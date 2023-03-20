Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер». За утечку данных введут огромные штрафы и уголовку

Оборотный штраф может составить до 500 млн рублей.

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От фиксированного штрафа до 10 лет лишения свободы: власти ужесточают ответственность за утечку и продажу персональных данных.

Работодателям, которые трудоустроят несовершеннолетних, снизят страховые взносы.

Декларация и уведомления по налогу на имущество: ФНС выпустила разъяснения и окончательно всех запутала.

Маркетплейсы хотят создать черный список продавцов контрафакта.

Как налоговая проверяет ККТ на рынках и ярмарках в 2023 году: узнаете из обзора.

Совет директоров ЦБ решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.

Как заполнять налоговые платежки по приказу Минфина № 107н: забирайте подробную инструкцию с примерами

🔥 Как правильно формировать чек и не попасть на штрафы 🔥

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Новости

1 С 2023 года можно будет открыть индивидуальный инвестиционный счет третьего типа

2 Если не сдать уведомление на имущественные налоги, их начислят не вовремя

3 При ликвидации должника безнадежную задолженность можно списать в расходы

4 Налоговики пробьют по реестру МСП работодателей, заявивших в РСВ тариф 20

5 👌 В сервисе ФНС можно сформировать платежку на фиксированные взносы

6 Каждый пятый предприниматель жалуется на коррупцию

7 ФНС сделала сервис для уплаты налогов платежками-уведомлениями

8 На Госуслугах можно заранее заполнить черновик заявления на запись в первый класс. А в нужную дату только отправить

9 Wildberries создаст комиссию по спорам с пунктами выдачи

10 Правила работы с личными данными станут жестче. Введут не только огромные штрафы, но и уголовку

11 77% соискателей проверяет работодателей до собеседования

12 📝 До 1 апреля 2023 года заказчики обязаны разместить в ГИС ЕИС два отчета

13 МТС-банк сегодня задерживает для юрлиц конвертацию долларов в рубли

14 Приложения банков «Левобережный», «Приморье» и «Уралсиб» пропали из Google Play

15 Должники стали чаще общаться с колл-центрами

16 Минтруд предложил сократить страховые взносы работодателям, которые нанимают несовершеннолетних

17 В магазинах Metro отменили вход по карте гостя

18 Как начислят налог на имущество бизнесу при сдаче и декларации, и уведомления

19 Сбермаркет начнет доставлять блюда из ресторанов по всей стране

20 📲💻 С 20 марта 2023 года в ДНР заработает сервис онлайн-записи на прием в инспекцию

21 ⚡ Ключевую ставку ЦБ вновь оставили на уровне 7,5%

22 Треть работников KPI пугают и демотивируют

23 ❗️ Осталась неделя, чтобы сдать декларацию по налогу на прибыль за 2022 год. Успеваете?

24 ⚡ Сбер может направить на дивиденды за 2022 год рекордную сумму

25 МСП Банк выдаст высокотехнологичными компаниями кредиты на 1,2 млрд рублей

26 Работодатели из ДНР должны заключить трудовые договоры с сотрудниками

27 Сотрудники из Москвы хотят зарабатывать больше 170 тысяч в месяц

28 ⚡ До 2030 года плановые проверки бизнеса будут только на объектах высокого риска

29 😱В Сообществе профессиональных бухгалтеров уже 600 человек. А вы с нами?

30 При переходе с УСН «доходы» на ОСНО нельзя принять на вычет НДС с остатков товаров

31 Google Play снова удалил мобильные приложения подсанкционных банков

32 Теперь 10 банков открывают счета плательщикам автоУСН. Точка добавилась

33 ⚡ Лимит для бесплатных переводов между своими счетами ЦБ снижать не хочет

34 Wildberries разблокировал работу бунтующих ПВЗ

35 Компания «Черкизово» вошла в режим налогового мониторинга

36 В регионах откроют центры занятности для подростков

37 «Тинькофф Инвестиции» возобновили торги иностранными бумагами. Пока в тестовом режиме

38 Автомобиль для семьи погибшего участника СВО не облагается НДФЛ

39 Минфин собирается изменить порядок уплаты НДФЛ с купонного дохода

40 Депутаты создадут «закон Бакальчук», который будет регулировать работу маркетплейсов

41 Маркетплейсы соберут реестр продавцов контрафакта

42 Фермерам компенсируют 50% трат на оборудование для маркировки

Управленческий учет и бюджетирование для бухгалтеров, директоров и ИП — 2023

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События

ИП в 2023 году: налогообложение, ЕНП, АУСН, отчетность

Дата проведения: 23 марта, четверг

Составляем бухгалтерскую отчетность в программе 1С:Бухгалтерия

Дата проведения: 23 марта, четверг

Что делать с сотрудниками в 2023: доверяем, проверяем, оптимизируем

Дата проведения: 23 марта, четверг

Какие условия и расчет оплаты труда не вызовут претензий у проверяющих?

