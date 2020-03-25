Клерк.Ру
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Как зазывать весну, когда в экономике кризис, а в стране – короновирус?

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Прошлая неделя прошла под знаком пандемии – экономической и медицинской. Бизнес из последних сил пытается остаться на плаву, но продажи резко падают, и руководители компаний вынуждены отправлять людей в отпуск без содержания. Государство делает вид, что как-то ему в этом помогает – обещает отсрочку от налогов и взносов до 1 мая, а малому бизнесу можно будет не платить страховые взносы с марта в течение трех месяцев.  У людей страх двойной – заболеть и остаться без работы.

На фоне всех этих событий хочется какой-то доброй, светлой отдушины. Поэтому я предлагаю сегодня отметить Закликание весны. Наши предки верили, что в этот день к людям спускалась Весна, и отмечали победу света над темным миром. В честь этого пекли особое печенье в форме птичек-жаворонков – предвестников тепла и жизни. Делимся с вами одним из множества рецептов этого печенья.

Нам потребуются: ржаная мука, сахар, яйцо, сметана, питьевая сода.

Разбить в миску яйца, всыпать сахар и вымешать, постепенно подливая растопленное масло, а потом холодную сметану. Затем положить чайную ложку соды, предварительно смешанной с небольшим количеством муки, всыпать остальную муку и замесить крутое тесто. Полученное тесто раскатать тонким слоем, смазать всю его поверхность яичным желтком, вырезать специальной кулинарной формочкой (или вручную) печенье в виде птичек, уложить их на железный лист, смазанный маслом, и испечь в духовом шкафу.

Ну, что, почувствовали прилив сил и хорошего настроения? Тогда и финансовые новости вам не страшны. 

Тема недели: короновирус

 Спрашивали – отвечаем…

Узнайте, как…

 Внимание!

 Не может не радовать!

 УУППССС…

 А что? А вдруг?

 Понемногу о разном…

  1. НДФЛ, взысканный с налогового агента, нельзя учесть в расходах при УСН
  2. Размер уставного фонда унитарных предприятий отвяжут от МРОТ
  3. 3-летний минимальный срок владения единственным жильем можно применять к квартирам, купленным до 2020 года
  4. При продаже квартиры после смерти мужа имеет значение дата ее покупки, а не дата вступления в наследство
  5. Если арендатор госимущества – физлицо, НДС будет платить арендодатель
  6. В ТК пропишут новый вид занятости: неполная дистанционная работа  
  7. Предпринимателю желательно иметь привилегированную банковскую карту
  8. ЦБ не стал менять ключевую ставку из-за обвала рубля. Она по-прежнему 6%
  9. На северных сотрудниках сэкономить не получится. Районный коэффициент облагается НДФЛ и взносами

 О как!

 Без комментариев

 Никогда не было и вот опять…

 До чего дошел прогресс!