Репетиция весны под законодательные инициативы и новый рецепт салата

Прошедшую неделю в плане новостей можно характеризовать как достаточно сбалансированную. Официальные новости о возможностях формирования и сдачи СЗВ-ТД, сокращении списка товаров, подлежащих маркировке, изменении Минфином шести стандартов бухучета для госсектора соседствовали с информацией о снижении до 23-25% страховых взносов для работодателей и напоминанием Роструда об уменьшении рабочих дней в феврале-марте. Все это было приправлено легким налетом цифровизации: в частности, чек с онлайн-кассы теперь можно получить на WhatsApp, жалобы в налоговую отправлять по ТКС, а кредиты начнут выдавать продуктовые магазины. А в качестве десерта — разрешение предпринимателям открывать бизнес в тюрьмах.

Но завершение этой недели абсолютно точно будет праздничным. Для тех, кто не считает чем-то особенным День Святого Валентина, предлагаем просто отметить наступление выходных и предчувствие весны. В аптекарском огороде, например, начинается выставка тюльпанов «Репетиция весны» — незабываемое зрелище. А чтобы наслаждаться этой красотой на сытый желудок предлагаем салат корн с мясом и помидорами. Кстати, древние греки и римляне считали, что этот салат особенно полезен для мужчин.

Нам понадобится салат корн, помидоры, несколько кусочков жареного куриного мяса, соль, перец, винный уксус или сок лимона, растительное масло и щепотка сахара. Салат Корн промыть, обсушить, разобрать на листики и выложить в салатник. Добавить нарезаные дольками помидоры и нарезаное соломкой обжареное мясо. Винный уксус или лимонный сок смешать с солью (мы помним про запрет продажи нейодированной соли?), свежемолотым черным перцем и сахаром, добавить растительное масло. Полученной заправкой залить салат. Подавать со свежим хлебом.

Приятного аппетита и приятного чтения финансовых новостей!

Спрашивали — отвечаем...

— Для каких компаний вырастут налоги

— Когда работника с маленьким ребенком нельзя уволить за прогул

— ИП манят 1% ставкой на УСН. Но стоит ли оно того?

— Налоговая шлет устаревшие требования, чтобы вы заплатили дважды?

— Кто выдает кассовый чек при реализации через агентов?

— Когда из-за директора или учредителя откажут в регистрации ООО

— Кому из бывших собственников имущества необходимо сдать 3-НДФЛ

— Дробление: на чем прокалывается бизнес

— Облагать ли взносами компенсацию за связь для удаленного работника?

— Когда продажа лекарств не попадает под ЕНВД

— Сделка с векселями нереальна. Как снизить штраф до смешного

— Когда организация не может выбрать ИФНС для сдачи декларации по имуществу

— Экономия на процентах по займу на покупку жилья: облагать НДФЛ или нет

— Патентная система налогообложения: что изменил новый закон

Узнайте, как...

— обжаловать отказ в регистрации ООО

— получить социальный вычет по расходам на лечение родителей

— ИП на УСН ЕНВД уменьшить налог на фиксированные взносы

— оплатить налоги и штрафы за организацию, у которой ноль на счете? Советы бухгалтеров

— иностранцу платить НДФЛ при продаже квартиры в России

— северные надбавки к зарплатам сотрудников учитывать при расчете налога на прибыль

— учитывать расходы на лизинг при переходе с УСН «доходы» на «доходы минус расходы»

— и когда расходы на создание сайта можно учесть при УСН

Внимание!

— СЗВ-ТД можно формировать в бесплатной версии 1С

— Хранение документов. С 18 февраля новый приказ

— Апелляционную жалобу на решения налоговых органов надо будет подавать по установленной форме

— ПФР будет копить штрафы за СЗВ-М до 3000 рублей

— Утверждена новая декларация по акцизам

— Срочно напишите заявление! СЗВ-ТД не отправить без нового соглашения с ПФР

— Сведения из пенсионных лицевых счетов будут выдавать по-новому

— Поправки в ИИС. Как будут популяризировать индивидуальные инвестиционные счета второго типа

— В Москве введут пятилетний особый правовой режим для ИТ-компаний

— Обновлены форматы информационного обмена с операторами фискальных данных

— Минфин изменил шесть стандартов бухучета для госсектора

— Регулирование аптек ужесточат для борьбы с ростом цен

— Налоговая может запрашивать документы не только по прямым контрагентам

Не может не радовать!

— Роструд напомнил: в феврале-марте будем меньше работать

— Страховые взносы для работодателей снизят до 23-25%

— Все работодатели должны индексировать зарплату сотрудников

— За крупный обнал осудили налоговиков

УУППССС...

— Данные более 44 тыс. россиян утекли в сеть из-за кредитного брокера

— Нелепые аргументы инспекции, чтобы заблокировать счет

— За подделку маркировки на товарах введут уголовную ответственность

— Бизнесмен неудачно подкупил инспектора ИФНС

— Как с гуся вода... Минфин не стал менять свою позицию по фиксированным взносам при УСН

— Банки начнут отбирать у людей ипотечные квартиры

А что? А вдруг?

— Предпринимателям открыли возможность вести бизнес в тюрьме

Понемногу о разном...

— Пока при переходе с ЕНВД на УСН нельзя учесть расходы на остатки товара. Но скоро все изменится

— Тысячи ресторанов и кафе обязаны закрыться из-за нового закона

— При торговле маркированными товарами можно совмещать ЕНВД и УСН

— Для самозанятых просят льготы по маркировке товаров

— Освобождение медицинских изделий от НДС зависит от вида регистрационного удостоверения

— Осторожнее с кредитами. Массово страдают ИП и физлица от новой схемы мошенников

— Квартирные проблемы, если использовали маткапитал

— СНТ должно платить НДФЛ и не может перевести работников на НПД

— ЦБ снизил ключевую ставку до 6% и упомянул коронавирус

— Онлайн-магазины стали принимать товары от самозанятых

— За апартаменты налоговый вычет не положен

О как!

— Банки по два раза проверяют платежи от 100 тыс. под страхом штрафов по 115-ФЗ

— Экс-глава ПФР Дроздов запустит новую пенсионную реформу

— Однодневки вычистили, теперь у налоговиков новая цель. Вздрогнем

— ПФР заказал работу с лицевыми счетами граждан компании без работников и сайта

— После смерти нет НДФЛ

— Руководство Росреестра вымогало у директоров деньги за низкую кадастровую стоимость

— Табачные компании заплатили миллиарды рублей за махинации с акцизами

До чего дошел прогресс!

— Магазины подключатся к системе быстрых платежей без помощи банков

— 50 документов начнут выдавать в электронном виде

— Мошенники изменили сценарий развода. Деньги с карт воруют по-новому

— Трудовые договоры станут электронными

— Растет число банкоматов, в которые не надо вставлять карту

— Персональные данные клиентов МФО продают в интернете

— Вот такая борьба с подменой банковских номеров мошенниками