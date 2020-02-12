Репетиция весны под законодательные инициативы и новый рецепт салата

Прошедшую неделю в плане новостей можно характеризовать как достаточно сбалансированную. Официальные новости о возможностях формирования и сдачи СЗВ-ТД, сокращении списка товаров, подлежащих маркировке, изменении Минфином шести стандартов бухучета для госсектора соседствовали с информацией о снижении до 23-25% страховых взносов для работодателей и напоминанием Роструда об уменьшении рабочих дней в феврале-марте. Все это было приправлено легким налетом цифровизации: в частности, чек с онлайн-кассы теперь можно получить на WhatsApp, жалобы в налоговую отправлять по ТКС, а кредиты начнут выдавать продуктовые магазины. А в качестве десерта — разрешение предпринимателям открывать бизнес в тюрьмах.
Но завершение этой недели абсолютно точно будет праздничным. Для тех, кто не считает чем-то особенным День Святого Валентина, предлагаем просто отметить наступление выходных и предчувствие весны. В аптекарском огороде, например, начинается выставка тюльпанов «Репетиция весны» — незабываемое зрелище. А чтобы наслаждаться этой красотой на сытый желудок предлагаем салат корн с мясом и помидорами. Кстати, древние греки и римляне считали, что этот салат особенно полезен для мужчин.
Нам понадобится салат корн, помидоры, несколько кусочков жареного куриного мяса, соль, перец, винный уксус или сок лимона, растительное масло и щепотка сахара. Салат Корн промыть, обсушить, разобрать на листики и выложить в салатник. Добавить нарезаные дольками помидоры и нарезаное соломкой обжареное мясо. Винный уксус или лимонный сок смешать с солью (мы помним про запрет продажи нейодированной соли?), свежемолотым черным перцем и сахаром, добавить растительное масло. Полученной заправкой залить салат. Подавать со свежим хлебом.
Приятного аппетита и приятного чтения финансовых новостей!
Спрашивали — отвечаем...
— Для каких компаний вырастут налоги
— Когда работника с маленьким ребенком нельзя уволить за прогул
— ИП манят 1% ставкой на УСН. Но стоит ли оно того?
— Налоговая шлет устаревшие требования, чтобы вы заплатили дважды?
— Кто выдает кассовый чек при реализации через агентов?
— Когда из-за директора или учредителя откажут в регистрации ООО
— Кому из бывших собственников имущества необходимо сдать 3-НДФЛ
— Дробление: на чем прокалывается бизнес
— Облагать ли взносами компенсацию за связь для удаленного работника?
— Когда продажа лекарств не попадает под ЕНВД
— Сделка с векселями нереальна. Как снизить штраф до смешного
— Когда организация не может выбрать ИФНС для сдачи декларации по имуществу
— Экономия на процентах по займу на покупку жилья: облагать НДФЛ или нет
— Патентная система налогообложения: что изменил новый закон
Узнайте, как...
— обжаловать отказ в регистрации ООО
— получить социальный вычет по расходам на лечение родителей
— ИП на УСН ЕНВД уменьшить налог на фиксированные взносы
— оплатить налоги и штрафы за организацию, у которой ноль на счете? Советы бухгалтеров
— иностранцу платить НДФЛ при продаже квартиры в России
— северные надбавки к зарплатам сотрудников учитывать при расчете налога на прибыль
— учитывать расходы на лизинг при переходе с УСН «доходы» на «доходы минус расходы»
— и когда расходы на создание сайта можно учесть при УСН
Внимание!
— СЗВ-ТД можно формировать в бесплатной версии 1С
— Хранение документов. С 18 февраля новый приказ
— Апелляционную жалобу на решения налоговых органов надо будет подавать по установленной форме
— ПФР будет копить штрафы за СЗВ-М до 3000 рублей
— Утверждена новая декларация по акцизам
— Срочно напишите заявление! СЗВ-ТД не отправить без нового соглашения с ПФР
— Сведения из пенсионных лицевых счетов будут выдавать по-новому
— Поправки в ИИС. Как будут популяризировать индивидуальные инвестиционные счета второго типа
— В Москве введут пятилетний особый правовой режим для ИТ-компаний
— Обновлены форматы информационного обмена с операторами фискальных данных
— Минфин изменил шесть стандартов бухучета для госсектора
— Регулирование аптек ужесточат для борьбы с ростом цен
— Налоговая может запрашивать документы не только по прямым контрагентам
Не может не радовать!
— Роструд напомнил: в феврале-марте будем меньше работать
— Страховые взносы для работодателей снизят до 23-25%
— Все работодатели должны индексировать зарплату сотрудников
— За крупный обнал осудили налоговиков
УУППССС...
— Данные более 44 тыс. россиян утекли в сеть из-за кредитного брокера
— Нелепые аргументы инспекции, чтобы заблокировать счет
— За подделку маркировки на товарах введут уголовную ответственность
— Бизнесмен неудачно подкупил инспектора ИФНС
— Как с гуся вода... Минфин не стал менять свою позицию по фиксированным взносам при УСН
— Банки начнут отбирать у людей ипотечные квартиры
А что? А вдруг?
— Предпринимателям открыли возможность вести бизнес в тюрьме
Понемногу о разном...
— Пока при переходе с ЕНВД на УСН нельзя учесть расходы на остатки товара. Но скоро все изменится
— Тысячи ресторанов и кафе обязаны закрыться из-за нового закона
— При торговле маркированными товарами можно совмещать ЕНВД и УСН
— Для самозанятых просят льготы по маркировке товаров
— Освобождение медицинских изделий от НДС зависит от вида регистрационного удостоверения
— Осторожнее с кредитами. Массово страдают ИП и физлица от новой схемы мошенников
— Квартирные проблемы, если использовали маткапитал
— СНТ должно платить НДФЛ и не может перевести работников на НПД
— ЦБ снизил ключевую ставку до 6% и упомянул коронавирус
— Онлайн-магазины стали принимать товары от самозанятых
— За апартаменты налоговый вычет не положен
О как!
— Банки по два раза проверяют платежи от 100 тыс. под страхом штрафов по 115-ФЗ
— Экс-глава ПФР Дроздов запустит новую пенсионную реформу
— Однодневки вычистили, теперь у налоговиков новая цель. Вздрогнем
— ПФР заказал работу с лицевыми счетами граждан компании без работников и сайта
— Руководство Росреестра вымогало у директоров деньги за низкую кадастровую стоимость
— Табачные компании заплатили миллиарды рублей за махинации с акцизами
До чего дошел прогресс!
— Магазины подключатся к системе быстрых платежей без помощи банков
— 50 документов начнут выдавать в электронном виде
— Мошенники изменили сценарий развода. Деньги с карт воруют по-новому
— Трудовые договоры станут электронными
— Растет число банкоматов, в которые не надо вставлять карту
— Персональные данные клиентов МФО продают в интернете
— Вот такая борьба с подменой банковских номеров мошенниками