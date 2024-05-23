Утренний бухгалтер № 5642. Работодателям придется компенсировать неиспользованные сотрудниками отгулы при увольнении

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РАССЫЛКА Утренний бухгалтер Главное за день про то, что поможет вам в работе Отправить

Роскомнадзор: сдавать отчетность и получать токены для интернет-рекламы станет проще.

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Депутаты Госдумы собираются дать право женщинам с тремя детьми выходить на пенсию с 54 лет, а кто родил четыре ребенка — с 52.

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