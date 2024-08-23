Утренний бухгалтер № 5708. Горячие вопросы к 1 сентября: за что не платят родители школьников и студентов

Нужно ли сдавать деньги на ремонт школы, кто должен покупать учебники, лыжи и др. — читайте в подборке.

РАССЫЛКА Утренний бухгалтер Главное за день про то, что поможет вам в работе Отправить

ФНС: ИП на ПСН может пользоваться ставкой 0% не обязательно со дня первой регистрации.

Минфин пояснил, какие расходы на связь можно учесть на УСН.

Обсуждения: физлицам нужно выдавать чеки за услуги, даже если деньги перевели на расчетный счет ИП.

Консультация эксперта: порядок возврата денег за товар зависит от вида QR-кода, по которому была оплата.

Как открыть расчетный счет и получить комплект необходимых сервисов за полцены, узнаете здесь.

Бизнес получит скидку 50% при оплате штрафов за нарушения, которые выявила прокуратура и другие органы.

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