Дата проведения: 23 марта, четверг

Какие условия и расчет оплаты труда не вызовут претензий у проверяющих?

Дата проведения: 23 марта, четверг

Допрос в налоговой: уловки инспекторов и последствия

Дата проведения: 22 марта, среда

Как вести обязательный электронный документооборот при продаже маркированных товаров

Дата проведения: 22 марта, среда

Бесплатный вебинар "3 пути бухгалтера: зарабатывайте в 2-3 раза больше!"

Дата проведения: 22 марта, среда

Инструкция к действию: как отчитаться по контролируемым сделкам в 2023 году

Дата проведения: 22 марта, среда

Сотрудники, которые релоцировались: выплаты, кадровый учет, прием и увольнение

Дата проведения: 21 марта, вторник

Статьи

«Утренний бухгалтер». Налоговики сглаживают проблемный переход на ЕНС

По мнения ведомства ситуация не критична: никого не штрафуют и долги не взыскивают.

Как заполнить и сдать расчет по страховым взносам за 1 кв. 2023 года: инструкция

По какой форме заполнять расчет по страховым взносам за 1 квартал 2023 года? Какой срок сдачи РСВ по итогам 1 квартала? Как заполнять разделы расчета? Отвечаем на вопросы и приводим примеры заполнения квартальной отчетности по страховым взносам при обычных и пониженных тарифах. Также вы сможете скачать пример заполнения нулевого РСВ за 1 кв. 2023.

Что будет с накопительными счетами в 2023 году

Ставки по депозитам зависят от нескольких показателей, основными из которых являются ключевая ставка и ожидания относительно изменения ее уровня.

Отработка отпуска, полученного авансом при увольнении сотрудника

В день увольнения сотруднику выплачивается вся заработная плата, включая сумму за неиспользованные дни отпуска. Но как быть компании, в случае если возник долг сотрудника за отпуск, который уже использован на момент прекращения трудовых отношений?

Лучшие онлайн-курсы для бухгалтеров в 2023 году

Разберем топ-8 бухгалтерских онлайн-курсов с нуля и для продвинутых. Узнаете, где лучше учиться на бухгалтера.

Тенденции в развитии экосистемы 1С. Больше 40% заказчиков хотят перейти на российское ПО

Несмотря на то, что экономическая ситуация в России ухудшилась и у бизнеса мало ресурсов на развитие и автоматизацию, большой импульс на рост получили производства: у них растет потребность в импортозамещении софта для управления, обучения и не только.

Налоговый и отчетный период в 2023 году: что такое, когда совпадают

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Как определяют ущерб от экономических преступлений

В законе нигде не указано, как точно считать ущерб от экономического преступления. Одни суды учитывают рыночную стоимость похищенного, другие – закупочную. Одни включают в размер ущерба НДС, другие – нет. Если обязательства выполнены частично, то суды в одних случаях учитывают расходы, в других – нет. Из-за этого на практике нередко возникает путаница.

Сколько должны доплачивать пенсионерам за иждивенцев в 2023 году

И для получателей страховых пенсий (по старости и по инвалидности), и для военных пенсионеров закон предусматривает дополнительную надбавку к пенсии при наличии у них на иждивении нетрудоспособных членов семьи. Рассмотрим, сколько составляет эта надбавка в 2023 году.

Скандал с Wildberries: чего хотят собственники ПВЗ и чем отвечает маркетплейс

Собрали для вас в одном месте топ всех новостей последних дней о том, из-за чего разгорелась не самая приятная для маркетплейса история.

Учетная политика по бухгалтерскому учету. Как формировать, что включать и что учесть в 2023 году

Учетная политика предприятия – это обязательный документ, который должен быть в каждой организации. Он регламентирует ведение учета, особенности отражения операций на счетах, способы организации документооборота, порядок инвентаризации и многое другое. Объясняем, что входит в учетную политику, как она составляется и на что обратить особое внимание.

