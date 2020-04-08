Как читать финансовые новости? На сытый желудок, после обязательного просмотра мультфильмов

Сегодня наша жизнь волей-неволей строится вокруг короновируса и экономического кризиса. Медийная повестка напоминает вести с фронтов. С одной стороны – количество заболевших, количество умерших, распространение вируса.

С другой стороны – второй антикризисный план появится на этой неделе, но денег бизнесу не дадут, а власти разработали стресс-тесты с нефтью по $10 и карантином до осени. Режим самоизоляции принес психологические проблемы, о которых многие совсем недавно даже не подозревали. И даже оптимистические посты в соцсетях о возможностях получить дополнительные навыки и перестроить свой бизнес выглядят как-то неубедительно.

Поэтому мы сегодня решили вернуть вас в детство, когда деревья были большими, трава – зеленой, вера в чудеса – безграничной, а герои любимых мультфильмов становились буквально членами семьи. Кстати, о мультфильмах. Сегодня День российской анимации – 108 лет тому назад впервые в истории была представлена анимационная картина, созданная русским биологом Владиславом Старевичем. Это была «Прекрасная Люканида» - история о несчастной любви из жизни насекомых стала пародией на сюжеты рыцарских романов.

Поэтому сегодня наш традиционный рецепт мультяшный – спагетти с фрикадельками «Романтик» из мультфильма «Леди и бродяга». Нам понадобится фарш, лук, яйцо, 1−2 ломтика белого хлеба, половина стакана молока, консервированные помидоры без кожицы, спагетти, чеснок, растительное масло, зелень, соль, перец.

Сначала приготовим соус: обжарим мелко рубленный лук и чеснок до прозрачности, добавим томаты, соль, перец. Оставим кипятить на медленном огне 5−8 минут.

Для фрикаделек смешать фарш с очень мелко рубленным луком, яйцом и хлебом, заранее залитым молоком. Посолить, поперчить, вымесить фарш. Скатать фрикадельки размером с грецкий орех, обвалять слегка в муке и обжарить до румяности.

Отварить спагетти. Переложить фрикадельки в соус и еще проварить 1−2 минуты. Подавать со спагетти, густо полив соусом и посыпав зеленью. Рекомендуем привлечь к приготовлению детей и кушать вместе с героями мультика.

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