Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер». Бухгалтеры мучаются с заявлением о подтверждении ОКВЭД

Проблемой делятся наши подписчики.

Версия для печати

Новая форма заявления на подтверждение вида деятельности из 1С не уходит через СБИС: бухгалтеры заполняют форму вручную прямо в программе сдачи отчетности.

Компании и ИП на АУСН не платят страховые взносы, но права работников все равно соблюдаются.

Стажировка и студенческая практика станут поводом для заключения срочного трудового договора: в ТК РФ хотят ввести новую статью.

Росфинмониторинг предлагает указывать паспортные данные получателя при совершении банковских переводов: банки против.

Большинство бухгалтеров сдают нулевую 6-НДФЛ, чтобы избежать претензий ФНС. А вы?

Прикопается ли налоговая, если компания подписывает новый договор с самозанятым каждый месяц? Читайте гайд для бухгалтеров.

Новости

1 ⚡️⚡️Повестки будут приходить через Госуслуги, уклонистов не будут выпускать за границу и временно лишат водительских прав. Госдума приняла закон в трех чтениях

2 🔥Фиксированные взносы по платежке-02 попадают в ЕНП и идут на сальдо ЕНС

3 🌽 Для семян могут вернуть ставку НДС 10%

4 Бухгалтеры на всякий случай сдают нулевой расчет 6-НДФЛ. А вы?

5 Реальные доходы населения могут вырасти на 3%

6 Центробанк будет подключать финомбудсмена к решению споров между брокерами и клиентами

7 Минэкономразвития против увеличения верхнего порога микрозаймов для предпринимателей

8 Как быть, если пока не готова новая статья УК о подложных счетах-фактурах

9 На трудоустройство мигрантов могут ввести весомый налог

10 В марте юани стали покупать в четыре раза больше

11 Студенты и стажеры стали получать до 60 тысяч рублей

12 Электронная повестка будет считаться полученной с момента ее размещения в личном кабинете: новый законопроект

13 💥Какие новости в расчете зарплаты и как правильно сдать нулевую отчетность в 2023 году? Встречайте новую рассылку Клерка

14 Сотрудники ПВЗ смогут оставить жалобу на маркетплейсы в Корпорации МСП

15 Таксисты просят трехлетний мораторий на медицинские осмотры

16 ⚡️Призывникам после получения повестки запретят выезжать из страны: законопроект

17 Глава ВТБ предложил снова запустить приватизацию

18 Бизнес на АУСН не платит страховые взносы за работников. Но пенсия у них будет

19 🔎 Займ другому юрлицу: показывать в Листе 5 декларации по налогу на прибыль?

20 Авиакомпании просят убрать автоматическое согласие на страховку

21 Валютные вклады за границей превысили их размер в РФ

22 ФНС и СФР будут передавать данные о людях военкоматам

23 Сбер откроет первые крымские офисы в Симферополе и Ялте

24 При подтверждении вида деятельности бухгалтеры указывают разные регномера

25 Хакеры атаковали таможню. ФТС теперь оформляет документы в бумажном виде

26 Как одна неаккуратная формулировка в договоре может довести спор до многолетнего суда

27 Центробанк установил правила работы с цифровыми отпечатками пальцев

28 🔥 Крупное издательство «Манн, Иванов и Фербер» ищет бухгалтера по кадрам и заработной плате. Смотрите требования

29 Минфин не будет повышать НДПИ на уголь

30 У бухгалтеров пошли проблемы с файлом заявления о подтверждении ОКВЭД

31 В Кремле не обсуждают перезапуск приватизации

32 Минсельхоз предложил нанимать ветеринарных врачей для приемки мяса в магазинах

33 На Госуслугах вернули возможность удалять учетную запись

34 Правительство упростило маркировку импортных меховых изделий

35 При банковских переводах надо будет указывать паспортные данные получателя. Банки против таких поправок в 115-фз

36 🤔Клиенты хвалят «Фингуру», но кое-кто считает, что отзывы ненастоящие. А может, это просто противники аутсорсинга?

