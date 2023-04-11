«Утренний бухгалтер». Как правильно указать причину увольнения в ЕФС-1

Код и текст: Социальный фонд разъяснил, как правильно заполнить подраздел 1.1 формы ЕФС-1 при кадровых изменениях.

ФАС намерена вывести маркетплейсы из-под моратория на проверки, чтобы лучше их контролировать.

Суровый мужчина! Таким видит нейросеть современного бухгалтера.

Участники ВЭД жалуются на сбой в единой информационной системе таможенной службы: платежи не проходят.

Цифровые рубли не заменят и не отменят наличные: ЦБ опровергает слухи.

Деньги за пятерки на «Пушкинскую карту»: депутаты предложили простимулировать отличников.

Компании стали чаще штрафовать из-за самозанятых Попасть на подмену трудовых отношений с СМЗ в 2023 году легко. Такая подмена обойдется 100 000 рублей штрафа, за повторное нарушение — 200 000. Попасть на подмену трудовых отношений с СМЗ в 2023 году легко. Такая подмена обойдется, за повторное нарушение — 200 000. Коллеги из «Наймикс» консультируют руководителей по работе с самозанятыми. Чем вам помогут: узнаете, как не допустить подмены трудовых отношений с СМЗ;

снизите риски при работе с самозанятыми. Проконсультироваться Реклама: ООО «НАЙМИКС», ИНН 5047217640, erid: LjN8Kayri

Новости

2 Заемщиков с несколькими кредитами становится все больше. По итогам года таких уже больше 50%

3 🌼 Ставку НДС на цветы снижать не будут

4 Родители могут по очереди оформлять отпуск по уходу за ребенком и получать пособие

5 Владельцы Visa и Mastercard могут купить билеты Turkish Airlines

6 Видеохостинг Rutube готов отражать хакерские атаки на майских праздниках

7 Вместе с декларацией 3-НДФЛ физлица из новых регионов должны сдать заявление о резидентстве

8 Факсимиле не годится для кадровых документов

9 В московском метро запустят беспилотные поезда

10 Полицейские изъяли 1,7 тыс. банок контрафактного масла. Поймать мошенников помогла маркировка

11 Мошенники меняют лимиты по переводам, чтобы выводить больше денег

12 Для трудоустройства подростков не понадобится разрешение органов опеки

13 Роструд: профвизит трудовой инспекции не грозит компании штрафами

14 Причину увольнения в форме ЕФС-1 указывают в виде кода и текста

15 Туроператоры не будут платить НДС за туры по России

16 Какой ОКТМО надо указывать в декларации по налогу на имущество

17 Сдавать декларации можно через сервис на сайте ФНС

18 💥Уведомление по ЕНП: можно сдать одно или несколько

19 🌼Опять хотят продлить майские праздники, налоговики принесли ИП новые инструкции по взносам на патенте, бухгалтеры мучаются с ЕФС-1 в 1С. Топ новостей недели

20 ⚡⚡ От чего зависит заработок бухгалтера на аутсорсе

21 Люди считают, что лучшая инвестиция – это покупка недвижимости

22 Мосбиржа открывает площадку для торговли акциями без листинга

23 👉Из реестра выгодоприобретателей можно выйти. Но сложно, считает эксперт

24 Компании будут бесплатно получать электронные копии своих учредительных документов

25 Власти создадут кодекс для работы цифровой отрасли

26 Банки просят субсидий на замену терминалов Ingenico. Они нужны для оплаты покупок по карте

27 Промышленные компании смогут получить ипотеку на строительство заводов

28 ⚡⚡ Современная профессия, которая кормит хлебом с маслом: приглашаем на курс по интернет-маркетингу

29 Средняя зарплата по России сейчас 53 тысячи рублей. Это данные с начала 2023 года

30 ФНС винит бизнес в несдаче деклараций, которые компании вообще не должны сдавать

31 Райффайзенбанк отказался от одного из зарплатных тарифов

32 Больше половины производителей электроники исключили из реестра Минпромторга. Они не соответствуют уровню «отечественности»

33 Из расчета среднего заработка исключат некоторые периоды работы

34 НДПИ на уголь может вырасти в четвертом квартале 2023 года

35 Повышать финансовую грамотность россиян теперь будет онлайн-игра

36 Как в 2023 году возмещать НДС из бюджета

37 👭Школьникам предложили платить деньги за пятерки

38 Уголовные дела по налоговым преступлениям заводят не для того, чтобы сажать человека в тюрьму, считает следственный комитет

39 Таксистам могут вернуть часть стоимости ОСАГО за безаварийное вождение

40 Натуральный доход по авансовому отчету от декабря входит в базу по НДФЛ за 2022 год

41 ❤️Бухгалтеры любят рассылки с новостями. Но только с самыми важными. И «Клерк» такие делает круче всех

42 Глава Центробанка: цифровые рубли не заменят и не отменят наличные

43 Компания сдала бухотчетность за 2022 год, а потом бухгалтер обнаружил ошибку

44 «Точка» обновила интернет-банк. Теперь предприниматели смогут настроить интерфейс под себя

