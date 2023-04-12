«Утренний бухгалтер». Бухгалтеры мучаются с заявлением о подтверждении ОКВЭД

Новая форма заявления на подтверждение вида деятельности из 1С не уходит через СБИС: бухгалтеры заполняют форму вручную прямо в программе сдачи отчетности.

Компании и ИП на АУСН не платят страховые взносы, но права работников все равно соблюдаются.

Стажировка и студенческая практика станут поводом для заключения срочного трудового договора: в ТК РФ хотят ввести новую статью.

Росфинмониторинг предлагает указывать паспортные данные получателя при совершении банковских переводов: банки против.

Большинство бухгалтеров сдают нулевую 6-НДФЛ, чтобы избежать претензий ФНС. А вы?

Прикопается ли налоговая, если компания подписывает новый договор с самозанятым каждый месяц? Читайте гайд для бухгалтеров.

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29 Минфин не будет повышать НДПИ на уголь

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40 Валютные качели последних дней начались из-за дефицита валюты. Но не доллара, а юаня, рассуждает блогер

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44 Субсидиарка на 1,2 миллиарда рублей: как такой избежать? Записывайтесь на вебинар

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События

Дата проведения: 18 апреля, вторник

Бухгалтерский и налоговый учет операций в иностранной валюте и условных денежных единицах в 2023 году

Дата проведения: 18 апреля, вторник

Топ вопросов по учету и налогам на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Дата проведения: 17 апреля, понедельник

Мастер-класс по расчетам по ФСБУ 25/2018

Дата проведения: 17 апреля, понедельник

Диагностика финансового состояния организации

Дата проведения: 17 апреля, понедельник

115 - ФЗ. Блокировка счетов и борьба с «обналом»

Дата проведения: 14 апреля, пятница

Производственные организации в 2023 году: особенности бухгалтерского и налогового учета

Дата проведения: 14 апреля, пятница

ПБУ 18/02:разбираемся с постоянными и переменными разницами

Дата проведения: 14 апреля, пятница

Карьерный и личностный рост финансового и генерального директора

Дата проведения: 13 апреля, четверг

Учет аренды по ФСБУ 25: отвечаем на главные вопросы

Дата проведения: 13 апреля, четверг

Статьи

СФР выпустил пояснения.

— Копия трудового договора: как заверить и когда нужно выдать

Работодатель обязан предоставить обратившемуся сотруднику копии документов, связанных с работой. В данном материале приведен порядок выдачи работнику копии его трудового договора. Рассмотрим, как правильно ее заверить, а также в каких случаях и в какой срок она должна быть выдана.

— НДС и вычет по налогу с 2023 года: изменения, которые вы могли пропустить

С введение единого налогового платежа (ЕНП) с 2023 г. помимо «громких» и всем хорошо понятных изменений, таких как сроки уплаты налога и сдачи отчетности, есть еще «мелкие», в части расчета пеней, требований ИФНС о возврате налога, реквизитов в заявлении на возмещение и т.п.

— Налог при продаже автомобиля: сколько придется платить и можно ли уменьшить ставку

В 2022 году многие автоконцерны объявили о своем уходе с российского рынка или сократили свое присутствие. Это лишь усугубило ситуацию на авторынке, дефицит на котором начался еще раньше из-за нехватки полупроводников. Продажа старого автомобиля и покупка нового с рук – один из самых доступных способов сменить машину

— Как в 2023 году ИП может уменьшить налог УСН

В 2023 году ИП имеет несколько способов для уменьшения налоговых обязательств, которые позволяют сэкономить деньги и повысить прибыльность бизнеса. Важно выбрать правильную стратегию и не нарушать законодательство. Сегодня мы расскажем о том, что возможно и как это сделать.

— Топ-100 компаний с наибольшей среднесписочной численностью на начало 2023 года

Мы сделали рейтинг 100 компаний, где больше всего ССЧ по данным, которые есть у ФНС.

— Чек-лист для бухгалтера: как проверять действующих контрагентов на благонадежность

Часто организации ограничиваются разработкой внутреннего регламента по проверке новых контрагентов перед заключением договора. Уже имеющихся контрагентов не всегда «пересматривают». А напрасно! Мы собрали 5 шагов, которые помогут бухгалтеру и руководителю избежать нежелательных рисков.

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Сотрудникам, которые совмещают работу с обучением, для сдачи экзаменов, защиты диссертации, прохождения промежуточной сессии, предусмотрены учебные отпуска. Что должен знать работодатель об учебном отпуске?

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За последнее время споры по поводу сдачи жилых помещений в наем не раз попадали в поле зрения высших судебных инстанций. При этом особо следует выделить решения Конституционного суда, поскольку они непосредственно влияют на всю последующую практику правоприменения, будучи обязательными для всех органов власти, должностных лиц и граждан на территории РФ.

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Услуги «номиналов» по-прежнему пользуются популярностью. Скрываясь за их спинами, реальные руководители успешно уходят от ответственности. А когда кредиторы потребуют удовлетворения, под ударом окажется не тот, кто того заслуживает, а именно зицпредседатель, который и будет привлечен к субсидиарной ответственности. Если не докажет собственную номинальность.

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Документы

Минкомсвязь РФ: Приказ № 622 от 31.12.2015

Минкомсвязь РФ: Приказ № 486 от 22.09.2020

Конституционный Суд РФ: Постановление № 9-П от 23.03.2023

Федеральный закон № 59-ФЗ от 15.04.2019

Правительство РФ: Постановление № 409 от 05.05.2014

Роструд: Письмо № 697-6-1 от 12.09.2013

Минобрнауки России: Приказ № 1368 от 19.12.2013

ФНС РФ: Письмо № СД-17-3/60@ от 23.03.2023

Подробнее о документе мы писали в новости 🌽 Для семян могут вернуть ставку НДС 10%

Минсельхоз России: Письмо № АР-19-23/3292 от 16.02.2023

Подробнее о документе мы писали в новости 🌽 Для семян могут вернуть ставку НДС 10%

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