кадровика и бухгалтера надо привлечь к работе в выходной день.
Утренний бухгалтер
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ФНС рекомендует до конца года сдать уведомление по ЕНП на имущественные налоги.
Как бухгалтеру отражать отгрузки юридическим лицам через Ozon, консультирует эксперт.
С 1 января 2024 годаначнет действовать новый порядок заполнения книг учета доходов и расходов по ЕСХН, УСН и ПСН.
В 2023 году в открытый доступ попали данные почти 400 российских организаций: утечки персональных данных происходят чаще, чем раз в сутки.
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Правительство продлило мораторий на плановые проверки бизнеса до конца 2024 года.
ФНС перечислила, какие ошибки бухгалтеры допускают в платежках-02.
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Разборы законов
— Нужно ли главбуху проходить медосмотр. Мини-курс
Разберем, обязан ли главбух компании проходить периодический медосмотр и на каком основании?
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Теперь надо не пересчитывать сотрудников «по головам» в разделе 3 РСВ, а ориентироваться на среднесписочную численность. Чем меньше показатель численности, тем выше средняя зарплата и выше шансы на льготу по НДС.
— Как оформить годовую премию, чтобы включить ее в расходы
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За 2023 год декларацию по УСН надо будет сдавать по новой форме. Там много изменений, в том числе и из-за ЕНП.
— Как распределять взносы при совмещении УСН и ПСН
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/6836 от 30.01.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/7037 от 30.01.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/2/7038 от 30.01.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/6839 от 30.01.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-08-05/7314 от 31.01.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-12-11/2/7436 от 31.01.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-12-11/2/7480 от 31.01.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-12-11/1/7505 от 31.01.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/7688 от 31.01.2023
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Утренний бухгалтер
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