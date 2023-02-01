«Утренний бухгалтер». Если придет письмо о сверке якобы из ИФНС, будьте осторожны

Бухгалтеры стали получать по меньшей мере странные письма о сверке якобы от налоговиков. В реальности в письмах вирус. Будьте аккуратны.

Занимательная статистика. Больше 80 тысяч рублей в месяц должна зарабатывать семья, чтобы спокойно платить ипотеку, посчитали в НБКИ.

Как по новой системе ЕНС будут считаться пени по налогам? Минфин выпустил письмо, а наш эксперт его разобрал. Спойлер: ясности в этом письме немного.

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Дата проведения: 7 февраля, вторник

Малый бизнес и системы налогообложения

Дата проведения: 7 февраля, вторник

Как бухгалтеру работать с внештатниками: самозанятые, ИП, физлица

Дата проведения: 7 февраля, вторник

Новое в учете основных средств и транспорта в 2022-2023 гг.: ФСБУ «ОС», «Аренда», лизинг, ремонт, путевые листы (онлайн и в зале)

Дата проведения: 7 февраля, вторник

Последние изменения в налогообложение внешнеторговых операций. Новое в 2023 году.

Дата проведения: 7 февраля, вторник

Некоммерческие организации: все изменения 2023 г. и отчетность за 2022 г. Учет ОС, аренды и целевых средств по новым ФСБУ (онлайн и в зале)

Дата проведения: 6 февраля, понедельник

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Дата проведения: 5 февраля, воскресенье

Новая профессия-"Бухгалтер для бизнеса«.Идёт набор на получение квалификации CAP/CPA для финансистов . Очно или дистанционно.

Дата проведения: 5 февраля, воскресенье

Идёт набор в группу -«Сложные вопросы в МСФО». Практика применения

Дата проведения: 4 февраля, суббота

ЕФС-1: мастер-класс по заполнению

Дата проведения: 3 февраля, пятница

Статьи

– «Утренний бухгалтер». Новые нюансы с 6-НДФЛ: доходы и вычеты

Несколько моментов, которые вы могли не знать.

🔒 Оплата путевок не работнику ООО за счет нераспределенной прибыли: обратите внимание на налоги

Нераспределенной прибылью общество может распоряжаться по своему усмотрению. Например, купить путевку постороннему лицу. Как обстоят дела с налогами в этом случае?

– Как отразить доначисление взносов по результатам камералки

Расскажем про порядок отражения ошибки в отчетности. А также приведем примеры бухгалтерских проводок.

– Новое в законах для самозанятых в 2023 году

Результаты эксперимента с самозанятостью превзошли все ожидания: в декабре 2022 года количество плательщиков налога на профессиональный доход превысило 6 млн. Эксперты прогнозируют, что количество граждан в статусе самозанятых будет только увеличиваться.

– Перечень пособий, выплачиваемых из СФР в 2023 году

Несмотря на то что Фонд социального страхования с нового, 2023 года объединился с Пенсионным фондом в единый Соцфонд, функционал ни того, ни другого никуда не делся. Пока идёт неизбежный период адаптации, многие так и продолжат искать прежние пособия и выплаты в ФСС – так проще, привычнее и понятнее.

– Банки раздают платежные наклейки на телефон и спорят, кто лучше

Понедельник часто выбирается разными компаниями для всяких важных новостей или для запусков новых проектов. Недавно вышло забавно: Альфа-банк и Сбер все так же в понедельник сообщили о том, что будут раздавать клиентам платежные стикеры (наклейки) на телефон, с помощью которых оплату можно будет совершать бесконтактно.

– Отпуск, выпадающий на праздничный выходной день, в программах 1С

Отгремели новогодние праздники, а вместе с ними и отпускные в лицах любителей подольше отдохнуть за счет новогодних праздничных дней. Не за горами маленькие государственные выходные – 23 февраля, 8 марта и майские выходные. Поэтому вновь ожидается наплыв сотрудников, желающих совместить трудовой отпуск с дополнительными праздничными выходными.

– «Ночной бухгалтер». Новая сенсация от ФНС: на взносы можно делать платежки. А еще обещают, что банки не будут блокировать счета

Не прошло не то что года – даже месяца, а налоговики опять меняют правила игры по фиксированным взносам. На этот раз расклад такой: вместо заявлений с ЭЦП нужны платежки-уведомления, чтобы уменьшать налог.

– Минфин рассказал, как правильно считать пени. Ясно еще далеко не все

Разъяснения Минфина никогда не отличались особой ясностью. Но сейчас от чиновников требуется объяснить налогоплательщикам, как правильно применять новую систему ЕНС. Объясняют они... Так себе. Например, как начислять пени в разных ситуациях.

🔒 Четыре разъяснения от ФНС про налог на прибыль IT-компаний: какие будут условия

В 2022-2024 годах IT-компании применяют ставку 0% по налогу на прибыль. Об этом и других важных пунктах ФНС рассказала в важном письме.

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Документы

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/1023@ от 31.01.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/129738 от 29.12.2022

Подробнее о документе мы писали в новости После реорганизации дочерняя IT-компания не может применять льготу по налогу на прибыль и страховым взносам

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/126209 от 22.12.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Радиоэлектронные компании применяют налоговые льготы только после включения их в реестр

Роскомнадзор: Приказ № 191 от 30.11.2022

Минфин РФ: Письмо № 07-01-09/80036 от 04.10.2021

Роскомнадзор: Письмо № 03-100982 от 14.11.2022

Федеральный закон № 38-ФЗ от 13.03.2006

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/126326 от 22.12.2022

Подробнее о документе мы писали в новости ДМС работников в размере 6% ФОТ можно включать в расходы

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд: Постановление № 17АП-13962/2014-АК от 08.07.2015

Федеральный закон № 8-ФЗ от 12.01.1996