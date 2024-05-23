₽ Заказать рекламу
Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5642. Работодателям придется компенсировать неиспользованные сотрудниками отгулы при увольнении

Одобрены поправки в Трудовой кодекс.

При увольнении сотрудников работодатели будут оплачивать им неиспользованные отгулы за труд в выходные или праздничные дни.

РАССЫЛКА443 314 читателей

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Роскомнадзор: сдавать отчетность и получать токены для интернет-рекламы станет проще.

Организации и ИП из ЕАЭС будут платить НДС при онлайн-продаже товаров российским физлицам: законопроект одобрен.

Налоговики будут контролировать выплаты выигрышей, а также проверять данные физлиц, которые получили меньше 15 000 рублей от операторов лотерей.

Как автоматизировать процессы в бухгалтерской компании, чтобы клиенты были довольны, узнаете здесь.

Депутаты Госдумы собираются дать право женщинам с тремя детьми выходить на пенсию с 54 лет, а кто родил четыре ребенка — с 52.

ФНС пояснила, когда ИП нужно менять квалифицированный сертификат подписи.

Оформление и учет представительских расходов: как избежать претензий ФНС, узнаете здесь.

💼 Как привлечь ВКС без штрафов и потери времени?

80% работодателей совершают грубые ошибки при оформлении иностранных ВКС, что приводит к штрафам, санкциям, потере времени и средств. Не берите эти заботы на себя, обратитесь в Паритет-Консалт. 

Наши специалисты оформят ВКС быстро, легально и с минимальным участием с вашей стороны:

  • Подготовят вашу организацию к трудоустройству иностранного ВКС.

  • Оформят все необходимые документы.

  • Обеспечат сопровождение и дальнейшую поддержку вашей компании и иностранного ВКС.

Оставить заявку

Реклама: ООО «Паритет Консалтинг», ИНН: 7718643681, erid: LjN8KZHUi

Разборы законов

Дополнительное соглашение к трудовому договору: как его правильно оформить — примеры

При приеме на работу все существенные условия, на которых человек будет трудиться, указывают в трудовом договоре. В процессе работы может возникнуть необходимость их изменить. Разберем, какие условия можно скорректировать, как корректно оформить дополнительное соглашение к трудовому договору.

Какие расходы на УСН нельзя принять. Мини-курс

В мини-курсе приводим перечень расходов, которые нельзя учесть в составе налоговой базы по УСН и рассказываем, какие расходы принять на учет можно и при каких условиях.

Трудовые споры: обязан ли работодатель выдавать работнику характеристику

Характеристика может понадобиться не только для трудоустройства у нового работодателя, но и для суда, военкомата и для расследования происшествий внутри фирмы. Обязан ли работодатель давать характеристику? И если да, то что в ней должно быть?

Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в мае 2024 года

Одно уведомление в мае бухгалтеры уже сдали по сроку 03.05.2024. Не позднее 27 мая нужно сдать еще одно.

Как банки проверяют бизнес + образцы ответов на запросы

Банкам поручено проверять клиентов и их операции по антиотмывочному закону 115-ФЗ. Компании и ИП могут получить в любой момент запрос о предоставлении документов и пояснений. В разных случаях требования разные. Рассказываем, что, когда и зачем вправе просить банк и как составить ответы, чтобы избежать блокировки счетов.

🔥 Жарские скидки! Онлайн-курсы «Клерка» всего за 3 690 рублей!

Покупайте практические курсы по УСН, управленческому учету, финансовому моделированию и ВЭД за 3 690 рублей!

Смотрите все скидки в нашем каталоге курсов.

Смотреть каталог

Новости

1 Россия договорилась с еще одной страной об избежании двойного налогообложения

2 Предприятия смогут подготовить нужных специалистов за счет бюджета

3 Российские бренды полностью заменили иностранные

4 Вывод дивидендов и купонов с ИИС-3: ЦБ «за», Минфин не может определиться

5 По какому графику работать в день инвентаризации: позиция Роструда

6 Через 5 лет учредитель может выйти из ООО без НДФЛ

7 При расчете НДФЛ с продажи недостроенной квартиры в расходы идут проценты по ипотеке

