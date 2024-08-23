Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5708. Горячие вопросы к 1 сентября: за что не платят родители школьников и студентов

Перед началом нового учебного года Госдума ответила на самые популярные вопросы, касающиеся обучения школьников и студентов.

Нужно ли сдавать деньги на ремонт школы, кто должен покупать учебники, лыжи и др. — читайте в подборке.

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

ФНС: ИП на ПСН может пользоваться ставкой 0% не обязательно со дня первой регистрации.

Минфин пояснил, какие расходы на связь можно учесть на УСН.

Обсуждения: физлицам нужно выдавать чеки за услуги, даже если деньги перевели на расчетный счет ИП.

Консультация эксперта: порядок возврата денег за товар зависит от вида QR-кода, по которому была оплата.

Как открыть расчетный счет и получить комплект необходимых сервисов за полцены, узнаете здесь.

Бизнес получит скидку 50% при оплате штрафов за нарушения, которые выявила прокуратура и другие органы.

💥Совет от редакции: работа бухгалтера – это постоянный стресс. Разберитесь, как не допустить эмоционального выгорания, каковы его симптомы и возможна ли профилактика, узнаете на вебинаре 5 сентября в 14:00 мск. Записаться.

👉Как выбрать сервис распознавания первички?

Когда бухгалтеры и кадровики не справляются с ручным вводом первички, на помощь приходят системы распознавания. Но как выбрать сервис, который подойдет именно вам? 

Чаще всего при выборе не того подрядчика, компании сталкиваются с букетом проблем: сервис не справляется с объемом документов, деньги выброшены на ветер, персональные данные утекли, а компанию оштрафовали на крупную сумму. 

Читайте чек-лист, чтобы избежать рисков при выборе сервиса распознавания и подобрать идеальный вариант для вашей компании.

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Разборы законов

На какие расходы вы не сможете уменьшить базу на УСН. Мини-курс

Рассказываем в мини-курсе, на какие расходы уменьшить базу УСН нельзя и какие условия для принятия расходов нужно обязательно выполнить.

МЧД-2025: успеть до сентября–2024. Практика работы с маркировкой и ЭДО. Конспект вебинара с видео и тестированием

Разбираем, кто обязан работать с МЧД, где выпустить и как хранить, каким образом проверить и отозвать, что делать в случае, если КЭП истечет.

Учет операций по агентскому договору у агента на УСН

Учет доходов у агентов происходит по кассовому методу: деньги учитываются на момент перечисления в кассу или безналичного перевода на расчётный счет. Однако с агентским договором есть много нюансов: например, некоторые доходы нельзя учитывать. Рассказываем, как агенту на УСН учесть доходы, расходы и как быть с НДС.

Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок

С нового года многие плательщики УСН станут плательщиками НДС. Что, помимо прочего, означает, что у их деловых партнеров появятся новые риски: потерять право на вычет из-за неправомерных действий (бездействия) поставщика. Рассказываем об одном из способов снизить этот риск.

Как главному бухгалтеру передать свои полномочия на время отпуска? Мини-курс

Главбух, как и любой другой сотрудник компании, должен отдыхать. В этом курсе объясним, как уйти в отпуск с чистой совестью и без переживаний о состоянии дел.

❗️Встречайте новый онлайн-курс «Налоговая реформа — 2025»

Изменения налоговой системы в 2025 году касаются всех налогоплательщиков. Узнайте, что перестроить в работе сейчас, чтобы быть готовым к изменениям!

  • Подробно изучите все изменения по налогу на прибыль, НДС, НДФЛ, страховым взносам и УСН.

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36 «Клерк» возьмет интервью у Юрия Мео — СЕО интегратора ИТ продуктов В2В, разработчика ПО и ех-ССО ГК Астрал. Если есть вопросы — задавайте в комментариях!

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📢 Конференция «Клерка» по налоговой реформе-2025

Приглашаем всех 12 сентября на самое яркое бухгалтерское событие осени — V Всероссийскую конференцию «Налоговая реформа-2025»!

Узнаете все про налоговую реформу и важные поправки, которые начнут действовать в 2025 году. Лучшие спикеры-практики страны ответят на ваши вопросы! Событие пройдет в Москве на «Красном Октябре».

Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение.

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Мероприятия

ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация»: новые аспекты проведения инвентаризации

Дата проведения: 23 августа, пятница

Налоговый анализ договора: оценка рисков до заключения сделки. Практика применения статьи 54.1 НК

Дата проведения: 26 августа, понедельник

Налоговая реформа: к чему готовиться бухгалтеру в 2025 году

Дата проведения: 27 августа, вторник

Как бухгалтерской фирме увеличить выручку за счет разовых клиентов: поиск, развитие, удержание

Дата проведения: 27 августа, вторник

Топ претензий ФНС. Что проверяют и что будут проверять в 2025 году

Дата проведения: 27 августа, вторник

Деликатный разговор про 115-ФЗ: риски и страхи

Дата проведения: 28 августа, среда

Совершенствование налогового администрирования и налоговая амнистия

Дата проведения: 28 августа, среда

Статьи

Утренний бухгалтер № 5707. Все плательщики НДС с 2025 года вправе брать к вычету налог с авансов

Это прямо следует из п. 8 ст. 171 НК. И неважно, какая система налогообложения будет у налогоплательщика НДС.

