Утренний бухгалтер № 5701. Бухгалтеры оценивают фронт работ: сколько брать за учет ИП на упрощенке с НДС в 2025 году

Бухгалтеры ИП уже прикидывают, сколько просить денег за ведение учета в 2025 году.
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В справках к 6-НДФЛ надо будет указывать новый код для вычета за ГТО.
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Разборы законов
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В последнее время бухгалтеров заваливают требованиями по НДФЛ, а также вопросами, касающимися работы индивидуальных предпринимателей. Несмотря на сезон отпусков, лето становится активной порой для общения с налоговой и составления ответов на требования.
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Договор нужен. Если его не заключить, то стажер может по суду потребовать заключения договора и взыскать зарплату за все время прогула. Разберем, как это сделать правильно, каких формулировок избегать и что говорят суды.
— Что будет с НДС при переходе с 2025 года с ОСНО на УСН: таблица
С 2025 года упрощенцы становятся плательщиками НДС. Поэтому меняются правила учета входящего НДС при переходе с ОСНО на УСН.
— Новый ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская финансовая отчетность»: ключевые изменения и особенности применения. Конспект вебинара с видео и тестированием
Рассмотрим основные положения и значимые новшества, которые вводит стандарт ФСБУ 4/2023.
— Новые налоговые базы и ставки НДФЛ с 2025 года: таблица
С 2025 года вводят новую прогрессивную шкалу НДФЛ.
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Старт потока 15 августа.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-01-15/25252 от 26.04.2017
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/6-168 от 13.06.2012
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/26012 от 06.05.2015
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ: Определение № 41-КГ18-23 от 17.07.2018
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Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/67606 от 19.07.2024
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Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/58587 от 24.06.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-11-10/58174 от 21.06.2024
Арбитражный суд Уральского округа: Постановление № Ф09-3242/24 от 26.06.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-08-05/126015 от 26.12.2023
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