Утренний бухгалтер № 5722. Работнику придется отвечать в чатах, если этого требует работодатель

Роструд: если в локальном акте работодателя указано, что работник должен использовать служебный чат, то сотрудник не вправе отказаться от этого.

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Минфин: при вынужденном переходе с ПСН на УСН пеней на авансы по упрощенке не будет.

В сентябре 2024 начнутся выплаты остатков средств из материнского капитала — до 10 тыс. рублей.

Как организовать архив корпоративных электронных документов, узнаете здесь.

Когда при перепродаже молока и меда надо начислять НДС с межценовой разницы, разъяснил Минфин.

Бизнес стал в два раза чаще оспаривать решения по проверкам без суда.

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