Как нельзя увольнять сотрудников: мнение судов

Разбираемся, как по мнению судов нельзя расторгнуть трудовые отношения с сотрудниками.

Как стать бухгалтером: какое образование нужно и где можно работать без опыта

Бухгалтер — незаменимый специалист для любой компании. Если вы хотите освоить востребованную профессию и забыть о проблемах с поиском работы, рекомендуем задуматься о получении профильного образования.

Как оформить перевод сотрудника в обособленное подразделение

Иногда организациям приходится переводить сотрудников из одного обособленного подразделения в другое на постоянную основу. Рассказываем, как правильно оформить перевод и какую отчетность необходимо сдать.

Цифра дня. Про переработки

Из-за дистанционной работы больше половины сотрудников сталкиваются с переработками.

Все изменения в НДС и налоге на прибыль в 2025 году: видео, конспект вебинара и тесты

В 2025 году в соответствии с законом № 176-ФЗ от 12.07.2024 претерпят изменения налоги на добавленную стоимость и на прибыль. Большие изменения коснутся организаций и ИП на УСН. Открыли для вас конспект вебинара с видео и тестами по изменениям в налоге на прибыль и НДС.

Три новых дополнения в правила регистрации по месту жительства

С оформлением регистрации по месту жительства хотя бы раз в жизни сталкивается каждый гражданин. Поэтому вопросы применения этих правил довольно часто поднимаются в различных органах власти — и, по мере их накопления, правила корректируются или дополняются.

Покупатель точно вернется: как построить долгосрочную работу с клиентом в нише строительных материалов

Как лучше поддерживать связь с клиентом после покупки, и какие сложности могут возникнуть при доставке крупногабаритного товара?

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Как взыскать долг через исполнительное производство и заставить приставов работать

🌼 Стартует последняя летняя распродажа на «Клерке»! Онлайн-курсы по 3 690 рублей

Порядок списания налогов с ЕНС

Топ-6 профессий в сфере IT, которые приносят пользу обществу

Инструкция по реорганизации НКО в форме разделения

Кто такой менеджер маркетплесов — чем он занимается и сколько зарабатывает

15 курсов по CRM-маркетингу: обучение онлайн

Автоматизация тендеров и закупок: как технология RPA меняет подход к тендерным рассылкам

Криптообменники Ставрополя: топ–3 лучших

Лучшие банки для ИП: как выбрать надежный и выгодный счет

Обменник криптовалют в Нижнем Новгороде: лучшие места для обмена крипты

Шпаргалка для УСН: как платить НДС, если ты никогда этого не делал

Синдром отличника — помощник или враг бухгалтера

Единый реестр воинского учета: правила для работодателей

Раздел 2 ЕФС-1: заполняем отчет по взносам на травматизм

Увольнение: дополнительное соглашение, пересчет отпускных и оформление приказа. Разъяснения Роструда

Экспресс-погружение — разберитесь во всех положениях налоговой реформы-2025 за один день

Топ-7 самых дорогих ошибок селлера маркетплейсов

Консультации

Вакансии

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Резюме

Трибуна

НДФЛ по выплатам на СВО, добровольные налоги, налог на самозанятых при аренде коммерческого транспорта в обзоре

Как защититься от девальвации, если не верите в сильный рубль?

Критерии однодневок № 27. Высокий уровень риска

💥Обзор новостей: бизнесмены идут к тарологам, рынок автозапчастей ломится от подделок, в интернете чаще всего покупают еду

Амнистия по дроблению: как будет работать? Часть 3

Можно ли не составлять счета-фактуры при продаже в розницу за безналичный расчет?

Начнут ли ИП на УСН платить НДС при доходе выше 60 млн?

Верно ли, что новый закон повышает ставку ОКВЭД до 7,6%?

Актуализация контента: как понять, что статьи на юридическом сайте требуют обновления

Недобровольные кредиторы и субсидиарная ответственность

Будущее доставки уже наступило

Нужно ли открывать ИП первого числа для льгот по УСН?

Можно ли признать фиктивными договоры с ИП — бывшими работниками?

Ипотека в нынешних условиях — кабала или нет?

Увольнение по соглашению сторон

Экспертиза признаков банкротства

Как Тимати обязал покупателя выкупить у него долю в Black Star Burger

Менеджер маркетплейсов: кто это? Кому он нужен и как им стать?

Как перестать жить от зарплаты до зарплаты и начать строить свое успешное дело

Налоговые итоги за июль 2024

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Нужно ли оформлять CMR

Срок оплаты больничного работодателем при продлении больничного листа

Может ли работник ИП подписывать за него УПД по простой доверенности?

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

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