Утренний бухгалтер № 5722. Работнику придется отвечать в чатах, если этого требует работодатель

Роструд: если в локальном акте работодателя указано, что работник должен использовать служебный чат, то сотрудник не вправе отказаться от этого.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Минфин: при вынужденном переходе с ПСН на УСН пеней на авансы по упрощенке не будет.
В сентябре 2024 начнутся выплаты остатков средств из материнского капитала — до 10 тыс. рублей.
Как организовать архив корпоративных электронных документов, узнаете здесь.
Когда при перепродаже молока и меда надо начислять НДС с межценовой разницы, разъяснил Минфин.
Бизнес стал в два раза чаще оспаривать решения по проверкам без суда.
💥Совет от редакции: налоговая реформа затронула больше всего плательщиков УСН. Разберитесь что делать с НДС плательщикам УСН, какие есть варианты работы и как подготовиться к переходу на НДС на вебинаре 18 сентября в 15:00 мск. Записаться.
🤝Как связать «Честный ЗНАК» с 1С?
Бухгалтерам, которые работают с маркированными товарами, живется нелегко. Они вынуждены постоянно сравнивать данные из «Честного ЗНАКА» с информацией в 1С. Такая многозадачность часто приводит к ошибкам в отчетах и штрафам. Как уменьшить количество недочетов?
Прочитайте инструкцию по эффективной работе с маркированными товарами в 1С: Управление торговлей. Оставляйте заявку, чтобы разобраться, как связать «Честный ЗНАК» с 1С.
Разборы законов
— Какую отчетность сдает ИП на УСН при импорте из стран ЕАЭС
Когда ИП на упрощенке начинает импортировать товары из ЕАЭС, то ему нужно сдавать отчетность в ФНС и ФТС и уплачивать налог.
— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в августе 2024 года
Подготовили для вас обзор разъяснений августа по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
— Что изменилось по налогу на прибыль: обзор поправок в НК
Повысили ставку налога, ввели новый вычет, разрешили завышать расходы на ИИ не в полтора, а в два раза.
— Какие налоговые вычеты может получить ИП. Мини-курс
Чтобы уменьшить налоги, индивидуальный предприниматель вправе использовать налоговые вычеты. Какие вычеты доступны ИП, рассказываем в мини-курсе.
— Новые способы разблокировки расчетных счетов: инструкция для бухгалтера и руководителя
Блокировка расчетного счета налоговой инспекцией — это коллапс бизнеса. Понятно, что лучше вообще избегать поводов для блокировки, но если беда уже случилась, как разблокировать счет и получить доступ к денежным средствам?
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Новости
1 Увеличился спрос на труд инвалидов: какие это сферы
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17 Утверждены концепция и план повышения занятости инвалидов до 2030 года
18 Сбер повышает максимальную ставку по вкладам до 20% годовых
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20 📍 V всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» начнется уже завтра 12 сентября! Как добраться до места встречи
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22 Как вести бухгалтерию на маркетплейсе по новым правилам 2025 года: видео!
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24 ФНС не ждет декларацию 3-НДФЛ на человека, который умер
25 Утвержден перечень товаров, которые должны производиться с обязательным использованием вторсырья
26 Мошенники обещают россиянам кешбэк за медицинские обследования
27 🙏 Для бизнеса на УСН с доходами до 60 млн могут отменить счета-фактуры
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29 Бизнес начал копить валюту на банковских счетах
30 Долги по договорам аренды хотят взыскивать через нотариуса и без суда
31 В ЦБ рассказали, планируют ли увеличивать номинал монет
32 Роструд: сотрудник обязан подключиться к общему чату в мессенджерах, если это предусмотрено распорядком
33 Сколько стоит бухгалтер, ведущий зарплатный учет у ИП с 30-ю работниками: мнения разделились
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Мероприятия
V Всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка»
Дата проведения: 12 сентября, четверг
V Всероссийская бухгалтерская конференция. Налоговая реформа - 2025
Дата проведения: 12 сентября, четверг
Налоговая амнистия при дроблении бизнеса
Дата проведения: 13 сентября, пятница
Презентация курса "Финансовый директор". Финансовый анализ и диагностика бизнеса.
Дата проведения: 16 сентября, понедельник
Регистрация: Международные квалификационные экзамены CPА (Сертифицированный Публичный Бухгалтер)
Дата проведения: 16 сентября, понедельник
Квартальная отчетность: НДС, налог на прибыль, НДФЛ, страховые взносы
Дата проведения: 17 сентября, вторник
Как получить налоговую амнистию и вести безопасный учет в Контур.Экстерне
Дата проведения: 17 сентября, вторник
Специфика работы на Мегамаркете: о чем важно знать продавцу и бухгалтеру
Дата проведения: 17 сентября, вторник
Статьи
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Резюме
Трибуна
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/59846 от 27.06.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/55509 от 17.06.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Уменьшение налога по УСН на взносы 1% по выбору ИП не противоречит нормам НК
Минфин РФ: Письмо № 05-06-11/20201 от 26.03.2024
Минфин РФ: Письмо № 05-06-11/28020 от 28.03.2024
Минфин РФ: Письмо № 05-01-11/33666 от 11.04.2024
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/9961@ от 30.08.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Многодетные семьи не должны платить НДФЛ с единовременной денежной выплаты
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/24689 от 20.03.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Можно получить имущественный вычет, даже если квартира куплена по доверенности
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/58563 от 24.06.2024
Подробнее о документе мы писали в новости ФНС не ждет декларацию 3-НДФЛ на человека, который умер
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/59505 от 26.06.2024
Подробнее о документе мы писали в новости При вынужденном переходе с ПСН на УСН пеней на авансы по упрощенке не будет
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