8 Нарушение правил использования УКЭП может привести к уголовной ответственности

9 ИП на ПСН может вести образовательную деятельность через интернет

10 Для экспорта из РФ лучше открыть здесь дочернюю компанию, а не филиал

11 Основательница Wildberries высказалась за введение прогрессивной шкалы НДФЛ

12 ЦБ начал обсуждать с бизнесом параметры кредитных каникул

13 Снова разрешили экспорт бензина

14 Работа судов с коллективными исками может стать более эффективной

15 👶👶👶👶 Многодетным матерям могут дать право на досрочную пенсию. А мужчины и когда 1 ребенок, чем не заслужили? — возмущаются у нас в ВК

16 НДФЛ с серой зарплаты платит сам работник

17 По приказу ФНС 2023 года справку о доходах и удержанном НДФЛ за 2023 год не выдают

18 Для бизнеса сделают выгодными вложения в НИОКР

19 Новые сложности с оплатой грузов из Китая

20 Разработки исследовательских центров по искусственному интеллекту применяет бизнес

21 Впервые на рынке появился биржевой фонд для инвестиций в IT

22 Определена дата больших парламентских слушаний по изменениям в НК

23 Европейский бизнес, работающий в РФ, хочет участвовать в обсуждении налоговых изменений

24 ФНС утвердила регламент проверок на НДФЛ выигрышей до 15 000 рублей

25 Открытые данные ФНС о компаниях теперь открыты намного меньше времени

26 С проверяющими можно будет заключить соглашение

27 Wildberries будет давать покупателям рублевые баллы за отзывы

28 ❗ Проверьте документы по самозанятым: чек-лист

29 Власти и СПБ Биржа обсудят выплату дивидендов по замороженным активам

30 👜 Инофирмы и ИП из ЕАЭС будут платить НДС при онлайн-продаже товаров российским физлицам. У первых будут сложности, но есть обходные пути, объясняет эксперт

31 ФНС объяснила, когда нужно менять квалифицированный сертификат подписи

32 🔥 Работодатели будут компенсировать при увольнении и неиспользованные отгулы

33 Маркетплейсы приравняют к розничным магазинам по налоговому бремени

34 🎓 Глава комитета ГД по налогам объяснил, что значит «справедливая налоговая система». Нужны понятные процессы и границы взаимодействия власти и бизнеса — мнение юриста

35 Банки будут тщательнее выбирать платежных агентов

36 Кому выгодно переходить на налоговый мониторинг? Узнайте на онлайн-мероприятии 23 мая!

37 Роскомнадзор сделает сдачу отчетности и получение токенов для интернет-рекламы более удобными

Мероприятия

Встречная проверка, вызов на комиссию и кассовая проверка: что нужно знать бухгалтеру

Дата проведения: 22 мая, среда

День кадровика. Изменения и тренды 2024 года

Дата проведения: 22 мая, среда

Госпомощь: субсидии за счет бюджета на финансирование текущих расходов

Дата проведения: 22 мая, среда

Система управления KPI: как измерить неизмеримое

Дата проведения: 22 мая, среда

Инструменты для цифрового учета и экономической безопасности по ПОД/ФТ

Дата проведения: 22 мая, среда

Кого могут обвинить в дроблении бизнеса в 2024 году

Дата проведения: 23 мая, четверг

Работайте с МЧД по‑новому: основные изменения 2024 года

Дата проведения: 23 мая, четверг

Методы коммуникации для реализации успешной деятельности. За словом в карман не полезешь.

Дата проведения: 23 мая, четверг

Лайфхаки 1Сдля бухгалтера

Дата проведения: 23 мая, четверг

Как пробить стеклянный потолок и стать HR бизнес-партнёром?

Дата проведения: 23 мая, четверг

Статьи

Утренний бухгалтер № 5641. Налоговую переплату, которая не попала в сальдо ЕНС, нельзя принять в расходы

Старая переплата по налогам на 01.01.2023 не вошла в сальдо ЕНС, но и в состав внереализационных расходов ее включать нельзя.

Пять знаков и ритуалов, в которые верят предприниматели

Приметам и ритуалам следуют многие успешные люди. Например, супермодель Хайди Клум хранит свой молочный зуб на удачу, а у актера Колина Фаррелла есть счастливый ремень. Мы решили поискать, в какие знаки верят предприниматели — для этого спросили их и заглянули в популярные запросы из поисковиков.

