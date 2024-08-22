Утренний бухгалтер № 5707. Все плательщики НДС с 2025 года вправе брать к вычету налог с авансов

В отношении вычета НДС с авансов после начисления НДС с реализации с 2025 года никаких проблем быть не должно.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Если договор генподряда не долгосрочный, требования ПБУ 2/2008 на него не распространяются.
Решение суда: трудовой договор можно считать заключенным, даже если подписан другим лицом.
Бухгалтеры обсуждают модные тренды в документах: что должен выдать работодатель при увольнении.
ФНС: на патентной системе можно продавать произведенный товар оптом, по договору поставки и через маркетплейсы.
Роструд: продолжительность отпуска совместителя определяют по общим правилам.
📈Как бухгалтеру увеличить доход?
По данным hh зарплата бухгалтера до 200 тыс. рублей, а кол-во резюме — 2,6 млн (5% от общего кол-ва). Это одна из самых конкурентных сфер, где карьерного роста можно ждать годами, а зарплата будет расти на инфляцию. Как зарабатывать больше?
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Разборы законов
— Учет операций по агентскому договору у агента на УСН
Учет доходов у агентов происходит по кассовому методу: деньги учитываются на момент перечисления в кассу или безналичного перевода на расчётный счет. Однако с агентским договором есть много нюансов: например, некоторые доходы нельзя учитывать. Рассказываем, как агенту на УСН учесть доходы, расходы и как быть с НДС.
— МЧД-2025: успеть до сентября–2024. Практика работы с маркировкой и ЭДО. Конспект вебинара с видео и тестированием
Разбираем, кто обязан работать с МЧД, где выпустить и как хранить, каким образом проверить и отозвать, что делать в случае, если КЭП истечет.
— Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
С нового года многие плательщики УСН станут плательщиками НДС. Что, помимо прочего, означает, что у их деловых партнеров появятся новые риски: потерять право на вычет из-за неправомерных действий (бездействия) поставщика. Рассказываем об одном из способов снизить этот риск.
— Как главному бухгалтеру передать свои полномочия на время отпуска? Мини-курс
Главбух, как и любой другой сотрудник компании, должен отдыхать. В этом курсе объясним, как уйти в отпуск с чистой совестью и без переживаний о состоянии дел.
— Патентная система налогообложения: инструкция для ИП и бухгалтеров на 2024–2025 года. Конспект вебинара с видео и тестированием
Разберем особенности применения ПСН, совмещения с другими режимами, нюансы применения патента на примере розничной торговли. Затронем грядущие изменения 2025 года, чтобы узнать, каким образом подготовиться и начать работу с клиентами.
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📢 Конференция «Клерка» по налоговой реформе-2025
Приглашаем всех 12 сентября на самое яркое бухгалтерское событие осени — V Всероссийскую конференцию «Налоговая реформа-2025»!
Узнаете все про налоговую реформу и важные поправки, которые начнут действовать в 2025 году. Лучшие спикеры-практики страны ответят на ваши вопросы! Событие пройдет в Москве на «Красном Октябре».
Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение.
Мероприятия
Дата проведения: 22 августа, четверг
ВЭД: работа с Китаем для бухгалтеров и директоров
Дата проведения: 22 августа, четверг
ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация»: новые аспекты проведения инвентаризации
Дата проведения: 23 августа, пятница
Налоговый анализ договора: оценка рисков до заключения сделки. Практика применения статьи 54.1 НК
Дата проведения: 26 августа, понедельник
Налоговая реформа: к чему готовиться бухгалтеру в 2025 году
Дата проведения: 27 августа, вторник
Как бухгалтерской фирме увеличить выручку за счет разовых клиентов: поиск, развитие, удержание
Дата проведения: 27 августа, вторник
Топ претензий ФНС. Что проверяют и что будут проверять в 2025 году
Дата проведения: 27 августа, вторник
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Резюме
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Документы
Вологодский областной суд: Апелляционное определение № 33-2449/2016 от 06.05.2016
Архангельский областной суд: Апелляционное определение № 33-6378/2018 от 01.10.2018
Судебная коллегия по гражданским делам Пензенского областного суда: Определение № 33-127 от 25.01.2011
Свердловский областной суд: Апелляционное определение № 33-14774/2019 от 03.09.2019
Верховный Суд РФ: Определение № 304-ЭС20-23974 от 18.02.2021
Верховный Суд РФ: Определение № 304-ЭС21-12783 от 12.08.2021
Верховный Суд РФ: Определение № 310-ЭС22-6431 от 05.05.2022
Верховный Суд РФ: Определение № 305-ЭС19-25149 от 13.01.2020
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ: Определение № 305-ЭС23-18507 от 13.02.2024
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ: Определение № 305-ЭС23-22721 от 15.04.2024
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