Утренний бухгалтер № 5701. Бухгалтеры оценивают фронт работ: сколько брать за учет ИП на упрощенке с НДС в 2025 году

Бухгалтеры ИП уже прикидывают, сколько просить денег за ведение учета в 2025 году.

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Минфин: билеты в театр, зоопарк и планетарий не облагаются НДС.

ИП из новых регионов получат вычет на покупку кассы до 28 тысяч рублей.

28-е, а не 25-е: для ИП на ОСНО изменили срок уплаты аванса по НДФЛ.

Как учитывать расходы при переходе с ОСНО на УСН, пояснил Минфин.

Президент подписал закон об упрощении процедуры лицензирования.

В Госдуму внесли законопроект о денежных выплатах родителям на подготовку детей к учебному году.

Как получить консультацию юриста, если возникли проблемы у компании, узнаете здесь.

В справках к 6-НДФЛ надо будет указывать новый код для вычета за ГТО.

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