🔒 Какие расходы на УСН нельзя принять. Мини-курс

В мини-курсе приводим перечень расходов, которые нельзя учесть в составе налоговой базы по УСН и рассказываем, какие расходы принять на учет можно и при каких условиях.

🔒 Дополнительное соглашение к трудовому договору: как его правильно оформить — примеры

При приеме на работу все существенные условия, на которых человек будет трудиться, указывают в трудовом договоре. В процессе работы может возникнуть необходимость их изменить. Разберем, какие условия можно скорректировать, как корректно оформить дополнительное соглашение к трудовому договору.

HR-тренды 2024 и их влияние на работу с кадрами

В периоды стремительных изменений важно держать руку на пульсе, отслеживать значимые тенденции и вовремя вносить в свою работу коррективы. Один из ключевых факторов, который сегодня на повестке дня у представителей российского бизнеса, — кадровый голод. Почему его нельзя игнорировать, что стоит предпринять уже сегодня, какие еще тренды наблюдаются в HR-сфере и причем тут цифровизация кадров — читайте в статье.

Формула успеха: как понимание региональной специфики и гибкие бизнес-процессы помогают бизнесу расти и процветать

В 2024 году Агророс Банку исполняется 30 лет. За это время он превратился из скромного провинциального банка в крупную региональную организацию, отвечающую всем требованиям финансового рынка.

Цифра дня. Про трудоголиков

Почти треть россиян называют себя трудоголиками.

Трафик торгового центра и торговой точки: как подсчитать, и зачем это делать

Выбирая ТЦ для открытия розничного магазина, важно оценить его трафик — сколько людей приходят за покупками, и есть ли среди них потенциальные клиенты. Стоит ли верить тем данным, которые предоставляют арендаторам ТЦ, как самостоятельно оценить трафик центра и торговой точки, проанализировать полученную информацию и использовать ее для повышения продаж.

Блоги компаний

Как загрузить отчеты о продажах с WB и OZON в 1С:Бухгалтерия

Как открыть расчётный счёт для ООО

Учет расходов для целей налогообложения: внутригрупповые услуги, премии, трансфертное ценообразование, контролируемые сделки

УСН: в каких регионах действует пониженная ставка и как ей воспользоваться уже сейчас

☀️Лето ближе ― цены ниже! Онлайн-курсы «Клерка» по 3 690 рублей

Трудоемкость как ключевой фактор, определяющий стоимость бухгалтерских услуг

Пассивный доход для бухгалтера: реально ли заработать на партнёрской программе? Опрос

Оформление и учет представительских расходов: как избежать претензий ФНС

Воронка продаж: зачем нужна и как построить

Как бухгалтеру автоматизировать работу с клиентами

Ликвидация ООО 2024: порядок правильной ликвидации общества с ограниченной ответственностью

Маркировка для розницы и требования по ККТ, ОФД. Ответы на популярные вопросы

Как сделать резерв отпусков в 1С: ЗУП

Экосбор в 2024 году

Как оплачивать сверхурочную работу по новым правилам: изменения с 1 сентября 2024 года

Как бухгалтеру перестать бояться технологий и начать их использовать

«Когда зарплата?» Как МЭДО помог менеджерам трубного завода получать зарплату быстрее

Как сотрудничать с самозанятыми без риска

Как автоматизировать общепит и ничего не забыть

Автоматизация розницы под ключ

Вакансии

Каких специалистов ищут сегодня:

Экономист-аудитор Зарплата от 100000 ₽, , Полный день

Бухгалтер Зарплата от 90000 до 90000 ₽, Москва, Полный день

Аудитор Зарплата от 80000 до 100000 ₽, , Полный день

Бухгалтер Зарплата не указана, Москва, Полный день

Помощник бухгалтера Зарплата не указана, , Полный день

Специалист казначейства Зарплата до 80000 ₽, Москва, Полный день

Резюме

Какие специалисты ищут работу сегодня:

Бухгалтер

Главный бухгалтер/ведущий бухгалтер

Специалист

Бухгалтер

Трибуна

И снова о скрытой реализации. Судебная практика

Мартышкин портфель. Итоги девятого месяца инвестиционного эксперимента

Эксперимент от школы стилистов одежды — мой первый опыт моделью в 48 лет

Секреты налоговой амнистии: что власти скрывают от предпринимателей?

