Утренний бухгалтер № 5708. Горячие вопросы к 1 сентября: за что не платят родители школьников и студентов

Нужно ли сдавать деньги на ремонт школы, кто должен покупать учебники, лыжи и др. — читайте в подборке.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
ФНС: ИП на ПСН может пользоваться ставкой 0% не обязательно со дня первой регистрации.
Минфин пояснил, какие расходы на связь можно учесть на УСН.
Обсуждения: физлицам нужно выдавать чеки за услуги, даже если деньги перевели на расчетный счет ИП.
Консультация эксперта: порядок возврата денег за товар зависит от вида QR-кода, по которому была оплата.
Как открыть расчетный счет и получить комплект необходимых сервисов за полцены, узнаете здесь.
Бизнес получит скидку 50% при оплате штрафов за нарушения, которые выявила прокуратура и другие органы.
💥Совет от редакции: работа бухгалтера – это постоянный стресс. Разберитесь, как не допустить эмоционального выгорания, каковы его симптомы и возможна ли профилактика, узнаете на вебинаре 5 сентября в 14:00 мск. Записаться.
👉Как выбрать сервис распознавания первички?
Когда бухгалтеры и кадровики не справляются с ручным вводом первички, на помощь приходят системы распознавания. Но как выбрать сервис, который подойдет именно вам?
Чаще всего при выборе не того подрядчика, компании сталкиваются с букетом проблем: сервис не справляется с объемом документов, деньги выброшены на ветер, персональные данные утекли, а компанию оштрафовали на крупную сумму.
Читайте чек-лист, чтобы избежать рисков при выборе сервиса распознавания и подобрать идеальный вариант для вашей компании.
Разборы законов
— На какие расходы вы не сможете уменьшить базу на УСН. Мини-курс
Рассказываем в мини-курсе, на какие расходы уменьшить базу УСН нельзя и какие условия для принятия расходов нужно обязательно выполнить.
— МЧД-2025: успеть до сентября–2024. Практика работы с маркировкой и ЭДО. Конспект вебинара с видео и тестированием
Разбираем, кто обязан работать с МЧД, где выпустить и как хранить, каким образом проверить и отозвать, что делать в случае, если КЭП истечет.
— Учет операций по агентскому договору у агента на УСН
Учет доходов у агентов происходит по кассовому методу: деньги учитываются на момент перечисления в кассу или безналичного перевода на расчётный счет. Однако с агентским договором есть много нюансов: например, некоторые доходы нельзя учитывать. Рассказываем, как агенту на УСН учесть доходы, расходы и как быть с НДС.
— Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
С нового года многие плательщики УСН станут плательщиками НДС. Что, помимо прочего, означает, что у их деловых партнеров появятся новые риски: потерять право на вычет из-за неправомерных действий (бездействия) поставщика. Рассказываем об одном из способов снизить этот риск.
— Как главному бухгалтеру передать свои полномочия на время отпуска? Мини-курс
Главбух, как и любой другой сотрудник компании, должен отдыхать. В этом курсе объясним, как уйти в отпуск с чистой совестью и без переживаний о состоянии дел.
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Изменения налоговой системы в 2025 году касаются всех налогоплательщиков. Узнайте, что перестроить в работе сейчас, чтобы быть готовым к изменениям!
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36 «Клерк» возьмет интервью у Юрия Мео — СЕО интегратора ИТ продуктов В2В, разработчика ПО и ех-ССО ГК Астрал. Если есть вопросы — задавайте в комментариях!
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📢 Конференция «Клерка» по налоговой реформе-2025
Приглашаем всех 12 сентября на самое яркое бухгалтерское событие осени — V Всероссийскую конференцию «Налоговая реформа-2025»!
Узнаете все про налоговую реформу и важные поправки, которые начнут действовать в 2025 году. Лучшие спикеры-практики страны ответят на ваши вопросы! Событие пройдет в Москве на «Красном Октябре».
Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение.
Мероприятия
ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация»: новые аспекты проведения инвентаризации
Дата проведения: 23 августа, пятница
Налоговый анализ договора: оценка рисков до заключения сделки. Практика применения статьи 54.1 НК
Дата проведения: 26 августа, понедельник
Налоговая реформа: к чему готовиться бухгалтеру в 2025 году
Дата проведения: 27 августа, вторник
Как бухгалтерской фирме увеличить выручку за счет разовых клиентов: поиск, развитие, удержание
Дата проведения: 27 августа, вторник
Топ претензий ФНС. Что проверяют и что будут проверять в 2025 году
Дата проведения: 27 августа, вторник
Деликатный разговор про 115-ФЗ: риски и страхи
Дата проведения: 28 августа, среда
Совершенствование налогового администрирования и налоговая амнистия
Дата проведения: 28 августа, среда
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5707. Все плательщики НДС с 2025 года вправе брать к вычету налог с авансов
Это прямо следует из п. 8 ст. 171 НК. И неважно, какая система налогообложения будет у налогоплательщика НДС.
— Как нельзя увольнять сотрудников: мнение судов
Разбираемся, как по мнению судов нельзя расторгнуть трудовые отношения с сотрудниками.
— Как стать бухгалтером: какое образование нужно и где можно работать без опыта
Бухгалтер — незаменимый специалист для любой компании. Если вы хотите освоить востребованную профессию и забыть о проблемах с поиском работы, рекомендуем задуматься о получении профильного образования.
— Как оформить перевод сотрудника в обособленное подразделение
Иногда организациям приходится переводить сотрудников из одного обособленного подразделения в другое на постоянную основу. Рассказываем, как правильно оформить перевод и какую отчетность необходимо сдать.
Из-за дистанционной работы больше половины сотрудников сталкиваются с переработками.
— Все изменения в НДС и налоге на прибыль в 2025 году: видео, конспект вебинара и тесты
В 2025 году в соответствии с законом № 176-ФЗ от 12.07.2024 претерпят изменения налоги на добавленную стоимость и на прибыль. Большие изменения коснутся организаций и ИП на УСН. Открыли для вас конспект вебинара с видео и тестами по изменениям в налоге на прибыль и НДС.
— Три новых дополнения в правила регистрации по месту жительства
С оформлением регистрации по месту жительства хотя бы раз в жизни сталкивается каждый гражданин. Поэтому вопросы применения этих правил довольно часто поднимаются в различных органах власти — и, по мере их накопления, правила корректируются или дополняются.
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Консультации
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Оформление гпд или 0,25 ставки
Как считать НДС при УСН в 2025 году?
Какой договор целесообразно выбрать: агентский, поручительства или оказания услуг
Вакансии
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— Заместитель главного бухгалтера Зарплата от 120000 до 130000 ₽, Москва, Полный день
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Резюме
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Трибуна
НДФЛ по выплатам на СВО, добровольные налоги, налог на самозанятых при аренде коммерческого транспорта в обзоре
Как защититься от девальвации, если не верите в сильный рубль?
Критерии однодневок № 27. Высокий уровень риска
💥Обзор новостей: бизнесмены идут к тарологам, рынок автозапчастей ломится от подделок, в интернете чаще всего покупают еду
Амнистия по дроблению: как будет работать? Часть 3
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 05-01-05/40692 от 02.05.2024
Минфин РФ: Письмо № 05-01-05/40692 от 02.05.2024
ФНС РФ: Письмо № СД-2-3/8889@ от 14.06.2024
Минфин РФ: Письмо № 05-06-11/28556 от 29.03.2024
Минфин РФ: Письмо № 02-09-10/25753 от 21.03.2024
Минфин РФ: Письмо № 02-17-10/25287 от 20.03.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/22384 от 13.03.2024
Минфин РФ: Письмо № 05-06-11/39114 от 03.05.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/27554 от 27.03.2024
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