«Утренний бухгалтер». За утечку данных введут огромные штрафы и уголовку

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— Одиннадцать налоговых баз для НДФЛ 13% и 15%: таблица
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ДокументыМинфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/7894 от 01.02.2023
Подробнее о документе мы писали в новости При ликвидации должника безнадежную задолженность можно списать в расходы
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/2838@ от 14.03.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Автомобиль для семьи погибшего участника СВО не облагается НДФЛ
: Федеральный закон № 127-ФЗ от 26.10.2002
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/11591 от 13.02.2023
Подробнее о документе мы писали в новости При переходе с УСН «доходы» на ОСНО нельзя принять на вычет НДС с остатков товаров
Минфин РФ: Приказ № 107н от 12.11.2013
Правительство РФ: Постановление № 776 от 29.04.2022
минзд: Приказ № 972н от 14.09.2020
Пятый кассационный суд общей юрисдикции: Кассационное определение № 77-1795/2022 от 01.11.2022
Верховный: Определение № 29-Дп-11-1 от 22.06.2011
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