37 В некоторых белорусских сырах нашли говяжий жир

38 В 40% образцов муки специалисты Роскачества нашли следы пестицидов. Но мука все равно безопасна

39 Завод «Микрон» нашел замену для чипов на загранпаспорта

40 Валютные качели последних дней начались из-за дефицита валюты. Но не доллара, а юаня, рассуждает блогер

41 Стажировку и студенческую практику пропишут в Трудовом кодексе

42 👩Ищут бухгалтеров на первичку и на все участки бухучета. Три вакансии дня на «Клерке»

43 Эксперт: воинский учет в организациях тоже может стать электронным

44 Субсидиарка на 1,2 миллиарда рублей: как такой избежать? Записывайтесь на вебинар

45 Госдума запретила вейпы несовершеннолетним

События

Практика ведения бизнеса с Китаем

Дата проведения: 18 апреля, вторник

Бухгалтерский и налоговый учет операций в иностранной валюте и условных денежных единицах в 2023 году

Дата проведения: 18 апреля, вторник

Топ вопросов по учету и налогам на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Дата проведения: 17 апреля, понедельник

Мастер-класс по расчетам по ФСБУ 25/2018

Дата проведения: 17 апреля, понедельник

Диагностика финансового состояния организации

Дата проведения: 17 апреля, понедельник

115 - ФЗ. Блокировка счетов и борьба с «обналом»

Дата проведения: 14 апреля, пятница

Производственные организации в 2023 году: особенности бухгалтерского и налогового учета

Дата проведения: 14 апреля, пятница

ПБУ 18/02:разбираемся с постоянными и переменными разницами

Дата проведения: 14 апреля, пятница

Карьерный и личностный рост финансового и генерального директора

Дата проведения: 13 апреля, четверг

Учет аренды по ФСБУ 25: отвечаем на главные вопросы

Дата проведения: 13 апреля, четверг

Статьи

«Утренний бухгалтер». Как правильно указать причину увольнения в ЕФС-1

СФР выпустил пояснения.

Копия трудового договора: как заверить и когда нужно выдать

Работодатель обязан предоставить обратившемуся сотруднику копии документов, связанных с работой. В данном материале приведен порядок выдачи работнику копии его трудового договора. Рассмотрим, как правильно ее заверить, а также в каких случаях и в какой срок она должна быть выдана.

НДС и вычет по налогу с 2023 года: изменения, которые вы могли пропустить

С введение единого налогового платежа (ЕНП) с 2023 г. помимо «громких» и всем хорошо понятных изменений, таких как сроки уплаты налога и сдачи отчетности, есть еще «мелкие», в части расчета пеней, требований ИФНС о возврате налога, реквизитов в заявлении на возмещение и т.п.

Налог при продаже автомобиля: сколько придется платить и можно ли уменьшить ставку

В 2022 году многие автоконцерны объявили о своем уходе с российского рынка или сократили свое присутствие. Это лишь усугубило ситуацию на авторынке, дефицит на котором начался еще раньше из-за нехватки полупроводников. Продажа старого автомобиля и покупка нового с рук – один из самых доступных способов сменить машину

Как в 2023 году ИП может уменьшить налог УСН

В 2023 году ИП имеет несколько способов для уменьшения налоговых обязательств, которые позволяют сэкономить деньги и повысить прибыльность бизнеса. Важно выбрать правильную стратегию и не нарушать законодательство. Сегодня мы расскажем о том, что возможно и как это сделать.

Топ-100 компаний с наибольшей среднесписочной численностью на начало 2023 года

Мы сделали рейтинг 100 компаний, где больше всего ССЧ по данным, которые есть у ФНС.

Чек-лист для бухгалтера: как проверять действующих контрагентов на благонадежность

Часто организации ограничиваются разработкой внутреннего регламента по проверке новых контрагентов перед заключением договора. Уже имеющихся контрагентов не всегда «пересматривают». А напрасно! Мы собрали 5 шагов, которые помогут бухгалтеру и руководителю избежать нежелательных рисков.

