Утренний бухгалтер № 5700. НДС — в стоимость товара: первые разъяснения Минфина для упрощенцев

Минфин выпустил письмо с разъснениями по применению ставок НДС 5 и 7% для упрощенцев.

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При положительном сальдо ЕНС можно зарезервировать определенную сумму на уплату конкретного налога.

Роструд пояснил, когда работодатель может уволить за прогул.

Если у ЦБ будут сомнения в замедлении инфляции, ключевая ставка вырастет до 20% годовых.

Минтруд: при выходе из декрета на неполное время зарплату начисляют в пропорции.

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На услуги по техподдержке счет-фактуру можно делать раз в месяц или квартал.

ФНС: если долг по налогам убирают из сальдо ЕНС, должны убрать и пени по нему.