45 Заключая сделку, будьте заранее готовы к возможному налоговому спору. И собирайте максимум про контрагента, советует налоговый консультант

46 Комитет Госдумы одобрил выдачу ОСАГО сроком до месяца

47 🤔Аналитики: одна из главных причин падения рубля – низкие цены на нефть

48 🔃 Зарплату считают с учетом стандартного вычета, потом пересчитывают

49 Певец Игорь Николаев регистрирует товарный знак «Выпьем за любовь»

50 Новый тренд у соискателей: получают предложение и идут с ним к нынешнему работодателю. Чтобы договориться о новых условиях, а не менять работу

51 Бухгалтеры жалуются на сбой в таможенной службе. Из-за этого не проходят платежи

52 АвтоВАЗ получит грант на 496 млн рублей для перехода на российское ПО

53 ФАС хочет вывести маркетплейсы из-под моратория на проверки IT-компаний. Это нужно, чтобы лучше их контролировать

54 Суд обязал сеть по производству суши и роллов «Ебидоеби» поменять название

55 ❗️Доллар 81 рубль, евро 89 рублей. Курсы валют на завтра

56 Реальных лишений свободы по налоговым делам становится меньше, а вот имущественную ответственность можно заработать вполне

57 Бизнес-тренеров из интернета обяжут получать лицензии. А еще власти хотят сделать реестр инфоцыган

58 Нейросеть сделала портрет бухгалтера XXI века, и это мужчина

59 Трудовой договор после реорганизации перезаключать не нужно

60 При утрате права на НПД можно перейти на УСН

61 📌 Какой КБК ставить в уведомлении на НДФЛ с дивидендов нерезидента

События

Дата проведения: 17 апреля, понедельник

115 - ФЗ. Блокировка счетов и борьба с «обналом»

Дата проведения: 14 апреля, пятница

Производственные организации в 2023 году: особенности бухгалтерского и налогового учета

Дата проведения: 14 апреля, пятница

ПБУ 18/02:разбираемся с постоянными и переменными разницами

Дата проведения: 14 апреля, пятница

Карьерный и личностный рост финансового и генерального директора

Дата проведения: 13 апреля, четверг

Учет аренды по ФСБУ 25: отвечаем на главные вопросы

Дата проведения: 13 апреля, четверг

Как избежать штрафов при торговле на маркетплейсах

Дата проведения: 13 апреля, четверг

“Маркетплейсы: особенности ведения бухгалтерского и налогового учета (Оzоn, Wildberries и ЯМаркет и др)"

Дата проведения: 13 апреля, четверг

Мастер - класс для арендатора по ФСБУ 25/2018

Дата проведения: 13 апреля, четверг

Лайфхаки 1С: как бухгалтеру комфортно работать в программе

Дата проведения: 13 апреля, четверг

Статьи

Госдума приняла новый закон.

— Когда работнику нужно продлить отпуск и как это сделать

Как правило, осень – это пора простуд, а весна и лето – отпусков. Однако никто не застрахован от болезни в любое время года. И досаднее всего, если недомогание настигло в период отдыха. В такой ситуации работник вправе взять больничный, а отпуск – продлить. О том, в каких случаях можно продлить отпуск и как это сделать, читайте в нашей статье.

— Почему директора вызывают в ИФНС

Сдана годовая отчетность и есть риск получить приглашение на беседу в налоговую инспекцию. Пригласить руководство компании «на разговор» налоговики могут без назначения проверки. Причин множество: от низких зарплат до высоких цифр по расходам и снижение прибыли.

🔒 Как оплачивать отгулы за работу в выходной день

День отдыха за работу в выходной оплате не подлежит, но при этом отгул – это не отпуск без содержания.

— Почему доходы не попадают в КУДиР ИП на ОСНО в 1С

Далеко не все ИП специально выбирают общую систему налогообложения. Большинство из них оказываются на этом режиме случайно, забыв подать уведомление/заявление о переходе на другой режим. Вот и приходится какой-то период времени вести учет по ОСН. Разберем причины, почему же доходы ИП на ОСНО могут не вставать в КУДИР в 1С.

— Налоговая оговорка в договоре. Реальный инструмент или уловка налоговиков

Налоговая оговорка – это специальный инструмент, который используется налоговыми органами для уменьшения налоговой базы и, как следствие, снижения налоговых платежей. Она позволяет налогоплательщикам законно получить налоговые льготы, если они соответствуют определенным требованиям. Сегодня мы расскажем о том, что возможно вернуть и как это сделать.

— Пени и неустойка – в чем разница

Пени и неустойка – в чем разница между этими понятиями ГК, достаточно подробно и однозначно регламентировано на уровне нормативных актов и объемной судебной практики. Чтобы четко ориентироваться в данном вопросе, необходимо рассмотреть понятие и признаки двух этих явлений, что позволит сделать вывод об их соотношении, а значит, и их различиях.

— Дачная амнистия в 2023 году: как оформить дом или участок в упрощенном порядке

Дачная амнистия – это несколько законов, которые работают по-разному. Главное преимущество правил – в простом и доступном оформлении участков и домов в собственность. Рассказываем, как оформить права на недвижимость, какие объекты можно узаконить в упрощенном порядке, сколько времени это займет и как дорого будет стоить.

