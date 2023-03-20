«Утренний бухгалтер». За утечку данных введут огромные штрафы и уголовку

От фиксированного штрафа до 10 лет лишения свободы: власти ужесточают ответственность за утечку и продажу персональных данных.

Работодателям, которые трудоустроят несовершеннолетних, снизят страховые взносы.

Декларация и уведомления по налогу на имущество: ФНС выпустила разъяснения и окончательно всех запутала.

Маркетплейсы хотят создать черный список продавцов контрафакта.

Как налоговая проверяет ККТ на рынках и ярмарках в 2023 году: узнаете из обзора.

Совет директоров ЦБ решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.

Как заполнять налоговые платежки по приказу Минфина № 107н: забирайте подробную инструкцию с примерами.

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Новости

2 Если не сдать уведомление на имущественные налоги, их начислят не вовремя

3 При ликвидации должника безнадежную задолженность можно списать в расходы

4 Налоговики пробьют по реестру МСП работодателей, заявивших в РСВ тариф 20

5 👌 В сервисе ФНС можно сформировать платежку на фиксированные взносы

6 Каждый пятый предприниматель жалуется на коррупцию

7 ФНС сделала сервис для уплаты налогов платежками-уведомлениями

8 На Госуслугах можно заранее заполнить черновик заявления на запись в первый класс. А в нужную дату только отправить

9 Wildberries создаст комиссию по спорам с пунктами выдачи

10 Правила работы с личными данными станут жестче. Введут не только огромные штрафы, но и уголовку

11 77% соискателей проверяет работодателей до собеседования

12 📝 До 1 апреля 2023 года заказчики обязаны разместить в ГИС ЕИС два отчета

13 МТС-банк сегодня задерживает для юрлиц конвертацию долларов в рубли

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15 Должники стали чаще общаться с колл-центрами

16 Минтруд предложил сократить страховые взносы работодателям, которые нанимают несовершеннолетних

17 В магазинах Metro отменили вход по карте гостя

18 Как начислят налог на имущество бизнесу при сдаче и декларации, и уведомления

19 Сбермаркет начнет доставлять блюда из ресторанов по всей стране

20 📲💻 С 20 марта 2023 года в ДНР заработает сервис онлайн-записи на прием в инспекцию

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22 Треть работников KPI пугают и демотивируют

23 ❗️ Осталась неделя, чтобы сдать декларацию по налогу на прибыль за 2022 год. Успеваете?

24 ⚡ Сбер может направить на дивиденды за 2022 год рекордную сумму

25 МСП Банк выдаст высокотехнологичными компаниями кредиты на 1,2 млрд рублей

26 Работодатели из ДНР должны заключить трудовые договоры с сотрудниками

27 Сотрудники из Москвы хотят зарабатывать больше 170 тысяч в месяц

28 ⚡ До 2030 года плановые проверки бизнеса будут только на объектах высокого риска

29 😱В Сообществе профессиональных бухгалтеров уже 600 человек. А вы с нами?

30 При переходе с УСН «доходы» на ОСНО нельзя принять на вычет НДС с остатков товаров

31 Google Play снова удалил мобильные приложения подсанкционных банков

32 Теперь 10 банков открывают счета плательщикам автоУСН. Точка добавилась

33 ⚡ Лимит для бесплатных переводов между своими счетами ЦБ снижать не хочет

34 Wildberries разблокировал работу бунтующих ПВЗ

35 Компания «Черкизово» вошла в режим налогового мониторинга

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38 Автомобиль для семьи погибшего участника СВО не облагается НДФЛ

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40 Депутаты создадут «закон Бакальчук», который будет регулировать работу маркетплейсов

41 Маркетплейсы соберут реестр продавцов контрафакта

42 Фермерам компенсируют 50% трат на оборудование для маркировки

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События

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Составляем бухгалтерскую отчетность в программе 1С:Бухгалтерия

Дата проведения: 23 марта, четверг

Что делать с сотрудниками в 2023: доверяем, проверяем, оптимизируем

Дата проведения: 23 марта, четверг

Какие условия и расчет оплаты труда не вызовут претензий у проверяющих?

Дата проведения: 23 марта, четверг

Какие условия и расчет оплаты труда не вызовут претензий у проверяющих?

Дата проведения: 23 марта, четверг

Допрос в налоговой: уловки инспекторов и последствия

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Как вести обязательный электронный документооборот при продаже маркированных товаров

Дата проведения: 22 марта, среда

Бесплатный вебинар "3 пути бухгалтера: зарабатывайте в 2-3 раза больше!"

Дата проведения: 22 марта, среда

Инструкция к действию: как отчитаться по контролируемым сделкам в 2023 году

Дата проведения: 22 марта, среда

Сотрудники, которые релоцировались: выплаты, кадровый учет, прием и увольнение

Дата проведения: 21 марта, вторник

Статьи

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— Как заполнить и сдать расчет по страховым взносам за 1 кв. 2023 года: инструкция

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Собрали для вас в одном месте топ всех новостей последних дней о том, из-за чего разгорелась не самая приятная для маркетплейса история.

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Еще в начале года предприниматели просили дать возможность на сайте ФНС заполнять платежки, заменяющие уведомления (т.е. платить налоги «как раньше»). На что налогивики отвечали – никаких изменений не будет, вы там сами как-нибудь. И все-таки сервис переделали.

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Документы

Подробнее о документе мы писали в новости При ликвидации должника безнадежную задолженность можно списать в расходы

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/2838@ от 14.03.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Автомобиль для семьи погибшего участника СВО не облагается НДФЛ

: Федеральный закон № 127-ФЗ от 26.10.2002

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/11591 от 13.02.2023

Подробнее о документе мы писали в новости При переходе с УСН «доходы» на ОСНО нельзя принять на вычет НДС с остатков товаров

Минфин РФ: Приказ № 107н от 12.11.2013

Закон № 4468-1 от 12.02.1993

Правительство РФ: Постановление № 776 от 29.04.2022

минзд: Приказ № 972н от 14.09.2020

Пятый кассационный суд общей юрисдикции: Кассационное определение № 77-1795/2022 от 01.11.2022

Верховный: Определение № 29-Дп-11-1 от 22.06.2011

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