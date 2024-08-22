Утренний бухгалтер № 5707. Все плательщики НДС с 2025 года вправе брать к вычету налог с авансов

— Учет операций по агентскому договору у агента на УСН

Учет доходов у агентов происходит по кассовому методу: деньги учитываются на момент перечисления в кассу или безналичного перевода на расчётный счет. Однако с агентским договором есть много нюансов: например, некоторые доходы нельзя учитывать. Рассказываем, как агенту на УСН учесть доходы, расходы и как быть с НДС.

— МЧД-2025: успеть до сентября–2024. Практика работы с маркировкой и ЭДО. Конспект вебинара с видео и тестированием

Разбираем, кто обязан работать с МЧД, где выпустить и как хранить, каким образом проверить и отозвать, что делать в случае, если КЭП истечет.

— Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок

С нового года многие плательщики УСН станут плательщиками НДС. Что, помимо прочего, означает, что у их деловых партнеров появятся новые риски: потерять право на вычет из-за неправомерных действий (бездействия) поставщика. Рассказываем об одном из способов снизить этот риск.

— Как главному бухгалтеру передать свои полномочия на время отпуска? Мини-курс

Главбух, как и любой другой сотрудник компании, должен отдыхать. В этом курсе объясним, как уйти в отпуск с чистой совестью и без переживаний о состоянии дел.

— Патентная система налогообложения: инструкция для ИП и бухгалтеров на 2024–2025 года. Конспект вебинара с видео и тестированием

Разберем особенности применения ПСН, совмещения с другими режимами, нюансы применения патента на примере розничной торговли. Затронем грядущие изменения 2025 года, чтобы узнать, каким образом подготовиться и начать работу с клиентами.

💥Совет от редакции: договор, составленный без учета налоговых рисков, может стать причиной значительных доначислений по налогам. О чем подумать до подписания, какие условия договора важно проверить и как исключить налоговые риски, узнаете на вебинаре 26 августа в 11:00 мск. Записаться.