Налоговых проверок будет все больше и больше. Ждите в гости силовиков. Интервью «Клерка» с адвокатом Вячеславом Василевским

О времена, о нравы наступили в налоговой системе в новом году, подумали мы и пошли за советами к давнему эксперту «Клерка», налоговому адвокату и гуру в защите бизнеса. Почему стоит разборчивей чатиться в Телеграме, зачем бороться за несколько рублей и как не дать мошенникам оружие против себя: читайте ответы в нашем интервью.

Как в 2023 году платить налоги по приказу Минфина № 107н

С 2023 года кардинально поменялись правила уплаты налогов – сама система уплаты, КБК, правила заполнения платежек. Были внесены изменения и в приказ Минфина.

Цифра дня. Про недосып

Жители нашей страны плохо спят и не заботятся о здоровье.

«Ночной бухгалтер». Налоговики пожалели бизнес и сделали сервис для подготовки платежек

Еще в начале года предприниматели просили дать возможность на сайте ФНС заполнять платежки, заменяющие уведомления (т.е. платить налоги «как раньше»). На что налогивики отвечали – никаких изменений не будет, вы там сами как-нибудь. И все-таки сервис переделали.

🔒 Как заполнить декларацию УСН «доходы»

25 апреля — крайний срок сдачи отчетности по УСН для ИП. Компании должны отчитаться еще раньше — до 25 марта. Расскажем, как правильно заполнить декларацию по упрощенке и не вызвать вопросы со стороны ИФНС.

🔒 Кто сдает уведомление о контролируемых иностранных компаниях

Близится срок сдачи ежегодного уведомления о КИК. У тех, кто будет сдавать отчет впервые, возникают вопросы, по какой форме нужно сдавать уведомление, в какой срок и каким способом. Мы сделали для вас инструкцию, в которой вы найдете ответы.

Одиннадцать налоговых баз для НДФЛ 13% и 15%: таблица

По НДФЛ есть разные ставки: 9%, 13%, 15%, 30%, 35%. Для ставок 13% и 15% есть несколько налоговых баз и налоговые агенты считают НДФЛ по каждой из этих баз отдельно. Поэтому важно знать, какой доход к какой налоговой базе относится.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/7894 от 01.02.2023

Подробнее о документе мы писали в новости При ликвидации должника безнадежную задолженность можно списать в расходы

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/2838@ от 14.03.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Автомобиль для семьи погибшего участника СВО не облагается НДФЛ

: Федеральный закон № 127-ФЗ от 26.10.2002

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/11591 от 13.02.2023

Подробнее о документе мы писали в новости При переходе с УСН «доходы» на ОСНО нельзя принять на вычет НДС с остатков товаров

Минфин РФ: Приказ № 107н от 12.11.2013

Закон № 4468-1 от 12.02.1993

Правительство РФ: Постановление № 776 от 29.04.2022

минзд: Приказ № 972н от 14.09.2020

Пятый кассационный суд общей юрисдикции: Кассационное определение № 77-1795/2022 от 01.11.2022

Верховный: Определение № 29-Дп-11-1 от 22.06.2011

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НДС: экспорт и импорт товаров и услуг

При перевозке товаров из Беларуси у белорусской фирмы нет НДС, а у российской – 0%

Международные перевозки, оказываемые российской организацией, облагаются НДС по ставке 0%. Речь идет о перевозках, когда пункт отправления или пункт назначения находятся за границей.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

😕 На уплату патента потребуется подать уведомление

Если своими "разъяснениями" ФНС ничего не поменяет, то по букве закона на уплату патента потребуется подать уведомление. Для тех кто взял патент на 2023 год первое уведомление должно быть представлено не позднее 25 марта 2023 года.

😕 На уплату патента потребуется подать уведомление

Проект холла в офисе Клерка

Пространство возле лифта - это последняя часть офиса, которую я хочу отремонтировать. Смотрим, что получилось у нашего дизайнера Насти Черемисиной.

Проект холла в офисе Клерка

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НДС

При переходе с УСН «доходы» на ОСНО нельзя принять на вычет НДС с остатков товаров

Если ИП на УСН+ПСН с 2023 года перешел на ОСНО, то он может взять на вычет входящий НДС по остаткам непроданных в прошлом году товаров. Но только если речь идет про ЦСН «доходы минус расходы».

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РСВ

Зарплату в РСВ по-прежнему будут сравнивать с МРОТ и среднеотраслевой

Если сумма выплат какому-то сотруднику в РСВ меньше МРОТ, то возможно занижение базы для исчисления страховых взносов. Такая формула включена в контрольные соотношения для новой формы РСВ, которую надо сдавать с 1 квартала 2023 года.

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