«Утренний бухгалтер». Бухгалтеры мучаются с заявлением о подтверждении ОКВЭД

Новая форма заявления на подтверждение вида деятельности из 1С не уходит через СБИС: бухгалтеры заполняют форму вручную прямо в программе сдачи отчетности.
Компании и ИП на АУСН не платят страховые взносы, но права работников все равно соблюдаются.
Стажировка и студенческая практика станут поводом для заключения срочного трудового договора: в ТК РФ хотят ввести новую статью.
Росфинмониторинг предлагает указывать паспортные данные получателя при совершении банковских переводов: банки против.
Большинство бухгалтеров сдают нулевую 6-НДФЛ, чтобы избежать претензий ФНС. А вы?
Прикопается ли налоговая, если компания подписывает новый договор с самозанятым каждый месяц? Читайте гайд для бухгалтеров.
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Минкомсвязь РФ: Приказ № 486 от 22.09.2020
Конституционный Суд РФ: Постановление № 9-П от 23.03.2023
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Подробнее о документе мы писали в новости 🌽 Для семян могут вернуть ставку НДС 10%
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