Как зазывать весну, когда в экономике кризис, а в стране – короновирус?

Прошлая неделя прошла под знаком пандемии – экономической и медицинской. Бизнес из последних сил пытается остаться на плаву, но продажи резко падают, и руководители компаний вынуждены отправлять людей в отпуск без содержания. Государство делает вид, что как-то ему в этом помогает – обещает отсрочку от налогов и взносов до 1 мая, а малому бизнесу можно будет не платить страховые взносы с марта в течение трех месяцев. У людей страх двойной – заболеть и остаться без работы.
На фоне всех этих событий хочется какой-то доброй, светлой отдушины. Поэтому я предлагаю сегодня отметить Закликание весны. Наши предки верили, что в этот день к людям спускалась Весна, и отмечали победу света над темным миром. В честь этого пекли особое печенье в форме птичек-жаворонков – предвестников тепла и жизни. Делимся с вами одним из множества рецептов этого печенья.
Нам потребуются: ржаная мука, сахар, яйцо, сметана, питьевая сода.
Разбить в миску яйца, всыпать сахар и вымешать, постепенно подливая растопленное масло, а потом холодную сметану. Затем положить чайную ложку соды, предварительно смешанной с небольшим количеством муки, всыпать остальную муку и замесить крутое тесто. Полученное тесто раскатать тонким слоем, смазать всю его поверхность яичным желтком, вырезать специальной кулинарной формочкой (или вручную) печенье в виде птичек, уложить их на железный лист, смазанный маслом, и испечь в духовом шкафу.
Ну, что, почувствовали прилив сил и хорошего настроения? Тогда и финансовые новости вам не страшны.
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