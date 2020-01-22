О новом правительстве и воздушной кукурузе

Прошедшая неделя прошла под знаком отставки правительства. Даже я, очень далекий от политики, ощутил это. Для финансистов и бухгалтеров этот процесс был вдвойне интересен, поскольку премьер-министром стал глава ФНС, который, в частности, «отверг возможность послабления подоходного налога».
Каким будет новый кабинет министров? Как он будет работать? Какую пользу стране принесет — или это пустые надежды? В общем, как говорят в таких случаях, запасаемся попкорном и смотрим. Тем более, что сегодня День рождения воздушной кукурузы. 390 лет назад Европа открыла для себя свойства зерен кукурузы разрываться под воздействием высоких температур. В 1885 году в Чикаго была изобретена первая машина для приготовления попкорна, а спустя столетие появилась воздушная кукуруза для микроволновок.
А мы предлагаем сегодня приготовить «мячики» из воздушной кукурузы.
Нам понадобится 0.5 стакана кукурузы, 2 ст.л. подсолнечного масла, 3/4 стакана сахара, 80 гр. сливочного масла, 2 ст.л. мёда, 2ст.л. пудинга или сухого крема.
В кастрюле согреть масло на среднем огне. Всыпать кукурузу и список бывших министов, накрыть крышкой. Время от времени встряхивать кастрюлю, пока не выстрелит вся кукуруза. Готовую кукурузу поместить в большую кастрюлю.
Перемешать сахар, крем, масло и мёд. Поместить на сковороду с покрытием и на среднем огне перемешивать до полного растворения сахара, довести до кипения и кипятить 5 минут не перемешивая. Сироп влить в кукурузу, хорошо вымешать с новым перечнем КБК. Когда немного остынет-руками, смоченными в масле, скатать шарики как для гольфа.
Наслаждайтесь с новостями прошедшей недели. Приятного чтения!
Спрашивали — отвечаем...
— Для кого отменят кадровые проверки
— Кто должен подписать уведомление о переходе на УСН создаваемой организации
— Какой КПП указывать в 6-НДФЛ фирме с обособками
— Может ли ИП на патенте оказывать услуги юрлицам
— Вернуть миллион. Что вам нужно знать про новую декларационную кампанию по НДФЛ
— В какой срок надо сдать ССЧ при реорганизации
— Какие отчеты сдавать при ВЭД
— Почему банки интересуются, кто ваш бухгалтер
Новости из ИФНС
— ФНС разъяснила нюансы уплаты НДФЛ за счет налогового агента
— ФНС согласилась, что пени по УСН надо соразмерно уменьшать
Узнайте, как...
— считать НДФЛ при загранкомандировке
— и куда сдать уточненку по 6-НДФЛ за закрытую обособку
— отцу оформить отпуск по уходу за ребенком со дня его рождения
— банки будут определять суммы, которые приставы не смогут взыскивать со счетов
-оформить изменения в ЕГРЮЛ при переходе долей нескольким наследникам
— правильно переносить убытки при УСН
Внимание!
— Бланк уведомления работников об электронных трудовых книжках: образец
— Новый порядок исправления ошибок в бухотчетности
— Форму сведений о среднесписочной численности отменят
— Электронные трудовые книжки: что и как. Презентация от ПФР
— Изменятся правила выплаты пенсий иностранцам
— Если договор ГПХ переквалифицируют в трудовой, придется доплачивать взносы
— С 2021 года отменят НДС и НДФЛ. Узнайте, в каких регионах
— Опубликован план проверок бизнеса на 2020 год. Проверьте, нет ли вас в списке
— Налоговые проверки в 2020 году — изменения
— ККТ при взаимозачетах можно не применять
— Новые коэффициенты-дефляторы на 2020 год
— Еще раз. Осторожнее с покупкой вычетов
— Налоговая массово блокирует ЭЦП из-за расхождений по НДС
Тема недели — материнский капитал
— На материнский капитал можно будет построить жилую дачу
— Маткапитал будут давать за первого ребенка. Выплата за второго увеличится
— У ПФР уже можно требовать маткапитал на первенца
— Новость для всех, кто отправит маткапитал на ипотеку
— За первого ребенка будут платить маткапитал. Чем же недовольны родители
Не может не радовать!
— К неплательщикам налогов уже не придет Красная армия
— Законы, которые нам не нравятся, дадут отменить
— Еще одну форму отчетности отменили
— Расходы на сдачу электронной отчетности можно учесть при УСН
— Снимать деньги с заблокированного счета можно будет без откупных банку
УУППССС...
— Аренда через ФНС. Арендодатели больше не смогут уйти от налога с дохода от сдачи квартиры
— ЦБ прописал пенсионерам голодовку и аскетизм
— Минфин разрешил нарушить поправку в НК, которая ухудшила положение налогоплательщиков
— 1 апреля будет не до шуток. Рассказываем, почему
— Под колпаком у государства: запустят информационную систему учета доходов каждой семьи
— Субсидиарка переходит по наследству, подавать иск можно даже после смерти КДЛ
— Налогового агента могут оштрафовать за любую ошибку в отчетности
А что? А вдруг?
— Как не платить налоги совсем? Есть вариант для смелых и четких
— Налог по вмененке станет чуть меньше
— Многодетным родителям вернут прежний пенсионный возраст
— Ходят слухи об освобождении граждан от уплаты имущественных налогов
— Путин предложил ввести ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет
Понемногу о разном...
— 5-летнюю декларацию по СОУТ сделают бессрочной
— Не всегда оплата медосмотра сотрудников освобождается от взносов
— В сельском хозяйстве установят единый патент
— Поменяется ПБУ по учетной политике
— Минфин напомнил, для кого обязателен аудит
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— Правила трудовых проверок изменятся
— НДФЛ по сотрудникам из стран ЕАЭС надо сначала считать, а потом еще раз пересчитывать
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О как!
— Минтруд приказал заботится о женщинах
— Устроители финансовых пирамид заказали нападение на разоблачителя
— Региональные власти могут менять перечень объектов, облагаемых налогом по кадастровой стоимости
— Для получения вычета на покупку лекарств нужен рецепт со специальным штампом
До чего дошел прогресс!
— О блокировке платежных карт и электронных кошельков будут сообщать в тот же день
— Банки ждут проблемы из-за отмены поддержки Windows 7
— Появились банкоматы с видеосвязью для консультаций
— Налогоплательщики будут подписывать согласие на получение SMS от налоговиков
— Вам предлагают компенсацию за утечку ваших данных? Не верьте, это мошенники
— «Яндекс.Деньги» подключились к Системе быстрых платежей
— Новую квартиру теперь можно оплатить онлайн картой
— Сбербанк пояснил, как мошенники получают данные карт