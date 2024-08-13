Утренний бухгалтер № 5700. НДС — в стоимость товара: первые разъяснения Минфина для упрощенцев

Минфин выпустил письмо с разъснениями по применению ставок НДС 5 и 7% для упрощенцев.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
При положительном сальдо ЕНС можно зарезервировать определенную сумму на уплату конкретного налога.
Роструд пояснил, когда работодатель может уволить за прогул.
Если у ЦБ будут сомнения в замедлении инфляции, ключевая ставка вырастет до 20% годовых.
Минтруд: при выходе из декрета на неполное время зарплату начисляют в пропорции.
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ФНС: если долг по налогам убирают из сальдо ЕНС, должны убрать и пени по нему.
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Разборы законов
— Что будет с НДС при переходе с 2025 года с ОСНО на УСН: таблица
С 2025 года упрощенцы становятся плательщиками НДС. Поэтому меняются правила учета входящего НДС при переходе с ОСНО на УСН.
— Новый ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская финансовая отчетность»: ключевые изменения и особенности применения. Конспект вебинара с видео и тестированием
Рассмотрим основные положения и значимые новшества, которые вводит стандарт ФСБУ 4/2023.
— Новые налоговые базы и ставки НДФЛ с 2025 года: таблица
С 2025 года вводят новую прогрессивную шкалу НДФЛ.
— Как перейти с УСН на ОСН в 2024–2025 годах: уведомления, налоги, учет доходов и расходов
Бизнес может меняться, расти и ждать перемен. Например, смены налогового режима. Разберем, как перейти с упрощенной системы на общую. Объясним, как оформить переход и опишем основные сложности, возникающие при этом в учете.
— Патентная система налогообложения: инструкция для ИП и бухгалтеров на 2024–2025 года. Конспект вебинара с видео и тестированием
Разберем особенности применения ПСН, совмещения с другими режимами, нюансы применения патента на примере розничной торговли. Затронем грядущие изменения 2025 года, чтобы узнать, каким образом подготовиться и начать работу с клиентами.
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Новости
1 Население вложило в программу долгосрочных сбережений меньше, чем планировали власти
2 Эксперимент с таможенным мониторингом не пользуется большим спросом
3 Эксперт расскажет, как ИП организовать охрану труда
4 Минфин: на услуги по техподдержке счет-фактуру можно делать раз в месяц или квартал
5 Если доход по УСН в 2024 году от 60 до 250 млн, что с НДС в 2025: первые разъяснения Минфина
6 ❗ Если долг по налогам убирают из сальдо ЕНС, должны убрать и пени по нему
7 В заявлении о зачете ЕНП указывают общий КБК без признака налога
8 IT-компания платит НДС за передача прав на программу, которую используют для рекламы
9 ФСБУ, НДС при УСН и рассылка от СФР про пенсионные накопления. Экспертные разборы за неделю
10 При выходе из декрета на неполное время зарплату начисляют в пропорции
11 Полицейским разрешили приносить больничные из частных медклиник
12 Ставку налога на имущество определяют региональные власти
13 Застройщик на УСН сначала учитывает расходы на стройку по ДДУ, потом корректирует их
14 👓 На покупку очков не положен социальный вычет по НДФЛ
15 При восстановлении НДС по основным средствам надо учитывать нормы ФСБУ 6/2020
16 Об аккредитации УЦ «Калуга Астрал»
17 Прямые платежи в юанях не проходят в 98% банков
18 Подписан закон о высылке иностранных мигрантов
19 Мошенники требуют подписывать доверенность на распоряжение всеми счетами
20 Введена административная ответственность за воспрепятствование деятельности должностного лица ФАС
21 Центробанк может повысить ключевую ставку до 20%
22 Привели в порядок нормы об ответственности застройщика
23 Роструд: когда работодатель может уволить за прогул
24 Почта-банк сворачивает ипотечное кредитование
25 Новый закон гарантировал инвалидам ежегодный оплачиваемый отпуск
26 Малый и средний бизнес привлек 15,7 млрд рублей за счет господдержки
27 🎯 В курсах повышения квалификации и профпереподготовки теперь есть отдельный блок по налоговой реформе-2025
28 Собственники КИК пересматривают число компаний из-за повышения налогов
29 Сведения воинского учета можно будет подавать не только через Госуслуги
30 Клиенты отказываются от услуг операторов связи из-за проблем с работой YouTube
31 Сокращен перечень видов деятельности, при которых на розничных рынках не нужна ККТ
32 Приложение банка Ингосстрах пропало из App Store
33 На Мосбирже появился первый фонд с ежемесячными выплатами
34 ❗ В закон о применении ККТ внесены важные изменения
35 Инкассаторы теряют выручку: клиенты стали чаще пользоваться бесплатными переводами самому себе
36 Иностранным банкам дали право работать в России через филиалы: условия и запреты
37 Путин подписал закон о противодействии финансовым пирамидам
38 Резиденты ТОР могут приостановить срок применения льгот по страховым взносам
39 Объем валютного кредитования упал на 27%
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— Утренний бухгалтер № 5699. ФНС разъяснила, когда на УСН можно будет применять ставки НДС 5% и 7%
С 1 января 2025 года организации и ИП на УСН станут плательщиками НДС. Платить НДС надо будет при доходах за 2024 более 60 млн рублей.
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Документы
: Федеральный закон № 49-ФЗ от 23.03.2024
Верховный Суд РФ: Определение № 309-ЭС22-17605 от 03.10.2022
Правительство РФ: Постановление № 498 от 04.07.2002
Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/65288 от 12.07.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/64054 от 09.07.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-12-11/1/65028 от 12.07.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/65587 от 12.07.2024
Подробнее о документе мы писали в новости С дохода от процентов по вкладам можно получить вычеты по НДФЛ
: Федеральный закон № 259-ФЗ от 08.08.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/63241 от 05.07.2024
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Утренний бухгалтер
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