🔒 Все про учебные отпуска: шпаргалка для кадровиков и бухгалтеров

Сотрудникам, которые совмещают работу с обучением, для сдачи экзаменов, защиты диссертации, прохождения промежуточной сессии, предусмотрены учебные отпуска. Что должен знать работодатель об учебном отпуске?

Что изменилось для собственников в правилах сдачи квартир в наём: решения Конституционного суда

За последнее время споры по поводу сдачи жилых помещений в наем не раз попадали в поле зрения высших судебных инстанций. При этом особо следует выделить решения Конституционного суда, поскольку они непосредственно влияют на всю последующую практику правоприменения, будучи обязательными для всех органов власти, должностных лиц и граждан на территории РФ.

Можно ли уволить находящегося на больничном работника

Можно ли уволить находящегося на больничном работника — вопрос неоднозначный. Изучим то, как он регулируется трудовым законодательством и рассматривается в рамках судебных споров.

Субсидиарка для номинального руководителя: можно ли избежать

Услуги «номиналов» по-прежнему пользуются популярностью. Скрываясь за их спинами, реальные руководители успешно уходят от ответственности. А когда кредиторы потребуют удовлетворения, под ударом окажется не тот, кто того заслуживает, а именно зицпредседатель, который и будет привлечен к субсидиарной ответственности. Если не докажет собственную номинальность.

Что изменилось в учете для бюджетных организаций в 2023 году

В 2023 году главбухам государственных и муниципальных учреждений не один раз придется корректировать ведение бухгалтерского (бюджетного) учета. На что обратить внимание, какие изменения произошли – расскажем в статье.

Отчетность годовая закончилась, хочется выдохнуть, но, сами понимаете, так не бывает. Лучшие разборы «Клерка»

Новый крутой дайджест для подписчиков «Разборов»: рассказываем только самое важное для работы бухгалтера.

Цитата дня. Про налог на гастарбайтеров

Председатель Следственного комитета России считает, что надо защитить рынок труда от дешевой рабочей силы из стран ближнего зарубежья.

🔒 Отпуск без сохранения зарплаты: правила оформления

Есть случаи, когда работодатель обязан предоставить сотруднику по его просьбе отпуск без сохранения зарплаты. В других случаях работодатель не обязан, но может такой отпуск предоставить. Разберем, когда можно или нужно предоставить сотруднику такой отпуск и как его оформить.

«Ночной бухгалтер». Данные для воинского учета дадут СФР и ФНС, электронные повестки и запрет на выезд призывникам: три изменения в законах

Призывников и военнобязанных ждут важные изменения: проигнорировать электронную повестку на Госуслугах не получится, налоговая и Соцфонд передадут в военкоматы данные, а призывникам запретят выезд из страны.

Блоги компаний

Календарь бухгалтера на апрель 2023 года (137)

Декларация по НДС: кому и когда сдавать (137)

Как неправильно экономить налоги и нарваться на доначисления: пять вредных советов (1)

Новая форма декларации по НДС, нюансы заполнения 6-НДФЛ, проблемы с оплатой больничных (17)

Реорганизация АО и ООО без нарушений: бесплатный вебинар (745210)

Нишевание бухгалтера: стать грантрайтером – экспертом по грантам (1)

Инструменты для управления продажами и аналитика в личном кабинете ОФД (13)

Компания подписывает новый договор с самозанятым каждый месяц. Прикопается ли налоговая? (784687)

Трибуна

Транспортный налог при перерегистрации автомобиля (72)

Мнимые декларации: оспаривание решения инспекции (72)

CRM-система: возможности и сферы применения (760599)

Как построить эффективный налоговый комплаенс (733976)

Разработка стратегии господдержки МСП до 2030 года (всем приготовиться) (8)

Рейтинг убытков, взысканных с директоров. Продолжение (834562)