💥Обзор новостей: Бакальчук за прогрессивную шкалу НДФЛ, духи и лосьоны начнут маркировать, аттракционы опасны

⭐️Система управленческого учета. Как внедрять?

Как сохранить репутацию и деньги. Защита предпринимателя

Силуанов предлагает поддерживать только тот бизнес, который инвестирует в Россию

Кратко за день: В России откроют аналог советских магазинов «Березка» для дипломатов

Как бухгалтеру уйти в «аут». Как стартовать, где искать клиентов, на чем зарабатывать

Седьмое Правило Волшебника. Хроники перехода с 7-ки на 8-ку

Как правильно покупать земельный участок?

Комплексная проверка юридического лица

Что ест бухгалтер. Всякие молочные вкусности

5 главных ошибок в кадровых документах работодателя

Документы

Росархив: Приказ № 142 от 28.12.2021

Правительство РФ: Постановление № 2394 от 29.12.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Экосбор в 2024 году

: Федеральный закон № 622-ФЗ от 25.12.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Экосбор в 2024 году

Росприроднадзор: Приказ № 488 от 22.08.2016

Подробнее о документе мы писали в новости Экосбор в 2024 году

Правительство РФ: Постановление № 284 от 09.04.2016

Подробнее о документе мы писали в новости Экосбор в 2024 году

Минфин РФ: Письмо № 03-11-12/38 от 28.03.2013

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/116619 от 30.12.2020

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/23279 от 15.03.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-04/23200 от 15.03.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-00-05/21920 от 12.03.2024

Последние темы форума

Прослеживаемый товар (Монитор) в комплектации

Запрос ИНФС карточек счетов и ОСВ у ИП в связи с выездной проверкой

Аренда личного автомобиля у директора

Сдача отчётности без ЭЦП

Модернизация ОС, изменения в амортизации

Проведение взаимозачета между компаниями

Некорректное заполнение НД по прибыли за год . Сумма налога не изменилась

Журнал инструктажа по технике безопасности проведения работ

Ненормируемы рекл.расходы

НДФЛ при продаже имущества

Почему в анализ состояния налогового учета по УСН не попадают уплаченные суммы по счету 69.09?

Аванс по лизингу

Открытие счета

Формирование учетной политики

РАССЫЛКА443 314 читателей

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Начать дискуссию

Учет, налоги, законодательство для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

В новых регионах станет проще расширять бизнес и создавать новые рабочие места

Правительство приняло решение дополнительно выделить из федерального бюджетам ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям 3,75 млрд рублей.

Курсы повышения
квалификации

22 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
vladp18
Бухгалтеры

Может ли директор быть главным бухгалтером: правовые и практические аспекты

Вопрос о том, может ли директор компании одновременно занимать должность главного бухгалтера, является довольно спорным и вызывает много дискуссий как в юридической области, так и среди бизнес-сообщества. Давайте рассмотрим этот вопрос с точки зрения различных аспектов.

Пенсии

В пенсионный стаж войдет период военной службы в новых регионах

Тем, кто проходил военную службу в новых регионах до их объединения с Россией, засчитают этот период в стаж для формирования пенсии.

Календарь вебинаров

11
Лучшие спикеры, новый каждый день
Главбух: права, обязанности, передача дел

Ответственность бухгалтера: материальная, административная, уголовная, субсидиарная. Кто отвечает за нарушения после увольнения главбуха? + Памятка для скачивания

Ответственность главного бухгалтера за неправильное ведение бухгалтерского учета может распространяться не только на период работы, но и выходить за его пределы. Новому главбуху тоже не стоит расслабляться, если не заметить вовремя ошибку предшественника, отвечать за нее придется самому.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Законопроекты

🥂 На летних верандах разрешили продавать алкогольные напитки

Госдума приняла законопроект, который разрешает продавать алкоголь на открытых сезонных верандах.

Информационные технологии

Борьба с киберпреступлениями выйдет на новый уровень

Замглавы Минцифры Александр Шойтов рассказал о планах в сфере информационной безопасности.

