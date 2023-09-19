«Утренний бухгалтер» № 5479. Меняют срок уплаты НДФЛ для ИП

В 2023 году унифицировали сроки уплаты налогов, но не все. Забыли про авансы по НДФЛ для ИП на ОСНО. Но это исправят.

ФАС обязала мобильных операторов отменить плату за раздачу интернета с мобильных устройств.

Меняют перечень профильных доходов для 0% налога на прибыль и 7,6% взносов IT-компаний: будет еще больше исключений.

Минфин озвучил бухгалтерские проводки для налога на сверхприбыль.

Вырастет база для расчета 1% взносов ИП. Не все расходы будут учитывать при расчете.

ФНС запустила промо-страницу по упрощенной ликвидации бизнеса.

Если хотите, чтобы возврат налога по имущественному вычету прошел быстро, включайте заявление в 3-НДФЛ.

Договор ГПХ: какой выбрать и как оформить для сотрудничества с самозанятым, узнаете здесь.

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