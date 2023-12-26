«Утренний бухгалтер» № 5542. Бухгалтер будет работать 30 декабря, если кто-то увольняется

— «Утренний бухгалтер» № 5541. Когда ваша декларация попадет в «чистилище», почему к вам не придет выездная проверка, как выиграть дело о дроблении

Сегодня на Бухгалтерской Клерк.Конференции эксперты делились познаниями и опытом и отвечали на вопросы бизнеса.

— 📚Как спасти бухгалтерию от бумажных завалов, потери документов и штрафов

Документы при хранении занимают много места, а их переплет требует времени и денег? Устали, что листы документов при частом использовании выпадают, путаются и безвозвратно теряются? Боитесь, что нагрянет проверка, а у вас не хватает документов? С термопереплетной системой UniBind вам больше не нужно будет об этом переживать.

— Как вернуть до 22 100 рублей за обучение и насколько вырастет вычет в 2024 году

С 2024 года повысится предельный размер социального вычета за образование, лечение и страхование до 150 000 рублей для налогоплательщиков и сразу до 110 000 рублей за образование их несовершеннолетних родственников. Рассказываем, на какое обучение распространяется вычет и как увеличить сумму возврата.

— Как правильно привлекать внештатников в клининговую компанию: выплаты, документооборот, массовый наем

Рассказываем, с какими трудностями могут столкнуться клининговые компании при работе в внештатными исполнителями. Как организовать массовые выплаты и получать все обязательные документы, чтобы не иметь проблем с банками и ФНС.

🔒 Как оформить годовую премию, чтобы включить ее в расходы

В декабре компании нередко выплачивают премии «к празднику». А бухгалтер задается вопросом: как оформить годовую премию так, чтобы учесть ее в расходах и тем самым снизить налогооблагаемую базу для налога на прибыль?

— Какие приемы и инструменты e-commerce будут в тренде в 2024 году

Чтобы обогнать конкурентов, увеличить продажи и количество лояльных покупателей, бизнесменам и маркетологам нужно следить за тенденциями развития электронной коммерции. Мы подготовили обзор примемов и инструментов на 2024 год, которые смогут вдохновить совершить апгрейд бизнеса.

🔒 Изменения по НДС в общепите-2024: как будут считать сотрудников для льготы

Теперь надо не пересчитывать сотрудников «по головам» в разделе 3 РСВ, а ориентироваться на среднесписочную численность. Чем меньше показатель численности, тем выше средняя зарплата и выше шансы на льготу по НДС.

— Счет 10 в бухучете: субсчета и проводки

Материальные затраты присутствуют в деятельности почти каждой организации. При этом необходимо правильно отражать в бухучете информацию о материалах. В статье приведены порядок учета активов, проводки и документы для оформления операций.

— Кто платит штраф, если представитель не сдал отчетность, как отразить годовую премию в учете и узнать свой стаж. Дайджест Разборов

Знаете ли вы, что каждый пятый сотрудник в этом году получит новогоднюю премию? А как правильно оформить премию, чтобы включить её в расходы? На эту тему уже готов подробный разбор от редакции «Клерка». Читайте дайджест и будьте в курсе!

🔒 Нужно ли главбуху проходить медосмотр. Мини-курс

Разберем, обязан ли главбух компании проходить периодический медосмотр и на каком основании?