«Утренний бухгалтер» № 5479. Меняют срок уплаты НДФЛ для ИП

В 2023 году унифицировали сроки уплаты налогов, но не все. Забыли про авансы по НДФЛ для ИП на ОСНО. Но это исправят.
ФАС обязала мобильных операторов отменить плату за раздачу интернета с мобильных устройств.
Меняют перечень профильных доходов для 0% налога на прибыль и 7,6% взносов IT-компаний: будет еще больше исключений.
Минфин озвучил бухгалтерские проводки для налога на сверхприбыль.
Вырастет база для расчета 1% взносов ИП. Не все расходы будут учитывать при расчете.
ФНС запустила промо-страницу по упрощенной ликвидации бизнеса.
Если хотите, чтобы возврат налога по имущественному вычету прошел быстро, включайте заявление в 3-НДФЛ.
Договор ГПХ: какой выбрать и как оформить для сотрудничества с самозанятым, узнаете здесь.
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— Как по новым правилам в 2023 году уменьшать налоги на страховые взносы + таблица для ИП и ООО
В этом году уже несколько раз менялись вводные по уменьшению налогов на взносы. То заявления о зачете, то платежки-02, то уплата вообще не нужна, то 1% нельзя учесть в 2023 году, то можно. Если вы уже потеряли нить этого «повествования», сверьтесь с нашей таблицей.
— Как применять новые правила по фиксированным взносам для расчета налога на УСН и ПСН + примеры расчетов. Как вернуть переплату за 1 и 2 квартал
Теперь можно не платить заранее фиксированные взносы, но все равно уменьшать на них налоги. Если в 1 и 2 квартале ИП не платил взносы и платил налог, то сейчас можно сделать перерасчет по новым правилам и вернуть себе деньги.
— Предпроверочный анализ: кому бояться выездных проверок, как выбирают кандидатов на ВНП
Предпроверочный анализ — это предварительное, негласное исследование информации о налогоплательщике. По его итогам назначается выездная налоговая проверка, которая просто так давно уже не проводится. Если налоговики выходят на ВНП, значит имеют веские основания для начислений.
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Мероприятия
«Налоговый контроль последняя тенденция»
Дата проведения: 19 сентября, вторник
Топ‑7 заблуждений и ошибок в работе с ЕНП и ЕНС
Дата проведения: 19 сентября, вторник
Внедрение управленческого учета в компании: пошагово и с нуля
Дата проведения: 19 сентября, вторник
Как вести учет в 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0 после введения ЕНС
Дата проведения: 19 сентября, вторник
Марафон вебинаров для малого бизнеса на самые волнующие темы сезона
Дата проведения: 19 сентября, вторник
Самые частые ошибки в декларациях по НДС и налогу на прибыль
Дата проведения: 19 сентября, вторник
II Всероссийский форум о людях, внутренних коммуникациях и внутрикорпоративном контенте IC Forum 23
Дата проведения: 20 сентября, среда
Карьерный и личностный рост финансового и генерального директора.
Дата проведения: 20 сентября, среда
Все о работе на патенте: типичные ошибки бухгалтеров и ИП
Дата проведения: 20 сентября, среда
Новые ФСБУ, отчетность за 9 месяцев и подготовка к новому году
Дата проведения: 20 сентября, среда
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-11/43 от 01.03.2005
Подробнее о документе мы писали в новости Изменены правила начисления НДС при раздаче рекламных товаров. Мини-курс
Верховный Суд РФ: Определение № 74-КГ13-11 от 22.04.2014
Подробнее о документе мы писали в новости Что следует предпринять собственнику квартиры перед тем, как сдать ее в аренду: 3 меры защиты
Минфин РФ: Письмо № 07-01-09/58347 от 23.06.2023
Минфин РФ: Информационное сообщение № ИС-учет-46 от 14.09.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Минфин озвучил бухгалтерские проводки для налога на сверхприбыль. Задействованы счета 68, 96, 99
Верховный Суд РФ: Определение № 305-ЭС22-29265 от 19.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Когда на возврат переплаты по налогам начисляются проценты
Верховный Суд РФ: Определение № 305-ЭС23-2253 от 19.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Когда на возврат переплаты по налогам начисляются проценты
Конституционный Суд РФ: Определение № 832-О-О от 23.06.2009
Подробнее о документе мы писали в новости Когда на возврат переплаты по налогам начисляются проценты
Конституционный Суд РФ: Определение № 173-О от 21.06.2001
Подробнее о документе мы писали в новости Когда на возврат переплаты по налогам начисляются проценты
Конституционный Суд РФ: Постановление № 47-П от 08.11.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Когда на возврат переплаты по налогам начисляются проценты
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/34203 от 22.05.2018
Подробнее о документе мы писали в новости Как сэкономить на налоге на прибыль за счет расходов
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