Убыток в бухгалтерской отчетности при дроблении бизнеса: налоговые риски (638436)

Как общаться с клиентами? (Да, даже если они бесят) (776084)

Не опасно ли работать с самозанятыми (8)

Советы от экспертов: как не остаться без бизнеса в кризис, на чем экономить нельзя, про какие схемы забыть раз и навсегда (827594)

Секущая рука кормильца: США больше не командует на рынке нефти, Саудовская Аравия подняла цену на 6% за баррель (833537)

Должен ли ИП платить налоги, если получил имущество в дар (102)

Документы

МВД России: Приказ № 392 от 19.06.2017

Минкомсвязь РФ: Приказ № 622 от 31.12.2015

Минкомсвязь РФ: Приказ № 486 от 22.09.2020

Конституционный Суд РФ: Постановление № 9-П от 23.03.2023

Федеральный закон № 59-ФЗ от 15.04.2019

Правительство РФ: Постановление № 409 от 05.05.2014

Роструд: Письмо № 697-6-1 от 12.09.2013

Минобрнауки России: Приказ № 1368 от 19.12.2013

ФНС РФ: Письмо № СД-17-3/60@ от 23.03.2023

Подробнее о документе мы писали в новости 🌽 Для семян могут вернуть ставку НДС 10%

Минсельхоз России: Письмо № АР-19-23/3292 от 16.02.2023

Подробнее о документе мы писали в новости 🌽 Для семян могут вернуть ставку НДС 10%

Обсуждаемые темы форума

Вопросы по маркетплейсам

Списания в эгаисе

Складской учет, обособленное подразделение

Штраф СЗВ-М

СЗВ ТД (ЕФС 1)- даты

Декларация 3-НДФЛ правила применения проф. вычетов

КФХ льгота на ОСН

Видит ли ИФНС назначение платежа в платежном поручении

ИП доходы 6 , без работников, уведомление

ПО поставить на баланс ООО

3НДФЛ покупка и продажа недвижимости

Уведомление сфр о прекращении отпуска до 1,5 лет и окончании выплат

Выплата представителю по доверенности

Расчет по выплаченным доходам

Обеспечительные меры по ст.76 нк

УСН оплата налога за 2022 и аванс 2023

Как заполнить 6-НДФЛ?

Физ лицо ОАЭ

Как учитывать списанные ИФНС и приставами фиксированные взносы

Новые территории, водный налог

Бросайте бухгалтерию, в маркетинге платят больше

Станьте интернет-маркетологом, который помогает бизнесу продвигать товары и зарабатывайте 150 000 ₽ в месяц. Мы готовы научить вас этой профессии за два месяца. Вы сможете:

• строить продуктовые гипотезы;
• работать с аналитикой;
• настраивать любую рекламу под потребности бизнеса;
• создавать посадочные страницы;
• использовать все каналы для продвижения бизнеса.

Курс стоит меньше 50 000 ₽ и отбивает все траты за один месяц работы маркетологом. Новый учебный поток стартует через две недели — успейте записаться или заполняйте форму ниже — расскажем больше.

Источник:
«Клерк»
Рубрика:
Обзоры для бухгалтера
Версия для печати

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Субсидиарная ответственность

Субсидиарка на 1,2 миллиарда рублей: как такой избежать? Записывайтесь на вебинар

Собственников компаний-банкротов часто привлекают к субсидиарке. По интернету ходит один из свежих кейсов юридической компании, которая отбивает своего клиента от субсидиарной ответственности больше чем на миллиард рублей.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Данные для воинского учета дадут СФР и ФНС, электронные повестки и запрет на выезд призывникам: три изменения в законах

Призывников и военнобязанных ждут важные изменения: проигнорировать электронную повестку на Госуслугах не получится, налоговая и Соцфонд передадут в военкоматы данные, а призывникам запретят выезд из страны.

«Ночной бухгалтер». Данные для воинского учета дадут СФР и ФНС, электронные повестки и запрет на выезд призывникам: три изменения в законах

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще