Утренний бухгалтер № 5642. Работодателям придется компенсировать неиспользованные сотрудниками отгулы при увольнении

При увольнении сотрудников работодатели будут оплачивать им неиспользованные отгулы за труд в выходные или праздничные дни.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
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ФНС пояснила, когда ИП нужно менять квалифицированный сертификат подписи.
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— Дополнительное соглашение к трудовому договору: как его правильно оформить — примеры
При приеме на работу все существенные условия, на которых человек будет трудиться, указывают в трудовом договоре. В процессе работы может возникнуть необходимость их изменить. Разберем, какие условия можно скорректировать, как корректно оформить дополнительное соглашение к трудовому договору.
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В мини-курсе приводим перечень расходов, которые нельзя учесть в составе налоговой базы по УСН и рассказываем, какие расходы принять на учет можно и при каких условиях.
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Характеристика может понадобиться не только для трудоустройства у нового работодателя, но и для суда, военкомата и для расследования происшествий внутри фирмы. Обязан ли работодатель давать характеристику? И если да, то что в ней должно быть?
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— Как банки проверяют бизнес + образцы ответов на запросы
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Резюме
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Документы
Росархив: Приказ № 142 от 28.12.2021
Правительство РФ: Постановление № 2394 от 29.12.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Экосбор в 2024 году
: Федеральный закон № 622-ФЗ от 25.12.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Экосбор в 2024 году
Росприроднадзор: Приказ № 488 от 22.08.2016
Подробнее о документе мы писали в новости Экосбор в 2024 году
Правительство РФ: Постановление № 284 от 09.04.2016
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Минфин РФ: Письмо № 03-11-12/38 от 28.03.2013
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/116619 от 30.12.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/23279 от 15.03.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-04/23200 от 15.03.2024
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