О новом правительстве и воздушной кукурузе

Прошедшая неделя прошла под знаком отставки правительства. Даже я, очень далекий от политики, ощутил это. Для финансистов и бухгалтеров этот процесс был вдвойне интересен, поскольку премьер-министром стал глава ФНС, который, в частности, «отверг возможность послабления подоходного налога».

Каким будет новый кабинет министров? Как он будет работать? Какую пользу стране принесет — или это пустые надежды? В общем, как говорят в таких случаях, запасаемся попкорном и смотрим. Тем более, что сегодня День рождения воздушной кукурузы. 390 лет назад Европа открыла для себя свойства зерен кукурузы разрываться под воздействием высоких температур. В 1885 году в Чикаго была изобретена первая машина для приготовления попкорна, а спустя столетие появилась воздушная кукуруза для микроволновок.

А мы предлагаем сегодня приготовить «мячики» из воздушной кукурузы.

Нам понадобится 0.5 стакана кукурузы, 2 ст.л. подсолнечного масла, 3/4 стакана сахара, 80 гр. сливочного масла, 2 ст.л. мёда, 2ст.л. пудинга или сухого крема.

В кастрюле согреть масло на среднем огне. Всыпать кукурузу и список бывших министов, накрыть крышкой. Время от времени встряхивать кастрюлю, пока не выстрелит вся кукуруза. Готовую кукурузу поместить в большую кастрюлю.

Перемешать сахар, крем, масло и мёд. Поместить на сковороду с покрытием и на среднем огне перемешивать до полного растворения сахара, довести до кипения и кипятить 5 минут не перемешивая. Сироп влить в кукурузу, хорошо вымешать с новым перечнем КБК. Когда немного остынет-руками, смоченными в масле, скатать шарики как для гольфа.

Наслаждайтесь с новостями прошедшей недели. Приятного чтения!

Спрашивали — отвечаем...

— Для кого отменят кадровые проверки

— Кто должен подписать уведомление о переходе на УСН создаваемой организации

— Какой КПП указывать в 6-НДФЛ фирме с обособками

— Может ли ИП на патенте оказывать услуги юрлицам

— Вернуть миллион. Что вам нужно знать про новую декларационную кампанию по НДФЛ

— В какой срок надо сдать ССЧ при реорганизации

— Какие отчеты сдавать при ВЭД

— Почему банки интересуются, кто ваш бухгалтер

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— Поправка по НДС с 2020 года

— ФНС разъяснила нюансы уплаты НДФЛ за счет налогового агента

— ФНС согласилась, что пени по УСН надо соразмерно уменьшать

Узнайте, как...

— считать НДФЛ при загранкомандировке

— и куда сдать уточненку по 6-НДФЛ за закрытую обособку

— отцу оформить отпуск по уходу за ребенком со дня его рождения

— банки будут определять суммы, которые приставы не смогут взыскивать со счетов

-оформить изменения в ЕГРЮЛ при переходе долей нескольким наследникам

— правильно переносить убытки при УСН

Внимание!

— Бланк уведомления работников об электронных трудовых книжках: образец

— Новый порядок исправления ошибок в бухотчетности

— Форму сведений о среднесписочной численности отменят

— Электронные трудовые книжки: что и как. Презентация от ПФР

— Изменятся правила выплаты пенсий иностранцам

— Если договор ГПХ переквалифицируют в трудовой, придется доплачивать взносы

— С 2021 года отменят НДС и НДФЛ. Узнайте, в каких регионах

— Опубликован план проверок бизнеса на 2020 год. Проверьте, нет ли вас в списке

— Налоговые проверки в 2020 году — изменения

— ККТ при взаимозачетах можно не применять

— Новые коэффициенты-дефляторы на 2020 год

— Еще раз. Осторожнее с покупкой вычетов

— Налоговая массово блокирует ЭЦП из-за расхождений по НДС

Тема недели — материнский капитал

— На материнский капитал можно будет построить жилую дачу

— Маткапитал будут давать за первого ребенка. Выплата за второго увеличится

— У ПФР уже можно требовать маткапитал на первенца

— Новость для всех, кто отправит маткапитал на ипотеку

— За первого ребенка будут платить маткапитал. Чем же недовольны родители

Не может не радовать!

— К неплательщикам налогов уже не придет Красная армия

— Законы, которые нам не нравятся, дадут отменить

— Еще одну форму отчетности отменили

— Расходы на сдачу электронной отчетности можно учесть при УСН

— Снимать деньги с заблокированного счета можно будет без откупных банку

УУППССС...

— Аренда через ФНС. Арендодатели больше не смогут уйти от налога с дохода от сдачи квартиры

— ЦБ прописал пенсионерам голодовку и аскетизм

— Минфин разрешил нарушить поправку в НК, которая ухудшила положение налогоплательщиков

— 1 апреля будет не до шуток. Рассказываем, почему

— Под колпаком у государства: запустят информационную систему учета доходов каждой семьи

— Субсидиарка переходит по наследству, подавать иск можно даже после смерти КДЛ

— Налогового агента могут оштрафовать за любую ошибку в отчетности

А что? А вдруг?

— Как не платить налоги совсем? Есть вариант для смелых и четких

— Налог по вмененке станет чуть меньше

— Многодетным родителям вернут прежний пенсионный возраст

— Ходят слухи об освобождении граждан от уплаты имущественных налогов

— Путин предложил ввести ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет

Понемногу о разном...

— 5-летнюю декларацию по СОУТ сделают бессрочной

— Не всегда оплата медосмотра сотрудников освобождается от взносов

— В сельском хозяйстве установят единый патент

— Поменяется ПБУ по учетной политике

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— Жалобы бизнесменов будут рассматривать новым образом

— ИП на ЕНВД не ведут бухучет. Но могут вести упрощенный учет доходов

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— Для предпринимателей введут единый патент

О как!

— Минтруд приказал заботится о женщинах

— Устроители финансовых пирамид заказали нападение на разоблачителя

— Региональные власти могут менять перечень объектов, облагаемых налогом по кадастровой стоимости

— Для получения вычета на покупку лекарств нужен рецепт со специальным штампом

До чего дошел прогресс!

— О блокировке платежных карт и электронных кошельков будут сообщать в тот же день

— Банки ждут проблемы из-за отмены поддержки Windows 7

— Появились банкоматы с видеосвязью для консультаций

— Налогоплательщики будут подписывать согласие на получение SMS от налоговиков

— Вам предлагают компенсацию за утечку ваших данных? Не верьте, это мошенники

— «Яндекс.Деньги» подключились к Системе быстрых платежей

— Новую квартиру теперь можно оплатить онлайн картой

— Сбербанк пояснил, как мошенники получают данные карт

— Чаевые можно будет платить электронно