— Топ-100 компаний с наибольшей суммой дохода на начало 2023 года

Мы сделали выбору компаний с самыми большими суммами доходов по данным ФНС.

— Персонифицированные сведения о физлицах: что поменялось

Сначала ПСФЛ надо было сдавать каждый месяц, потом уже не каждый месяц. Сначала директора без зарплаты туда не надо было включать, теперь – надо. Рассказываем о новых вводных в отношении этого отчета.

— Цифра дня. Про зарплату

Исследование о размерах зарплат в России за январь-март 2023 года провели аналитики «Авито Работы».

— Вакансии для бухгалтеров на «Клерке». Подборка недели

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили ничего важного, мы собрали для вас ссылки с вакансиями.

— «Ночной бухгалтер». Сдать отчеты можно через бесплатный сервис ФНС, но не всем

Если вы еще не в курсе, то через сайт ФНС можно сдать отчетность в электронном виде совершенно бесплатно. Правда, есть некоторые нюансы, которые мешают всем пользоваться этой счастливой возможностью.

Блоги компаний

Каким товарам нужна маркировка и как подключиться к системе маркировки (21)

Четыре лайфхака для бухгалтеров на аутсорсе: как работать из дома и не выгорать (1)

Социальные сети, тренинги роста и то, куда могут привести мечты (834128)

Новый размер ставок НВОС в 2023 году для платежей за негативное воздействие на окружающую среду (802785)

Вы застряли в СССР? Почему вас так пугают новые требования к бухгалтерам? (1)

Важный гайд по хранению документов (269)

Новый подход к финансовому регулированию (141)

Блог как средство массовой информации (141)

Главные вопросы от бухгалтеров про электронные подписи (251)

Календарь бухгалтера на апрель 2023 года (137)

Декларация по НДС: кому и когда сдавать (137)

Трибуна

Налоговая переквалификация сделок: за что вам доначислят налоги, штрафы, пени... (167)

Срочные контракты госслужащих приостановят на время нахождения в зоне СВО (72)

О веб маркетинге (841427)

Что такое Блоги Веб 2.0 (841427)

Что нужно знать о бирже фриланса «Kwork» (841427)

Может ли среднестатистический россиянин купить квартиру в 90 кв. м? (734622)

Почта России будет продавать вино через интернет (72)

Разблокировали счёт гражданина на 400 тыс. руб до суда (102)

Предпроверочный анализ: де-факто и де-юре (814342)

Как повысить рентабельность бизнеса? Разбираемся на примере «Кроссовок» и «Сапог» (776084)

Свежие облигации: МВ Финанс (М.Видео-Эльдорадо) на размещении (734622)

Повышение вычетов по НДФЛ, учет расходов на отечественную продукцию (72)

Краткая всемирная история газификации (771873)

Могут ли самозанятые родители оформить единое пособие на детей (736845)

Поддержка ИТ-отрасли: упрощение режима пребывания и трудоустройства в РФ иностранных ИТ-специалистов (Часть 2) (760599)

Запрос к экспертам Клерка (782802)

Запрет на продажу электронных сигарет (72)

Нейросеть Кандинский 2.1 создала портрет бухгалтера XXI века и это не женщина (833760)

Валютные качели: что привело к повышению доллара за 83 рубля (839236)

Документы

Подробнее о документе мы писали в новости 📌 Какой КБК ставить в уведомлении на НДФЛ с дивидендов нерезидента

Минфин РФ: Письмо № 03-07-13/1/3076 от 20.01.2022

Московский городской суд: Апелляционное определение № 33-32633/2016 от 12.09.2016

Московский городской суд: Апелляционное определение № 33-38031/2014 от 28.10.2014

Московский городской суд: Определение № 33-25677 от 24.08.2011

Третий кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-13027/2021 от 15.09.2021

Шестой кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-3894/2021 от 04.03.2021

ФСБ: Приказ № 795 от 27.12.2011

Московский городской суд: Определение № 4г/3-12829/17 от 20.10.2017

Московский городской суд: Апелляционное определение № 33-25456/16 от 30.06.2016

Обсуждаемые темы форума

— Налог на прибыль ДНР

— Смерть сотрудника

— Социальный контракт

— Расходы ИП

— ООО на ОСНО убыточная декларация на прибыль

— ЗНДФЛ: Физлицо сдал декларацию как ИП, что делать?

— Вычет взносов из УСН (доходы)2023г

— Статус плательщика

— Поставщик на ОСН стал вдруг агентом и отгрузил без НДС

— ККТ для юридических услуг

— Премия директору

— Декларация усн по валдберрис

— Покупка через комиссионера

— Включение НДС, начисленного со стоимости рекламной продукции, в расходы по налоговому учету

— Больничный. Прямые выплаты. Внешний совместитель.2023

— НДС при экспорт ПО, не входящего в реестр

— Вычеты по НДФЛ с 2023 года

— Страховые взносы 1% и уменьшение УСН

— Если подотчетное лицо принесло документы на материал без кассового чека. кассовый чек не сохранился. как оприходовать такие документы в бухгалтерии?