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Обзоры для бухгалтера

У ИП не может быть только патент, всегда за углом прячется еще одна система налогообложения. «Ночной бухгалтер» № 1686

Некоторые начинающие предприниматели, когда регистрируют ИП (особенно через посредников) и выбирают себе патентную систему, считают, что применят только ее, однако это не так. Из-за такой ошибки ИП может попасть на крупные доначисления, причем за весь год сразу.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Инвестиции

Брокеры начнут обмениваться информацией о расходах инвесторов

Чтобы налоги с инвестиций рассчитывались корректно, брокеры будут обмениваться информацией с другими участниками рынка по заявлению инвестора.

Ведение бизнеса

Власти будут компенсировать до половины затрат за переход на российское «тяжелое» ПО

Правительство запустит новый инструмент поддержки для организаций, которые станут применять так называемое тяжелое российское программное обеспечение.

1
Бесплатно с Уведомление по ЕНП

Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в мае 2024 года

Одно уведомление в мае бухгалтеры уже сдали по сроку 03.05.2024. Не позднее 27 мая нужно сдать еще одно.

Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в мае 2024 года
Кадры

Всех педагогов хотят освободить от лишней бумажной работы

В России уже работает закон, который сократил бюрократическую нагрузку на учителей, но только школ.

Первичные документы

Товарно-транспортная накладная (ТТН): форма, заполнение, образец

В составе документов на отгрузку товара присутствует несколько видов бумаг. Состав зависит от способа реализации, прописанного в договоре поставки. Товарно-транспортную накладную в 2023-2024  году заполняют компании, которые доставляют груз покупателю. Это могут быть специализированные организации, занимающиеся перевозками, продавцы и производители товара, покупатели, использующие свой или арендованный транспорт.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Разборы законов

1 293
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Олег Ваганов
Дробление бизнеса

Наиболее распространенные ситуации налогового дробления. Как нельзя делить бизнес, с примерами из судебной практики

Приведу в данной статье наиболее типичные (а в чем-то даже одиозные) примеры подобной схемы дробления.

Личные финансы

Почему мы теряем деньги вместо того, чтобы их приумножать

По данным НАФИ, 27% россиян младше 24 лет не ведут учет трат и не планируют свой бюджет. При этом москвичи показывают средний уровень финансовой грамотности, набирая 6,9 баллов из 10. Разбираемся, какие финансовые ошибки чаще всего совершают потребители и как этого избежать.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: шенгенская виза подорожает, Lada можно купить на Wildberries, получение кешбэка стало схемой

Подготовили обзор главных событий дня — 21 мая 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

1
Маркетплейсы

Как на УСН учитывать удержания маркетплейса из дохода за проданный товар

Сейчас многие предприниматели продают свои товары на маркетплейсах. Это электронные площадки для продажи товаров в интернете. Например, Озон, Вайлдберриз и др. ФНС разъяснила, как продавцу на УСН считать доход при удержании маркетплейсом суммы своего вознаграждения из выручки продавца.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Даниил Кондратьев
Проверка контрагентов

Комплексная проверка юридического лица

Проверка юридического лица — это важный этап при сотрудничестве с другой компанией, подписании каких-либо документов, а так же Покупка Предприятия. Подтверждение его легальности и финансового статуса поможет избежать потенциальных неприятных ситуаций в будущем, а так же снижает риски.

Ведение бизнеса

Трафик торгового центра и торговой точки: как подсчитать, и зачем это делать

Выбирая ТЦ для открытия розничного магазина, важно оценить его трафик — сколько людей приходят за покупками, и есть ли среди них потенциальные клиенты. Стоит ли верить тем данным, которые предоставляют арендаторам ТЦ, как самостоятельно оценить трафик центра и торговой точки, проанализировать полученную информацию и использовать ее для повышения продаж.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Кадры

Цифра дня. Про трудоголиков

Почти треть россиян называют себя трудоголиками.

Цифра дня. Про трудоголиков

Интересные материалы

Реклама

Роскомнадзор сделает сдачу отчетности и получение токенов для интернет-рекламы более удобными

Изменения позволят сделать более удобным и доступным процесс сдачи отчетности и присвоения токенов и идентификатора рекламы. Роскомнадзор подготовил проект приказа для рекламодателей.